Fonseca en finale à Bâle ++ Gut-Behrami est fière

Premier League: Granit Xhaka et Sunderland sur le podium Granit Xhaka (à gauche) et Sunderland ont créé la surprise à Stamford Bridge. Image: KEYSTONE/AP/Joanna Chan Le promu Sunderland, mené dès la 4e minute, a arraché la victoire sur la pelouse de Chelsea samedi (2-1). L'équipe de Granit Xhaka est provisoirement deuxième du classement de Premier League.

Les Black Cats ont cédé rapidement devant Alejandro Garnacho (4e) mais ils ont égalisé grâce au Français Wilson Isidor (22e) puis arraché la victoire sur un but d'un entrant, Chemsdine Talbi (90e+3). Titulaire dans l'entrejeu, Xhaka a une nouvelle fois livré un match plein avec son nouveau club.

Au classement, Sunderland occupe la deuxième place avec 17 points, du moins temporairement et avant les matches d'Arsenal (1er, 19 pts) et Manchester City (3e, 16 pts), opposés dimanche à Crystal Palace et Aston Villa respectivement.

A l'inverse, c'est une très mauvaise opération pour Chelsea (7e, 14 pts) qui restait sur quatre victoires consécutives toutes compétitions confondues, en comptant notamment celle contre Liverpool (2-1) et les cartons face à Nottingham Forest (3-0) et l'Ajax Amsterdam (5-1).

Newcastle aussi in extremis Le Newcastle de Fabian Schär, entré à jeu à la 61e, s'est pour sa part imposé à domicile contre Fulham (2-1), grâce à un but décisif de Bruno Guimaraes à la 90e. Les Magpies sont 11es avec un bilan de trois victoires, trois nuls et trois défaites.



Bundesliga: le grand huit du Bayern Munich Nicolas Jackson (à droite) et le Bayern ont fini par avoir raison du Borussia Mönchengladbach de Nico Elvedi (à gauche). Image: KEYSTONE/AP/Martin Meissner Le Bayern Munich poursuit son cavalier seul en Bundesliga. Vainqueur 3-0 samedi sur la pelouse du Borussia Mönchengladbach, le "Rekordmeister" a signé une huitième victoire en huit matches.

Les Bavarois ont dû attendre la 64e minute et un but de Joshua Kimmich pour faire la différence, alors qu'ils évoluaient avec un homme de plus sur le pré après l'expulsion de Jens Castrop (19e). Raphaël Guerrero (70e) et Lennart Karl (81e) ont encore marqué pour enfoncer Nico Elvedi et Gladbach, derniers du classement et toujours privés de victoire cette saison (3 nuls, 5 défaites).

Fabian Rieder et Cédric Zesiger ont aussi connu un samedi difficile contre le RB Leipzig. Battu 6-0 devant son public, le FC Augsbourg, où évoluent les deux Suisses - seul Rieder était titulaire samedi -, a également concédé sa 5e défaite de l'exercice face au dauphin du Bayern.

Augsbourg compte un point de moins que le SV Hambourg, promu en Bundesliga cette saison. Le club de Miro Muheim a aussi connu la défaite à domicile contre Wolfsbourg (1-0).



Swiss Indoors: Fonseca en finale au terme d'une rencontre serrée Finaliste pour sa première participation à Bâle, Joao Fonseca aura l'occasion de remporter un 2e titre en 2025. Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Joao Fonseca (ATP 46) s'est hissé en finale des Swiss Indoors de Bâle en battant l'Espagnol Jaume Munar (ATP 42) 7-6 (7/4) 7-5. Le Brésilien a su gérer les moments clés d'une rencontre équilibrée.

Après les 12 premiers jeux de la première manche, les deux joueurs n'ont pas été en mesure de se procurer la moindre balle de break. Munar a été le premier à céder au tie-break. Au deuxième set, le droitier brésilien de 19 ans a su conclure à sa première balle de match.

Il s'agit de la première participation de Fonseca à Bâle, et sa deuxième finale de l'année sur le circuit ATP après celle de Buenos Aires, où il avait remporté le titre en février. Il jouera le vainqueur de la demie entre le Français Ugo Humbert et l'Espagnol Alejandro Davidovitch Fokina dimanche à 15h30.



Lara Gut-Behrami fière d'inspirer la nouvelle génération Lara Gut-Behrami espère que des jeunes Suissesses seront inspirées par ses exploits. Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Lara Gut-Behrami a égalé samedi Vreni Schneider avec un 101e podium en Coupe du monde. A 34 ans, alors qu'elle entame sa dernière saison, la Tessinoise est fière d'inspirer de nouvelles générations.

"Quand j'étais petite, les skieuses suisses étaient une inspiration pour moi. Imaginer que tous ces podiums puissent motiver d'autres enfants à poursuivre ce chemin, poursuivre la tradition suisse... Je n'en étais pas vraiment consciente il y a quelques années, mais maintenant, j'en suis fière", a déclaré "LGB" au micro de la RTS.

La skieuse de Comano avait le sourire aux lèvres après avoir pris la 3e place du géant d'ouverture de la saison de Sölden, en Autriche. Trois fois victorieuse sur le glacier du Rettenbach (2013, 2016, 2023), elle se satisfaisait pleinement de ce 101e podium à l'heure de l'interview.

"Je suis très contente de commencer la saison avec un podium, ça fait du bien", a-t-elle lâché, contente d'avoir pu livrer la marchandise sur le second tracé. "J'ai réussi à enchaîner les virages, j'étais nettement plus directe sur les portes que le matin, tout simplement plus rapide."

"Jamais dire non à un podium" Seules l'Autrichienne Julia Scheib - imbattable samedi devant son public - et l'Américaine Paula Moltzan (2e) ont fait mieux que la Suissesse à Sölden. Mais pour la championne de Swiss-Ski, l'important était de bien se sentir sur les skis, surtout après une première manche qu'elle a qualifiée de "décevante".

"Je suis fière d'avoir réussi à me libérer, d'avoir pu attaquer. Mais évidemment, je ne vais jamais dire non à un podium", a encore glissé la Tessinoise, qui devrait avoir de nombreuses occasions de dépasser Vreni Schneider lors de son ultime saison sur le Cirque blanc.



Gut-Behrami égale Vreni Schneider avec un 101e podium Troisième du géant de Sölden, Lara Gut-Behrami a décroché son 101e podium en Coupe du monde Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Lara Gut-Behrami a entamé de manière quasi parfaite sa dernière saison en Coupe du monde.

La Tessinoise, 3e du géant de Sölden, a décroché son 101e podium à ce niveau. La victoire est revenue à l'Autrichienne Julia Scheib.

Victorieuse à trois reprises sur le glacier du Rettenbach (2013, 2016, 2023), Lara Gut-Behrami ne pouvait guère espérer mieux samedi. Elle a concédé 1''11 sur Julia Scheib, qui a tenu le choc après avoir survolé la première manche, et 0''53 sur l'Américaine Paula Moltzan (2e), qui aurait pu mettre la pression sur l'Autrichienne sans une grosse faute en seconde manche.

Cinquième après le premier parcours, la Tessinoise de 34 ans s'est montrée plus percutante l'après-midi pour s'offrir un 29e podium dans la discipline. Avec désormais 101 podiums au total, "LGB" égale ainsi le record helvétique en la matière, détenu par la légende Vreni Schneider depuis les années 90.

Julia Scheib (27 ans) a, elle, mis fin à une interminable disette en s'offrant son premier succès sur le Cirque blanc. Elle a offert à l'Autriche son premier succès dans un géant de Coupe du monde dames depuis le 7 mars 2016 (Eva-Maria Brem à Jasna)! La victoire avait échappé aux Autrichiennes lors des 79 derniers géant...

Deuxième meilleure Suissesse, Camille Rast a montré de bonnes choses. La Valaisanne, 12e l'an dernier sur une piste qu'elle n'affectionne pas vraiment, a néanmoins commis quelques imprécisions tant sur la première manche (13e chrono) que sur la seconde. La championne du monde de slalom se contentera du 15e rang.

Kasper devant Holdener Deux autres Suissesses ont pris place dans le top 30. Vanessa Kasper s'est montrée trop prudente sur le second tracé pour faire mieux qu'un 29e rang. La Grisonne de 28 ans a néanmoins inscrit des points pour la huitième fois en Coupe du monde.

Elle a laissé la 30e et dernière place à Wendy Holdener. La Schwytzoise, 16e à l'issue du premier parcours, a complètement manqué son affaire dans une seconde manche dont elle a réalisé le moins bon temps. Elle tentera de se refaire le 15 novembre à Levi, théâtre du premier slalom de l'hiver.

Sue Piller, qui s'est classée 35e de la 1re manche à 0''65 du top 30, doit quant à elle encore patienter avant de débloquer son compteur à ce niveau. La jeune Fribourgeoise de 20 ans disputait sa troisième course sur le Cirque blanc.



1re manche du géant: Gut-Behrami 5e, Scheib en démonstration Julia Scheib a réussi une démonstration en 1re manche à Sölden Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Lara Gut-Behrami a signé le 5e temps de la 1re manche du géant d'ouverture de la saison samedi à Sölden. La Tessinoise a concédé 1''54 à la leader provisoire, l'Autrichienne Julia Scheib.

Partie avec le dossard 6, Lara Gut-Behrami s'est montrée à l'aise sur la première moitié du tracé. La Tessinoise affiche d'ailleurs le meilleur chrono après 30'' de course, avec 0''12 de mieux que Julia Scheib. Mais celle-ci a réalisé une démonstration sur le bas.

Julia Scheib, qui pourrait mettre fin à une série de... 79 géants féminins sans victoire autrichienne, devance ainsi Paula Moltzan (2e) de 1''28. Lara Gut-Behrami n'accuse que 0''26 de retard sur l'Américaine, et 0''22 sur la Croate Zrinka Ljutic (3e). Sixième, Mikaela Shiffrin suit à 0''15 de "LGB".

Les autres Suissesses ont terminé plus loin. La Valaisanne Camille Rast a lâché 2''23 et occupe le 13e rang après le passage de 30 concurrentes, Wendy Holdener étant quant à elle 16e à 2''74.



Bagnaia remporte le sprint à Sepang La joie de Francesco Bagnaia, vainqueur du sprint à Sepang Image: KEYSTONE/AP/Aaron Favila Francesco Bagnaia a remporté la course sprint du Grand Prix de Malaisie en MotoGP.

L'Italien a devancé les Espagnols de chez Ducati-Gresini Alex Marquez (2e) et Fermin Aldeguer (3e) samedi sur le circuit de Sepang.

Parti en pole position pour la troisième fois de la saison, le pilote Ducati s'est imposé avec une marge de 2''259 sur Alex Marquez. A noter que Fermin Aldeguer fait l'objet d'une enquête pour une pression des pneus possiblement non-conforme.

Grâce à sa deuxième place, Alex Marquez est assuré de remporter le "titre" honorifique de vice-champion du monde derrière son frère Marc, déjà assuré du titre dans la catégorie reine. Bagnaia a quant à lui récupéré la 3e place au général, un point devant Marco Bezzecchi (7e samedi).

Blessés, Marc Marquez (Ducati) et son compatriote champion du monde 2024 Jorge Martin (Aprilia) n'ont pas fait le déplacement en Malaisie, 20e des 22 manches de la saison.



Deuxième finale de l'année pour Bencic Belinda Bencic jouera la finale à Tokyo dimanche Image: KEYSTONE/AP/Mahesh Kumar A. Belinda Bencic (WTA 13) disputera à Tokyo sa 20e finale sur le circuit principal, la deuxième de l'année.

La St-Galloise, qui a maté Sofia Kenin (WTA 25) 7-6 (7/5) 3-6 6-2 en demi-finale, affrontera la Tchèque Linda Noskova (WTA 17) dimanche au stade ultime.

Sacrée en février dans le WTA 500 d'Abou Dhabi, Belinda Bencic visera dimanche un 10e titre, là même où elle avait conquis le plus beau il y a un peu plus de quatre ans. La championne olympique de Tokyo 2021 affrontera pour la première fois Linda Noskova, qui est pour sa part en quête d'un deuxième trophée estamipllé WTA.

Belinda Bencic a encore une fois puisé dans ses réserves samedi, après avoir livré trois matches de plus de 3 heures au cours des dix jours précédents (dont un vendredi face à Karolina Muchova). Elle n'a toutefois eu besoin "que" de 2h15 pour cueillir son premier succès en trois duels livrés face à l'Américaine Sofia Kenin.

La demi-finaliste du dernier Wimbledon a parfaitement négocié le moment-clé de cette rencontre, l'entame de la troisième manche. Elle a signé le break dès le quatrième jeu du set décisif pour mener 3-1 service à suivre, et a conclu cette partie en s'emparant une troisième fois du service adverse.

Linda Noskova s'est pour sa part qualifiée sans jouer, profitant du forfait de la Kazakhe Elena Rybakina (WTA 7) qui s'était assuré la veille une place dans les WTA Finals de Ryad (1er-8 novembre). La Tchèque de 20 ans tient la forme, elle qui a atteint la finale du WTA 1000 de Pékin début octobre.



Kyshawn George en mode XXL: 34 points et 11 rebonds face à Dallas Kyshawn George a sorti le grand jeu vendredi en NBA Image: KEYSTONE/AP/Tony Gutierrez Kyshawn George a sorti le grand jeu vendredi en NBA. L'arrière valaisan de Washington a cumulé 34 points et 11 rebonds dans un match gagné 117-107 par les Wizards à Dallas.

Egalement auteur de 4 passes décisives, 3 blocs et 2 interceptions, Kyshawn George a signé son record de points dès le deuxième match d'une saison qui s'annonce prometteuse pour lui. Il a rentré 11 de ses 15 tirs en 35 minutes passées sur le parquet, avec un remarquable 7/9 dans ses tentatives à 3 points.

Washington a ainsi parfaitement réagi après s'être incliné en ouverture de saison à Milwaukee, où George avait déjà brillé (21 points). La saison commence en revanche mal pour les Dallas Mavericks du no 1 de la draft Cooper Flagg (18 points vendredi), lesquels se sont inclinés pour la deuxième fois en deux sorties.

Les deux autres joueurs suisses évoluant en NBA se sont contentés d'un temps de jeu bien plus limité vendredi. Le "rookie" des Clippers Yanic Konan Niederhäuser a joué 5 minutes dans un match gagné 129-102 par Los Angeles face aux Phoenix Suns. Mais le pivot fribourgeois a tout de même trouvé le temps d'inscrire 6 points.

Le centre genevois de Houston Clint Capela a quant à lui eu droit à 4 minutes de jeu, se montrant lui aussi efficace (2 points, 4 rebonds). Mais la soirée fut difficile pour les Rockets, qui ont subi face aux Detroit Pistons (115-111) leur deuxième défaite en deux matches malgré les 37 points de Kevin Durant.



Un 7e succès d'affilée pour les Devils Nico Hischier (13) a réussi 3 assists face à San Jose vendredi Image: KEYSTONE/AP/Pamela Smith Les Devils sont irrésistibles en ce début de saison de NHL. New Jersey a cueilli vendredi sa septième victoire consécutive, la septième en huit matches, en dominant San Jose 3-1 à Newark.

La soirée fut particulièrement belle pour le capitaine Nico Hischier. "Muet" lors des deux précédentes sorties de son équipe, le centre valaisan est impliqué sur les trois buts, avec à chaque fois un assist à la clé. ll en est à 9 points dans cet exercice 2025/26, dont 7 mentions d'assistance.

Hischier a hérité de la deuxième étoile, la première revenant au défenseur Dougie Hamilton qui a signé un doublé avant de délivrer la passe décisive sur le 3-1 de Connor Brown marqué dans une cage vide à la 60e. L'Appenzellois Timo Meier et le défenseur zurichois Jonas Siegenthaler n'ont pas inscrit de point, affichant comme leur capitaine un bilan de +1.

Les San Jose Sharks, où le Bernois Philipp Kurashev avait fait son retour dans l'alignement après deux matches dans les tribunes, ont ouvert la marque sur une réussite de William Eklund en supériorité numérique à la 3e minute. Les Devils ont renversé la vapeur dans le deuxième tiers, lors duquel ils ont réussi 13 tirs cadrés contre 0 pour San Jose, Hamilton marquant deux fois en "power play".

Les Jets du Grison Nino Niederreiter ont quant à eux renoué avec la victoire vendredi, 24 heures après avoir subi la loi du Seattle Kraken. Winnipeg a décroché son sixième succès en huit matches, tout en infligeant aux Calgary Flames leur huitième revers d'affilée (5-3). Avec 3 points cueillis en neuf parties, les Flames affichent le moins bon bilan de toute la Ligue.



Coup d'envoi de la Coupe du monde féminine à Sölden Le géant de Sölden marque l'ouverture de la saison de Coupe du monde pour les dames samedi. La Tessinoise Lara Gut-Behrami, triple vainqueure sur le glacier de Rettenbach, fait partie des favorites.

Première des 36 épreuves Coupe du monde, le géant de Sölden (1re manche à 10h, 2e manche à 13h) donne le coup d'envoi de la saison qui aura pour point d'orgue les courses olympiques à Cortina en février. Gut-Berhami, qui a annoncé mettre un terme à sa carrière au printemps 2026, pourrait y célébrer un 4e succès record en l'absence de l'Italienne Federica Brignone, vainqueure en Autriche l'an dernier, blessée.

La Tessinoise avait remporté le dernier géant de la saison fin mars à Sun Valley. Elle devra cependant se méfier de l'Américaine Mikaela Shiffrin, 101 victoire en Coupe du monde dont 22 en géant. Vainqueures l'an dernier dans la discipline, la Néo-Zélandaise Alice Robinson et la Suédoise Sarah Hector seront elles aussi de la partie.

Outre Lara Gut-Behrami, la Suisse sera représentée par sept autres athlètes, dont la Valaisanne Camille Rast et la Schwytzoise Wendy Holdener. La championne de Suisse en titre de géant Vanessa Kasper et sa dauphine Sue Piller seront également au départ.



Serie A: l'AC Milan accroché à domicile par Pise Zachary Athekame jubile après son but Image: KEYSTONE/AP/Antonio Calanni Zachary Athekame a bien choisi son moment pour marquer son premier but avec l'AC Milan. Le jeune défenseur suisse a signé le 2-2 contre Pise à la 93e. Il était entré à la 76e.

Le promu Pise, avec Michel Aebischer, a pris l'avantage par Nzola à la 86e. Mais Athekame a arraché un point pour les rossoneri en se jetant sur un centre de Modric dans les arrêts de jeu.



National League: Fribourg et le LHC gagnent, Genève et Ajoie battus Les joueurs de FRibourg fêtent leur succès Image: KEYSTONE/ANDREAS BECKER Fribourg et Lausanne ont dû jouer plus de 60 minutes pour venir à bout respectivement de Zurich (2-1 ap) et Langnau (2-1 tab). Genève a lui très mal vécu son déplacement à Ambri, où il a perdu 5-2.

Fribourg-Gottéron a profité de la méforme des champions en titre pour engranger un deuxième succès consécutif. Wallmark a ouvert le score en inscrivant son deuxième but en deux matches depuis son retour de blessure (8e). Légèrement dominateurs, les Zurichois ont profité que Streule ait perdu l’une de ses lames pour s’installer en zone offensive et égaliser par l’intermédiaire de Riedi (19e).

Au terme d’une rencontre fermée, la décision s’est faite lors de la prolongation, où Kapla a offert la victoire aux Dragons (62e). À noter la sortie sur blessure de Sörensen en fin de match.

Lausanne force la décision aux tirs aux but Le Lausanne HC a dû attendre les tirs aux but pour se sortir du piégeux déplacement à Langnau. Après Rapperswil mardi, les Vaudois ont à nouveau remporté deux points. Les Lions ont vécu un début de rencontre compliqué. Après 11 secondes seulement, Brännström a concédé un pénalty, repoussé par Hughes (1re).

Ce dernier a également été sauvé par son poteau quelques minutes plus tard. Sans se montrer brillant, Lausanne a ouvert le score grâce à une déviation d’Oksanen (33e). Langnau a toutefois fini par être récompensé de ses efforts et Schmutz a égalisé sur une échappée (37e). Lors du "shootout", des réussites de Rochette et Brännström ont donné la victoire aux Lions.

Premier tiers cauchemardesque pour Genève Genève-Servette a vécu un déplacement cauchemardesque en Léventine. Après un coup d’envoi retardé de 35 minutes en raison du retard du car genevois, les Aigles se sont inclinés 5-2 à Ambri. Ils étaient déjà menés 5-1 après un tiers.

Après 24 secondes seulement, Müller a lancé Ambri, profitant de l’apathie de la défense genevoise. Après un coach’s challenge genevois infructueux, Virtanen a doublé la mise 1’18’’ plus tard en supériorité numérique. Joly (14e), Müller (17e) et Tierney (18e) ont encore salé l’addition. Granlund (20e) et Le Coultre (32e) ont sauvé l’honneur, sans conséquence pour les Tessinois.

De grands regrets pour Ajoie Ajoie peut nourrir de grands regrets. Livrant l’une des meilleures prestations de leur saison, les Jurassiens ont tenu la dragée haute au leader Davos, mais ont finalement dû s’avouer vaincus 4-2.

Turkulainen a profité d’un rebond accordé par Aeschlimann pour ouvrir le score (12e). Stransky a égalisé en inscrivant son quatorzième but de la saison déjà (14e), mais Ajoie n’a pas baissé les bras, se montrant plus dangereux et reprenant les devants grâce à une réussite de Robin (38e).

Zadina a profité d’un jeu de puissance pour égaliser à nouveau (46e), avant que Corvi ne marque le but décisif (51e). Honka a touché le poteau dans les derniers instants, mais Frehner a asséné le dernier coup de massue dans la cage vide (60e).

Bienne retrouve le succès

Après trois défaites consécutives, Bienne a retrouvé la victoire contre Kloten (5-1). Hofer s’est illustré avec un triplé. Christen et Kneubüehler ont inscrit les deux autres réalisations seelandaises.

Lugano a obtenu un troisième succès de rang en s'imposant 4-1 à Berne). Zoug s’est à nouveau fait l’auteur d’un festival de buts en allant battre Rapperswil 6-2.



Match amical dames: la Suisse s'impose 1-0 face au Canada Alayah Pilgrim inscrit le but de la victoire Image: KEYSTONE/PHILIPP SCHMIDLI L'équipe de Suisse dames a réussi sa rentrée. Pour son premier match depuis l'Euro, elle a battu le Canada 1-0 à Lucerne. Alayah Pilgrim a inscrit le seul but dès la 12e.

La joueuse de l'AS Rome a exploité un mauvais renvoi adverse après une action initiée par Sydney Schertenleib. L'ouverture du score a récompensé le bon début de rencontre des protégées de Pia Sundhage, très actives.

En seconde période, la Suisse a plutôt subi et peiné à créer le danger. Livia Peng a été sollicitée plusieurs fois et s'est montrée très solide. La chance a aussi donné un sérieux coup de main à la gardienne de Chelsea: Sonis a en effet tiré sur le poteau à la 86e.

L'équipe de Suisse disputera un autre match de préparation dès mardi. Elle sera aux prises avec l'Ecosse à Dunfermline.

