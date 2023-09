Balotelli va quitter le FC Sion ++ Evenepoel survole l'étape

Engagé par le FC Sion à la fin août 2022, Mario Balotelli bénéficiait d'un juteux contrat (salaire estimé à 250'000 francs par mois) valable jusqu'au terme de la présente saison. Le départ du fantasque attaquant, qui n'a plus porté le maillot sédunois depuis le 13 mai et un match perdu 5-0 à Genève face à Servette, constitue un soulagement sur le plan financier pour un club relégué en Challenge League ce printemps.

Ce résultat ne fait pas vraiment les affaires de la Suisse, dernière de cette poule avec aucun match gagné et un seul set remporté face à la France. Stan Wawrinka et Cie devront battre la Grande-Bretagne vendredi pour garder l'espoir de terminer parmi les deux premiers de cette poule avant de se frotter à l'Australie samedi.

Le peloton avec les principaux favoris et le maillot rouge Sepp Kuss a concédé 9'29'' au vainqueur du jour après cette dernière arrivée au sommet. Sepp Kuss a repris 9 secondes à son dauphin et coéquipier Jonas Vingegaard, qu'il devance de 17 secondes au classement général avec encore trois étapes au menu.

Paul Pogba ne peut plus s'entraîner avec la Juventus, qui a également suspendu le versement de son salaire. Il est passible d'une suspension de quatre ans qui pourrait toutefois être réduite de moitié s'il parvient à démontrer la non-intentionnalité, voire limitée à quelques mois si l'usage de la substance a eu lieu "hors compétition et n'est pas liée à son niveau de performance".

Pogba, 30 ans et 91 sélections avec les Bleus, a été contrôlé le 20 août à l'issue du match entre Udine et la Juventus, comptant pour la première journée du Championnat d'Italie mais durant lequel il n'est pas entré en jeu. A l'annonce de son contrôle positif, il a été suspendu à titre provisoire par la Nado.

Hirschi a parachevé à Peccioli l'excellent travail de son équipe UAE Emirates, qui était représentée à quatre dans le groupe de tête. Le champion de Suisse 2023 est passé à l'attaque à plus de 30 km de l'arrivée, et seul Pavel Sivakov a pu suivre. Dans le sprint final, après près de 200 km, il n'a laissé aucune chance au Français, qui avait remporté la veille le "Giro della Toscana".

Le président de la Liga, Javier Tebas, a déclaré jeudi lors d'une conférence de presse qu'il ne savait pas quand la situation financière de Barcelone reviendrait à la normale: "cela dépend du Barça et de sa stratégie commerciale. Peut-être qu'ils vendront un grand joueur et feront ainsi un pas de géant. Nous ne savons pas s'ils le feront. Toute la stratégie à moyen et long terme est définie par le club, nous ne la définissons pas pour eux", a-t-il commenté.

Fragile financièrement, le Barça a enregistré plusieurs départs cet été, dont ceux des cadres Sergio Busquets et Jordi Alba ou encore d'Ousmane Dembélé, qui a rejoint le Paris SG. Le gardien Marc-Andre ter Stegen a prolongé son contrat jusqu'en 2028, acceptant de différer une partie de son salaire de cette saison. Cela a notamment permis les arrivées en Catalogne sous forme de prêts des Portugais Joao Cancelo et Joao Felix.

Les dépenses couvertes par le plafond de la Liga comprennent les salaires des joueurs et du personnel, les coûts d'amortissement des transferts, les frais d'agent, les bonus. Le niveau actuel des dépenses du Barça est d'environ 400 millions d'euros, d'après des médias espagnols. Or, en cas de dépassement de la limite autorisée, le club ne pourrait utiliser que 50% de ses revenus pour étoffer son effectif, jusqu'à ce qu'il se retrouve à nouveau dans les clous.

"Opération bien passée, le tendon d'ischio-jambier est réparé. Un nouveau challenge commence dès aujourd'hui et je suis motivé comme toujours. Merci à vous pour le soutien, je ne lâcherai pas pour ma passion", a-t-il posté sur son compte. Mercredi, le Clermontois a déclaré au quotidien La Montagne qu'il ne pourrait pas reprendre le sprint avant six mois.

"La Juventus quand j'entraînerai ne sera certainement pas celle d'aujourd'hui et il y aura peut-être un jour un moyen d'embrasser à nouveau les supporters, de leur dire au revoir et de leur faire comprendre à quel point la Juventus a été importante pour moi. Je n'ai pas l'impression que celle d'aujourd'hui soit la mienne", a-t-il conclu.

Selon Bonucci, il a fallu attendre le 13 juillet dernier pour qu'il soit fixé sur son sort: "Giuntoli (le directeur sportif) et Manna (son bras droit) sont venus chez moi pour me dire que je ne faisais plus partie du groupe et que ma présence faisait obstacle au développement de l'équipe".

"J'ai décidé après beaucoup de souffrances d'avoir recours à la voie judiciaire contre la Juventus, j'ai lu et entendu tant de choses fausses venant du club et de l'entraîneur", a expliqué Bonucci qui a rejoint dans les dernières heures du mercato estival le club allemand de l'Union Berlin.

L'international italien Leonardo Bonucci va poursuivre en justice la Juventus, son club de 2010 à 2017 et de 2018 à 2023, pour préjudice moral et professionnel, a-t-il expliqué au groupe Mediaset.

L'accord signé entre les joueuses et la Liga F prévoit "un salaire minimum de 21'000 euros pour la saison 2023/24, de 22'500 euros pour la saison 2024/25 et de 23'500 euros pour la saison 2025/26", détaille Futpro.

Fribourg a sué pour s'imposer

Christoph Bertschy jubile apr�s avoir donn� la victoire � Fribourg Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER

On a connu meilleur match de reprise. Mais grâce à un troisième tiers plus enlevé et une prolongation maîtrisée, Fribourg a dominé Lausanne à St-Léonard (3-2 ap).

Un lancer précis des poignets de Christoph Bertschy qui va se ficher dans la lucarne d'Ivars Punnenovs et une patinoire qui se soulève après avoir eu un peu peur. Non, tout ne fut pas simple pour les Fribourgeois pour le premier match de la saison.

Il a fallu combattre un peu de stress en début de rencontre, puis des mauvais choix en deuxième période. "On a donné trop de surnombres, on s'est fait marcher dessus", a d'ailleurs pesté Christian Dubé. Le coach de Fribourg a en revanche aimé le caractère de son équipe lorsqu'elle était dos au mur. "Je retiens le caractère de l'équipe, parce que ce qu'on présente avant n'est pas acceptable, poursuit celui qui va remettre sa casquette de directeur sportif. On a finalement bien joué pendant 21 minutes et ça a suffi pour faire pencher la balance de notre côté."

Le premier but de De la Rose tombé à la 52e a clairement fait du bien. Il a ôté une sorte de chape de frustration à toute l'équipe. Mais la libération est donc tombée de la canne de Christoph Bertschy, qui a su parfaitement exploiter sa vitesse et une passe de DiDomenico pour donner le deuxième point à sa formation. "On retiendra la victoire, mais on a encore du travail, estime naturellement le Fribourgeois. On fait trop de passes à l'aveugle."

Quant à sa présence sur le power-play en compagnie des quatre Suédois de l'équipe, Christoph Bertschy profite: "Je les laisse faire leurs trucs (rires). Et j'essaie d'être libre." Dernier point à aborder avec le héros du soir, son but en prolongation: "Je vois que le défenseur décide de rester sur DiDo et que j'ai une ligne de shoot. Je tente et ça rentre."

Fribourg se déplace vendredi à Davos en espérant capitaliser sur cette bonne fin de match. A confirmer.