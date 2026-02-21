ciel couvert
JO 2026: l'équipe de Suisse en argent en Aerials

Silver medalists, from left, Switzerland&#039;s Noe Roth, Pirmin Werner and Lina Kozomara celebrates after the freestyle skiing mixed team aerials final at the 2026 Winter Olympics, in Livigno, Italy, ...
Noé Roth, Pirmin Werner et Lina Kozomara sont vice-champions olympiques de ski acrobatique par équipe mixte.image: Keystone

Les skieurs suisses ont créé la surprise en Aerials par équipe mixte

Les Helvètes ont décroché une superbe et inattendue médaille d'argent en ski acrobatique par équipe mixte, ce samedi aux JO. La 19e breloque de notre pays dans ces Jeux.
21.02.2026, 12:5121.02.2026, 12:51

La moisson suisse se poursuit dans ces JO 2026. Lina Kozomara, Pirmin Werner et Noé Roth se sont parés d'argent dans le concours par équipe mixte d'Aerials (ski acrobatique) pour offrir une 18e médaille à la délégation helvétique, la 19e si l'on tient compte de celle qu'obtiendront les curleuses du CC Arau dimanche.

Le trio helvétique semblait pourtant avoir perdu tout espoir dès le passage des sept représentantes féminines en première manche. Lina Kozomara a fini par chuter à l'atterrissage pour n'obtenir que 48,72 points et placer son équipe en 7e et dernière position. Mais ses deux compères ont parfaitement redressé la barre.

epa12760945 Pirmin Werner of Switzerland in action during the Men&#039;s Aerials of the Freestyle Skiing competitions at the Milano Cortina 2026 Winter Olympic Games, in Livigno, Italy, 20 February 20 ...
Pirmin Werner dans ses œuvres.image: Keystone

Et le scenario s'est répété en deuxième manche (top 4) – pour laquelle la Suisse s'était qualifiée de justesse –, la Zurichoise de 20 ans se contentant même de 44,37 points. Mais Pirmin Werner (123,00 points) et le vice-champion olympique individuel Noé Roth (129,54 points) ont sorti le grand jeu sur leurs deux derniers sauts.

Médaillé de bronze lors des Mondiaux 2025 en Engadine, le trio a aussi profité des malheurs de ses rivaux pour se hisser sur la boîte. Dernier représentant de l'Australie, seul pays alignant deux femmes et non deux hommes samedi, Reilly Flanagan n'a obtenu que 95,88 points pour voir son équipe échouer à 40 points de la Suisse.

Un autre sport à risque👇

Une patineuse blessée dans un effroyable accident aux JO

Et le Chinois Li Tianma n'a pas non plus tenu le choc sur son ultime saut, son équipe terminant 3e à plus de 17 points de la Suisse. Les Etats-Unis n'ont en revanche pas failli, Christopher Lillis assurant un dernier saut d'excellente facture pour offrir l'or à son équipe avec une marge de plus de 28 points sur la Suisse. (ats/yog)

Thèmes
