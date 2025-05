Les rugbymen géorgiens occupent la 12e place du classement mondial. image: keystone

La Géorgie est forte en rugby grâce à un sport ancestral improbable

Le rugby se développe fortement dans cet Etat du Caucase, dont la sélection est désormais mieux classée que le Pays de Galles.

Irakli METREVELI / afp

En ce jour de Pâques, des centaines d'hommes se pressent dans le village de Choukhouti, en Géorgie, pour s'emparer d'un ballon en cuir imbibé de vin, un jeu traditionnel qui explique, selon les habitants, les bons résultats de ce pays du Caucase sur les terrains de rugby.

Organisée chaque année au moment de cette fête religieuse importante, la compétition oppose le nord au sud du village dans une lutte sans merci pour pousser le ballon dans une rivière, sorte de ligne d'arrivée. Pour l'emporter, il faut se saisir du ballon imbibé de vin, qui pèse 16 kg, et le lancer dans le petit courant.

Une partie de Lélo à Choukhouti, en Géorgie. Il n'y a pas de nombre limite de participants. Image: AFP

Connu en Géorgie sous le nom de «Lélo», ce sport de ballon possède une longue histoire, les premières rencontres s'étant déroulé il y a plus de 150 ans pour commémorer une victoire militaire contre les envahisseurs ottomans turcs.

La popularité du rugby explose

Les Géorgiens considèrent le «Lélo» comme le cousin national du rugby, sport inventé par les Anglais dans la première moitié du XIXe siècle, et dont la popularité a explosé ces dernières années en Géorgie.

Les joueurs de l'équipe nationale de rugby se surnomment... «les Lélos» et restent sur huit victoires finales consécutives dans le Rugby European Championship (REC), l'antichambre du fameux Tournoi des Six nations.

«C'est ici même que le rugby géorgien puise sa passion pour la victoire, dans l'énergie intense ancrée dans l'ancienne tradition du Lélo», souligne, fier, le chef politique local, Alexandre Sarichvili.

Les Géorgiens (en blanc) avaient été battus par les Gallois au Mondial 2023, mais ils sont désormais devant au classement mondial. Image: keystone

L'Anglais Richard Cockerill, sélectionneur depuis 2024 de l'actuelle 11e équipe mondiale, tient le même discours lors d'un entretien au centre d'entraînement de l'équipe à Tbilissi:

«Nous sommes un petit pays avec peu d'habitants, mais nous sommes tout de même capables d'aligner une équipe qui peut rivaliser avec les Fidji, le Japon, le Pays de Galles et l'Italie.»

Volonté d'intégrer le Tournoi des Six nations

Avec à peine 8 000 licenciés, la Géorgie a remporté ces dernières années des succès probants contre ces quatre nations historiques du rugby mondial. L'équipe des moins de 20 ans s'est même offert une victoire sur l'Angleterre, en préparation de la Coupe du monde 2023.

Mais malgré ces résultats en progression, les perspectives proches d'intégrer le Tournoi des Six nations restent à ce stade nulles, ce que ses dirigeants déplorent.

«Nous méritons une chance de disputer un match de barrage contre la dernière équipe du classement afin de prouver que nous sommes à la hauteur», réclame Richard Cockerill, en référence aux 17 défaites consécutives enchaînées par le Pays de Galles (12e mondial) et à leur nouvelle «cuillère de bois» (cinq matches, cinq défaites) cette année.

«Il y aura forcément une opportunité pour la Géorgie à un moment donné», veut-il croire, bien que «les portes (soient) closes pour le moment».

Richard Cockerill, coach de la Géorgie, veut participer au Tournoi des Six nations avec sa sélection. Image: AFP

D'après lui, un match de barrage entre le dernier du Tournoi des Six nations et le premier du Tournoi B introduirait de l'enjeu et de l'émulation parmi les plus petites nations du ballon ovale.

«Si nous voulons développer ce sport, je pense qu'il faut qu'il y ait un peu de suspense» Richard Cockerill, sélectionneur de la Géorgie

Le sélectionneur s'impatiente

A Tbilissi, la capitale, et ailleurs dans le pays, l'enthousiasme pour le rugby, dont le développement est appuyé par les autorités, est de plus en plus visible. Un championnat à dix clubs s'est structuré et un centre national d'entraînement a fait son apparition.

Pour Richard Cockerill, le seul moyen désormais pour son équipe de poursuivre sa progression est de se confronter aux meilleures équipes du continent, comme l'Irlande et la France.

«Nous devons apprendre à perdre et à jouer, comme l'Italie, contre des équipes plus fortes» Richard Cockerill

Pour l'heure, le rugby géorgien semble dans une impasse: «On nous dit d'attendre encore cinq ans», peste le sélectionneur anglais de la Géorgie, qui dénonce une politique d'«endiguement».

D'autant plus que ses meilleurs joueurs préfèrent quitter le pays pour évoluer dans le Top 14, en France ou ailleurs, pour progresser et pouvoir vivre confortablement de leur passion.

A Choukhouti, après plusieurs heures de mêlées âpres, d'un combat violent, ce sont les hommes de la partie nord de la ville qui ont finalement levé les bras. «Le Lélo incarne l'esprit combatif des Géorgiens», dit Nanouli Khalvachi, une médecin de 64 ans venue encourager les vainqueurs.

«Avec une telle tradition sportive, il n'est pas étonnant que la Géorgie soit devenue une place forte du rugby», s'enthousiasme-t-elle.