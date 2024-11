Fiala buteur ++ Atlanta et Capela victorieux

Kevin Fiala met fin à sa disette Kevin Fiala n'avait plus marqué depuis le 5 novembre Image: KEYSTONE/AP/Ryan Sun Kevin Fiala a mis fin à une disette de huit matches mercredi en NHL. Le St-Gallois, qui n'avait plus marqué depuis le 5 novembre, a signé sa huitième réussite de la saison dans une partie gagnée 4-1 par Los Angeles face aux Winnipeg Jets de Nino Niederreiter. Fiala, qui n'avait récolté qu'une maigre mention d'assistance dans ses huit dernières sorties, a marqué le 3-1 à la 46e minute en voyant son tir dévié par le patin d'un défenseur adverse. Les Kings ont dominé les débats (33 tirs cadrés à 14) pour infliger aux Jets, meilleure équipe de la Ligue, une cinquième défaite en 23 matches. Pius Suter et Roman Josi ont également trouvé le chemin des filets mercredi soir, mais sans connaître les joies de la victoire. Le Zurichois et les Canucks se sont inclinés 5-4 à Pittsburgh alors que le Bernois et les Predators ont été battus 3-2 en prolongation par Philadelphie. Vancouver n'a réagi que trop tardivement sur la glace des Penguins de Sidney Crosby, qui menaient 5-1 après 23'40. C'est Suter qui a sonné la révolte en marquant le 5-2 10 minutes plus tard, signant sa 7e réussite et son 11e point en 20 matches dans cet exercice 2024/25. Josi a quant à lui inscrit son 5e but de la saison - son 18e point - en ouvrant la marque pour Nashville. De retour dans l'alignement de Chicago après avoir été laissé en tribunes lors des deux matches précédents, Philipp Kurashev a pour sa part réussi un assist mercredi face à Dallas (6-2). Le Bernois a signé la passe décisive sur l'ouverture du score de Taylor Hall après 17 secondes de jeu. Hall a d'ailleurs réalisé un triplé face aux Stars, doublant notamment la mise après 5'43. Les Devils blanchis Privés de Timo Meier, suspendu pour un coup de cross au visage, les Devils ont par ailleurs été dominés 3-0 par les St. Louis Blues à Newark. New Jersey, qui restait sur trois victoires consécutives, a encaissé un premier but après 9 secondes de jeu seulement ! La soirée fut particulièrement difficile pour le défenseur zurichois Jonas Siegenthaler, qui affiche un bilan de -3.

Atlanta gagne à Cleveland Capela (15) et les Hawks ont signé l'exploit en s'imposant à Cleveland Image: KEYSTONE/AP/David Dermer Clint Capela et les Hawks ont signé mercredi un exploit rare cette saison en NBA: battre les Cavaliers. Atlanta est qui plus est allé s'imposer sur le parquet de Cleveland (135-124) pour infliger à la meilleure équipe de la Ligue sa deuxième défaite seulement dans cet exercice 2024/25. Cleveland, qui avait gagné 17 de ses 18 premiers matches dont les 10 disputés jusque-là à domicile, a pourtant rapidement pris 19 longueurs d'avance dans cette rencontre (27-8 après 6'24). Mais les Cavaliers n'ont pas réussi à enfoncer le clou face aux Hawks, qui restaient pourtant sur trois défaites consécutives. Clint Capela n'a pas pesé sur ce match, se contentant de 2 points à 1 sur 7 au tir. L'intérieur genevois a néanmoins capté 9 rebonds et distillé 2 passes décisives en moins de 20' passées sur le parquet. L'homme du match fut le meneur des Hawks Trae Young, auteur de 22 assists - son record - et 20 points. A noter que les deux équipes se retrouveront vendredi, à Atlanta, dans un match comptant cette fois-ci également pour la NBA Cup. Les Hawks (2 victoires-1 défaite) peuvent toujours espérer atteindre la phase à élimination directe. Mais seules quatre équipes par Conférence se hisseront en quarts de finale. Une 13e défaite de suite pour les Wizards Pas d'exploit en revanche pour le "rookie" valaisan Kyshawn George et les Wizards, qui ont essuyé un 13e revers d'affilée, le 15e au total en 17 parties. Washington s'est incliné 121-96 à domicile face aux Los Angeles Clippers de James Harden (43 points). George a réussi 2 points (à 1/6 au tir) et 4 rebonds en 26' de jeu.

Un coeur calmé et un entraîneur conservé Nadine Fähndrich lance sa saison 2024-2025 dans de bonnes conditions. Son coeur va mieux et son entraîneur Ivan Hudac est toujours à ses côtés. Nadine Fähndrich a pris cet été un élan qui doit la porter jusqu'aux Jeux olympiques d'hiver 2026 en tant que candidate à une médaille. Ses soucis cardiaques derrière elle, la Lucernoise a engagé Ivan Hudac comme entraîneur personnel après l'éviction du Slovaque par Swiss-Ski. La Coupe du monde de ski de fond débute ce week-end à Kuusamo, en Finlande, et Nadine Fähndrich est dans un bon état d'esprit. Pourtant, l'année 2024 avait mal commencé pour la figure de proue de l'équipe de Suisse de ski de fond. Fin février, l'athlète de Suisse centrale a dû quitter le circuit en raison d'arythmies cardiaques bénignes et se faire opérer. Et après la saison, les dissensions au sein de l'équipe d'entraîneurs ont abouti à la décision de Swiss-Ski de ne pas prolonger le contrat d'Ivan Hudac. Le Slovaque avait pourtant formé la Lucernoise pour en faire une athlète de haut niveau. Rencontrée en marge d'un stage de ski, Nadine Fähndrich tire un bilan positif de ses efforts pour surmonter ces deux épreuves. Son cœur bat à nouveau sans battements supplémentaires, et elle a retrouvé son entraîneur Ivan Hudac. Soucis cardiaques Les mots "tachycardie", "palpitation" ou "opération du cœur" en font frémir plus d'un. "Je n'ai même pas commencé à chercher sur internet, tu n'y trouves que des choses négatives", relate la fondeuse de 29 ans. Une formation continue en cardiologie n'était pas primordiale pour elle, seul le résultat positif de l'intervention lui importait. Les premiers échos positifs lui sont parvenus dès la fin de la saison dernière, lorsqu'elle a repris la compétition et s'est hissée jusqu'en finale des sprints de Drammen (Norvège) et Falun (Suède). Lors de ces compétitions, elle ne pensait déjà plus à son cœur. Idem durant l'entraînement estival. L'appréhension est toutefois réapparue en septembre, au moment des tests de performance annuels. Inévitablement, les souvenirs d'un test d'intervalles en septembre 2023, lorsque Nadine Fähndrich a senti pour la première fois que son rythme cardiaque était anormal, ont refait surface. "Le même test de performance s'est cette fois très bien déroulé", souligne la coureuse de Suisse centrale. "Très souvent, j'avais des nausées ou des vertiges. Mais ces symptômes ont presque entièrement disparu", confie-t-elle, rassurée et motivée. Entraîneur privé Les frictions entre les entraîneurs Ivan Hudac et le Français François Faivre se sont multipliées l'hiver dernier. Il était clair pour tout le monde que quelque chose devait se passer. Le choix de Swiss-Ski de ne pas prolonger le contrat des deux hommes a tout de même surpris Nadine Fähndrich. Celle qui compte quatre victoires en sprint en Coupe du monde ne se voyait toutefois pas travailler sans Ivan Hudac. "J'ai réalisé tous mes succès sous sa direction, nous fonctionnons de la même manière. Nous sommes tous les deux très structurés, et nous poursuivons un plan à long terme qui s'étend jusqu'aux Jeux olympiques de 2026", explique Nadine Fähndrich. Hudac a lui aussi tenu sa parole, à savoir qu'il soutiendrait la Lucernoise jusqu'aux Jeux de Milan-Cortina. Le Slovaque a refusé d'autres offres et sera présent sur place lors de plusieurs courses cet hiver. "Je suis sur la bonne voie" Après qu'une solution partielle ait été rejetée par Swiss-Ski, Nadine Fähndrich a fait le choix, avec son frère Cyril, d'engager Hudac en tant qu'entraîneur privé. Cet engagement personnel du coach slovaque a un coût. "L'argent vient de notre poche, et nous pouvons compter sur l'aide de certains sponsors", détaille la fondeuse. Les primes de podiums en Coupe du monde ou une médaille aux Championnats du monde de Trondheim (Norvège) soulageraient toutefois le budget. "Je me sens bien, je me sens en forme. Je suis sur la bonne voie", affirme malgré tout Nadine Fähndrich après une intersaison mouvementée. Vendredi, elle commencera par un sprint à Kuusamo en style classique.

Saint-Gall défie à son tour Backa Topola La 4e journée de Conference League mettra aux prises Saint-Gall et Backa Topola jeudi (18h45). Lugano accueille La Gantoise (21h00) à Thoune et espère se relancer après avoir perdu contre les Serbes. Les Brodeurs veulent poursuivre sur leur lancée après avoir récolté un premier succès dans cette phase de ligue contre Larne, en Irlande du Nord (2-1). Avec trois points en trois matches, une deuxième victoire est impérative pour espérer accrocher une place de barragiste. Tenu en échec sur sa pelouse par Yverdon dimanche (0-0), Saint-Gall n'a plus perdu depuis un mois. Les joueurs de Suisse orientale peuvent compter sur une défense qui n'a encaissé que trois buts lors des quatre derniers matches. Lugano veut se relancer Lugano, qui s'est incliné 4-1 à Backa Topola avant la trêve internationale, fait face à une équipe belge qui compte dans ses rang le Neuchâtelois Franck Surdez, international suisse M21. L'ancien Xamaxien a toutefois vécu une vraie déconvenue avec sa formation ce week-end lors d'une défaite 6-0 sur la pelouse d'Anderlecht. Victorieux de ses deux premiers matches de Conference League, les Bianconeri sont bien partis pour obtenir un billet pour la suite de la compétition. Ils sont même toujours en course pour terminer parmi les huit premiers, même si cet affrontement face aux Belges et un prochain duel prévu contre le Legia Varsovie compliquent la tâche.

Vincent Praplan ou la renaissance du buteur Vincent Praplan, ici buteur contre Ambri, traverse une période faste Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Auteur du 1-0 lors de la victoire 2-0 sur Fribourg aux Vernets, Vincent Praplan traverse une période faste. Cela fait une semaine que le Valaisan a retrouvé sa "touche". Il faut remonter une semaine en arrière, pas plus. Mercredi dernier. Lors du huitième de finale retour de Champions League et un succès sur Lausanne 7-4, Praplan avait signé un quadruplé. Depuis, l'ancien joueur de Kloten et Berne a construit sur cette explosion et ne s'est pas arrêté en si bon chemin. Quatre matches de championnat, 3 buts et 3 passes décisives. De quoi faire un peu oublier l'absence pour blessure de l'habituel top scorer grenat, Teemu Hartikainen. Et pour parfaire l'imitation de son coéquipier, Vincent Praplan a eu le droit de jouer avec le duo finlandais Manninen et Granlund. On a peut-être tendance à l'oublier en raison de la constellation d'étoiles au sein de l'effectif genevois, mais Vincent Praplan est un joueur qui a eu l'habitude très tôt des responsabilités. A Kloten, il formait une triplette redoutable avec Denis Hollenstein et Tommi Santala. Le Valaisan a ce gène du buteur en lui et ces temps il est en train de le redécouvrir. "Il y a encore quelques semaines, on avait surtout une ligne qui marchait, analyse-t-il. Mais là c'est à nous, les Suisses, d'aider l'équipe. Personnellement depuis ce quadruplé, je réfléchis moins, je joue davantage à l'instinct en me faisant oublier derrière la défense. Ca paie pour le moment et je ne vais rien changer." Quand on lui demande ce que c'est que de jouer avec deux stars comme Manninen et Granlund, le Sierrois ne peut qu'apprécier: "Ce sont deux très bons joueurs, super intelligents. Ils sont très efficients dans ce qu'ils font en étant toujours au bon endroit offensivement et défensivement. Il faut "juste" trouver l'espace." Beaucoup (trop?) de hockey Pour dominer Fribourg, Genève a su utiliser davantage sa tête que ses jambes, en laissant les Fribourgeois tirer, mais généralement depuis les côtés. "On n'avait pas forcément les jambes ce soir, parce qu'on a joué beaucoup de hockey ces derniers temps, explique Praplan. Alors on a essayé de moins patiner dans tous les sens et de rester compacts au milieu en les laissant sur les côtés un maximum. Ce ne fut pas le plus sexy des matches, mais l'essentiel demeure la victoire." Si la victoire improbable de lundi contre Ambri avec cette remontée de 0-4 pour finalement l'emporter 6-5 ap a permis de solidifier le caractère des Grenat, elle ne doit pas cacher le calendrier démentiel imposé aux Aigles. Depuis une semaine, les hommes de Jan Cadieux ont disputé 5 parties en 8 jours. Et jusqu'au 8 décembre, les Genevois vont encore avoir droit à six rencontres. "On préfère la compétition à l'entraînement, c'est sûr, mais tu te poses quand même des questions de savoir si c'est bon pour la santé de faire autant de matches que ça, s'interroge le Valaisan. Quand tu joues quatre parties par semaine deux semaines de suite, tu as très peu de repos. On se pose des questions, mais on ne va pas se plaindre non plus et c'est pareil pour beaucoup d'équipes."

Ligue des champions: carton plein pour les Reds Gakpo marque le 2-0 de la tête Image: KEYSTONE/EPA/PETER POWELL Liverpool continue de surfer sur la voie du succès. Lors de la 5e journée de Ligue des champions, les Reds ont battu le Real Madrid 2-0 pour signer une cinquième victoire consécutive. L'équipe d'Arne Slot trône ainsi en tête du classement avec le maximum de 15 points. Elle a dominé un Real pas au mieux, et qui a été handicapé par une kyrielle de blessés. Comme souvent, Courtois a retardé l'échéance, s'interposant devant Nunez (4e/23e) et Bradley (51e). MacAllister a fini par trouver l'ouverture (52e), après un service de Bradley. Deux stars ont ensuite échoué sur penalty: d'abord Mbappé, dont l'essai a été sauvé par l'excellent Kelleher (61e). Puis Salah, qui n'a pas cadré face à Courtois (70e). Les Reds, qui ont démontré une belle maîtrise, ont néanmoins fini par logiquement faire le break sur une tête de Gakpo (76e). Avec trois défaites en cinq matches, le Real Madrid doit commencer à s'inquiéter un peu. Amdouni décisif Le Monaco d'Adi Hütter et de ses Suisses Denis Zakaria et Breel Embolo (sorti à la 63e) a payé cher l'expulsion de Singo (58e). Les joueurs de la Principauté ont perdu 3-2 contre Benfica Lisbonne. Les Portugais ont renversé la situation en fin de match par l'ancien Bâlois Cabral (84e) puis par Zeki Amdouni (88e), qui était entré à la 65e. Bologne (avec Remo Freuler et Fan Ndoye/jusqu'à la 85e) reste scotché à un point après un revers 2-1 à domicile contre Lille. Cela roule pour le Borussia Dortmund de Gregor Kobel, qui a gagné 3-0 à Zagreb contre le Dinamo. Tous deux entrés en cours de jeu, Fabian Rieder et Leonidas Stergiou ont vécu un cauchemar à Belgrade. Le VfB Stuttgart s'est en effet incliné 5-1 contre l'Etoile Rouge, qui avait pourtant perdu ses quatre premiers matches. Dans l'un des chocs de la soirée, Aston Villa et la Juventus en sont restés à 0-0.

National League: le derby pour les Grenat Sörensen et Granlund aux prises Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Genève continue sa jolie semaine en National League. Les Aigles sont venus à bout de Fribourg 2-0 aux Vernets et les voilà 10es au classement, alors que Gottéron redescend à la 13e place. Genève a semble-t-il débloqué le trophée "victoire à domicile". Peu inspirés devant leurs fans, les Aigles ont donc enchaîné deux succès en trois jours. Après le match fou contre Ambri et cette remontada de 0-4 à 6-5 ap, Jan Cadieux et son staff ont passé une soirée plus conventionnelle. Toujours privé de Teemu Hartikainen, blessé, Jan Cadieux avait décidé de placer Vincent Praplan à la place du trax finlandais. Et le Valaisan a su profiter de ses deux brillants compères de ligne pour ouvrir la marque à la 16e. Manninen a trouvé Granlund qui a glissé un puck subtil au deuxième poteau pour le 1-0. Avant ce but genevois, les Fribourgeois avaient bénéficié d'une supériorité numérique mais il n'en est pas sorti grand-chose de bon. On peut même dire que tirer en direction du but de Raanta relevait davantage d'une idée que d'une véritable conviction avec des Fribourgeois auteurs de seulement quatre lancers sur la cage adverse. Sörensen blessé Les Dragons ont en plus dû composer sans Marcus Sörensen pour les deux derniers tiers. Le top scorer suédois a été touché en fin de première période. Les Aigles ont profité de cette absence pour inscrire le 2-0. Si Berra avait réalisé un double arrêt sur Bertaggia à la 24e, il n'a rien pu faire sur le tir de Berni à la 26e. Là aussi le défenseur a été placé dans un fauteuil par Manninen et Granlund. Fribourg a tenté de renverser le cours des choses, mais il manque vraiment ce petit grain de quelque chose. Est-ce de la réussite? Est-ce une envie de se faire mal? Car on ne peut pas dire que les Dragons sont restés spectateurs dans cette partie. Sur les deux dernières périodes, ils ont même adressé 37 (!) tirs en direction de la cage adverse, contre seulement 13 pour les Genevois. Mais Gottéron s'est heurté à un Antti Raanta parfait. Ajoie battu Ajoie de son côté a eu droit à une défaite honorable 6-3 à Berne. Mais les Jurassiens peuvent désormais compter sur une deuxième ligne solide avec Bellemare, auteur d'un doublé, qui complète bien le buteur Nättinen. Insuffisant toutefois pour venir à bout d'Ours qui grimpent à la 4e place avec 42 points. Davos croyait bien empocher trois points avec la venue d'Ambri. Les Grisons menaient même 2-0 après quarante minutes. Seulement les Léventins y ont cru, sont revenus à 2-2, puis à 3-3, avant de l'emporter après 23 secondes de prolongation (4-3).

Golden Boy: Lamine Yamal remporte le trophée Une ann Image: KEYSTONE/AP/Manu Fernandez Le prodige espagnol du FC Barcelone Lamine Yamal (17 ans) a remporté le trophée du Golden Boy. Celui-ci récompense le meilleur joueur de moins de 21 ans de l'année écoulée. L'ailier, déjà lauréat du trophée Kopa lors de la cérémonie du Ballon d'Or, succède à l'Anglais Jude Bellingham au palmarès. Ce prix est décerné par le journal italien Tuttosport. Le phénomène barcelonais, auteur d'une saison exceptionnelle couronnée par un titre de champion d'Europe avec l'Espagne cet été, bat ainsi un nouveau record de précocité en devenant le plus jeune vainqueur de l'histoire du prix à seulement 17 ans et 4 mois. Yamal est le troisième joueur du Barça à être sacré sur les quatre dernières années, après ses coéquipiers Pedri et Gavi.

Tottenham privé plusieurs mois de son gardien Vicario Vicario s'est blessé samedi à Manchester Image: KEYSTONE/EPA/ADAM VAUGHAN Tottenham sera privé durant plusieurs mois de son gardien Guglielmo Vicario (28 ans). L'Italien a été opéré à une cheville après s'être blessé samedi lors de la victoire 4-0 chez Manchester City. Le portier des "Spurs" s'est fracturé une cheville pendant la première période du match de Premier League à l'Etihad, mais a terminé la rencontre malgré la douleur. "Le fait qu'il ait joué à ce niveau pendant 60 minutes avec une cheville fracturée est tout à fait remarquable", a commenté le manager Ante Postecoglou. "Je pense qu'à l'extérieur, vous réalisez ce que nous savions en interne à son sujet", a-t-il ajouté. Concernant son indisponibilité, "ce n'est pas une question de semaines, mais de mois. Il a été opéré et avec une opération, il y a certains délais à respecter", a développé l'entraîneur australien, nommé en juin 2023 dans le club londonien. En l'absence de Vicario, la cage des Spurs sera gardée par l'Anglais Fraser Forster (36 ans), a confirmé Postecoglou.

Justine Mettraux perd une voile Justine Mettraux va devoir composer avec une voile en moins sur le Vendée Globe (archives). Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Justine Mettraux a été victime d'une avarie sur le Vendée Globe. La skippeuse genevoise a vu sa voile avant se déchirer et cette dernière est désormais inutilisable. Déjà affairée à une réparation mardi, Justine Mettraux a alerté son équipe TeamWork - Team Snef mercredi à 6h15 de la perte de sa voile avant. Elle a pu ramener le matériel endommagé à bord sans constater d'autres dégâts sur le bateau, mais devra composer avec son jeu de voile restant, informe son équipe dans un communiqué. Au pointage de 11h00 mercredi, la navigatrice de 38 ans se classait au 13e rang, à 550 milles du leader Charlie Dalin et avançait à une vitesse réduite comparé à ses adversaires directs (11,8 noeuds). Plus loin, Alan Roura est lui 26e, à plus de 1500 milles de la tête. Le troisième Suisse engagé dans ce Vendée Globe, Oliver Heer, pointe au 35e rang provisoire.

Une victoire et un assist pour Pius Suter Le portier finlandais de Vancouver Kevin Lankinen a été le grand homme de la victoire des Canucks avec ses 32 arrêts. Image: KEYSTONE/AP/Charles Krupa Vancouver, l'équipe de Pius Suter, a battu Boston 2-0 mardi en NHL. Le Zurichois a amélioré sa fiche personnelle avec une passe décisive en toute fin de match au Massachussets. Le joueur de centre de 28 ans a été crédité d'une mention d'aide sur le 2-0 des Canucks, à 13 secondes de la sirène finale. Il a décalé son coéquipier Conor Garland, mieux placé que lui pour marquer dans le but vide alors que les Bruins évoluaient à 6 contre 4. Cette passe permet à Suter d'atteindre la barre des 10 unités cette saison (6 buts et 4 assists, en 20 matches). Avec 11 victoires au compteur, son équipe pointe désormais à la troisième place de la division Pacifique, à égalité avec les Kings de Kevin Fiala.

Les Wizards concèdent un 12e revers de rang L'apprentissage est rude pour Kyshawn George en NBA (archives). Image: KEYSTONE/AP/John McDonnell Les matches se suivent et se ressemblent pour Washington en NBA. Les Wizards de Kyshawn George ont été battus pour la douzième fois de suite mardi. Ils se sont inclinés 127-108 face aux Chicago Bulls. Présent dans le cinq de base et aligné durant plus de 30 minutes sur le parquet de "DC", le rookie valaisan n'a réussi que trois tirs en onze tentatives (1/7 à trois points), pour un total de 7 unités. Il a en outre capté 4 rebonds et délivré 1 assist. Les joueurs de la capitale sont pourtant mieux entrés dans cette partie comptant également pour la NBA Cup. Ils menaient 29-21 à l'issue du premier quart-temps, avant de s'écrouler face à une équipe plus expérimentée et plus complète. Coby White (21 points) et Nikola Vucevic (19 points) ont été les meilleurs marqueurs du côté de Chicago.

Ligue des champions: les Reds accueillent le Real Madrid Les regards seront braqués sur Anfield Road ce soir (21h00) en Ligue des champions. Liverpool y recevra en effet le Real Madrid pour une affiche de rêve entre le leader et le tenant du trophée. Les Reds (1ers/12 points) sont la seule équipe à avoir gagné ses quatre premiers matches dans cette nouvelle mouture de la compétition. Mohamed Salah et ses coéquipiers se montrent aussi convaincants en Premier League où ils occupent également la tête du classement. Pour sa part, le Real Madrid ne figure pour l'instant qu'au 18e rang (6 pts) de la phase de Ligue, avec deux victoires et deux défaites. Un revers à Liverpool mettrait sans doute un gros coup de pression supplémentaire sur Carlo Ancelotti et ses hommes. D'autres rencontres s'annoncent aussi très intéressantes. Il s'agit d'une part de l'affrontement entre Monaco (3e/10 pts) - avec son trio suisse Philipp Köhn, Denis Zakaria et Breel Embolo - et le Benfica Lisbonne (19e/6 pts) de Zeki Amdouni. De l'autre, celui entre Aston Villa (8e/9 pts) et la Juventus (11e/7 pts). Enfin, le Bologne de Remo Freuler, Michel Aebischer et Dan Ndoye (31e/1 pt) visera un premier succès lors de la venue de Lille (14e/7 pts).

Le PSG battu 1-0 à Munich La joie des joueurs du Bayern, qui ont battu le PSG 1-0 Image: KEYSTONE/EPA/ANNA SZILAGYI Le Bayern Munich a battu le Paris St-Germain 1-0 mardi dans le choc de la 5e journée de la Ligue des champions. Cette défaite place le PSG dans une position délicate, avec seulement 4 points à son compteur. Le "Rekordmeister", qui compte pour sa part 9 points désormais, a forcé la décision sur une réussite de Kim Min-jae à la 38e. Le défenseur sud-coréen a profité d'une sortie totalement manquée par le portier parisien Matvey Safonov pour marquer de la tête. Le PSG, qui a peut-être perdu tout espoir de se hisser directement en 8es de finale (top 8), n'a jamais semblé en mesure de renverser la vapeur. L'expulsion d'Ousmane Dembélé à la 57e, pour un second avertissement, n'a il est vrai pas arrangé les affaires de la formation de Luis Enrique. Autre équipe en difficulté, Manchester City pensait certainement mettre fin à sa série noire (cinq défaites de suite) lorsqu'Erling Haaland a inscrit le 3-0 à la 53e face au Feyenoord. Mais Manuel Akanji et ses partenaires ont craqué en fin de match, Rotterdam égalisant à 3-3 à la 89e. Entré en jeu à la 72e, Jordan Lotomba a signé la passe décisive sur le 3-2 de Santiago Gimenez à la 82e. L'Inter provisoirement en tête L'Inter de Yann Sommer a par ailleurs pris provisoirement la tête du classement en cueillant face à Leipzig (1-0) sa quatrième victoire dans cette phase de Ligue. Le Bayer Leverkusen de Granit Xhaka a pour sa part décroché sans forcer son troisième succès en écrasant 5-0 Salzbourg, qui n'a pas aligné Bryan Okoh mardi soir. Robert Lewandowski est quant à lui devenu le troisième joueur de l'histoire à atteindre la barre des 100 buts en C1, après Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Le Polonais a même signé un doublé pour le FC Barcelone, qui a infligé sa première défaite au Stade brestois d'Edimilson Fernandes (3-0).