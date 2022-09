Victoire historique pour la Nati. «Il faut garder cet état d'esprit»

L'excellente analyse d'Embolo

«Les Espagnols ont d'abord eu le ballon mais on les a «chopé» sur 2-3 actions. On a marqué sur deux corners: on sait l'importance des coups de pied arrêté. Globalement, on a joué, on a essayé de se créer des occasions. On a été très compact. On avait un plan de jeu et on l'a bien suivi. A un moment, on s'est laissé un peu bousculé par les Espagnols, on a trop accepté leur domination mais on a réagi assez vite. On a montré que si on ne perd pas courage, on peut embêter beaucoup d'équipes. On n'était pas venu ici pour éviter de perdre ou pour prendre un bon point. Il faut garder cet état d'esprit.»