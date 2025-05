Tah quitte Leverkusen ++ Marini sérieusement blessé

Jonathan Tah quitte Leverkusen et s'engage avec le Bayern Jonathan Tah a signé pour 4 ans au Bayern Munich Image: KEYSTONE/EPA Le Bayer Leverkusen de Granit Xhaka perd le pilier de sa défense.

L'international allemand Jonathan Tah (29 ans) s'est engagé pour quatre saisons soit jusqu'à l'été 2029 avec le Bayern, a annoncé le club munichois jeudi dans un communiqué.

"Je me réjouis de rejoindre le Bayern Munich. Je souhaite prendre ici des responsabilités et travailler dur chaque jour pour que nous connaissions le succès en équipe et que l'on remporte ensemble beaucoup de titres", a souligné Jonathan Tah après avoir passé sa visite médicale mercredi, cité dans le communiqué du Bayern.

"Ce n'est pas un secret que l'on a Jonathan Tah depuis longtemps dans le radar. On apprécie sa classe: c'est quelqu'un qui prend ses responsabilités", a estimé le directeur sportif Max Eberl.

Le Bayern réalise son premier transfert de l'été - Tah est la deuxième recrue estivale, car Tom Bischof a signé fin janvier pour un début de contrat au 1er juillet -, mais ne précise pas si son nouveau joueur disputera le Mondial 2025 des clubs (15 juin-13 juillet) aux Etats-Unis.

Le défenseur aux 35 sélections avec la "Mannschaft" était engagé jusqu'au 30 juin avec Leverkusen, avec qui Tah avait signé le doublé Bundesliga/Coupe d'Allemagne en 2023/24. Selon la presse allemande, le Bayer réclamait une somme d'argent pour le libérer avant cette date.



Marini sérieusement blessé lors d'essais au Japon Luca Marini a été sérieusement blessé à la suite d'une chute lors d'essais au Japon Image: KEYSTONE/EPA EFE Pilote de MotoGP, Luca Marini a été sérieusement blessé à la suite d'une lourde chute lors d'essais en vue d'une course d'endurance au Japon. L'Italien souffre notamment d'un pneumothorax.

Marini, qui devait rester en observation sur place jusqu'à ce qu'il soit jugé apte à voyager, souffre d'une luxation d'une hanche, de lésions des ligaments d'un genou, de fractures du sternum et d'une clavicule, ainsi que d'un pneumothorax, a indiqué son écurie Honda jeudi dans un communiqué.

Actuel 13e du Championnat du monde de MotoGP, Marini effectuait son deuxième jour d'essais pour les 8 Heures de Suzuka, une course d'endurance se déroulant sur le circuit qui accueille le GP du Japon de Formule 1. L'Italien de 27 ans a publié une photo sur son compte Instagram le montrant allongé dans un lit d'hôpital faisant un signe de paix, avec une légende, en italien, disant "Merci à tous pour le soutien ! Je vous tiendrai au courant".



Une 3e finale de Coupe Stanley de suite pour les Panthers Les Florida Panthers ont conquis le troph閑 Prince of Wales, mais ils en veulent plus Image: KEYSTONE/AP/Chris Seward Les Panthers disputeront une troisième finale consécutive de Coupe Stanley.

Florida a validé son ticket en allant s'imposer 5-3 mercredi sur la glace des Carolina Hurricanes dans l'acte V de la finale de la Conférence Est de NHL.

Battus 4-1 par les Vegas Golden Knights en 2023, les Panthers avaient vaincu Edmonton en sept matches l'an dernier pour décrocher la première Coupe Stanley de leur histoire. Ils pourraient d'ailleurs bien retrouver au stade ultime les Oilers d'Edmonton, qui mènent 3-1 face aux Dallas Stars de Lian Bichsel en finale à l'Ouest.

Florida, qui avait disputé une première finale de Coupe Stanley en 1996 (défaite 4-0 face à Colorado), a fêté cette qualification comme une simple victoire en saison régulière. "Je me souviens qu'il y a deux ans, nous avions déjà l'impression d'avoir accompli un exploit sachant d'où nous venions", a déclaré l'attaquant Matthew Tkachuk, cité sur le site d'ESPN.

"C'est du business, et nous avons un objectif plus grand en tête", a poursuivi l'ailier américain, qui a réussi un but et un assist dans le match 5 face aux Hurricanes. Son but, inscrit à la 28e minute, fut capital: il a permis aux Panthers, menés 2-0 au terme de la première période après s'être inclinés 3-0 dans l'acte IV, de débloquer leur compteur pour se relancer complètement.

Florida a même marqué trois buts consécutifs pour prendre l'avantage 3-2 dès la 32e. Les Hurricanes ont pu égaliser à la 49e, mais Carter Verhaeghe a redonné l'avantage aux Panthers pour de bon à la 53e en réussissant son 12e "game winning goal" en play-off depuis le printemps 2022. Sam Bennett a scellé le score dans une cage vide à 54'' de la fin pour sa 10e réussite dans ces séries finales 2025.



Le Thunder fonce en finale en pleine confiance Le Thunder est en finale NBA Image: KEYSTONE/EPA/GERALD LEONG Oklahoma City s'est qualifié pour la finale NBA. Le Thunder a réussi une démonstration de force face aux Minnesota Timberwolves, écrasés 124-94 dans l'acte V de la finale de la Conférence Ouest.

Un dernier match à sens unique a permis au Thunder du MVP Shai Gilgeous-Alexander (34 points, 7 rebonds, 8 passes) de se projeter avec gourmandise vers sa première finale NBA depuis 2012. Emmené par Kevin Durant, James Harden, Russell Westbrook mais aussi Thabo Sefolosha, OKC avait été défait par le Miami Heat de LeBron James.

Sous sa forme actuelle, le Thunder, installé en Oklahoma depuis 2008, n'a jamais soulevé le trophée Larry O'Brien, remporté en 1979 en tant que Seattle SuperSonics. Il affrontera à partir du 5 juin soit les Indiana Pacers, soit les New York Knicks, menés 3-1 en finale à l'Est avant le match 5 prévu jeudi au Madison Square Garden.

La franchise voit aboutir son projet de reconstruction enclenché en 2020 autour de jeunes joueurs et d'un jeune entraîneur, Mark Daigneault (40 ans). Privé de play-off en 2021, 2022 et 2023, le Thunder avait rebondi de façon spectaculaire en terminant en tête de la Conférence ouest l'an passé, avant d'échouer au 2e tour des séries finales face aux Dallas Mavericks de Luka Doncic.

Armé du meilleur bilan de la Ligue cette saison (68 victoires-14 défaites), Oklahoma City a écrasé Memphis (4-0) au 1er tour avant de se sortir d'une série irrespirable contre Denver et Nikola Jokic (4-3). La finale de Conférence aura semblé beaucoup plus facile face aux Timberwolves, largement dominés, incapables de mettre en échec l'attaque du Thunder comme l'avaient fait les Nuggets.



Pas de titre pour Ricardo Rodriguez Ricardo Rodriguez (à droite) et Natan à la poursuite de Malo Gusto. Image: KEYSTONE/EPA/Jakub Kaczmarczyk Ricardo Rodriguez n’a pas couronné sa magnifique carrière avec un titre européen. A Wroclaw, le Zurichois et le Betis Séville sont tombés devant Chelsea lors de la finale de la Conference League.

Les Andalous se sont inclinés 4-1 après avoir pourtant ouvert le score à la 9e minute par le Marocain Abde. Mais les Londoniens ont renversé la table en l’espace de cinq minutes par Enzo Fernandes (65e) et Nicolas Jackson (70e). L’Argentin et le Sénégalais ont exploité deux centres délicieux de Cole Palmer pour marquer. Longtemps transparent, le maître à jouer de Chelsea est sorti de sa boîte au bon moment pour forcer la décision dans cette finale avec ses deux caviars.

Jadon Sancho a assuré le succès des siens avec le 3-1 de la 83e. L’ancien joueur de Dortmund a trouvé le petit filet opposé pour classer l’affaire. Dans le temps additionnel, c'est l'Equatorien Moises Caicedo qui scellait le score. Un score bien trop sévère pour le Betis.

Une absence qui a pesé Ricardo Rordiguez n’était plus là pour s’opposer à la furia de Chelsea en fin de match. Touché aux adducteurs, il a été contraint de céder sa place à la pause au Français Romain Perraud. L’absence de l’homme aux 127 sélections a été cruellement ressentie dans une seconde période qui a tourné au cauchemar pour le Betis. Avec son expérience et sa lecture du jeu, il avait parfaitement tenu son flanc gauche durant les 45 minutes qu'il a passées sur le terrain. Son remplaçant ne peut pas en dire autant. Il convient d’espérer que cette gêne ne l'empêchera pas de participer à la tournée américaine de l’équipe de Suisse, dont il demeure l’un des piliers.

Avec ce succès, Chelsea complète sa collection après avoir remporté la Ligue des Champions et l’Europa League. On rappellera que la formation d’Enzo Maresca avait entamé sa campagne européenne à la fin août avec un barrage pour le moins "compliqué" devant le Servette FC. Victorieux 2-0 à Stamford Bridge, les Blues avaient été battus 2-1 à Genève dans une rencontre au cours de laquelle ils avaient été vraiment bousculés.



C'est déjà fini pour les Suisses Jil Teichmann: rien à espérer contre la puissance d'Aryna Sabalenka. Image: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT Il n’y a pas eu de miracle pour Jil Teichmann (WTA 97) à Paris. Malgré un début de rencontre remarquable, la gauchère s’est logiquement inclinée 6-3 6-1 devant la no 1 mondiale Aryna Sabalenka.

Jil Teichmann a mené 3-1 0-30 avant de subir la loi de la Bélarusse qui s’avance comme la grandissime favorite du tournoi même si elle n’a encore jamais joué une finale à Roland-Garros. Au fil des minutes, Aryna Sabalenka a imposé sa formidable puissance pour ne laisser que des miettes à son adversaire, le jeu de l’honneur du second set à 4-0 pour être précis.

Huitième de finaliste du tournoi en 2022, Jil Teichmann n’a pas signé l’impossible exploit pour porter encore les couleurs suisses à Roland-Garros. Après les défaites de Stan Wawrinka lundi, de Viktorija Golubic et Jil Teichmann mercredi, la quinzaine se poursuivra sans aucun ressortissant de Swiss Tennis encore en lice dans les simples. Classé bien trop loin pour être protégés par un statut de tête de série, ce trio abordait, il est vrai le tournoi avec des ambitions fort limitées.

Le tennis suisse est vraiment au creux de la vague avec un Stan Wawrinka en bout de course, une Belinda Bencic trop souvent trahie par son corps et une relève qui tarde à justifier toutes les promesses entretenues ces dernières années. On doute que le rebond puisse se produire dans un mois à Wimbledon.



La superbe réponse d'Isaac Del Toro Une première victoire d'étape dans un grand tour pour Isaac Del Toro. Image: KEYSTONE/EPA/LUCA ZENNARO Le maillot rose Issac Del Toro a enlevé à Bormio la 17e étape du Tour d’Italie. Il a devancé le Français Romain Bardet et l’Equatorien Richard Carapaz qui s’empare de la deuxième place du général.

A la peine la veille, le Mexicain a réagi un grand champion pour cueillir son premier succès d’étape dans un grand tour. Il a attaqué dans la descente sur Bormio pour surprendre Romain Bardet, l’ultime rescapé de l’échappée matinale, et Richard Carapaz, les deux seuls coureurs à l’accompagner dans ce final. Il avait auparavant porté une première offensive dans l’ascension du col de La Motte à laquelle seul Carapaz avait pu répondre.

Le grand perdant du jour se nomme Simon Yates qui a cédé sa deuxième place à Carapaz. Mais les positions demeurent extrêmement serrées avec une avance de 41’’ pour Del Toro sur Carapaz et de 51’’ sur Yates. Jeudi, les trois hommes vivront une étape promise aux sprinters avant les grandes explications de vendredi à Champoluc et de samedi à Sestrière.





Janne Kuokkanen quitte Lausanne Janne Kuokkanen: une seule saison au LHC. Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Malgré un contrait qui courait encore la saison prochaine, Janne Kuokkanen ne portera plus les couleurs du Lausanne HC. Le club précise que cette séparation s’est faite en plein accord.

L’attaquant de 27 ans avait rejoint le LHC l’été dernier. Il a malheureusement dû mettre un terme à sa saison en janvier en raison d'une blessure à la main après avoir comptabilisé 25 points en 35 matches.



Casper Ruud trahi par son genou Casper Ruud (à droite): rien à faire contre Nuno Borges... Image: KEYSTONE/AP/Lindsey Wasson Finaliste en 2023 et 2024 et demi-finaliste l'an dernier, Casper Ruud a chuté au 2e tour de Roland-Garros. Diminué par une blessure au genou, le Norvégien a été éliminé par Nuno Borges (ATP 41).

Le no 8 mondial s'est incliné 2-6 6-4 6-1 6-0 devant le Portugais. On a très vite compris qu'il n'était pas vraiment en mesure de défendre ses chances en raison de cette douleur au genou. Victorieux le mois dernier du Masters 1000 de Madrid, Casper Ruud avait fait l'impasse sur le Geneva Open dont il était le tenant du titre, pour se ménager avant ces Internationaux de France. Son tableau devait le conduire théoriquement vers un quart de finale contre Carlos Alcaraz.



Coupe Spengler: cinq des six participants sont connus Fribourg-Gottéron est le tenant de la Coupe Spengler Image: KEYSTONE/TIL BUERGY IFK Helsinki participera à la Coupe Spengler cette année. Ce sera la cinquième fois que le club finlandais disputera le traditionnel tournoi, après 1994, 1995, 2004 et 2022.

Sept fois champion de Finlande, IFK Helsinki a été éliminé cette saison en quart de finale des play-off, après avoir bouclé la qualification au quatrième rang. Cinq des six équipes qui seront présentes entre Noël et Nouvel-An dans la station grisonne sont ainsi désormais connues. Outre le HC Davos, club organisateur, et Fribourg-Gottéron, tenant du trophée, le Team Canada et Sparta Prague avaient déjà confirmé leur participation à la 97e édition.



Golubic s'incline lourdement au 2e tour à Paris Viktorija Golubic n'a inscrit que 2 jeux dans son 2e tour à Paris Image: KEYSTONE/EPA Ce n'est pas cette année que Viktorija Golubic (WTA 78) disputera pour la première fois les 16es de finale à Roland-Garros. La Zurichoise de 32 ans s'est inclinée au 2e tour mercredi.

La vice-championne olympique 2021 de double a même été lourdement battue (6-0 6-2 en 55') par Amanda Anisimova (WTA 16), qui avait atteint le dernier carré en 2019 sur la terre battue parisienne à l'âge de 17 ans. Elle a su sortir la tête de l'eau après un premier set cauchemardesque pour elle, mais n'a rien ou faire au final.

Viktorija Golubic a, comme souvent, payé cher son déficit de puissance. Amanda Anisimova l'a pleinement exploité, en remportant notamment 75% des points disputés derrière la deuxième balle de service de la Suissesse (12/16). L'Américaine a certes commis 22 fautes directes, mais elle a surtout armé 26 coups gagnants.

Auteure quant à elle de 10 erreurs non provoquées et de 4 "winners" seulement (1 dans le premier set !), Viktorija Golubic a fait illusion en signant le break d'entrée dans la deuxième manche. Elle ne l'a pas confirmé, mais a résisté jusqu'à 2-2. Amanda Anisimova a alors serré sa garde pour empocher les quatre derniers jeux.



Indiana mène 3-1 face aux Knicks en finale à l'Est Tyrese Haliburton a sorti le grand jeu mardi face aux Knicks Image: KEYSTONE/AP/Michael Conroy Les Pacers sont à un succès de la deuxième finale NBA de leur histoire. Indiana s'est imposé 130-121 face aux New York Knicks mardi à domicile pour mener 3-1 en finale de la Conférence Est.

Battue 106-100 dans un match 3 où ils avaient pourtant compté jusqu'à 20 points d'avance, la franchise d'Indiananapolis a cette fois-ci su contenir les assauts des Knicks. Les Pacers ont pris une marge de 15 points (111-96 à 9'53 du "buzzer"), qu'ils ont parfaitement su gérer.

Indiana, dont la seule finale NBA remonte à l'an 2000 (défaite en six matches face aux Lakers), a pu compter sur un grand Tyrese Haliburton mardi. L'arrière a signé un triple double historique en cumulant 32 points, 15 passes décisives et 12 rebonds sans commettre la moindre perte de balle. Il a ajouté 4 interceptions.

Sacré en 2019 sous le maillot de Toronto, le Camerounais Pascal Siakam s'est également montré décisif dans cet acte IV en réussissant 30 points (à 3/4 derrière l'arc) et 5 rebonds. Du côté des Knicks, Jalen Brunson a marqué 31 points, Karl-Anthony Towns compilant quant à lui 24 points et 12 rebonds.

Les Pacers viseront la qualification au Madison Square Garden à Manhattan jeudi lors du match 5. Les Knicks devront compter sur l'énergie du "MSG" pour espérer un miracle: seules 13 équipes ont remporté une série après avoir été menées 3-1 dans l'histoire de la NBA, la dernière remontée de la sorte ayant été réussie en 2020.



Bichsel et les Stars au bord du précipice face aux Oilers Connor McDavid (97) et les Oilers sont à un succès d'une deuxième finale de Coupe Stanley consécutive Image: KEYSTONE/AP/JASON FRANSON Lian Bichsel et les Stars sont au bord du précipice. Battu 4-1 mardi à Edmonton, Dallas est désormais mené 3-1 par les Oilers en finale de la Conférence Ouest de NHL.

Les Oilers ont décroché mardi une troisième victoire d'affilée dans cette série pour se retrouver à un succès d'une deuxième finale consécutive de Coupe Stanley, un an après avoir été battus en sept matches par les Panthers au stade ultime. Ils ont d'ailleurs gagné les neuf derniers matches 4 qu'ils ont disputés.

La franchise de l'Alberta a fait la différence grâce à l'efficacité de son "powerplay" (2/3), Leon Draisaitl (12e) et Corey Perry (30e) ayant inscrit le 1-0 et le 2-1 dans cette situation. Dallas n'a pour sa part converti qu'une seule de ses quatre occasions en supériorité numérique, grâce à Jason Robertson (27e, 2-1).

Les Stars, qui ont aligné leur défenseur soleurois Lian Bichsel pendant un peu plus de 11' (pour un bilan neutre), ont encaissé le 3-1 et le 4-1 dans les trois dernières minutes du temps réglementaire. Leur gardien Jake Oettinger avait alors quitté sa cage.

La tâche de Dallas s'annonce forcément compliquée. Une seule équipe est parvenue à retourner la table dans une finale de Conférence au cours de ce millénaire après avoir été menée 3-1: les New Jersey Devils version 1999/2000, qui avaient renversé Philadelphie en finale à l'Est avant d'aller conquérir la Coupe Stanley.



"Cette année, tout était parfait...", regrette Lars Weibel Malgré la cruelle défaite en finale du Mondial, Lars Weibel est fier du travail accompli par le sélectionneur Patrick Fischer et l'équipe de Suisse.

Enthousiaste à propos des échéances à venir, le directeur des équipes nationales a accordé une interview à Keystone-ATS lundi en marge de l'accueil des vice-champions du monde à la patinoire de Kloten.

- Lars Weibel, lorsque les Etats-Unis ont marqué le 1-0 décisif en prolongation, qu'est-ce qui vous est passé par la tête?

"Je crois que je n'ai jamais ressenti un tel vide en moi de toute ma vie. C'était un sentiment terrible, car cette année, tout était parfait. Nous aurions mérité le titre."

- Avez-vous déjà digéré cette nouvelle défaite en finale?

"J'ai appris que l'on ne peut pas changer ce qui s'est passé. J'ai rapidement pris conscience de ce que nous avons accompli durant ce tournoi. Nous avons réussi à développer encore notre jeu malgré l'intégration de plusieurs jeunes. Nous étions plus rapides, nous jouions de manière plus directe, nous étions encore plus forts physiquement. Tout cela me réjouit en vue des Jeux olympiques et du Mondial à la maison (en 2026). C'est sans doute pour cela que j'accepte plus rapidement cet échec que les joueurs, qui doivent encore se mordre les doigts."

- Que manque-t-il encore à la Suisse pour gravir la dernière marche?

"Il est difficile de donner une réponse précise à cette question. Nous devons encore faire un débriefing. Mais les Etats-Unis sont très forts. Ils ont incroyablement bien joué et ne nous ont pas laissé beaucoup de possibilités. Nous n'avons pas vraiment réussi à retrouver la même énergie que précédemment dans le tournoi. Et surtout, il nous a manqué une fois de plus du sang-froid devant la cage en finale. Nous allons analyser tout cela proprement et mettre en œuvre les enseignements dès la saison prochaine."

- Quelle est votre plus grande fierté?

"Le caractère de l'équipe. Je sais que cela sonne comme une formule toute faite, mais quand je vois comment cette équipe s'est comportée, comment les joueurs s'en veulent jusqu'aux larmes de ne pas avoir permis à "Büeli" (Ambühl) de remporter une médaille d'or, quand je vois un leader comme Nico (Hischier) vouloir absolument rester dans l'équipe après sa blessure... Tout cela est unique. Cette équipe a les pieds sur terre. Il n'y a pas de hiérarchie et tout le monde est sur un pied d'égalité. Les garçons mettent en pratique ce que nous donnons en exemple. Nous avons poursuivi notre chemin sans faillir et avec détermination et je crois que la population suisse est fière de nous. C'est déjà pas mal."

- Lors du précédent Championnat du monde, la Suisse était très dépendante des joueurs de NHL. Cette année, ce sont deux joueurs de National League (Tyler Moy et Denis Malgin) qui ont compté le plus de points et l'équipe semblait plus homogène. Comment l'expliquez-vous?

"Il y a deux composantes. L'une est que le coaching staff croit en les jeunes et ces derniers font honneur à cette confiance avec de belles performances. L'autre est que nous appliquons correctement notre vision. Comme la dernière sélection n'était pas la plus jeune, nous avons cherché des solutions. Nous avons le courage de penser à long terme, même si nous voulons bien sûr atteindre les sommets."

- A quel point cette deuxième médaille d'argent consécutive donne-t-elle un coup de boost en vue du prochain Mondial, qui se déroulera à Fribourg et à Zurich?

"C'est une super campagne de pub pour ce Championnat du monde à la maison. Mais cela fait aussi grimper les attentes. Nous savons exactement ce qu'il faudra faire pour rallier ne serait-ce que les quarts de finale. Je suis très excité à l'idée de disputer ce tournoi devant notre public, mais pour l'instant c'est encore loin. Nous allons d'abord nous concentrer sur la prochaine édition de l'Euro Hockey Tour et bien sûr, sur le tournoi olympique."