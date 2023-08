Tolu Arokodare après son but lors de Servette-Genk la semaine dernière. Image: KEYSTONE

Portrait

Le pire cauchemar de Servette n'est pas celui qu'il parait

Ce mercredi à Genk, le club grenat retrouve le colosse (97 kg pour 197 cm) qui l'avait tant fait souffrir au match aller. Mais Tolu Arokodare n'est pas qu'une brute. «Il a aussi besoin de sentir qu'on l'aime», dit son ancien coach.

«Tolu, c'est un garçon attachant qui mériterait parfois un p'tit coup de pied au cul.» D'une phrase, dite avec plus d'affection qu'on pourrait le supposer, Philippe Hinschberger résume ce footballeur qu'il connaît bien pour l'avoir entraîné un an et demi à Amiens et que Servette a découvert la semaine dernière, lorsque le buteur aux proportions effrayantes (97 kg pour 197 cm) a ouvert le score pour le RC Genk. Le SFC est parvenu à égaliser par la suite (1-1) mais il devra se méfier de Tolu Arokodare ce mercredi encore (19h), lors du match retour du 2e tour qualificatif de la Ligue des champions.

«Il marche à l'affect »

L'équipe genevoise, de toute façon, ne peut ignorer le problème posé par le Nigérian lorsqu'il est sur le terrain puisqu'on ne voit que lui. Sa seule présence fait peser une menace constante sur la défense adverse, mais elle fausse un peu l'impression que l'on peut avoir de ce colosse au mental d'argile:

«On a l'impression qu'avec sa stature, il est déjà installé, mais c'est complètement faux. Il y a plein de domaines dans lesquels il doit progresser. Il est jeune (22 ans), c'est un grand bébé qui a besoin d'être materné et de sentir qu'on l'aime.» Philippe Hinschberger

«Il marche à l'affect», ajoute Rachid Touazi, spécialiste du SC Amiens pour Le Courrier Picard. L'ennui, pour Servette, c'est que Tolu Arokodare a la confiance de son entraîneur à Genk et qu'il semble s'y épanouir, dans une attaque à deux éléments qui convient parfaitement à son jeu. «Il a besoin d'un coéquipier devant pour mettre la pression sur l'adversaire et pour bien conserver le cuir», dit Hinschberger, qui prévient les Genevois:

«Il faut faire très attention à ce qu'il se passe autour de lui car il est capable de dévier les ballons. L'idéal, c'est aussi de le serrer de près car quand il n'est pas dans un confort technique, il a du mal, avec son grand gabarit, à être bien équilibré. Enfin, il faut l'empêcher de prendre les espaces ou de se retourner et de tirer, car il a une frappe de mule.»

Un peu de Bolt, beaucoup de Balotelli

En résumé, il faudrait empêcher Tolu Arokodare d'être dans l'équipe adverse, sauf que ce n'est pas possible et qu'il faut donc bien trouver un moyen d'arrêter cet attaquant qui était parmi les plus rapides quand il était à Amiens: sa vitesse atteignait les 35-36 km/h, ce qui est épatant compte tenu de son gabarit. «Il est très véloce, mais on ne s'en rend pas beaucoup compte car il ne va pas souvent vers le but. C'est d'ailleurs ce qu'on lui a souvent reproché», glisse son ancien entraîneur.

L'attaquant excelle aussi dans le jeu aérien: il avait inscrit le 1-0 de la tête à Genève. Image: KEYSTONE

Les courses à haute intensité, la débauche d'énergie, ce n'est pas ce que préfère le numéro 99. «A la perte de balle, il ne se soucie pas vraiment du repli défensif», pointe Hinschberger, soulignant en creux la personnalité clivante de son ancien joueur:

«Tolu peut être aimé par la moitié du stade et détesté par l'autre. Il a des côtés irritants, une certaine nonchalance à la perte de balle. Il ne revient pas beaucoup défendre car courir lui prend de l'énergie et il n'a pas une grosse caisse physique. À Amiens, les gens le critiquaient pour son attitude sur le terrain, qui ressemble un peu à celle de Balotelli.»

Le Nigérian a certes moins de problèmes gastriques (l'excuse préférée de Balotelli pour rater un entraînement au FC Sion) que l'Italien, mais ce n'est pas lui non plus qui éteint les projecteurs en partant. «Ce n'est pas un fainéant, mais il doit bosser davantage, estime le journaliste Rachid Touazi. Il pense trop souvent qu'une accélération suffit. L'idéal serait qu'il tombe sur un coach qui le fasse bosser et il progressera.»

Sa carrière a basculé

sur une action

Ce n'est qu'en travaillant, notamment face au but, que Tolu Arokodare peut espérer devenir un grand attaquant, un finisseur fiable sur lequel ses coéquipiers peuvent compter. Ce n'est pas encore le cas. «Il n'est pas très constant», est obligé de reconnaître Hinschberger.

«Sur cinq occasions, il pourra marquer deux réussites extraordinaires et en rater trois faciles»

À Amiens, tout le monde se souvient du but tout fait que l'attaquant avait manqué face au Havre. C'était à la fin de l'année dernière, Tolu Arokodare était seul entre les deux poteaux, il n'y avait même plus de gardien, et selon son ancien coach, même un journaliste de watson aurait marqué. Pas Tolu, qui s'y était mal pris.

L'invraisemblable raté La scène est à voir dès la 53e seconde (si la vidéo ne démarre pas, cliquez sur le lien au centre de l'écran pour ouvrir YouTube). Vidéo: YouTube/Ligue 2 BKT

Cette mésaventure avait provoqué la colère du président d'Amiens et, selon Rachid Touazi, précipité le départ d'Arokodare vers Genk. Cela signifie que si le colosse avait marqué ce but tout fait, il serait peut-être resté en Ligue 2 et les Genevois auraient été plus sereins, mais c'est une autre histoire et Servette doit se concentrer sur celle qu'il rêve d'écrire, ce mercredi en Belgique, où un géant sensible, attachant, doué mais parfois un peu flemmard, tentera de lui barrer la route.