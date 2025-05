René Fasel sort de son silence ++ Draisaitl délivre les Oilers

René Fasel: "J'aime servir de trait d’union" René Fasel est sorti de son silence dans une longue interview accordée à "La Liberté". Image: KEYSTONE/MELANIE DUCHENE Après plusieurs années de mutisme, René Fasel est sorti de son silence. Dans "La Liberté", l'ancien président de l'IIHF regrette d'avoir été traîné dans la boue pour ses relations avec la Russie.

Président pendant 27 ans de la fédération internationale de hockey sur glace, René Fasel a quitté son poste en 2021, remplacé par le Franco-Canadien Luc Tardif. Mais le Fribourgeois n'a pas mis longtemps à se trouver une activité puisqu'il a accepté une offre de la KHL russe pour être président d'un groupe d'experts sur l'arbitrage, lui qui fut arbitre avant de présider aux destinées du hockey mondial. Pour rappel, en mars 2022, Fasel avait dit à Keystone-ATS n'avoir accepté aucune tâche en Russie.

"Mes amis russes avaient besoin d’aide, c’était prévu de longue date que je m’engage auprès d’eux, explique-t-il. Par esprit de loyauté, je ne me voyais pas les laisser tomber." Même en pleine tempête, le Fribourgeois n'a jamais tourné le dos à ses amis de l'Est.

Fasel le pacificateur Lorsqu'en 2021 les actions du président biélorusse Loukachenko ont eu pour conséquence la suppression d'une partie du Championnat du monde à Minsk pour avoir la totalité de la compétition à Riga en Lettonie, René Fasel avait dû se résoudre à accepter la décision de l'IIHF. Une semaine plus tôt, le président de la fédération internationale avait été filmé en train de faire une accolade à Loukachenko, ce qui avait grandement écorné son image.

Il avoue sans détour sa passion pour le hockey russe et reconnaît n'avoir jamais pensé rendre son passeport après l'agression des troupes de Vladimir Poutine en Ukraine: "De très bons amis m’ont conseillé de rendre mon passeport russe. Jamais je ne ferai ça. Je l’ai demandé et je l’ai reçu, voilà tout." Le Fribourgeois explique que d'être russe facilite tout là-bas.

Celui qui s'est mué en pèlerin pour amener la NHL aux JO apprécie plus que tout être une main tendue pendant les conflits. L'une de ses plus grandes fiertés sera d'avoir réussi à réunir sous un même drapeau les joueuses de hockey des deux Corées en 2018 pour les Jeux à Pyeongchang. "Le sport sert à rapprocher, pas à éloigner, martèle-t-il depuis toujours. J'aime servir de trait d’union entre deux oppositions. J’en ai fait mon cheval de bataille lors de mes 27 ans à l’IIHF."

Avec Poutine, le sport et rien d'autre Concernant ses relations avec Vladimir Poutine, René Fasel fait remonter les origines de leur amitié à 1999. "Nos discussions se résumaient au hockey et à son développement, précise-t-il. On a joué au hockey ensemble et beaucoup rigolé. Une relation existe et je ne change pas mon idée à son sujet."

De nombreuses voix se sont élevées contre René Fasel lorsque la Russie a agressé l'Ukraine en affirmant que ses liens avec la KHL signifiaient indirectement qu'il cautionnait la guerre. "S’investir dans le sport, ça ne revient pas à cautionner quelqu’un ou quelque chose, se défend le Fribourgeois. Je ne nie pas que la politique sportive existe. Mais je n’accepte pas qu’on me mette dans une case sous prétexte que j’œuvre au sein de la KHL. Vous savez, je suis contre toutes les guerres et pour la paix. Ce qui se passe en Palestine, en Ukraine et ailleurs dans le monde, c’est horrible."



La première wild card pour Novak Djokovic Novak Djokovic de retour au Geneva Open. Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Novak Djokovic revient au Geneva Open qui frappera ses trois coups le 17 mai. Comme l’an dernier, l’homme aux 24 titres du Grand Chelem a accepté la wild card offerte par les organisateurs.

Novak Djokovic a choisi Genève et le Parc des Eaux-Vives pour faire le plein de confiance avant Roland-Garros et pour se relancer après ses éliminations d'entrée de jeu à Monte-Carlo et à Madrid. Après ces deux revers, il a choisi de faire l'impasse sur le Masters 1000 de Rome.

En 2024, il avait apprécié le cadre et l’ambiance du Geneva Open pour retrouver toutes ses sensations sur terre battue. L’accueil très chaleureux du public l’avait particulièrement touché. Cette semaine à Genève qui l’avait conduit jusqu’à une demi-finale contre Tomas Machac lui avait été très profitable. Il devait, ainsi, remporter les dix matches qu’il avait disputés l’an dernier à Paris – 4 aux Internationaux de France et 6 au tournoi olympique --où il a cueilli l’or olympique pour enrichir un palmarès qui est le plus beau de l’histoire de son sport.

Avec Taylor Fritz (ATP 4), Novak Djokovic (ATP 6) et Casper Ruud (ATP 7), l’édition 2025 du Geneva Open pourra compter sur la présence de trois joueurs du top ten. Il s’avance bien comme l’un des tournois ATP 250 les plus relevés de l’année. Pour ses dix ans, le Geneva Open ne pouvait rêver d’une plus belle affiche. On rappellera que deux autres wild cards doivent encore être délivrées.



Leon Draisaitl délivre les Oilers Leon Draisaitl (à droite): un but qui vaut de l'or pour Edmonton. Image: KEYSTONE/AP/John Locher Finaliste l’an dernier devant Florida, Edmonton est en passe de réussir à nouveau un parcours de choix lors des séries finales. Les Oilers mènent 2-0 dans leur demi-finale de Conference face à Vegas.

Edmonton a cueilli une deuxième victoire dans le Nevada. Les Oilers se sont imposés 5-4 sur une réussite de Leon Draisaitl après 15’20’’ de jeu dans la prolongation. L’Allemand a bénéficié d’un service en or de Connor McDavid pour ne laisser aucune chance au portier Adin Hill.

A l’Est, Washington a égalisé à 1-1 face à Carolina. Sur leur glace, les Capitals ont remporté 3-1 l’Acte II grâce principalement aux 27 arrêts de leur gardien Logan Thompson.



Aucune chance pour les Warriors sans Stephen Curry Stephen Curry (à droite) en civil sur le banc: son absence a bien trop pesé pour Golden State. Image: KEYSTONE/AP Sans Stephen Curry blessé au mollet, Golden State n’a pas pesé lourd à Minneapolis lors de l’Acte II de sa demi-finale de Conférence. Les Warriors se sont inclinés 117-93 face à Minnesota.

Emmenés par Julius Randle – 24 points et 11 assists -, les Timberwolves se sont imposés 117-93 pour égaliser dans cette série. Après le premier quarter, la messe était déjà dite avec un avantage de 14 points pour Minnesota (29-15). Golden State a dû attendre la 5e minute pour inscrire son premier panier alors que le score était déjà de 13-0.

Stephen Curry ne devrait pas être en mesure de disputer l’Acte III samedi à San Francisco. Son retour est espéré pour le match de lundi.



Un duel Roglic-Ayuso, Voisard seul Suisse en lice Primoz Roglic contre Juan Ayuso, l'expérience contre la jeunesse: tel est l'enjeu du Giro d'Italia 2025 qui démarre vendredi.

Un seul coureur suisse sera de la partie: le Jurassien Yannis Voisard, retenu par la formation helvétique Tudor qui bénéficie d'une "wildcard".

Leader de l'équipe Red Bull-Bora, Primoz Roglic imite son compatriote Tadej Pogacar en doublant Giro et Tour de France la même année. Mais il y a une différence majeure: s'il peut raisonnablement viser un deuxième succès sur les routes italiennes, Roglic aura besoin de défaillances des stars Pogacar, Jonas Vingegaard ou Remco Evenepoel pour espérer triompher sur la Grande Boucle cet été.

Sur le Giro, en revanche, en l'absence des trois surdoués du peloton, la Maglia Rosa attise forcément bien plus les convoitises. Vainqueur en 2023, Roglic est le favori logique. Selon les bookmakers, le danger pour lui viendra avant tout de la Team UAE, dont l'effectif demeure impressionnant malgré l'absence du vainqueur sortant Tadej Pogacar.

A 22 ans, Juan Ayuso est le leader annoncé chez UAE. L'Espagnol vise un premier succès final dans un grand Tour. Mais, s'il venait à défaillir, son équipe ne manquera pas d'atouts: Jay Vine, brillant sur le Tour de Romandie, ou Adam Yates sont également susceptibles de mener la vie dure à Primoz Roglic.

Le Tour de Catalogne, fin mars, a proposé une première confrontation qui a tourné à l'avantage du vétéran slovène. Mais Ayuso a tout ce qu'il faut pour triompher. Vainqueur de Tirreno-Adriatico cette saison, il est mûr pour un premier sacre dans un grand Tour, après avoir terminé 3e du Tour d'Espagne 2022 à l'âge de 19 ans.

Voisard: tout pour Storer Marc Hirschi n'ayant finalement pas été retenu par Tudor pour ce 108e Giro d'Italia, qui débutera vendredi en Albanie et se terminera le 1er juin à Rome, un seul Helvète sera en lice. Yannis Voisard part dans l'inconnu puisqu'il disputera à 26 ans son premier grand Tour, et donc sa première course par étape sur trois semaines.

Le grimpeur jurassien a un seul objectif: accompagner le plus longtemps possible le leader de son équipe, l'Australien Michael Storer, dans les étapes de montagne. Storer affiche certaines ambitions au général, lui qui a remporté récemment le difficile Tour des Alpes après avoir gagné une étape sur Paris-Nice.

Ce Giro, qui passera aussi par la Slovénie et traversera le Vatican lors de l'ultime étape, s'annonce comme toujours montagneux et difficile. Les coureurs devront notamment avaler l'avant-dernier jour les derniers kilomètres non asphaltés du Col du Finestre (2178 m) avant l'ascension finale vers Sestrières. Deux contre-la-montre individuels permettront aussi de creuser les écarts.



La Suisse a une revanche à prendre face aux Tchèques L'équipe de Suisse commence son Championnat du monde à Herning par un duel face à la Tchéquie vendredi (16h20). Et les Helvètes veulent leur revanche après la finale perdue l'an dernier à Prague.

On prend presque les mêmes et on recommence. En guise d'apéritif, Patrick Fischer et ses hommes entrent tout de suite dans le bain. D'habitude, la Suisse avait droit à des adversaires d'un calibre inférieur pour lancer sa campagne mondiale, là ce sont les champions du monde qui se dressent face à eux.

Ce remake d'il y a une année environ, Nico Hischier & cie le prennent forcément un peu comme une revanche. L'enjeu n'est bien évidemment pas le même, mais pouvoir se placer idéalement dès le départ serait bénéfique pour la suite. Dans le groupe de Stockholm, le Canada, la Suède et la Finlande semblent prédestinés aux trois premières places, ce qui signifie que la 4e place du groupe pourrait se jouer entre la Slovaquie et la Lettonie, par exemple. Et ces deux nations offriraient une belle chance à la Suisse de rejoindre la Suède pour le dernier carré, si les Helvètes avaient la bonne idée de terminer en tête de leur groupe.

Pastrnak et Necas Mais avant de penser aussi loin, les hommes de Patrick Fischer vont affronter des Tchèques qui peuvent compter sur quelques renforts de NHL, et notamment David Pastrnak et Martin Necas. Encore auteur de plus de 100 points cette saison avec Boston, Pastrnak est l'homme qui avait ouvert le score en finale à Prague l'an dernier contre la Suisse à la 50e. Arrivé en cours de route, Martin Necas avait lui impressionné par sa vitesse. Il débarque de Colorado et sa vitesse peut faire très mal.

Aux buts, les Tchèques comptent plusieurs joueurs de NHL, dont Vejmelka et Vladar. Et en défense, Filip Hronek n'est pas malhabile. En ajoutant Roman Cervenka, cette formation a plutôt fière allure, même si elle semble un peu moins solide que celle de l'an dernier.

Dans le camp suisse et en attendant de savoir s'il va bientôt pouvoir compter sur Kevin Fiala, Patrick Fischer a placé Tyler Moy avec Hischier et Meier. Damien Riat est lui toujours associé à Malgin et Andrighetto. Pour les paires de défense, on ne change pas une formule qui a fait ses preuves avec Glauser au côté de Janis Moser, le subsitut "idéal" de Roman Josi, alors que Dean Kukan forme un duo 100% zurichois avec Jonas Siegenthaler.



Une finale aussi pour Ricardo Rodriguez Ricardo Rodriguez a trouvé son bonheur au Betis Séville. Image: KEYSTONE/EPA EFE Comme Yann Sommer, Ricardo Rodriguez aura droit à sa finale européenne. L’homme aux 127 sélections jouera celle de la Conference League avec le Betis Séville le 28 mai à Wroclaw.

Les Andalous affronteront Chelsea. Ils ont obtenu le droit de défier les Londoniens à la faveur de leur nul à 2-2 à Florence. Victorieux 1-0 à l’aller, le Betis a forcé la décision à la 97e minute sur une rupture conclue par Abden Ezzalzouli, servi magnifiquement par Antony, l’homme du match.

Ricardo Rodriguez a disputé l’intégralité de cette rencontre. Jusqu’à l’ultime seconde des prolongations, le Zurichois a apporté son calme et son expérience à une défense qui avait été piégée à deux reprises en l’espace de 8 minutes par Robin Gosens. L’Allemand a signé un doublé de la tête sur deux corners pour remettre la Fiorentina à la hauteur du Betis. Seulement, les Andalous méritent amplement leur qualification. Sur le plan du jeu, ils se sont montrés supérieurs aux Florentins.

A Wroclaw, Ricardo Rodriguez aura, pour sa première saison en Liga, l'occasion de couronner une carrière exemplaire par un titre sur la scène européenne, seize ans après sa victoire dans la Coupe du monde M17. Le parcours du défenseur de 32 ans commande un immense respect.



Manchester United et Tottenham au rendez-vous de Bilbao Une finale contre Tottenham à gagner pour Harry Maguire et Manchester United. Image: KEYSTONE/AP/Dave Thompson La finale de l’Europa League sera bien un derby anglais. Le 21 mai à Bilbao, Manchester United et Tottenham s’affronteront dans une rencontre dont l’enjeu sera de sauver une saison bien pitoyable.

A Old Trafford, Manchester United jouait sur du velours face à l’Athletic Bilbao après le succès 3-0 au Pays Basque. Même l’ouverture du score de Mikel Jaregizar avant le repos n’a pas altéré la quiétude des Mancuniens qui se sont imposés 4-1 grâce à des réussites dans les vingt dernières minutes de Mason Mont, qui a signé un doublé, Casemiro et Rasmus Höjlund,

Sur la pelouse artificielle de Bodo, Tottenham a également cueilli un deuxième succès. Victorieux 3-1 à l’aller, les Londoniens ont gagné 2-0. Dominic Solanke et Pedro ont marqué après la pause pour mettre un terme à la belle aventure des Norvégiens.



Hischier: "Nous avons tellement de leaders" Capitaine de l'équipe de Suisse, Nico Hischier affiche sa confiance avant le championnat du monde Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI La confiance est de mise au sein de l'équipe de Suisse avant son entrée en lice dans le championnat du monde 2025.

Le coach Patrick Fischer et le capitaine Nico Hischier ne cachent pas leur optimisme à la veille du duel face à la Tchéquie.

Patrick Fischer a annoncé une première décision, mais il n'en a pas (encore) dévoilé d'autres: vendredi dès 16h20, la Suisse alignera sept défenseurs et treize attaquants dans le "remake" de la finale 2024 remportée par les Tchèques.

Deux places restent encore disponibles. Et trois joueurs devront prendre place dans les tribunes, du moins dans un premier temps. Fischer a déterminé lesquels, mais il n'annoncera ces décisions que vendredi après-midi. Aucune information n'a par ailleurs été donnée concernant l'attaquant des L.A. Kings Kevin Fiala, qui se trouvait toujours en Californie jeudi et dont la venue reste possible.

Hischier nommé capitaine Ce que l'on sait en revanche, c'est que Nico Hischier sera le capitaine de cette équipe, une fonction qu'il occupe chez les New Jersey Devils, et que l'éternel Andres Ambühl (41 ans) sera l'un de ses assistants.

"C'est un grand honneur, c'est un truc cool", se réjouit Nico Hischier. Mais le centre haut-valaisan tenait à souligner, après l'entraînement final de jeudi à Herning, que "nous avons tellement de leaders dans cette équipe et pas de hiérarchie. Chacun dit ce qu'il veut, je trouve ça cool."

Hischier est ravi d'entamer ce Mondial face aux Tchèques, alors que la Suisse a commencé ses derniers Mondiaux contre des outsiders. "De toute façon, il n'y a pas de premier match facile", glisse-t-il. "C'est certainement une très bonne équipe, ce sera intense. Mais si nous livrons la marchandise, nous aurons une chance."

Le succès 5-3 obtenu dimanche dernier à Brno face aux Tchèques dans le cadre du Euro Hockey Tour n'a que peu d'importance. "En fait, cette victoire n'a déjà plus aucune valeur", admet Patrick Fischer. "Cela nous a simplement montré plusieurs choses, mais c'est également le cas pour les Tchèques."



Repêchée à la der', Golubic frôle l'exploit au 2e tour Viktorija Golubic est passée près d'un exploit pour le moins inattendu à Rome Image: KEYSTONE/AP/MANISH SWARUP Repêchée à la dernière minute, Viktorija Golubic (WTA 87) a manqué de peu l'exploit au 2e tour du WTA 1000 de Rome.

La Zurichoise s'est inclinée 2-6 7-5 6-1 devant la Japonaise Naomia Osaka (WTA 48) jeudi en début d'après-midi au Foro Italico.

Cette journée avait pourtant démarré comme dans un rêve pour Viktorija Golubic, qui a profité du forfait de Paula Badosa (WTA 10) pour se retrouver directement au 2e tour du tableau final après avoir été éliminée au 2e tour des qualifications. Et elle a mis moins de 30 minutes pour empocher la première manche.

La Zurichoise de 32 ans, dont le jeu tout en variations a posé bien des problèmes à Naomi Osaka, est même passée à quatre points de la victoire. Elle a en effet pu servir pour le gain du match à 6-2 5-4, après avoir signé son cinquième break de la journée. Mais elle n'est pas parvenue à porter l'estocade.

De plus en plus à l'aise à la relance, Naomi Osaka a même empoché huit jeux d'affilée pour mener 5-0 au troisième set. Elle a finalement pu faire parler sa puissance et sa confiance, elle qui a cueilli le titre dimanche dans le Challenger de St-Malo et qui en est désormais à sept succès de suite sur terre battue.



Warriors: Curry absent au moins une semaine Stephen Curry est absent pendant une semaine Image: KEYSTONE/AP/Abbie Parr Star des Golden State Warriors, Stephen Curry sera absent pendant au moins une semaine. Le héros de la finale des JO 2024 souffre d'une blessure aux ischio-jambiers, a annoncé la franchise de NBA.

Stephen Curry s'est blessé mardi pendant le match 1 de la demi-finale de la Conférence Ouest, remporté par son équipe 99-88 sur le parquet de Minnesota. Il a quitté le terrain en boîtant dans le deuxième quart-temps et a passé mercredi une IRM qui a confirmé que la star souffrait d'une élongation au niveau du tendon.

Le match 2 aura lieu jeudi dans le Minnesota, le troisième samedi et le quatrième lundi, tous deux à San Francisco. Si tout se déroule pour le mieux dans sa rééducation, Stephen Curry peut espérer revenir aux affaires dans un éventuel acte V.



Bienne engage Oskari Laaksonen Oskari Laaksonen (à droite, ici lors du Mondial junior 2019) évoluera à Bienne dès cet été Image: KEYSTONE/AP The Canadian Press Bienne renforce son arrière-garde avec l'engagement d'un défenseur finlandais. Oskari Laaksonen a signé pour deux ans, annonce le club seelandais de National League.

Laaksonen (25 ans) a passé les deux dernières saisons en Suède sous le maillot de Lulea, avec qui il vient de décrocher le titre de champion. Il n'a disputé que 31 matches (avec à la clé 23 points) durant l'exercice 2024/25 en raison d'une blessure à un pied qu'il soigne toujours actuellement.

Oskari Laaksonen est le cinquième Finlandais sous contrat avec le HC Bienne pour la saison à venir, le neuvième renfort étranger au total. Le directeur sportif Martin Steinegger devrait se séparer de deux d'entre eux cet été, le défenseur suédois Viktor Lööv n'étant en outre pas certain de poursuivre sa carrière.



"L'objectif du PSG est d'écrire l'histoire" Luis Enrique veut écrire l'histoire du PSG Image: KEYSTONE/EPA/MOHAMMED BADRA "L'objectif est d'écrire l'histoire" en remportant la Ligue des champions le 31 mai et pas juste de se hisser en finale, a souligné l'entraîneur du PSG Luis Enrique.

Les Parisiens affronteront l'Inter Milan de Yann Sommer en finale à Munich.

"L'objectif est d'écrire l'histoire, être les premiers à conquérir ce trophée tant désiré (au PSG), pour un projet qui a changé l'an dernier, et dans lequel je suis très épanoui en tant qu'entraîneur", a dit Luis Enrique en conférence de presse.

"Je me sens autorisé à me projeter pour que l'équipe plaise chaque jour aux supporters. Il manque encore une étape, la finale. Le club le mérite, les supporters le méritent depuis très longtemps", a dit Luis Enrique. "C'était une belle soirée, une manière de remercier les supporters pour leur soutien tous les jours indépendamment des résultats. C'est cela qui est beau, rendre heureux", a-t-il souri.

Al-Khelaïfi "très fier" Le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi s'est quant à lui dit "très fier" de Paris, "une grande équipe", a-t-il souligné. "On est très fier, on a montré qu'on était une grande équipe (...). Le chemin a été long, en novembre on était quasi éliminé. Mais j'ai un message à faire passer: ce n'est pas fini", a-t-il déclaré en zone mixte.

"On l'a fait en plus devant nos supporters, ce n'était pas le cas la dernière fois. C'est magnifique pour le club", a-t-il encore mis en avant. "On a de grands joueurs, une grande équipe, on est sur la bonne voie", a-t-il insisté, ajoutant que le PSG "doit rester concentré" avant la finale le 31 mai à Munich.



Dallas et Lian Bichsel gagnent à Winnipeg Nino Niederreiter (62) vient d'ouvrir le score. Image: KEYSTONE/AP/Fred Greenslade Le Dallas de Lian Bichsel a pris la main dans la demi-finale de la Conférence Ouest face au Winnipeg de Nino Niderreiter. Les Stars ont enlevé l’Acte I pour s’assurer de l’avantage de la glace.

Dallas s’est imposé 3-2 dans la cité canadienne malgré l’ouverture du score de Nino Niederreiter. A la 24e, le Grison a trompé Jake Oettinger pour son troisième but dans ces séries finales. Mais Dallas devait frapper trois fois en l’espace de 7’55’’ pour renverser la situation dans un deuxième tiers riche de cinq buts. Aligné durant 10’26’’, Lian Bichsel présente un bilan de +1. Le défenseur soleurois était sur la glace lors du 1-1 de Mikko Rantanen, l’homme du match.

Déjà auteur d’un triplé lors du septième match contre Colorado, l’ailier finlandais de 28 ans a récidivé à Winnipeg. Avec un joueur dans un tel état de grâce, les Stars veulent croire que rien ne peut leur arriver dans cette demi-finale.

A l’Est, Toronto mène désormais 2-0 devant Florida, le Champion en titre. Les Maple Leafs ont gagné 4-3 l’Acte II après avoir pourtant été menés 1-0 et 2-1. Les Panthers n’auront aucun droit à l’erreur lors des deux prochains matches sur leur glace.