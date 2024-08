Balmer sacré champion de Suisse à Verbier ++ Le 3x3 helvète dans le dernier carré

Son équipe a pris les devants grâce à Danny Welbeck (32e, 1-0) qui s'est jeté dans la surface pour marquer son 100e but en Premier League. Amad Diallo a égalisé pour Manchester United sur un tir contré par un défenseur (60e, 1-1), Pedro donnant la victoire aux "Seagulls" à la 95e.

L'équipe du coach Fabian Hürzeler a forcé la décision grâce à un but de la tête de Joao Pedro dans le temps additionnel.

Brighton a remporté une rencontre animée et indécise contre Manchester United (2-1), samedi durant la 2e journée de Premier League.

Victoire suisse en revanche chez les dames, Irina Luetzelschwab bouclant les 125 km du parcours en 7h39'24 pour décrocher également le titre national du marathon. Deux autres Suissesses, Alessia Ney (2e à 13'25) et Janina Wüst (3e à 23'39) complètent le podium. Grande favorite, l'Italienne Claudia Peretti a connu trois crevaisons, soulignent les organisateurs dans un communiqué.

Victorieuse de ses deux matches dans la poule B jeudi, la formation helvétique a nettement dominé les débats face aux Britanniques. Jonathan Dubas, Natan Jurkovitz, Jonathan Kazadi et Marco Lehmann se sont imposés 21-10, Dubas scellant le score en réussissant un panier à 2 points à 2'42 de la fin du match.

Dubas et la Suisse sont en demi-finale de l'Europe Cup de 3x3

Le défenseur danois du FC Barcelone s'est blessé à un tendon d'Achille et devrait être indisponible plusieurs semaines.

Andreas Christensen devrait manquer les deux matches de Ligue des nations que le Danemark disputera face à la Suisse (5 septembre et 15 octobre).

Le promu valaisan a effectué un excellent début de saison avec trois victoires et une défaite. Sion occupe ainsi une flatteuse 2e place du classement. A l'opposé, GC va mal avec un seul point à son actif, synonyme du 12e et dernier rang. Les Zurichois auront donc la pression face aux hommes de Didier Tholot.

Bradley Barcola y est allé d'un doublé en ouvrant notamment le score à la 4e. En avance de deux buts à la pause, les Parisiens ont appuyé sur l'accélérateur entre la 53e et la 60e pour faire passer le score de 2-0 à 5-0.

Mais Gladbach ne s'est pas décomposé et Nico Elvedi a pu réduire la marque en deux temps à la 59e, avant que Tim Kleindienst n'égalise à la 85e.

La reprise de la Bundesliga a fait de l'effet aux Suisses avec des buts de Granit Xhaka et Nico Elvedi. Le Bayer Leverkusen a toutefois eu chaud à Mönchengladbach pour un succès 3-2 à la der.

Le pistard, qui avait participé aux JO de Tokyo en 2021, a déclaré s'être minutieusement préparé pour cette tentative sur l'ovale en bois de 250 m avec l'entraîneur national Julien Bossens, en accordant une attention toute particulière à sa position sur le vélo et à la gestion de son effort. "J'ai même été un peu plus rapide que prévu", a-t-il confié.

"Kevin est un attaquant puissant et solide, particulièrement redoutable sur les balles arrêtées. Son profil va compléter notre attaque de manière idéale", a déclaré dans un communiqué Daniel Stucki, le directeur sportif du club rhénan.

La première semaine de la Vuelta s'achève par une nouvelle ascension. Samedi, c'est déjà une troisième arrivée au sommet qui est prévue à Cazorla. Et dimanche, il y aura trois cols de première catégorie lors de l'ascension vers la Sierra Nevada.

L'Australien Ben O'Connor de la formation Décathlon-AG2R reste leader du classement général devant Primoz Roglic et Joao Almeida. Küng pointe au 54e rang avec un retard de près de 21 minutes. Mauro Schmid, le deuxième Suisse du peloton, est 109e. Le Zurichois de 24 ans a perdu 3'55 lors de cette 7e étape.

Malgré la difficulté de cette épreuve, Stefan Küng a pu rester dans le groupe de tête et le Thurgovien de 30 ans s'est battu pour la victoire, mais comme mercredi lorsqu'il a fini 5e, il n'a pas pu monter sur le podium. Lors du contre-la-montre d'ouverture à Lisbonne, Küng avait déjà terminé 4e.

Et de deux pour Wout van Aert sur cette Vuelta

Hüberli/Brunner et Vergé-Dépré/Mäder qualifiées pour les quarts

Tanja Hüberli et Nina Brunner se sont qualifiées pour les quarts de finale du tournoi Elite16 à Hambourg. Le duo suisse surfe sur la vague qui lui a permis de gagner le bronze lors des JO de Paris.

Hüberli/Brunner ont terminé la phase de groupe invaincues, même si ce fut un peu plus dur lors de leurs derniers matches. Les médaillées de bronze ont perdu le premier set 21-17 aussi bien contre les Brésiliennes Thamela/Victoria que contre les Italiennes Valentina Gottardi/Marta Menegatti. Mais elles ont su revenir dans le match à chaque fois pour gagner au tie-break 15-12 et 16-14.

Anouk Vergé-Dépré et Joana Mäder, qui disputent en Allemagne leur dernière compétition internationale ensemble, se retrouvent elles aussi directement en quarts en ayant remporté leur groupe. Après une victoire et une défaite, la Bernoise et la Zurichoise se sont imposées 21-19 21-18 face aux Brésiliennes Agatha/Rebecca.

On ne connaît pas encore les adversaires des deux paires suisses samedi.