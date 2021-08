Sport

Nati: Murat Yakin convoque Cédric Zesiger et Andi Zeqiri



Nati: Murat Yakin sélectionne Zesiger et Zeqiri

Le défenseur de Young Boys fêtera sa première sélection en équipe A lors des trois matchs de l'équipe de Suisse en septembre. Le Lausannois de Brighton fait, lui, un retour remarqué. Pour le reste, pas de surprise.

Le moment était attendu, la curiosité grande. Le nouveau sélectionneur de la Nati, Murat Yakin, s'est livré, ce vendredi après-midi à Bâle, pour la première fois à l'exercice de l'annonce publique des joueurs qu'il convoque.

Le Bâlois a réservé deux surprises: les arrivées du défenseur de Young Boys Cédric Zesiger (23 ans) et de l'attaquant de Brighton Andi Zeqiri. Le premier est appelé pour la première fois en équipe A, le second fait un retour remarqué et prometteur.

La première convocation de Murat Yakin

A part ça, le Bâlois n'a pas créé de surprise. Le cadre est semblable à celui que son prédécesseur Vladimir Petkovic avait retenu pour le dernier Euro. A noter quand même les retours de Renato Steffen (Wolfsburg) et Michel Aebischer (Young Boys).

La Suisse affrontera la Grèce, mercredi prochain, en amical à Bâle. Cette partie sera la première de Murat Yakin sur le Le dimanche 5 septembre, toujours dans la cité rhénane, place aux choses sérieuses: la Nati recevra l'Italie – championne d'Europe en titre – pour la 3e journée des qualifs pour la Coupe du monde 2022. Trois jours plus tard, les Helvètes se rendront à Belfast pour affronter l'Irlande du Nord.

Le programme de la Nati

La sélection complète

Gardiens: Yann Sommer, Yvon Mvogo, Gregor Kobel.

Défenseurs: Manuel Akanji, Loris Benito, Eray Cömert, Nico Elvedi, Jordan Lotomba, Kevin Mbabu, Ricardo Rodriguez, Fabian Schär, Silvan Widmer, Cédric Zesiger.

Milieux: Michel Aebischer, Christian Fassnacht, Remo Freuler, Djibril Sow, Renato Steffen, Granit Xhaka, Denis Zakaria.

Attaquants: Breel Embolo, Mario Gavranovic, Haris Seferovic, Xherdan Shaqiri, Ruben Vargas, Andi Zeqiri, Steven Zuber.

La situation du groupe C des qualifs pour le Mondial 2022 au Qatar source: rts

