GC assure pratiquement son maintien au sein de l'élite

Les Grasshoppers assurent pratiquement leur maintien Lee Young-Jun vient d'ouvrir le score pour les Grasshoppers. Image: KEYSTONE/SAMUEL GOLAY Les Grasshoppers ont fait un pas décisif vers le maintien. A Lugano, ils ont battu 4-0 le FC Aarau en match aller du barrage de promotion/relégation.

Même si l’histoire rappelle que les miracles peuvent exister dans cette double confrontation, on voit mal comment les Zurichois pourraient tout perdre vendredi au Brügglifeld. Comme lors des dernières journées du championnat de la Challenge League, le FC Aarau a dévoilé bien des lacunes dans cette première manche. Ce score de 4-0 ne les lèse même pas dans la mesure où la supériorité adverse fut parfois écrasante. Cette équipe n’a pas le niveau pour aspirer à une promotion au sein de l’élite.

Après avoir trouvé à deux reprises les montants dans les premières minutes, les Grasshoppers ouvraient le score à la 14e sur une frappe splendide du Sud-Coréen Lee Young-Jun. Pascal Schürpf, qui avait relayé Young-Jun blessé, signait le 2-0 à la 40e sur un centre en retrait magnifique de Tomas Veron Lupi. Après le repos, GC a enfoncé le clou grâce à un tir à bout portant de Nicolas Muci (79e) et à un penalty d’Ayumu Seko (86e).



Un résultat historique pour les gymnastes suisses Matteo Giubellini et les Suisses en argent Image: KEYSTONE/AP/CHARLIE RIEDEL La Suisse a cueilli l'argent au concours par équipes des Championats d'Europe de Leipzig. Noe Seifert, Luca et Matteo Giubellini, Florian Langenegger et Ian Raubal ont écrit une page d'histoire.

Jamais en effet, une équipe de Suisse n'avait obtenu un tel résultat dans un grand championnat. Il y avait eu, certes, le bronze aux Championnats d'Europe de Berne en 2016, mais cette deuxième place à Leipzig restera longtemps comme un résultat extraordinaire.

La Suisse n'a été devancée que par la Grande-Bretagne. Le bronze est revenu à l'Italie.



Les Lions de Genève renversent Fribourg Olympic Un succès amplement mérité pour Noé Anabir et les Lions de Genève. Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Les Lions de Genève ont cueilli un troisième titre. Champions en 2013 2015, ils ont réussi la passe de trois à la faveur de leur succès 80-74 sur Fribourg Olympic dans l’Acte IV de la finale.

Déjà victorieux de la Coupe de Suisse, les Lions ont réussi un doublé bien inattendu pour la première saison sur le banc de Patrick Pembele. Face aux... sextuples tenants du titre, ils n’ont absolument rien volé. Après leur défaite dans l’Acte I, ils ont su admirablement exploiter les points faibles de l’adversaire pour signer trois victoires consécutives et remporter cette série 3-1.

Fribourg Olympic avait pourtant entamé de la plus belle des manières cet Acte IV. Olympic a, en effet, compté 12 points d’avance (16-4) à la 7e. Mais les Fribourgeois n’ont pas poussé plus loin leur avantage. Et au fil des minutes, les Lions ont trouvé leurs marques. Menés de 7 points à la pause (33-40), ils sont passés devant pour la première au début du dernier quarter.

Poussé par son public, la formation genevoise a maitrisé son sujet lors des dix dernières minutes face à des Fribourgeois qui ont multiplié les mauvais choix à l’image de Ross Williams (2 sur 10) et qui ont accusé une fois de plus une maladresse bien coupable au lancer franc (16 sur 24). Enfin on précisera que Roberto Kovac, déjà bien nerveux lors de l’Acte III, a écopé d’une faute technique pour regagner prématurément les vestiaires...

Dans le camp des vainqueurs, Paul Gavet a trouvé bien des espaces dans la raquette adverse pour inscrire 19 points. Il fut l’homme du match avec notamment son 9 sur 9 sur la ligne des lancers francs qui a dû laisser les Fribourgeois bien songeurs...



Un deuxième titre européen pour Michelle Heimberg Michelle Heimberg: plus forte que jamais après six mois de pause. Image: KEYSTONE/EPA EFE Michelle Heimberg a cueilli le titre aux 3 m lors des Championnats d’Europe d’Antalya. Médaillée de bronze sur le 1 m vendredi, l’Argovienne de 25 ans est en passe de se bâtir un superbe palmarès.

Championne d’Europe du 1 m en 2003, elle est montée mardi pour la huitième fois déjà sur un podium continental. Première des qualifications du matin avec 311,5 points, elle a gagné avec un total de 335,10 pour devancer l’Arménienne Aleksandra Bibikna (322,95) et l’Allemande Lena Corona Hentschel (312,70).

Cette victoire en Turquie valide le choix arrêté après son échec aux Mondiaux de Doha en février 2024 qui lui avait fermé les portes des Jeux de Paris. Michelle Heimberg avait, en effet, décidé de s’accorder une longue pause de six mois. La voilà revenue plus forte que jamais !



Ricardo Moniz limogé Ricardo Moniz: son bilan ne parlait pas vraiment pour lui... Image: KEYSTONE/TIL BUERGY Ricardo Moniz n'est plus l'entraîneur du FC Zurich. Le Néerlandais de 60 ans paie logiquement le tribut à une saison bien décevante. Son contrat courait jusqu'au 30 juin 2026.

Intronisé en avril 2024, Ricardo Moniz n'est pas parvenu à hisser le FC Zurich parmi les six premiers de la Super League malgré une place de leader au soir de la 14e journée. Le parcours du club en Conference League et en Coupe de Suisse n'a également pas répondu aux attentes.

Le FC Zurich se donne encore du temps avant de nommer son successeur.



Justin Murisier opéré au dos Justin Murisier: place désormais à la rééducation. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Nouveau coup d’arrêt pour Justin Murisier ! Le Valaisan a subi mardi une opération au dos. L’intervention s'est avérée nécessaire en raison des douleurs ressenties au niveau L5-S1 de l’hernie.

Justin Murisier avait souffert du même mal il y a trois ans. Mais si la rééducation se déroule normalement, il devrait être en mesure de reprendre l’entraînement sur neige en même temps que ses coéquipiers. "Je vais me battre pour revenir", indique le skieur de 33 ans dans un communiqué de Swiss Ski.



Isaac Del Toro à la peine Isaac Del Toro Romero: son maillot rose ne tient plus qu' Image: KEYSTONE/EPA/LUCA ZENNARO Christian Scaroni a signé la première victoire italienne sur le Giro. Il s’est imposé au sommet de San Valentino di Brentonico lors de la 16e étape devant son coéquipier Lorenzo Fortunato.

Le doublé des coureurs de la formation Astana a conclu une étape complètement folle marquée par l'abandon de Primoz Roglic, la défaillance de Juan Ayuso, les signes de faiblesse d'Isaac del Toro et la bonne opération de Richard Carapaz au général. Sans oublier la formidable performance de Yannis Voisard. Membre de l’échappée de la journée, le Jurassien a attaqué l’ascension finale seul en tête avec une avance de 40’’.

Yannis Voisard n’a toutefois rien pu faire devant la force collective des Astana qui étaient les mieux représentés dans l’échappée qui aura finalement été jusqu’au bout. Il s’est classé dixième de l’étape pour traverser sans doute l’une des plus belles journées de sa carrière.

Incapable de répondre à une attaque de Richard Carapaz, Issac Del Toro a ensuite dû laisser partir son dauphin Simon Yates. Le Mexicain a toutefois pu conserver son maillot rose. Mais Yates, à 26'' désormais de Del Toro et Carapaz, à 31'', semblent bien avoir pris la main à cinq jours de l’arrivée à Rome.

L'autre grand perdant du jour est Juan Ayuso, qui était le leader désigné de l'équipe UAE mais qui a complètement explosé à plus de 42 km de l'arrivée dès les premiers lacets du difficile col de Santa Barbara, l'avant-dernière ascension du jour. En perdition, attendu par aucun équipier, l'Espagnol a concédé près de quinze minutes sur la ligne pour perdre toutes chances d'accéder au podium.



Cédric Zesiger définitivement transféré Cédric Zesiger (à gauche) au duel avec Harry Kane lors d'un match contre le Bayern Munich Image: KEYSTONE/AP/MATTHIAS SCHRADER L’avenir de Cédric Zesiger s’inscrit à Augsbourg. Le club bavarois a levé l’option d’achat du défenseur seelandais qui a été prêté par Wolfsburg cet hiver.

L’international de 26 ans s’est engagé jusqu’en 2029. Son transfert se serait finalisé à la hauteur de 4 millions d’euros selon le magazine Kicker. Titulaire dans une défense à trois, Cedric Zesiger a été l’un des grands artisans du parcours d’Augsbourg cette année en Bundesliga. Augsbourg et Zesiger ont, ainsi, réussi six clean sheets d’affilée pour se classer finalement au 12e rang de la Bundesliga.



Ca passe pour Zverev, Medvedev prend déjà la porte Alexander Zverev a réussi son entrée en matière à Roland-Garros. Image: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT Finaliste sortant, l'Allemand Alexander Zverev a aisément franchi le premier tour de Roland-Garros mardi. Le Russe Daniil Medvedev a lui été éliminé d'entrée par le Britannique Cameron Norrie.

Zverev (ATP 3) n'a laissé aucune chance au jeune américain Learner Tien (ATP 67), qui s'était hissé en huitièmes de finale de l'Open d'Australie en janvier. L'Allemand de 28 ans s'est imposé en trois sets, 6-3 6-3 6-4, en moins de deux heures de jeu, sur le court Suzanne-Lenglen.

De son côté, Daniil Medvedev (ATP 11) a courbé l'échine en cinq sets face à Cameron Norrie (ATP 81). L'ex-no 1 mondial a remonté deux sets de retard avant de finalement s'incliner 7-5 6-3 4-6 1-6 7-5 sur le court Simonne-Mathieu.

Le Russe, qui n'a plus remporté de tournoi sur le circuit depuis le printemps 2023, enchaîne un deuxième échec cuisant en Grand Chelem après sa défaite dès le deuxième tour de l'Open d'Australie en janvier.

Cameron Norrie surfe sur la vague de sa très belle semaine au Geneva Open. Le demi-finaliste de Wimbledon 2022 avait enchaîné cinq succès au parc des Eaux-Vives la semaine dernière (dont deux en qualifications) avant de subir la loi de Novak Djokovic en demi-finale.

Coco Gauff facile Chez les femmes, la no 2 mondiale Coco Gauff s'est facilement qualifiée pour le deuxième tour en battant l'Australienne Olivia Gadecki (WTA 91) 6-2 6-2. L'Américaine de 21 ans a expédié son adversaire du jour en à peine plus d'une heure sur le court Philippe-Chatrier.

Lors des trois dernières éditions de Roland-Garros, la route de Gauff a systématiquement été barrée par la future lauréate Iga Swiatek, dont une fois en finale en 2022.



Primoz Roglic abandonne lors de la 16e étape Primoz Roglic au départ de la 16e étape ce mardi 27 mai. Image: KEYSTONE/EPA/LUCA ZENNARO Primoz Roglic a abandonné lors de la 16e étape du Giro, ont annoncé les organisateurs. Le Slovène a été victime d'une nouvelle chute sous la pluie mardi, à environ 95 km de l'arrivée.

Le leader de l'équipe Red Bull Bora a glissé sur une route détrempée, au pied de la première descente de cette étape de montagne. L'Equatorien Richard Carapaz (EF), 4e du classement général, a lui aussi goûté au bitume mais a pu repartir, contrairement au Slovène, qui a décidé de jeter l'éponge.

Le coureur de 35 ans a été victime d'une succession de chutes dans ce Giro. Après avoir perdu son principal lieutenant Jai Hindley, tombé au cours de la 6e étape, Roglic a chuté lors de la 9e étape et encore le lendemain lors de la reconnaissance du contre-la-montre.

Pas au meilleur de sa forme, le vainqueur de l'édition 2023 avait perdu espoir de remporter le maillot rose en terminant loin des leaders dimanche à Asiago. Dixième du classement général au départ mardi, Roglic comptait près de 4 minutes de retard sur le leader, le Mexicain d'UAE Isaac del Toro.



Tomas Tatar signe pour deux ans à Zoug Tomas Tatar jouera à Zoug dès cet été Image: KEYSTONE/FR110666 AP/ADAM HUNGER Zoug, qui reste sur une décevante élimination en quart de finale des play-off, a engagé un centre expérimenté.

Le club de Suisse centrale annonce l'arrivée du Slovaque Tomas Tatar (34 ans), qui a signé pour deux ans.

Tatar a passé les 16 dernières années en Amérique du Nord, avec 14 saisons en NHL. Il sort d'un exercice 2024/25 compliqué sous le maillot des Devils de Nico Hischier, Timo Meier et Jonas Siegenthaler, avec seulement 17 points cumulés en 81 matches.

Le Slovaque a joué au total près de 1000 matches en NHL avec également Seattle, Colorado, Montréal, Las Vegas et Detroit, pour 509 points. "Il a évolué régulièrement à l'aile ces dernières saisons, mais nous le ferons jouer au centre", souligne le manager général Reto Kläy, cité dans un communiqué de l'EVZ.



Ardon Jashari doublement à l'honneur Ardon Jashari (à droite) est doublement à l'honneur après sa 1re saison en Belgique Image: KEYSTONE/EPA Ardon Jashari est doublement à l'honneur au terme de sa première saison dans le championnat de Belgique.

Le milieu international suisse du FC Bruges a reçu les prix du meilleur joueur et du meilleur talent, selon le vote de ses pairs.

Le Lucernois de 22 ans a ainsi succédé au Lausannois Cameron Puertas en tant que meilleur joueur de Pro League. Puertas a quitté l'Union Saint-Gilloise pour l'Arabie saoudite l'été dernier. Il est fort possible que Jashari quitte lui aussi le championnat belge: Manchester City, Dortmund, Leverkusen et le PSG feraient partie des clubs intéressés.

Bien que Jashari n'était au départ que remplaçant à son arrivée à Bruges, il s'est très vite imposé et a réalisé une saison impressionnante. Il a disputé 52 matchs, dont onze en Ligue des champions, a marqué quatre buts et délivré six passes décisives. Sa valeur marchande est passée de 6 à 25 millions d'euros en douze mois, estime transfermarkt.ch.

Le week-end dernier, Ardon Jashari a manqué de peu le titre de champion avec le FC Bruges dans le duel à distance avec l'Union Saint-Gilloise, mais début mai, il a remporté la Coupe de Belgique en finale contre Anderlecht, fêtant ainsi son premier titre chez les professionnels.



Therese Johaug se retire à nouveau Therese Johaug veut consacrer lus de temps à sa famille Image: KEYSTONE/AP/Lise �serud Therese Johaug renonce à une nouvelle saison dans le sport de haut niveau.

La fondeuse norvégienne de 36 ans, qui avait fait son retour en Coupe du monde l'été dernier, a expliqué sur Instagram qu'elle souhaitait passer plus de temps avec sa famille.

Johaug, qui compte parmi les fondeuses les plus titrées avec 6 médailles olympiques, 14 titres mondiaux et 89 victoires en Coupe du monde, s'était retirée une première fois en 2022 et était devenue mère pour la première fois un an plus tard. Elle a fait son retour en vue des Mondiaux 2025 à domicile à Trondheim, où elle a remporté trois médailles d'argent et une de bronze.

Malgré ses succès, la triple gagnante du classement général de la Coupe du monde n'a pas fait l'unanimité. En 2017, elle a dû purger une suspension pour dopage en raison, selon elle, de la prise involontaire d'un stéroïde anabolisant.



Cristiano Ronaldo annonce la fin du "chapitre" Al-Nassr A 40 ans, Cristiano Ronaldo n'en a pas encore fini avec le football (archives). Image: KEYSTONE/EPA LUSA Cristiano Ronaldo bientôt de retour en Europe? Le Portugais a annoncé lundi de façon sibylline que le "chapitre" avec Al-Nassr était "clos", dans un message posté sur ses réseaux sociaux.

"Ce chapitre est clos. L'histoire? Toujours en cours d'écriture. Merci à tous", a écrit la superstar portugaise sur son compte Instagram, accompagné d'une photo de lui portant le maillot du club de Ryad. Son contrat avec Al-Nassr se termine à l'été 2025.

L'attaquant, âgé de 40 ans, a terminé cette saison meilleur buteur du championnat saoudien, avec 24 réalisations. Cristiano Ronaldo s'était engagé pour deux saisons et demie avec Al-Nassr fin décembre 2022, au sortir de la Coupe du monde au Qatar, devenant le premier grand nom du football à rejoindre le championnat saoudien en plein développement.

L'été dernier, le quintuple Ballon d'or avait affirmé qu'il pourrait finir sa carrière à Al-Nassr. "Une équipe qui me rend heureux et où je me sens bien", avait expliqué l'attaquant, passé par Manchester United, le Real Madrid et la Juventus Turin.