Golubic en finale ++ Jorge Martin proche du sacre

Viktorija Golubic, qui n'avait plus atteint le dernier carré sur le circuit principal depuis juin 2022, vise un deuxième trophée estampillé WTA après son inattendu sacre de Gstaad en 2016. Elle a perdu les trois autres finales qu'elle a jouées à ce niveau: à Linz en 2016, puis à Lyon et Monterrey coup sur coup en mars 2021.

La Zurichoise de 32 ans a sorti la tête de série no 1 du tableau Marie Bouzkova (WTA 49) samedi en demi-finale.

Jorge Martin a pleinement profité de l'abandon de Bagnaia, le 8e au total cette saison pour l'Italien (sprints et GP dominicaux confondus). Il sera sacré dès dimanche à Sepang s'il inscrit 9 points de plus que son rival, lequel devra terminer 2e en cas de victoire de l'Espagnol pour entretenir le suspense.

Martin a maîtrisé son sujet après la chute de l'Italien, s'imposant avec près d'une seconde d'avance (0''913) sur Marc Marquez (2e) et 2''010 sur Enea Bastianini (3e). L'Espagnol de 26 ans, qui vise un premier titre en MotoGP, a ainsi cueilli son 10e succès de la saison (le 7e dans un sprint).

Francesco Bagnaia a chuté dans le sprint du GP de Malaisie et accuse désormais 29 points de retard sur Jorge Martin, vainqueur de cette course.

Soirée compliquée également pour Janis Moser et le Lightning, qui se sont inclinés 5-3 sur la glace du Minnesota Wild. Tampa Bay a subi les foudres du Russe Kirill Kaprizov (2 buts et 1 assist vendredi), qui en est à 21 points en 10 matches cette saison.

New Jersey a cédé dans les six dernières minutes de cette rencontre, encaissant deux buts en l'espace de 28 secondes à la 55e minute. Nico Hischier a terminé ce match avec un bilan de -2, comme Timo Meier. Leur compère Jonas Siegenthaler accuse quant à lui un -1.

Nino Niederreiter, qui avait marqué son 5e but de la saison deux jours plus tôt à Detroit, est en revanche resté "muet" vendredi. Il a cadré 3 tirs, tous arrêtés par l'ancien portier de Lugano Elvis Merzlikins, terminant cette partie avec un bilan équilibré.

Les Jets sont intenables en ce début de saison de NHL. Nino Niederreiter et ses équipiers ont cueilli vendredi leur 10e succès en 11 matches en allant écraser les Blue Jackets 6-2 à Columbus.

L'homme du match fut De'Aaron Fox. L'arrière des Kings, qui a dépassé lundi les 10'000 points en carrière, a cumulé 31 points, 7 rebonds, 4 interceptions et 3 passes décisives vendredi soir. L'intérieur lituanien Domantas Sabonis a pour sa part réussi 15 points, 14 rebonds et 6 assists.

Privés sur blessures de cinq joueurs dont deux membres de leur cinq majeur, les Hawks se sont inclinés 123-115 à domicile face aux Sacramento Kings. Ils n'ont mené qu'une seule fois au score, pendant 20 secondes, le temps que les Kings réagissent après que le no 1 de la draft Zaccharie Risacher avait signé le premier panier du match.

Les choses se gâtent déjà pour Atlanta en NBA. Clint Capela et les Hawks, qui avaient gagné leurs deux premiers matches de la saison, ont enchaîné vendredi une quatrième défaite consécutive.

Capela (15) et les Hawks ont été battus par les Kings de De'Aaron Fox (5) vendredi

Capela (15) et les Hawks ont été battus par les Kings de De'Aaron Fox (5) vendredi Image: KEYSTONE/AP/John Bazemore

Ponti (23 ans), qui a réussi le triplé sur 100 m papillon dans cette Coupe du monde 2024, tentera de nager cette fois-ci plus vite en finale (à 12h03 heure suisse). Il a souligné après la course que son coach Massimo Meloni lui avait prédit un chrono de 21''5, selon un communiqué de Swiss Aquatics.

Le médaillé de bronze olympique de 2021 a retranché 17 centièmes à la marque qu'il avait établie deux semaines plus tôt à Shanghaï lors de la première des trois étapes de la Coupe du monde. Il avait alors battu de huit centièmes le précédent record, déjà lors des séries, avant de réussir 21''68 en finale.

La chance des Sédunois est d'affronter des Brodeurs qui ne sont guère flamboyants ces temps-ci. Leur dernier succès remonte au 24 septembre et la phase de poules de la Conference League n'arrange pas les affaires des Saint-Gallois après deux revers face à Bruges et la Fiorentina.

Après un début de championnat excellent et 9 points sur 12 possibles, les Valaisans ont clairement calé. Sur les huit derniers matches, ils n'ont en effet inscrit que 4 maigres points. Voilà pourquoi ils se retrouvent aujourd'hui à la 9e place sous la menace d'YB qui revient sur eux.

La 13e journée de Super League verra samedi le FC Sion se déplacer à St-Gall avec un seul objectif: Prendre des points. Les Sédunois n'ont plus connu la victoire en championnat depuis le 10 août.

Granit Xhaka a disputé l'intégralité de la rencontre pour le Bayer et a écopé d'un carton jaune à la 51e. Son coéquipier en équipe de Suisse Fabian Rieder a quant à lui remplacé Jamie Leweling dès la 8e minute dans les rangs du VFB.

Malgré leurs 18 tirs sur le but d'Alexander Nübel (dont 5 cadrés) et dix corners (contre 2 pour Stuttgart), les attaquants de Leverkusen ne sont pas parvenus à trouver le chemin des filets, pour la première fois de la saison en Bundesliga.

Les hommes de Xabi Alonso comptent 16 points après neuf rencontres, à quatre unités du Bayern Munich et du RB Leipzig qui affrontent samedi respectivement l'Union Berlin à domicile et le Borussia Dortmund à l'extérieur. Deuxième du championnat la saison passée devant le Bayern Munich, Stuttgart ne compte que 13 points.

Xhaka et Leverkusen ont manqué le coche face à Stuttgart

Xhaka et Leverkusen ont manqué le coche face à Stuttgart Image: KEYSTONE/EPA

La gauchère, qui a gagné plus de points à la relance (17) que sur son propre service (12) vendredi, va gagner une quinzaine de places dans la hiérarchie grâce à cette place de quart de finaliste. Elle figurera aux alentours du 140e rang mondial, alors qu'elle était 230e au mois de mai.

Le quatrième match de la soirée a vu Davos l'emporter 3-0 à Rapperswil-Jona. Troisième à désormais 2 points de Lausanne, le HCD a décroché son quatrième succès d'affilée grâce notamment à un doublé de Matej Stransky. Les temps sont plus durs pour "Rappi", battu à quatre reprises dans ses cinq dernières sorties.

Lugano, qui avait pour sa part mis fin à une série de quatre défaites mardi en matant Berne, a certes repris espoir peu après la mi-match grâce à un but de Daniel Carr (32e, 1-2). Mais Antti Raanta (26 arrêts) a assuré l'essentiel avant que Giancarlo Chanton n'assure le succès grenat à la 51e sur son premier but de la saison.

Genève-Servette a pour sa part relancé ses actions en terre luganaise après une série de quatre défaites. Le GSHC a pris deux longueurs d'avance sur des buts de Markus Granlund (8e, à 5 contre 4) et de Sakkari Manninen (22e), tous deux auteurs de leur 6e réussite de la saison. Ce matelas fut finalement suffisant.

Dominé, le LHC a pu réduire l'écart à la 10e sur un tir d'Aurélien Marti. Mais les hommes de Geoff Ward ont plié durant la période médiane, Waltteri Merelä (27e) et Austin Czarnik (33e, à 5 contre 4) redonnant deux longueurs d'avance à Berne. Le 5-1 signé Benjamin Baumgartner après 29'' au troisième tiers a assommé les Vaudois.

Vainqueur de quatre de ses cinq derniers matches en championnat, Lausanne s'est heurté à un "SCB" qui en voulait peut-être plus après avoir subi deux défaites consécutives. Un doublé en 240 secondes de leur ancien capitaine Simon Moser (3e 1-0, 7e 2-0) a très vite placé les Ours sur la bonne orbite.

Les Ours bernois ont malmené les Lions lausannois vendredi

Les Ours bernois ont malmené les Lions lausannois vendredi Image: KEYSTONE/PostFinance

Pas d'exploit des pilotes de l'écurie Kick-Sauber vendredi. Le Finlandais Valtteri Bottas s'est hissé - de justesse - en Q2, mais il y a signé le 15e et moins bon chrono. Le Chinois Zhou Guanyou a quant à lui manqué son affaire en Q1 et s'élancera en fond de grille dans ce sprint.

La deuxième ligne sera occupée par le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari), 3e à 0''254, et le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull/4e). Leader du championnat du monde avec 27 points d'avance sur son dauphin Lando Norris avant cette manche brésilienne, Verstappen a concédé 320 millièmes à Piastri.

Oscar Piastri (McLaren) partira en pole position samedi dans la course sprint du GP du Brésil.

Piastri a décroché la pole de la course sprint au Brésil

Piastri a décroché la pole de la course sprint au Brésil Image: KEYSTONE/AP/Andre Penner

Quelques jours plus tard, le 2 octobre, lors du déplacement de l'Atlético à Benfica en Ligue des champions, des gestes considérés par l'UEFA comme "racistes et discriminatoires" avaient été observés, ce qui avait cette fois valu une amende au club madrilène, qui a parallèlement ouvert une enquête interne afin d'identifier les "personnes impliquées dans ces événements".

Ces fans sont sanctionnés pour des actes violents et racistes commis fin septembre et début octobre, notamment à l'occasion du derby contre le Real.

Le Danois de 21 ans, qui vise une deuxième participation aux ATP Finals après 2022, reste virtuellement 13e de la Race. Mais il peut encore espérer grimper lundi jusqu'au 10e rang du classement qualificatif pour le Masters ATP. Il a en outre empêché Alex De Minaur, 8e du classement 2024, de grimper en 6e position et de valider quasiment son ticket pour ces Finales ATP.

Le Danois, qui affrontera Alexander Zverev (ATP 3) samedi pour une place en finale, se relance ainsi dans la course à la qualification pour le Masters ATP de Turin (10-17 novembre).

Lors de la première journée d'essais du GP du Mexique vendredi dernier, le Néerlandais avait souffert d'un problème moteur, obligeant son équipe à puiser dans son stock d'anciens moteurs, et évitant ainsi une sanction.

Cette sanction est tout sauf une surprise pour Verstappen puisque plus tôt dans la semaine, le conseiller spécial de Red Bull Helmut Marko avait assuré que son pilote allait écoper d'une pénalité pour un tel changement. L'information n'avait toutefois pas été officiellement confirmée jusque-là.

Le Grand Prix de Valence annulé à cause des inondations meurtrières

Francesco Bagnaia avait gagné le titre l'an dernier à Valence, mais le GP n'aura pas lieu cette année en raison des inondations Image: KEYSTONE/EPA EFE/BIEL ALINO

Le Grand Prix MotoGP de Valence, prévu pour être la dernière manche du championnat du monde du 15 au 17 novembre, a été annulé. Ceci en raison des inondations meurtrières qui ont touché la région.

Un nouveau circuit sera annoncé prochainement pour accueillir l'ultime course de la saison, a annoncé vendredi le promoteur du championnat MotoGP.

La région de Valence, dans le sud-est de l'Espagne, a été touchée cette semaine par des inondations qui ont fait au moins 205 morts et des dizaines de disparus, selon un dernier bilan. Le championnat MotoGP est actuellement très disputé entre l'Espagnol Jorge Martin et l'Italien Francesco Bagnaia et le titre pourrait devoir attendre la dernière manche pour être attribué.