Frayeur en MotoGP: il échappe de peu à la catastrophe

Marc Marquez a remporté dimanche le Grand Prix de Hongrie, après avoir déjà gagné la course sprint la veille. Cependant, c’est un accident spectaculaire, ayant failli coûter très cher à un cameraman, qui a surtout marqué les esprits sur le circuit de Balaton Park.

Rien n’a été offert à Marc Marquez ce week-end, à l’occasion du retour du MotoGP en Hongrie, après 33 ans d’absence. Parti en pole, le sextuple champion du monde a perdu plusieurs places dès le deuxième virage, suite à un contact avec l’Italien Marco Bezzecchi. Il s’est ensuite lancé dans un duel spectaculaire avec ce dernier, avant de reprendre la tête peu avant la mi-course, pour ne plus jamais la céder.

Avec cette dixième victoire en Grand Prix cette saison, Marc Marquez consolide sa position de leader au championnat du monde: après 14 des 22 week-ends de compétition, il compte près de 200 points d’avance sur son premier poursuivant, son frère Alex Marquez. En Hongrie, le podium a été complété par Pedro Acosta et Marco Bezzecchi.

Frayeur pour un cameraman

Mais Marc Marquez n’a pas été le seul à faire parler de lui ce week-end. Contre toute attente, un cameraman s’est lui aussi retrouvé au centre de l’attention, après avoir frôlé la catastrophe en bord de piste.

La scène s’est déroulée lors des qualifications: soudain, l’Espagnol Pedro Acosta a chuté dans un virage. Sa KTM a alors poursuivi sa course de manière incontrôlée dans les graviers, manquant de franchir les barrières de sécurité derrière lesquelles se trouvait un cameraman perché en hauteur.

L’homme a réussi à éviter de justesse la moto ainsi que les nombreux débris qui s’en sont détachés. Quelques instants plus tard, il a rassuré tout le monde en levant le pouce. L’organisation a confirmé qu’aucune blessure n’était à déplorer.

Dettwiler sans point

En Moto3, Noah Dettwiler n’a une fois de plus pas marqué de points lors de cette 14e manche de la saison. Le pilote soleurois de 20 ans a terminé à la 18e place, tandis que le jeune Espagnol Maximo Quiles a signé sa deuxième victoire en 2025.

