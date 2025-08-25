beau temps
DE | FR
burger
Sport
moto

MotoGP en Hongrie: un cameraman échappe à la catastrophe

Frayeur en MotoGP: il échappe de peu à la catastrophe

Marc Marquez a remporté dimanche le Grand Prix de Hongrie, après avoir déjà gagné la course sprint la veille. Cependant, c’est un accident spectaculaire, ayant failli coûter très cher à un cameraman, qui a surtout marqué les esprits sur le circuit de Balaton Park.
25.08.2025, 09:3025.08.2025, 09:30
Plus de «Sport»

Rien n’a été offert à Marc Marquez ce week-end, à l’occasion du retour du MotoGP en Hongrie, après 33 ans d’absence. Parti en pole, le sextuple champion du monde a perdu plusieurs places dès le deuxième virage, suite à un contact avec l’Italien Marco Bezzecchi. Il s’est ensuite lancé dans un duel spectaculaire avec ce dernier, avant de reprendre la tête peu avant la mi-course, pour ne plus jamais la céder.

Avec cette dixième victoire en Grand Prix cette saison, Marc Marquez consolide sa position de leader au championnat du monde: après 14 des 22 week-ends de compétition, il compte près de 200 points d’avance sur son premier poursuivant, son frère Alex Marquez. En Hongrie, le podium a été complété par Pedro Acosta et Marco Bezzecchi.

Ce pilote Red Bull signe une cascade à couper le souffle

Frayeur pour un cameraman

Mais Marc Marquez n’a pas été le seul à faire parler de lui ce week-end. Contre toute attente, un cameraman s’est lui aussi retrouvé au centre de l’attention, après avoir frôlé la catastrophe en bord de piste.

La scène s’est déroulée lors des qualifications: soudain, l’Espagnol Pedro Acosta a chuté dans un virage. Sa KTM a alors poursuivi sa course de manière incontrôlée dans les graviers, manquant de franchir les barrières de sécurité derrière lesquelles se trouvait un cameraman perché en hauteur.

Ce qu'il s'est passé ⬇️

Vidéo: twitter

L’homme a réussi à éviter de justesse la moto ainsi que les nombreux débris qui s’en sont détachés. Quelques instants plus tard, il a rassuré tout le monde en levant le pouce. L’organisation a confirmé qu’aucune blessure n’était à déplorer.

Dettwiler sans point

En Moto3, Noah Dettwiler n’a une fois de plus pas marqué de points lors de cette 14e manche de la saison. Le pilote soleurois de 20 ans a terminé à la 18e place, tandis que le jeune Espagnol Maximo Quiles a signé sa deuxième victoire en 2025.

(abu/sda/roc)

Plus d'articles sur le sport

Pourquoi il est presque impossible d'assister à la Fête de lutte
de Klaus Zaugg
Camille Rast garde des séquelles de sa chute
de Sven Papaux
1
Une discipline historique des JO d'hiver est en danger
de Romuald Cachod
Il y a un hic avec le contrat le plus lucratif du hockey suisse
de Klaus Zaugg
Servette n’a toujours pas retenu la leçon
de Romuald Cachod
On a gravi en Valais le plus haut sommet d'Europe accessible à pied
de Reto Fehr
Ce jeune coureur suisse révolutionne l’ultracyclisme
de Martin Probst
Pied de nez magistral adressé aux organisateurs de l'US Open
de Romuald Cachod
Cette scène en dit beaucoup sur la mentalité du LS en Coupe d'Europe
de Yoann Graber
Ces célébrations de buts de footballeurs ont très mal tourné
de Yoann Graber
Ces stars de l'athlétisme se sont baignées (presque) incognito à Lausanne
de Marine Brunner
Le coach du LS a fait une chose inhabituelle avant d'affronter Besiktas
de Yoann Graber
De leader à pestiféré: le volcan marseillais a brûlé Adrien Rabiot
de Sven Papaux
Chaque mètre rapporte une fortune à la star d'Athletissima
de Julien Caloz
Ce trail romand offre des récompenses uniques au monde
de Julien Caloz
«Beaucoup sous-estiment ce qui nous attend avec Bâle contre Copenhague»
de Céline Feller, Christoph Kieslich et Jakob Weber
Inconscients du danger, ils jouent avec la mort en Valais
de Julien Caloz
3
Cet international suisse vit une véritable descente aux enfers
de Romuald Cachod
Sur le Cervin, une nouvelle tendance fascine et interroge
de Julien Caloz
1
On a fait une rencontre improbable dans un café romand
de Julien Caloz
Ce tennisman est disqualifié pour une raison à peine croyable
de florian vonholdt
Ce sommet valaisan cache une terrible réalité
de Julien Caloz
«Swiss Ski est une machine qui continuera à tourner parfaitement»
de François Schmid-Bechtel et Simon Häring
Elise Chabbey est une championne ultime
de Julien Caloz
Le FC Bâle est sous la menace de défaites par forfait
de Jakob Weber et Céline Feller
Ce minuscule club vit un véritable conte de fées
de Ralf Meile
Les coachs des équipes pros ont un défi inhabituel en Coupe de Suisse
de Yoann Graber
Alcaraz se dispute avec l'arbitre pour une bouteille d'eau
de Yoann Graber
Thèmes
Les travaux à Lausanne
1 / 13
Les travaux à Lausanne

La gare de Lausanne
source: keystone
partager sur Facebookpartager sur X
Il y a un 4x4 flottant qui navigue sur le lac de Zurich
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
F-35: le chef de l’armée de l’air contredit le Conseil fédéral
2
On a gravi en Valais le plus haut sommet d'Europe accessible à pied
3
Sunrise est le «premier opérateur d'Europe» à franchir ce cap
On a gravi en Valais le plus haut sommet d'Europe accessible à pied
Le Gross Bigerhorn, sommet valaisan culminant à 3626 mètres, est depuis 2023 le plus haut point du continent accessible à pied. On a fait le parcours, avec des paysages à couper le souffle.
Le réchauffement climatique accélère la fonte des glaciers. Les conséquences sont lourdes: bouleversement du cycle de l’eau, multiplication des catastrophes naturelles, phénomènes météo extrêmes, risques d’éboulements. Les perspectives sont sombres.
L’article