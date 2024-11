Un fan a demandé un objet improbable à Wendy Holdener

«Sur le chemin du retour, nous étions trois dans la voiture: ma tante, ma mère et moi. Il y avait un énorme embouteillage à un péage, alors je me suis dit: je vais juste emprunter la voie où seuls les Italiens peuvent passer avec le Telepass. Ça scanne la plaque d'immatriculation puis la barrière s’ouvre. Ça ne s’est pas passé comme ça avec moi et je le savais. J’ai appuyé sur le bouton et j'ai fait l’idiote, car je ne pouvais pas reculer, il y avait d’autres voitures derrière moi. Le chaos était tel qu’ils m’ont laissée passer après une ou deux minutes.»

Wendy Holdener