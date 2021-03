Sport

Montagne

Les via ferrata font moins peur et attirent les touristes du dimanche



Les itinéraires sont tellement suréquipés et sécurisés que tout le monde se pense capable de les emprunter. Les responsables des via ferrata doivent décourager les inconscients. «La discipline est dangereuse», insiste un adepte.

La saison des via ferrata (définition ci-dessous) a débuté avec les mêmes interrogations que l'année précédente: fera-t-il beau et chaud? de nouvelles voies ouvriront-elles bientôt? combien d'imprudents resteront coincés dans les voies?

Sébastien ne connaît pas la réponse aux deux premières questions, mais il a une idée pour la troisième: beaucoup. «Il y a de plus en plus de «touristes» qui restent bloqués dans les voies par manque de force», constate ce pratiquant vaudois de 23 ans. La faute à ce qu'il estime être des apparences trompeuses. «Le suréquipement et l'hyper sécurisation des via ferrata laissent penser que les itinéraires sont de simples attractions tout public. Or ce n'est absolument pas le cas.»

C'est quoi, une via ferrata? Définition Il s'agit d'un itinéraire aménagé par l'homme principalement sur une paroi rocheuse. Les ferratistes y progressent en s'aidant de plusieurs éléments métalliques (tels échelles, câbles ou passerelles) disposés tout au long du parcours. Leur sécurité est assurée grâce à une ligne de vie sur laquelle ils peuvent fixer leurs deux mousquetons. Née dans les Dolomites, la pratique s'est ensuite étendue en Suisse. La première voie a été ouverte en 1993 dans l'Oberland bernois. Notre pays en recense plus d'une quarantaine.

Pour décourager les inconscients, les responsables des via ferrata en sont arrivés à exagérer volontairement le niveau de difficulté. «Il y a une tendance à surcoter les itinéraires», concède Julien Torrent. Le Valaisan ouvrira bientôt une voie dans la région de Niouc (VS). Il a longuement étudié la façon de la présenter au public. «Nous l'avons cotée Difficile + (D+) car on ne souhaite pas que des gens vivent leur première expérience ici. Il y a beaucoup de vide et certaines prises sont un peu verticales.»

Lionel, adepte de 36 ans, ne croit pas que cette seule initiative suffira à décourager les imprudents.

«Certaines personnes se mettent en tête de prendre comme défi les via ferrata qui ont la plus haute cotation de difficulté et surestiment parfois leurs capacités. La troisième partie de Saillon et celle d’Ornans, de l’autre côté de la frontière, ont la réputation d’entraîner de nombreux sauvetages pour cette raison. De toute manière, quels que soient les avertissements publiés sur Internet et affichés sur place, il y aura toujours des gens pour s’y aventurer et rester coincés.»

Jessica (34 ans) prévient: «Une chute peut être très grave, voire mortelle». Les mésaventures se multiplient. Le Club alpin suisse a recensé une augmentation de 138% des accidents la saison dernière. «Plus que n'importe quelle autre discipline de montagne», estime le bulletin annuel, qui souligne que «divers novices ambitieux ont sans doute sous-estimé les exigences spécifiques» à la pratique.

Le plus souvent, les personnes débutantes ne peuvent pas s'extraire elles-mêmes de leur itinéraire. Bloquées par peur du vide ou épuisées, elles doivent être secourues par les airs. Une dizaine de personnes est ainsi évacuée chaque année par hélicoptère rien qu'à Saillon, cimetière de nombreuses ambitions.

Par où commencer? Le niveau de difficulté des via ferrata est généralement exprimé selon la cotation Hüsler. Celle-ci s'étend de K1 (voie facile) à K6 (extrêmement difficile). On ne connaît pas le niveau de celle du Lavanchy (située aux Plans-sur-Bex) mais on sait d'expérience qu'elle est accessible aux débutants qui n'ont pas peur du vide. Suffisamment courte pour ne pas épuiser l'organisme, mais assez technique pour avoir une idée de la discipline, la via ferrata vaudoise est le parfait compromis pour une première approche 💪

