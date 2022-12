L'équipe de Suisse s'est qualifiée vendredi pour les 8es de finale de la Coupe du monde au Qatar. Image: twitter/keystone/watson

Des analystes ont calculé les chances de la Suisse pour le reste du Mondial

Qualifiée pour les 8es, la Nati affrontera le Portugal mardi, puis le vainqueur d'Espagne-Maroc si elle passe, puis peut-être la France ou l'Angleterre, etc. Mais quelles sont ses chances? Des geeks ont fait le calcul.

La Suisse l'a fait, elle s'est imposée contre la Serbie au terme d'un match spectaculaire et riche en émotions vendredi (3-2), assurant ainsi sa qualification pour les 8es de finale. Elle y affrontera Cristiano Ronaldo et le Portugal mardi (20h).

Une tâche difficile, mais la Nati a prouvé en juin dernier, lors de sa victoire 1-0 à domicile à Genève, qu'elle pouvait battre cette équipe. Mais comment quantifier les chances de la Suisse contre le Portugal? Et quelle est la probabilité que la Nati parvienne à décrocher le titre de champion du monde?

Le tableau final Si la Nati bat le Portugal, elle défiera le vainqueur de Maroc-Espagne, puis sans doute la France ou l'Angleterre en demi-finale avant de se mesurer, peut-être, aux Brésiliens ou aux Argentins. Image: FIFA

Les analystes de swissfootballdata.com estiment que la Suisse a 39.5% de chances de gagner contre le Portugal. Leur modèle se base sur le classement mondial de la FIFA, le World Football Elo Rating et le bilan des équipes respectives lors des cinq derniers matches sérieux. Un coefficient de force est ainsi attribué aux équipes et les matchs sont ensuite simulés 1000 fois sur la base de ce coefficient.

Les résultats de ces prédictions, ça donne le tableau ci-dessous. Il s'agit des probabilités de la Nati d'être éliminée en 8e de finale (Round 16), en quart puis en demi, ainsi que ses chances d'être 2e ou carrément championne du monde.

Image: Swiss Football Data

Détail amusant: si l'équipe de Suisse atteint la finale, elle a plus de probabilités d'être championne du monde (5,1% sur le tableau ci-dessus) que 2e (5%). «Il semble bien que ce soit le cas en effet, a confirmé l'équipe de Swiss Football Data sur Twitter. La moitié de tableau de l'équipe de Suisse est la plus difficile des deux. Si on atteint la finale, on aura donc des chances raisonnables de l'emporter.»

Avant le début des 8es de finale, ce samedi 3 décembre, la Suisse a 1 chance sur 10 (5% + 5,1%) d'être en finale de la Coupe du monde. Et rien que ça, c'est déjà fabuleux.

