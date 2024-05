On a frôlé le drame sur le circuit de Monaco: la vidéo

Le réflexe dingue du pilote de F2 Isack Hadjar a permis d'éviter un terrible accident avec la voiture du Japonais Ritomo Miyata, vendredi.

Le pilote allemand Adrian Sutil avait expliqué un jour que le circuit de Monaco était «très piégeux», et même «impitoyable». «Il est facile d’y faire des erreurs», avait-il insisté, ajoutant que le risque était «élevé» et que cela pouvait déboucher sur «différentes situations». Certaines peuvent être dramatiques: on a failli assister à un terrible drame, vendredi dans la Principauté.

Lors des séances de qualifications de Formule 2, Ritomo Mayata (Rodin Motorsport) a eu un incident mécanique dans une courbe du tunnel. Sa voiture était presque au point mort et le Japonais s'est trouvé dans l'incapacité de la faire avancer. Or au même moment, le Français Isack Hadjar (Campos Racing) est arrivé à vive allure derrière lui.

La scène en vidéo Vidéo: extern / rest

Il n'a eu qu'une fraction de seconde pour changer sa trajectoire. Son salut, et celui de son adversaire, Hadjar le doit à son coup de volant, un réflexe exceptionnel.

«On a frôlé le drame», ont réagi les commentateurs de Canal plus, stupéfaits par la rapidité à laquelle s'est déroulée l'action. «La différence de vitesse entre les deux pilotes était telle qu’un choc aurait fait des dégâts considérables», a estimé le quotidien français La Dépêche, dans un article relatant la scène.

La séance de qualifications a finalement pu se dérouler sans gravité, et c’est le Néerlandais Richard Verschoor (Trident Racing) qui a décroché sa première pole de la saison.