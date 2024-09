Dominik Kubalik de retour à Ambri ++ Numa Lavanchy prolonge

Dominik Kubalik de retour à Ambri Dominik Kubalik de retour à Ambri-Piotta Image: KEYSTONE/TI-PRESS C'est un gros coup réussi par Ambri sur le marché des transferts. Le club léventin a rapatrié pour un an l'attaquant tchèque Dominik Kubalik. Après cinq saisons en NHL à Chicago, Detroit et Ottawa, l'ailier de Plzen revient là où il avait passé une saison et demie entre 2017 et 2019. Mais il a signé une clause l'autorisant à repartir en NHL avant le 15 décembre. Avec Ambri, Kubalik avait illuminé la National League, réussissant notamment 57 points (25 buts) en 50 matches lors de l'exercice 2018/19. Champion du monde contre la Suisse en mai à Prague, Kubalik n'a pas fait une grande saison 23/24 avec 11 buts et 15 points en 74 parties.

Numa Lavanchy deux ans de plus à Sion Numa Lavanchy (à la lutte avec Evans Maurin de Grasshpper) jouera deux ans de plus au FC Sion. Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Le FC Sion pourra compter sur les services de Numa Lavanchy au-delà de la saison en cours. Le défenseur de 31 ans a prolongé son contrat pour deux années supplémentaires, soit jusqu'à l'été 2027. Le Vaudois a disputé 85 matches pour le club présidé par Christian Constantin depuis le début de la saison 2022/23. "Numa est un joueur cadre de l’effectif. Il incarne à merveille l’esprit valaisan. Son talent, son leadership et son expérience apportent énormément au groupe", résume Barthélémy Constantin, le directeur sportif du club sédunois. "Pouvoir compter sur lui deux années de plus est une excellente nouvelle pour le FC Sion."

Régates reportées à cause de la tempête Alinghi Red Bull Racing (à gauche), Orient Express Racing Team (à droite) et les autres syndicats n'ont pas pu naviguer, mercredi, à cause d'une tempête. Image: KEYSTONE/EPA/Quique Garcia Un jour après la première victoire d'Alinghi Red Bull, toutes les régates de mercredi de la Coupe Louis Vuitton ont été annulées. Cette décision du jury est liée à la tempête qui s'est levée au large de Barcelone et qui rend impossible le déroulement des courses pour des raisons de sécurité. Les régates ont été reportées à jeudi qui était de toute façon prévu comme jour de réserve. Le syndicat suisse tentera d'enchaîner une deuxième victoire consécutive, face à l'équipe américaine American Magic,

Nicole Häusler loin du compte Nicole Haeusler s'est contentée de la 25e place. Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA La tireuse Nicole Häusler n'a eu aucune chance lors des qualifications du concours couché à la carabine à 50 m aux Jeux paralympiques de Paris. La Lucernoise de 45 ans, qui a également pratiqué le curling en tant que sportive en fauteuil roulant, s'est classée 25e, à l'occasion d'une compétition mixte.

Benjamin Früh 5e, Sandra Stöckli 10e Benjamin Früh s'est montré satisfait de sa 5e place lors de son contre-la-montre en para-cyclisme. Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Benjamin Früh s'est classé 5e du contre-la-montre en para-cyclisme en catégorie H1. Pour sa première participation aux Jeux paralympiques, le Zurichois de 32 ans a réalisé une bonne performance. "J'ai tout donné et je n'ai rien à me reprocher", a-t-il souligné, à l'arrivée. Jeudi, Früh poursuivra la compétition avec la course sur route. De son côté, Sandra Stöckli a obtenu le 10e rang du contre-la-montre en para-cyclisme. L'athlète de Jona a dû prendre le départ dans une catégorie (H4-H5) où il y avait moins d'athlètes fortement handicapées, ce qui a péjoré son résultat.

Trois clubs romands et les ZSC Lions face à l'élite européenne Jan Cadieux et ses joueurs rêvent de faire à nouveau briller Genève-Servette sur la scène européenne. Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI L'édition 2024/25 de la Champions Hockey League démarre ce mercredi soir. Parmi les quatre clubs suisses engagés, trois sont romands: le détenteur du trophée Genève-Servette, Fribourg-Gottéron et le Lausanne HC. Les ZSC Lions complètent la représentation helvétique. Comme la saison dernière, 24 équipes sont réunies en un seul groupe. Chaque formation dispute six matches, trois à domicile et trois à l'extérieur. Les 16 équipes les mieux classées se qualifient ensuite pour les 8es de finale. Cette deuxième phase débutera le 12 novembre. Genève-Servette en voyage Lauréat de la dernière édition, Genève-Servette remet son titre en jeu, remporté le 20 février dernier contre les Suédois de Skelleftea. Un succès qui permet à la Suisse d'aligner une équipe supplémentaire sur la scène continentale. Roger Karrer et ses coéquipiers entameront la compétition par un déplacement au nord de l'Allemagne, vendredi, pour y affronter Brehmerhaven. Moins de 48 heures plus tard, les hommes de Jan Cadieux évolueront à Lahti (FIN). Le Lausanne HC jouera son premier match, à domicile. Jeudi soir, les protégés de Geoff Ward passeront un premier test contre les Tchèques de Trinec. Le déplacement à Brehmerhaven, samedi, aura tout d'un match piège. Troisième club romand en lice, Fribourg Gottéron entamera son périple, en douceur, en accueillant les Britanniques des Sheffield Steelers, ce mercredi soir, avant de jouer samedi, en Norvège contre Storhamar Hamar, champion national en titre. Les ZSC Lions dans le grand nord Les performances des ZSC Lions, derniers vainqueurs de la précédente édition de la Champions Hockey League en 2009, seront également scrutées. Le champion suisse débutera son aventure européenne jeudi par un match à l'extérieur contre Storhamar. Samedi, il se rendra chez Ilves Tampere en Finlande pour son premier véritable test de la saison. La plus grande concurrence qui menace le quatuor suisse est celle des équipes suédoises et finlandaises, les deux pays nordiques ayant été vainqueurs à huit reprises de la CHL, avant le triomphe de Genève-Servette (six succès suédois, deux finlandais).

Alexandra Helbling en finale du 100 mètres Alexandra Helbling disputera la finale du 100 m en fauteuil roulant, catégorie T54. Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Alexandra Helbling a atteint la finale du 100 m en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques de Paris. La Lucernoise de 30 ans, née au Sri Lanka et plusieurs fois médaillée aux championnats d'Europe, a obtenu le huitième et dernier ticket qualificatif. La lutte pour passer en finale s'est résumée en un duel 100% suisse. Helbling a relégué sa coéquipière Licia Mussinelli, troisième aux championnats du monde sur cette distance en mai dernier à Kobe au Japon, à la 9e place. La Soleuroise a été devancée de 0''05.

Nora Meister manque la finale d'un rien Nora Meister a connu moins de succès sur 100 m libre que sur le 400 m libre. Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Nora Meister a manqué de peu la finale du 100 m libre aux Jeux paralympiques de Paris. L''Argovienne de 21 ans, médaillée de bronze sur 400 m aux Jeux de Tokyo il y a trois ans, a obtenu le neuvième temps des séries. Seuls les huit meilleurs chronos étaient synonymes de qualification pour la finale.

L'argent pour la Genevoise Céline van Till Céline van Till a obtenu sa première médaille aux Jeux paralympiques. Image: KEYSTONE/EPA/ENNIO LEANZA Céline van Till a apporté une onzième médaille à la délégation suisse présente aux Jeux paralympiques de Paris. La Genevoise s'est classée deuxième dans la catégorie "tricycle" derrière la Néerlandaise Marieke van Soest, la seule à l'empêcher de réaliser un fabuleux triplé. En 2023, van Till avait en effet été sacrée championne d'Europe et du monde en para-cyclisme. Sur la ligne d'arrivée, la Romande de 33 ans a concédé un peu plus de 10'' à la gagnante de ce contre-la-montre, catégorie T1-T2. Six athlètes ont participé à cette course. Pour van Till, le cyclisme est le troisième sport qu'elle pratique en tant que para-athlète. Auparavant, elle s'était également adonnée au dressage - elle fut 13e aux Paralympiques de Rio en 2016 - et à l'athlétisme.

Danemark - Suisse, c'est déjà l'Amérique Murat Yakin connait l'importance du match de jeudi au Danemark. Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX La Coupe du monde 2026 débute ce jeudi à Copenhague pour l’équipe de Suisse ! La sélection de Murat Yakin y ouvre la longue route qui peut la mener jusqu’à la finale du 19 juillet 2026 à New York. Après le quart de finale de l’Euro et cette élimination presque "injuste" aux tirs au but face à l’Angleterre, tous les rêves sont permis pour l’équipe de Suisse. Même si Yann Sommer, Fabian Schär et Xherdan Shaqiri – 305 sélections à eux trois – ne sont plus du voyage, Murat Yakin et son capitaine Granit Xhaka sont convaincus que le ciel est désormais leur seule limite. Que cette équipe de Suisse, parfois si convaincante l’été dernier en Allemagne, peut trouver son Eldorado dans deux ans aux Amériques. A Copenhague face à une équipe qu’elle a affrontée le 23 mars dernier dans un match amical fermé (0-0) et qui a sans doute convaincu Murat Yakin que Noah Okafor n’était plus l’attaquant qui avait offert un bien beau récital à Rome en novembre 2021, la Suisse doit marquer d’entrée de jeu les esprits. Le sélectionneur mesure pleinement l’importance de cette Ligue des Nations. Les résultats de la phase de poules auront une incidence sur la désignation des têtes de série pour le tour préliminaire de la Coupe du monde 2026. Pour l’instant, la Suisse est dans le bon wagon. Il convient donc de devancer le Danemark et la Serbie pour asseoir son statut. Une défaite serait inopportune Ce deuxième Danemark – Suisse de l’année commande ainsi une exigence de résultats pour Murat Yakin. A trois jours de la venue de l’Espagne à Genève, une défaite au Parken Stadion serait vraiment inopportune. Murat Yakin n’oublie pas que l’entame de la dernière campagne de la Ligue des Nations avec des revers en République tchèque, au Portugal et contre l’Espagne l’avait réellement ébranlé. Face à des Danois qui misent toujours sur le néo-Marseillais Pierre-Emile Höjbjerg et sur le Mancunien Christian Eriksen pour développer un jeu qui n’est sans doute pas le plus chatoyant du continent mais qui qui peut tourmenter n'importe quel adversaire, Murat Yakin devra répondre à plusieurs interrogations. Où faire jouer Denis Zakaria qui rayonne en ce début de saison à l’AS Monaco ? Maintenir sa confiance à Ruben Vargas, le merveilleux buteur du 2-0 en huitièmes de finale contre l’Italie, malgré une reprise bien laborieuse à Augsbourg ? Aligner toujours Michael Aebischer comme piston gauche alors qu’il n’a été titularisé qu’une seule fois en trois matches à Bologne ? Un rassemblement pas comme les autres La situation de Vargas et d’Aebischer souligne combien le rassemblement de septembre n’est pas un rassemblement comme les autres pour les internationaux en raison de la disparité des temps de jeu. "*Les joueurs de Super League sont davantage dans le rythme" glisse le sélectionneur. Comme pour préparer le terrain pour Renato Steffen, Uran Bislimi, Filip Ugrinic et Joël Monteiro. Les duos de Lugano et des Young Boys auront certainement un rôle à jouer tant jeudi que dimanche. Homme de coups, Murat Yakin risque de nous réserver une nouvelle surprise à Copenhague. Celui qui devinera son onze de départ n’est pas encore né.

Wout Van Aert ne souffre d'aucune fracture Wout Van Aert a abandonné le Tour d'Espgne, mardi, à la suite d'une chute. Image: KEYSTONE/EPA/JAVIER LIZON Le Belge Wout Van Aert, contraint à l'abandon après une lourde chute lors de la 16e étape du Tour d'Espagne, mardi, ne souffre d'aucune fracture, mais d'une profonde blessure au genou. "Wout n'a subi aucune fracture lors de sa chute. Il conserve toutefois une profonde blessure au genou. Celle-ci nécessitera des soins intensifs. Wout va retourner en Belgique pour poursuivre sa convalescence", a indiqué, mercredi matin, la formation néerlandaise Visma-Lease a Bike, sur les réseau social X. L'Anversois est désormais incertain pour ses deux derniers rendez-vous de fin de saison, les championnats d'Europe de cyclisme sur route dans le Limbourg belge du 11 au 15 septembre, et les championnats du monde à Zurich, du 22 au 29 septembre.

Rigling manque le bronze pour... trois dixièmes Flurina Rigling a manqué le bronze pour moins d'une seconde. Image: KEYSTONE/EPA/ENNIO LEANZA Flurina Rigling a manqué d'un cheveu de décrocher une deuxième médaille aux Jeux paralympiques de Paris. La Zurichoise s'est classée quatrième du contre-la-montre sur route en para-cyclisme. Rigling, qui avait ouvert le bal des médailles suisses à Paris jeudi dernier en décrochant le bronze sur la piste lors de la poursuite individuelle sur 3000 m, est passée à... 0''3 d'une nouvelle place sur le podium. Vice-championne du monde et d'Europe en titre, Rigling faisait bien partie des candidates aux médailles en catégorie C2. L'Allemande Maike Hausberger a remporté le titre devant la Britannique Frances Brown et la Suédoise Anna Beck.

Médaille de bronze en contre-la-montre pour Franziska Matile-Dörig Troisième en para-cyclisme, Franziska Matile-Doerig a rapporté une dixième médaille à la Suisse, à Paris. Image: KEYSTONE/EPA/ENNIO LEANZA Franziska Matile-Dörig a remporté, pour la première fois, une médaille aux Jeux paralympiques. L'Appenzelloise a obtenu la médaille de bronze du contre-la-montre sur route, en para-cyclisme. Ce podium ne constitue pas une surprise. Matile-Dörig (32 ans), faisait partie des favorites. Il y a un an, aux championnats d'Europe de Rotterdam, elle avait remporté le titre à la fois dans la course sur route et dans sa discipline de prédilection, le contre-la-montre. L'Appenzelloise, qui habite depuis longtemps à Winterthour (ZH), a pris un départ canon dans ce contre-la-montre long de 14,1 km pour 140 m. de dénivelé. Après 5,8 km, elle pointait en tête avec 2''8 d'avance sur la future gagnante, l'Américaine Samantha Bosco. Matile-Dörig a ensuite connu une fin de course moins flamboyante. "A mi-parcours, j'ai senti que ça allait être dur, mais je savais que je pouvais me battre pour les médailles", a-t-elle confié à l'arrivée. La physiothérapeute a manqué l'or pour 5'' et l'argent pour seulement 0''17. La Suisse compte désormais 10 médailles: cinq en or, deux en argent et trois en bronze.

Franjo von Allmen blessé à l'articulation du genou Franjo Von Allmen s'est hissé à quatre reprises dans le top 10 en Coupe du monde, l'hiver dernier. Image: KEYSTONE/EPA/CHRISTIAN BRUNA Franjo von Allmen doit faire une pause dans sa préparation en vue de la saison 2024/25. Le spécialiste bernois de la vitesse s'est blessé la semaine dernière à l'articulation du genou droit. Les examens ont révélé une contusion osseuse du fémur et du tibia. Si une opération n'est pas nécessaire, von Allmen devra renoncer à chausser les skis durant au moins quatre semaines, selon un communiqué de Swiss-Ski. Il manquera donc le camp d'entraînement prévu outre-Atlantique. L'hiver dernier, pour sa première saison complète en Coupe du monde, le Bernois (23 ans) avait obtenu quatre classements dans le top 10, dont une 3e place à l'occasion du super-G de Garmisch-Partenkirchen.