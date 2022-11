Dario Cologna était, notamment, l'athlète suisse de sport d'hiver le plus contrôlé durant sa carrière. Image: Keystone/Shutterstock

Dario Cologna ne ressemble pas du tout à celui que vous imaginez

Le public a longtemps eu l'image d'un champion froid, voire austère. Mais la biographie de l'ex-fondeur grison, sortie mercredi dans les librairies alémaniques, le décrit enjoué, aimant la vie et le vin. L'auteur raconte.

On a peut-être eu tort, à chaque fois qu'on nous demandait avec quel sportif suisse on aimerait se marrer autour d'un apéro, de penser toujours aux mêmes, et pas assez à Dario Cologna, ce petit farceur qui cachait bien son jeu. «Beaucoup de gens pensent que Dario est le genre de personne à ne se préoccuper que de sport et qu'il est plutôt ennuyeux. C'est en réalité tout le contraire: c'est un mec très marrant», assure Peter Röthlisberger. Le journaliste révèle une nouvelle facette de l'ancienne star du ski de fond dans une biographie parue mercredi aux éditions Somedia.

Intitulée «Dario Cologna, Die Erfolgsformel» (en français: la formule du succès), elle permet de faire connaissance avec une personnalité enjouée, férue de vin et de bonne chair. «Il n'a jamais été le sportif austère que les gens imaginent, relance Röthlisberger. Il a toujours aimé boire un bon verre avec ses amis, et ne s'est jamais privé de manger ce qu'il aimait, sans jamaix exagérer bien sûr. Car c'était un grand professionnel.»

Le Grison de 36 ans tient l'histoire de sa vie entre ses mains. Image: KEYSTONE

Pour appréhender la trajectoire du quadruple champion olympique, parti à la retraite en fin de saison dernière, l'auteur a choisi une méthode originale, découpant son récit en trois parties distinctes. La première revient sur l'épopée du prodige, né dans le Val Müstair en 1986. On l'accompagne dans ses victoires (il y en a beaucoup) et ses défaites (elles sont moins nombreuses), au gré de ses pérégrinations sur le circuit mondial. Tout y est, jusqu'aux soupçons de dopage qui ont pesé sur la discipline et notamment sur le serviceman de Cologna lors de l'opération «Aderlass», sans pour autant que le fondeur grison y soit mêlé.

On apprend que Dario Cologna était l'athlète suisse de sport d'hiver le plus contrôlé durant sa carrière. «Il est arrivé que des contrôleurs antidopage viennent chez lui à 23 h alors qu'il était en train de dormir, et reviennent le lendemain à 6 h pour la même procédure (échantillons de sang et d'urine). Il était contrôlé jusqu'à 2-3 fois par semaine», retrace Peter Röthlisberger.

Le Grison en action sur le Tour de Ski il y a trois ans. Image: KEYSTONE

La deuxième partie est celle qui a donné son nom au titre du livre: la formule du succès. Dario Cologna partage avec le lecteur toutes les clés de sa réussite (motivation, discipline, entraînement, matériel, etc.). Ce choix éditorial peut interroger, sachant que les conseils d'un tel prodige n'auront qu'un effet limité sur les performances de ses lecteurs, mais Peter Röthlisberger nous invite à considérer la chose autrement. D'abord, la plupart des recommandations sont aussi pensées pour les sportifs amateurs. Ensuite, ces méthodes permettent de mieux appréhender ce qui démarquait Cologna de la plupart de ses rivaux.

Comme la façon qu'avait le champion du monde du skiathlon (2013) d'écarter tous les aspects de sa performance sur lesquels il n'avait aucun moyen d'agir.

«Il n'était par exemple pas 100% préoccupé par ses skis car il ne les préparait pas lui-même. C'était l'affaire des spécialistes. On m'a rapporté qu'après certaines courses, il lui est arrivé de venir vers eux en leur disant: "Ces skis ont été très mauvais aujourd'hui, mais merci quand même, parce que vous avez donné le meilleur de vous-mêmes. Et vous serez encore meilleurs la prochaine fois." Il n'était ni fâché, ni en colère. Il avait simplement décidé de ne pas mettre de l'énergie dans des choses sur lesquels il n'avait pas d'emprise. C'est cela aussi qui le rendait fort.» Peter Röthlisberger.

Cette section du livre fait écho à un chapitre sur Thomas Steiner, un des meilleurs préparateurs physiques du pays et celui qui, sans doute, connaissait le mieux l'organisme de ce champion qu'il accueillait deux fois par année à Maccolin pour lui faire subir une batterie de tests physiques.

Thomas Steiner et son poulain. Image: Twitter

Les résultats de certains de ses tests (notamment sa VO2max au fil des ans) sont d'ailleurs publiés sur une double page.

Une biographie un peu spéciale, donc, qui dans une troisième partie donne la parole à des personnalités du sport et de la vie publique.

Roger Federer, Ueli Maurer ou encore Simon Ammann s'expriment tous sur le néo-retraité. Federer y glisse notamment ces quelques phrases élogieuses:

«J'ai toujours suivi la carrière de Dario. La façon dont il est revenu au sommet, même après de graves blessures, m'a beaucoup motivé! Ce qu'il a fait était tellement dur, l'intensité était tellement extrême. (...) J'ai toujours été un grand fan de lui en tant que sportif et en tant qu'homme. Son authenticité, son honnêteté et son esprit combatif m'ont toujours beaucoup plu.»

Parmi les divers témoignages, on peut encore citer ceux des parents du champion (Christine et Remo), de sa femme (Laura) et de son plus grand rival: Petter Northug. L'auteur a réuni ces deux adversaires que tout opposait pour une interview rare. «C'était très drôle, car Petter était le mec sauvage, Dario celui que tu aurais aimé avoir pour ta fille», résume Peter Röthlisberger en riant.

Nortthug-Cologna, c'était le rouge et le noir. Image: KEYSTONE

La présence de cet entretien croisé pourrait faire voyager l'ouvrage, édité pour le moment à 4000 exemplaires et uniquement en allemand.

«Nous sommes en discussion avec un éditeur norvégien pour une éventuelle traduction» Peter Röthlisberger

Il n'est en revanche pas prévu que la biographie de Dario Cologna soit adaptée en français. C'est un petit regret, mais qui ne doit pas décourager les supporters romands du Grison: un niveau intermédiaire en allemand suffit pour découvrir l'ancien fondeur autrement, ce mec «très marrant» qu'on ne connaissait finalement pas si bien que cela.