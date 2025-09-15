Décès du skieur italien Matteo Franzoso en stage de préparation

Matteo Franzoso est décédé à l'âge de 25 ans.

Décès du skieur Matteo Franzoso en stage au Chili

Plongé dans le coma samedi après une lourde chute survenue à l'entraînement au Chili, le spécialiste de vitesse Matteo Franzoso est décédé, a-t-on appris ce lundi.

Le skieur italien Matteo Franzoso est décédé à la suite d'une violente chute à l'entraînement au Chili, a annoncé ce lundi la Fédération italienne de ski (FISI).

Franzoso, qui devait fêter ses 26 ans mardi, est lourdement tombé samedi lors d’un saut, percutant deux filets de sécurité avant de heurter une barrière.

Transporté dans une clinique à Santiago, il avait été placé dans un coma artificiel. Mais les médecins n’ont pas réussi à le sauver.

«C’est une tragédie pour sa famille et pour notre sport», a déclaré le président de la Fédération italienne de ski, Flavio Roda.

Franzoso avait fait ses débuts en Coupe du monde en décembre 2021. Depuis, il avait disputé 17 courses au plus haut niveau en descente et super-G, obtenant deux résultats dans le Top 30. Il se préparait pour la saison olympique dans la station de La Parva, près de Santiago, aux côtés des meilleurs skieurs italiens, dont Dominik Paris.

(sda/dpa/roc)