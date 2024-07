Vont-ils enfin se jeter dans la Seine? Les triathlètes sont fixés

La Seine est officiellement baignable selon les dernières analyses effectuées ce matin. Les épreuves féminines et masculines de triathlon auront donc lieu mercredi à Paris.

Feu vert pour les triathlons des Jeux olympiques 2024! Après des mois de doutes autour de la qualité de l'eau de la Seine et un premier report embarrassant mardi, les deux épreuves programmées mercredi auront bien lieu. Un soulagement, aussi bien pour les sportifs que pour les organisateurs et les autorités.

Le temps commençait à presser. Une dernière date de repli était prévue vendredi si jamais les résultats des dernières analyses bactériologiques n'étaient toujours pas concluants, mais la menace se faisait de plus en plus concrète.

Après l'annulation dimanche et lundi de deux séances de reconnaissance de la partie natation et le report à la dernière minute de la course masculine initialement prévue mardi matin, les triathlètes vont finalement pouvoir entrer en Seine.

Parmi eux quatre Suisses: Julie Derron et Cathia Schär dès 8h, puis Adrien Briffod et Max Studer dès 10h45.

Un sérieux coup de gueule

La maire de Paris, Anne Hidalgo, avait qualifié les derniers résultats de «plutôt pas mauvais» mardi et se montrait confiante avant les prochains relevés, ce mercredi à 4h du matin. Ils permettent de lancer les épreuves, qui plus est sans passer par la case duathlon. Cette nouvelle devrait ravir un certain Marten Van Riel. Le Belge a poussé mardi un coup de gueule retentissant après le premier report.

«Si la priorité est la santé des athlètes, cette épreuve aurait dû être déplacée à un autre endroit il y a longtemps déjà. On est juste des marionnettes dans un show de marionnettes. Un duathlon n'est pas un triathlon et changer comme ça le jour en plein milieu de la nuit, c'est un manque de respect pour des années de préparation des athlètes et pour tous les supporters, sur place ou à la tv. Quelle image on donne du triathlon sur la plus grande scène du monde» Marten Van Riel

Les favorites de l'épreuve féminine, la première à débuter, sont la Britannique Beth Potter, la Française Cassandre Beaugrand et l'athlète des Bermudes Flora Duffy. Il faudra surveiller chez les hommes le Britannique Yee Alex, le Néo-zélandais Hayden Wilde ou encore le Norvégien Kristian Blummenfelt, athlète On et champion olympique en titre.

(ats/roc)