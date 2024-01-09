Fiala marque un but bizarre ++ Lausanne reçoit la Fiorentina

Joshua contre Jake Paul, un combat qui inquiète Anthony Joshua prêt pour son combat contre le YouTubeur Jake Paul Image: KEYSTONE/AP/Lynne Sladky Jake Paul affronte vendredi à Miami l'ex-champion du monde britannique des poids lourds Anthony Joshua dans un combat décrié. Ceci notamment pour le danger encouru par le YouTuber devenu boxeur.

Un an après sa piteuse victoire face à Mike Tyson, légende du noble art alors âgée de 58 ans, Jake Paul s'attaque à un adversaire beaucoup plus jeune et plus dangereux avec Joshua, âgé de 36 ans. Paul devait initialement affronter l'Américain Gervonta Davis, autre grand nom mais d'une catégorie de poids bien inférieure, mais a changé ses plans le mois dernier après les nouvelles accusations de violences domestiques lancées contre Davis.

Face à Joshua, il perd l'avantage de carrure - le Britannique mesure 1,98 m et pèse environ 113 kg, contre 1,85 m et 90 kg pour l'Américain - mais gagne de l'attention pour cet affrontement diffusé par le géant du streaming Netflix (carte principale à partir de 23h), à l'issue duquel les deux boxeurs devraient se partager environ 184 millions de dollars.

Ce nouveau combat ovni construit uniquement pour le buzz interroge sur la direction prise par la boxe quelques jours après la retraite de Terence Crawford, immense champion mésestimé resté loin des affiches les plus rémunératrices, à part sa dernière, un succès contre le Mexicain Canelo Alvarez en septembre.

"Catastrophique" Surtout, le milieu de la boxe s'inquiète pour la santé de Jake Paul face à un adversaire surpuissant à la technique immensément supérieure, ancien champion olympique en 2012 et ex-champion IBF et WBO de la catégorie reine des poids lourds. Eddie Hearn, le promoteur de longue date du Britannique, trouvait avant la signature du combat que l'affiche présentait "un écart de niveau catastrophique".

L'ex-champion du monde des poids lourds David Haye a prévenu que vendredi pourrait être "le dernier jour sur Terre" de Jake Paul, malgré le sérieux avec lequel cet ex-trublion d'internet âgé de 28 ans s'est lancé dans la boxe (12 victoires en 13 combats).

Le régulateur britannique de la boxe professionnelle (British Boxing Board of Control) a d'ailleurs dit qu'il n'aurait pas autorisé pour des "raisons de sécurité" ce combat professionnel de huit rounds de trois minutes. Jake Paul a lui assumé son "optimisme délirant" et répété qu'il aimait "se mesurer aux meilleurs".

Joshua n'a pas combattu depuis sa défaite par K.O. face à son compatriote Daniel Dubois en septembre 2024 à Wembley. Il a assuré prendre cet affrontement au sérieux, et prévoit de "détruire la tête, le corps" de son adversaire. "Je vais lui marcher dessus", a-t-il prévenu.

Le Britannique avait mis K.O. début 2024 le Camerounais Francis Ngannou, ex-star du MMA reconverti à la boxe et armé d'un gabarit (1,93 m et environ 123 kg) autrement plus impressionnant que celui de Jake Paul. Michal Bisping, ex-vedette de l'UFC désormais commentateur, a lui rappelé que "Joshua s'était frotté aux tous meilleurs". "Des gens meurent sur des rings de boxe. On ne joue pas avec ça", a-t-il prévenu.



Fiala marque un but aussi bizarre qu'inutile Kevin Fiala a inscrit un but bizarre face aux Panthers Image: KEYSTONE/AP/Godofredo A. Vásque Los Angeles a subi une quatrième défaite consécutive. Les Kings se sont inclinés 3-2 face aux Panthers, malgré le 12e but (gag) de Kevin Fiala.

Fiala a remis son équipe dans le match lors du dernier tiers, mais le Saint-Gallois a eu besoin d'un moment pour réaliser ce qui venait de se passer. Après un engagement, il est parti fore-checker et le défenseur dans l'arrondi lui a dégagé le puck dessus. Le puck a rebondi sur Fiala et a trompé le gardien Tarasov.

Les New Jersey Devils ont obtenu une importante victoire 2-1 tab sur la glace des Vegas Golden Knights a donc été d'autant plus libératrice. Seul le Suédois Jesper Bratt a marqué son penalty. Nico Hischier et Jonas Siegenthaler ont chacun joué plus de 23 minutes. Le Valaisan a tiré cinq fois au but, le Zurichois trois.

Les St-Louis Blues ont battu les Winnipeg Jets sur les core étriqué de 1-0. Pius Suter a décroché la 3e étoile de ce match. Le Zurichois a tiré six fois au but et a joué dans toutes les situations. Du côté des Jets, Nino Niederreiter a joué 12 minutes.

Match à oublier pour Roman Josi. Le Bernois a quitté la glace avec un bilan de -3 lors de la défaite 4-1 contre les Carolina Hurricanes.



Cdm: A Val Gardena, 3 chances pour Odermatt d'atteindre 50 succès Le Nidwaldien Marco Odermatt sera au départ dès jeudi pour les épreuves de Coupe du monde de Val Gardena. En Italie, la star du ski suisse aura l'occasion de rejoindre Alberto Tomba et ses 50 succès.

Jeudi à 11h45, les spécialistes de la vitesse s'élanceront sur la Saslong pour une descente, avant le super-G de vendredi (11h45) et une 2e descente samedi (11h45). Toujours en quête d'un 50e succès pour égaler l'Italien Alberto Tomba, spécialiste du géant et du slalom dans les années 90, Odermatt se présentera dans les Dolomites dans la peau du favori.

Monney et Von Allmen en quête d'un podium Le skieur d'Hergiswil a en effet remporté la première descente de la saison à Beaver Creek, et s'était imposé lors de celle disputée à Val Gardena en 2024. Après dix courses, il possède déjà plus de 200 points d'avance sur son plus proche poursuivant au classement général de la Coupe du monde, le Norvégien Henrik Kristoffersen.

Si "Odi" arrive en terre transalpine confiant, le reste des talents de l'équipe de Suisse masculine de vitesse ne sont pas encore montés sur le podium en ce début de saison. Le champion du monde de descente bernois Franjo Von Allmen a échoué à la 4e place lors de la descente disputée dans le Colorado.

Le Fribourgeois Alexis Monney, médaillé de bronze aux Mondiaux en descente, a terminé à la 9e place dans cette même épreuve. Le Grison Stefan Rogentin, auteur de trois top 8 cette saison en vitesse, et le Valaisan Justin Murisier seront également au départ de la Saslong jeudi.



Conference League: Lausanne accueille la Fiorentina Lausanne reçoit la Fiorentina jeudi à la Tuilière (21h00) pour clore la phase de ligue de la Conference League. Presque qualifiés, les Vaudois défient un adversaire prestigieux, mais en pleine crise.

C'était la cerise sur le gâteau du tirage au sort: le LS face à la Viola, l'affiche la plus alléchante du premier automne européen lausannois depuis 2011. Après la venue de Besiktas lors des barrages, voilà qu'approchait de la Tuilière un autre nom bien connu du football européen.

Mais la Fiorentina n'a toujours pas gagné un seul match de Serie A et pointe à la 20e et dernière place du championnat italien cette saison. Avec leurs six points obtenus lors de matches nuls, elle compte huit longueurs de retard sur Parme, premier non-relégable.

En Conference League, la Fiorentina va un peu mieux, même si elle a concédé deux défaites contre Mayence (2-1) et l'AEK Athènes (1-0). Avec neuf points, elle est déjà assurée de figurer parmi les 24 premiers et peut encore espérer finir dans le top 8 et obtenir ainsi un billet direct pour les 8es de finale.

Lausanne, un point derrière, devra sans doute se contenter d'une place de barragiste. Le match nul face au KuPS Kuopio (0-0) lors de la précédente journée place les hommes de Peter Zeidler en position idéale. Même une défaite jeudi ne devrait pas les empêcher de vivre un printemps européen.



Super League: Grasshopper écrase YB 6-2 à Berne Luke Plange inscrit le 4-2 pour GC Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Grasshopper a causé une grosse surprise en allant s'imposer 6-2 à Berne contre les Young Boys lors de la 18e journée de Super League. Lugano et Bâle ont aussi gagné en déplacement.

YB a ainsi une fois encore confirmé sa tendance à être régulier dans l'irrégularité. Les Bernois ont été bien trop larges sur le plan défensif, ce dont les visiteurs ont su profiter. GC a évolué de manière offensive dès l'entame de la partie et a débloqué le score par Asp Jensen dès la 3e.

Les Zurichois ont aussi marqué par Plange, auteur d'un étonnant quadruplé (14e/penalty, 85e, 90e, 92e), et Clemente (38e). Zvonarek a même manqué un autre penalty (72e). Pour YB, Alvyn Sanches a été l'un des rares à surnager: il a réduit le score (19e) et donné une passe décisive pour Bedia (60e). Mais pour le reste, la prestation des hommes de Gerardo Seoane a été inquiétante.

Lugano a tiré le gros lot en l'emportant 1-0 au Letzigrund face au FC Zurich. Behrens a marqué à la 91e le seul but d'un duel peu animé. Un troisième succès en déplacement a été enregistré: Bâle s'est imposé 2-1 à Lucerne. Broschinski ((49e) et Koindredi (75/penalty) ont été les buteurs alors que von Moos avait égalisé (54e).



National League: succès de Fribourg avec un but de Sprunger La joie de Julien Sprunger après son but Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Fribourg Gottéron est reparti du bon patin en National League après la pause internationale. Les Dragons ont battu la lanterne rouge Ajoie 4-2, avec notamment un but du futur retraité Julien Sprunger.

Le capitaine, qui a annoncé lundi soir qu'il mettra fin à sa longue carrière au terme de la saison en cours, s'est fait l'auteur du 3-0 à la 25e. Sa sixième réussite de l'exercice a fait chavirer la patinoire.

Les autres buts des vainqueurs ont été inscrits par Sörensen (12e, à 5 contre 4), Bertschy (13e) et Biasca (40e), qui a signé le 4-1 24 secondes après la réussite de Fey pour les Jurassiens. Ceux-ci ont réduit en vain le score par Bellemare (53e) après une erreur de Berra. Fribourg est décidément très à l'aise contre Ajoie avec désormais huit succès consécutifs depuis février 2024.

Les deux autres rencontres de la soirée ont été plus disputées. Mené 4-2 devant son public dans l'ultime période, Zoug a renversé la vapeur pour finalement battre Kloten 5-4. Les Zougois ont inscrit trois buts en supériorité numérique, dont deux par Kubalik.

Pour leur part, les Zurich Lions ont eux aussi arraché un succès précieux dans les dernières minutes, s'imposant 5-3 chez eux contre Lugano. Froden (57e) et Malgin (60e/dans le but vide) ont fait la différence. Auteur d'un doublé, Andrighetto a également joué un rôle en vue pour le tenant du titre, qui revient ainsi dans le top 6.



Tour d'Espagne: le menu 2026 s'annonce très copieux Jonas Vingegaard voudra d馭endre son titre sur la Vuelta Image: KEYSTONE/EPA EFE/JAVIER LIZON Un départ inédit de Monaco et une arrivée finale à Grenade avec dans l'intervalle une orgie de cols le long de la Méditerrannée. La 81e Vuelta (22 août-13 septembre) promet un menu très copieux.

La précédente édition du Tour d'Espagne s'était déroulée pour l'essentiel dans le nord de l'Espagne avant de se terminer dans le chaos à Madrid avec une dernière étape qui n'avait pas pu aller à son terme à cause de manifestations propalestiniennes. Jonas Vingegaard avait été obligé de fêter sa victoire sur un parking d'hôtel lors d'une cérémonie improvisée par les coureurs.

Pour l'édition 2026, les organisateurs espèrent que le changement de nom, de nationalité et de structure de l'équipe Israel Premier Tech, qui s'appelle désormais NSN Cycling, permettra d'éviter de tels débordements, tout comme lors du Tour de France d'ailleurs qui partira de Barcelone en juillet.

Final grandiose Le parcours n'a rien à voir avec celui de 2025 puisque, après deux premières étapes au départ de Monaco (dont un contre-la-montre individuel le premier jour) et une troisième étape en France entre Gruissan et Font-Romeu, le peloton longera la mer Méditerranée pour se diriger vers l'Andalousie et un final grandiose à Grenade devant le palais de l'Alhambra, un des plus beaux édifices au monde.

Le chemin pour y aller est particulièrement ardu avec pas moins de quatre étapes de moyenne montagne et six de montagne pour un dénivelé total absolument démentiel de 58'156 m, bien plus que le Giro ou le Tour de France, les deux autres grands Tours.

"Ce sera l'une des éditions les plus exigeantes de l'histoire", prévient Javier Guillen, le directeur de la Vuelta. Il espère attirer avec ce parcours la crème des grimpeurs. A commencer par Tadej Pogacar, même si le Slovène, contrairement à son compatriote Primoz Roglic en lice pour une cinquième victoire record, n'a pas évoqué le Tour d'Espagne en dévoilant samedi dernier son calendrier pour 2026.

Une étape reine à 5000 m de dénivelé positif Les choses sérieuses commencent dès la troisième étape vers Font-Romeu avant la première grande étape de montagne le lendemain à Andorre. "Nous allons ensuite visiter des cols emblématiques de la Vuelta dont Valdelinares, Calar Alto, le massif de La Pandera et l'Alto de Aitana", a détaillé Javier Guillen.

L'étape reine est programmée à la veille de l'arrivée finale avec une journée à plus de 5000 m de dénivelé positif pour atteindre le sommet du Collado del Alguacil au bout d'une pente de 8,3 kilomètres à 9,8% de moyenne. Les chances des sprinteurs seront réduites à la portion congrue. Les rouleurs, ainsi que les coureurs de classement général, auront deux contre-la-montre à se mettre sous la dent, le premier jour à Monaco sur 9 km et le second lors de la 18e étape, 32 km dans les vignobles de Cadix.



Conference League: Lausanne-Sport attend la Fiorentina avec joie Peter Zeidler attend avec impatience le match de jeudi soir Image: KEYSTONE/EPA/SALVATORE DI NOLFI Le Lausanne-Sport veut "se faire plaisir" face à la Fiorentina, jeudi en Conference League (21h00). "Les joueurs vont savourer ce match dès la 1re minute", promet leur entraîneur Peter Zeidler.

"C'est vraiment un match très spécial, il n'y a qu'à voir le nombre de personnes présentes ici. On comprend tout de suite l'importance du foot en Italie", a lâché le technicien allemand, qui faisait face à davantage de journalistes transalpins que suisses mercredi en conférence de presse.

"Le sentiment qui prédomine, c'est notre grande joie de disputer ce match. Cela résume tout. Et on veut la montrer sur le terrain demain", a déclaré Zeidler, toujours aussi affable lorsqu'il s'adresse aux médias.

"Une grande équipe" Le mentor du LS s'exprimait à côté de son capitaine Olivier Custodio, qui a également partagé son excitation à l'idée d'affronter la Viola, même si cette dernière traverse une crise profonde en Serie A.

"C'est une date que l'on avait cochée dans notre calendrier dès le tirage", a-t-il assuré. "C'est beau d'affronter un club avec un tel héritage, une grande équipe de l'histoire du championnat italien. On attend ce match avec impatience. On se réjouit d'être au stade demain dans un stade quasiment plein."

Lausanne disputera toutefois ce match de gala sans plusieurs joueurs. Le "surdoué" Gaoussou Diakité - dixit Peter Zeidler - a rejoint en début de semaine la sélection malienne avec laquelle il s'apprête à disputer la Coupe d'Afrique des nations au Maroc (21 décembre-18 janvier).

Sans Beloko ni Al Saad Le staff lausannois doit également composer sans le milieu Nicky Beloko (cuisse) ni l'attaquant Muhannad Al Saad (pied), qui aurait pu être une option pour remplacer Diakité. Mais "il y a d'autres joueurs qui attendent ce moment pour s'illustrer", a souligné le coach du LS.

Ce dernier a été interrogé sur les derniers résultats de son équipe. Lausanne reste sur trois matches nuls et vierges contre Lugano et Bâle en Super League et face à Kuopio lors de la dernière journée de Conference League.

"Chez moi, le verre est toujours à moitié plein", a-t-il répondu en levant une bouteille d'eau bien remplie. Avant de plaisanter: "On n'a pas marqué, mais on n'a pas fait grève. La grève, c'est ailleurs." Une petite référence aux récentes mobilisations de la fonction publique à Lausanne.

"On n'est pas encore arrivé" "Le plus important dans tout ça, c'est qu'on n'a pas encaissé de but. En Finlande, ce n'était pas un match grandiose de notre part, mais on n'a pas craqué en fin de match pour aller chercher ce point qui nous rapproche de la qualification", a poursuivi Zeidler.

Actuellement 16e de la phase de ligue, Lausanne est en effet pratiquement assuré de terminer parmi les 24 premiers et ainsi disputer un barrage d'accession aux 8es de finale en février.

"On n'est pas loin, mais on n'est pas encore arrivé", a tempéré l'ancien entraîneur de Saint-Gall. "Il peut toujours y avoir des surprises lors de la dernière journée. Mais on veut jouer en printemps en Europe. C'était notre rêve, c'est désormais notre objectif."



Carlos Alcaraz se sépare de son entraîneur Carlos Alcaraz (à droite) et son entraîneur Juan Carlos Ferrero ont mis fin à leur collaboration après 7 ans. (Archives) Image: KEYSTONE/AP/THIBAULT CAMUS Le no 1 mondial Carlos Alcaraz a annoncé mercredi se séparer de son entraîneur Juan Carlos Ferrero. En 7 ans, l'Espagnol a participé au succès de son protégé, qui a remporté 6 titres du Grand Chelem.

"Il m'est très difficile d'écrire ce post (...). Après plus de sept ans ensemble, 'Juanki' et moi avons décidé de mettre fin à notre histoire commune en tant qu'entraîneur et joueur. Merci d'avoir transformé des rêves d'enfant en réalité", a écrit Carlos Alcaraz sur ses réseaux sociaux, dans un texte accompagné de photos où il enlace Ferrero, lui-même ancien no 1 mondial.

Le droitier espagnol a pourtant remporté deux titres majeurs en 2025, à savoir Roland Garros et l'US Open. En revanche, il a échoué en finale de Wimbledon face à l'Italien Jannik Sinner, alors qu'il était double tenant du titre sur le gazon londonien.

Forfait pour la Coupe Davis en fin de saison suite à une blessure à la jambe droite, Alcaraz s'était incliné auparavant en finale du Masters ATP de Turin mi-novembre face à son rival Sinner. À 22 ans et 24 titres sur le circuit principal, le jeune prodige espagnol a fait le choix du changement, sans préciser qui serait son nouvel entraîneur.



Les Knicks remportent la Coupe NBA face aux Spurs Les New York Knicks ont remporté la Coupe NBA mardi face aux San Antonio Spurs à Las Vegas. Image: KEYSTONE/AP/Ian Maule Les New York Knicks ont remporté la Coupe NBA mardi soir à Las Vegas. Les Knicks ont battu les San Antonio Spurs de Victor Wembanyama 124-113.

Wembanyama (18 points), un peu moins en vue qu'en demi-finale, devra attendre pour décrocher un premier trophée collectif en NBA. Les Spurs, en avance lors des 2e et 3e quart-temps, n'ont jamais réussi à créer un écart conséquent avant de s'effondrer lors du 4e quart-temps, perdu 35 à 19.

OG Anunoby et Jalen Brunson décisifs OG Anunoby (28 points) et Jalen Brunson (25 points) ont été déterminants pour les Knicks, bien aidés aussi par les 15 rebonds (dont 10 offensifs) de Mitchell Robinson.

Après un mois d'absence pour une blessure à un mollet, Wembanyama était revenu samedi pour une demi-finale brillante face au Thunder d'Oklahoma City, la meilleure équipe actuelle. Le prodige français (21 ans) est apparu un peu plus emprunté mardi même s'il a su se montrer adroit lors du 3e quart-temps.



SL: Sous pression, Magnin et Bâle se déplacent à Lucerne Le FC Lucerne accueille Bâle mercredi (20h30) pour la 18e journée de Super League. En manque de résultats, les RotBlau de Ludovic Magnin doivent répondre de leur statut avant la trêve hivernale.

Sous la houlette de l'entraîneur vaudois, le FCB n'a remporté qu'un seul match lors de ses six dernières confrontations en championnat, face à la lanterne rouge Winterthour. Les résultats obtenus face à Lucerne et Servette (samedi 20h30) pèseront lourd dans la décision des dirigeants rhénans de maintenir leur confiance en Magnin durant la trêve hivernale (du 20/21 décembre jusqu'à la mi-janvier 2026).

Zurich et Lugano luttent pour une place dans le Championship group Au Wankdorf (20h30), l'avant-dernier Grasshopper doit ramener des points face au YB de Seoane pour s'éloigner de la douzième place. Mais les Bernois sont dans une bonne phase, eux qui ont vaincu Lille en Europa League jeudi 1-0 et Lucerne 2-0 dimanche en championnat, notamment grâce à leurs buteurs Christian Fassnacht et Chris Bédia, qui cumulent 21 réussites à eux deux en Super League cette saison.

En milieu de tableau, Lugano (6e de SL) se rend au Letzigrund pour affronter le FC Zurich (20h30). Les Zurichois (7e) restent sur 5 matches sans défaite, et pourraient rejoindre les Tessinois à 27 points au classement en cas de victoire.



Super League: Sion renversé à Saint-Gall, Thoune se relance Sion a fini par plier à Saint-Gall. Image: KEYSTONE/ANDREAS BECKER Le FC Sion a fini par s'incliner mardi à Saint-Gall, lors de la 18e journée de Super League (3-1). Les Valaisans menaient 1-0 mais n'ont pas résisté au retour des Brodeurs en deuxième période.

Le magnifique but d'Ilyas Chouaref n'a pas suffi. Son coup de canon, qui n'a laissé aucune chance au portier saint-gallois Lawrence Ati Zigi (21e), a propulsé temporairement le FC Sion sur le podium de Super League. A la mi-temps, la troupe de Didier Tholot, invaincue depuis cinq matches en Super League, était revenue à un point de son adversaire du soir.

Une réalité qui n'a pas duré, la faute d'abord à Aliou Baldé. Le virevoltant attaquant prêté par l'OGC Nice à Saint-Gall a rattrapé son énorme raté de la 15e minute en égalisant peu après le thé (51e). Une réussite régularisée par la VAR après l'intervention de l'arbitre assistant pour un hors-jeu inexistant.

Un jeune marque pour ses débuts Plus offensifs, les joueurs de Suisse orientale ont fini par faire plier Anthony Racioppi. Le portier de Sion a sorti le grand jeu devant Alessandro Vogt, mais sur le corner suivant, il n'a rien pu faire devant Lukas Görtler, qui l'a fusillé à bout portant (61e).

Saint-Gall a ajouté un troisième but dans le temps additionnel, signé du néophyte Diego Besio (19 ans), qui disputait ses premières minutes en Super League.

Après deux victoires de rang, les Valaisans rechutent donc mais restent installés dans le top 6. Ils auront l'occasion de boucler leur année sur une bonne note samedi lors de la réception de la lanterne rouge Winterthour (18h00).

Thoune redémarre Une lanterne rouge qui est toujours en besoin de points après sa défaite mardi devant le leader Thoune (4-1). Les joueurs de l'Oberland bernois ont relancé la machine après leur défaite contre Saint-Gall samedi lors du match au sommet de cette fin d'année (2-0). Ils gardent trois points d'avance sur les Brodeurs.

Ethan Meichtry et Elmin Rastoder ont donné deux longueurs d'avance à Thoune avant l'expulsion précoce de Remo Arnold (26e). Andrin Hunziker a réduit la marque pour "Winti" avant le 3-1 de Justin Roth. Dans le temps additionnel, Christopher Ibayi a entériné la 12e victoire de la saison du promu.



Zoug se qualifie pour les demi-finales Tomas Tatar auteur du 2-0 Image: KEYSTONE/PHILIPP SCHMIDLI Et voilà Zoug qualifié pour les demi-finales de la Champions League. L'équipe de Michael Liniger a réussi à renverser la situation contre Lukko Rauma en l'emportant 3-0 à domicile.

Il y a deux semaines, les joueurs de Suisse centrale s'étaient inclinés 3-1 en Finlande.

C'est grâce à un tiers médian maîtrisé que les Zougois ont pu se qualifier pour la deuxième fois dans le dernier carré après la saison 2022/23. Grégory Hofmann s'est illustré en marquant deux buts. Le joueur de 33 ans a ouvert le score après 85 secondes et a inscrit le 3-0 six secondes avant la deuxième pause en supériorité numérique. Entre ces deux réussites, Tomas Tatar a marqué le deuxième but de Zoug.

Leonardo Genoni a su tenir le fort en sigannt un blanchissage. Les Zougois poursuivront leur parcours international les 13 ou 14 janvier avec un match à domicile contre le champion de Suède Lulea. Le match retour aura lieu la semaine suivante en Scandinavie. En cas de finale, l'adversaire viendrait à nouveau de Suède, puisque l'autre demi-finale opposera Brynäs à Frölunda.



Slalom de Courchevel: Rast derrière l'intouchable Shiffrin Camille Rast heureuse de son podium Image: KEYSTONE/AP/Giovanni Auletta Camille Rast a pris la 2e place du slalom nocturne de Courchevel mardi. La championne du monde n'a été battue que par Mikaela Shiffrin qui signe son 105e succès en Coupe du monde.

L'Américaine a devancé la Valaisanne d'1''55 et l'Allemande Emma Aicher d'1''71. L'athlète de Vétroz peut clairement se satisfaire de ce 6e podium, le 5e dans la discipline. Sans une erreur en deuxième manche, elle aurait pu se rapprocher de Shiffrin, mais elle aurait sans doute concédé plus d'une seconde à la maîtresse absolue du virage court. Ceci étant, Camille Rast continue d'enchaîner les bons résultats, malgré cette hanche qui continue à l'embêter parfois.

L'Américaine signe un 4 sur 4 en slalom cet hiver. A voir comment ce va se passer à Semmering durant les Fêtes.

Wendy Holdener n'est pas franchement la plus à l'aise sur cette piste Emile-Allais. 8e à l'issue du tarcé initial, la Schwytzoise n'a pu faire mieux que 7e. Mais ce n'est finalement pas si mal que ça si l'on prend en compte l'impressionnante cabriole de la skieuse d'Unteriberg après avoir passé la ligne en première manche.

Anuk Brändli a elle décroché le meilleur résultat de sa jeune carrière. Pour sa neuvième course de Coupe du monde, la Grisonne de 22 ans a terminé 14e.

Trop timide en première manche, Mélanie Meillard a donné l'impression d'attaquer un peu plus lors de son second passage. Malheureusement, cela ne s'est pas matérialisé au niveau du chrono avec la 17e place finale.

Eliane Christen a marqué des points pour la sixième fois de sa carrière en slalom. L'Uranaise de 26 ans se contentera volontiers de son 19e rang.

Janine Maechler et Selina Egloff n'ont pas réussi à se qualifier. Aline Höpli, Nicole Good, Aline Danioth et Amélie Klopfenstein n'ont pour leur part pas rallié l'arrivée en première manche.

