Guardiola prolonge ++ Nouveau succès suisse

L'Italie et l'Australie dans le dernier carré de la Coupe Davis Jannik Sinner, l'homme fort des Italiens Image: KEYSTONE/AP/Manu Fernandez L'Italie et l'Australie ont décroché leur billet pour les demi-finales de la Coupe Davis à Malaga. lls ont respectivement battu l'Argentine et les Etats-Unis, sur le même score de 2-1. Tenante du titre, l'Italie a été menée après la défaite de Lorenzo Musetti contre Francisco Cerundolo. Mais Jannik Sinner a vite fait de remettre les siens à égalité en laminant Sebastian Baez 6-2 6-1. Tout s'est décidé dans le double, qui a vu Sinner et Matteo Berrettini prendre le dessus sur Maximo Gonzalez/Andres Molteni en deux sets, 6-4 7-5. Les Italiens affronteront l'Australie dans le dernier carré. Là aussi, le double s'est avéré décisif. La paire composée de Matthew Ebden et Jordan Thompson a dominé 6-4 6-4 les Américains Tommy Paul/Ben Shelton pour offrir le point décisif et une place dans le dernier carré à la sélection vert et or, 28 fois lauréate en Coupe Davis. Seuls les Etats-Unis ont fait mieux avec 32 sacres.

Qualification de la Coupe du monde: nouveau succès suisse Jonathan Kazadi en action à Muri Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER La Suisse n'a pas connu le moindre problème pour empocher un troisième succès consécutif en qualification de la Coupe du monde 2027. A Muri, près de Berne, elle a dominé le Kosovo 75-41 (36-18 Le match a débuté avec plus d'une heure de retard en raison des conditions météo qui ont terriblement compliqué l'accès à la salle. Cela n'a pas empêché les Suisses de prendre d'emblée les devants et de régulièrement creuser leur avance pour aller cueillir une nette victoire. Pour son dernier match avec le maillot de l'équipe nationale, Jonathan Kazadi s'est fait l'auteur de 14 points. Dans son équipe, seul Boris Mbala a fait mieux (15).

National League: Zoug domine Rapperswil Deux buts pour Hofmann Image: KEYSTONE/PHILIPP SCHMIDLI Zoug a fait une bonne affaire dans la course au top 6 de National League. Son lsuccès 5-2 contre les Rapperswil-Jona Lakers lui permet de prendre le 5e rang, avec 4 points d'avance sur Bienne (7e). Dans une partie dont le coup d'envoi a été retardé en raison de la météo - l'équipe visiteuse est arrivée en retard -, les Zougois ont fait la différence rapidement avec des réussites de Künzle (11e) et Biasca (17e). Hofmann (39e/46e) et Martschini (44e) ont ensuite enfoncé le clou avant que Rask (52e) puis Jensen (55e) n'amorcent une trop tardive réaction pour les Lakers.

Premier League: deux ans de plus pour Guardiola avec les Citizens Pep Guardiola va encore continuer sur le banc de Manchester City Image: KEYSTONE/EPA/DANIEL HAMBURY Pep Guardiola (53 ans) va continuer sur le banc de Manchester City jusqu'en 2027. Le technicien catalan a prolongé de deux ans son contrat, qui arrivait à échéance au terme de la saison en cours. En poste depuis 2016, Guardiola a remporté pas moins de 18 titres avec les Citizens. Sous son égide, le club mancunien a remporté six fois la Premier League ainsi que la Ligue des champions en 2023. "Manchester City signifie tellement pour moi. C'est ma neuvième saison ici. Nous avons connu tant de moments incroyables ensemble", a commenté Guardiola sur le site du club. "J'ai tout ce dont un manager pourrait souhaiter et j'apprécie énormément ça. J'espère qu'on va encore ajouter des trophées à ceux que nous avons déjà gagné", a-t-il déclaré.

National League: Wüthrich jouera à Ambri dès la saison prochaine Philip Wüthrich: de Berne à Ambri-Piotta la saison prochaine Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Philip Wüthrich ne portera plus le maillot du CP Berne la saison prochaine. Le gardien âgé de 27 ans a signé un contrat jusqu'en 2027 avec Ambri-Piotta, a annoncé le club tessinois. Wüthrich a pour l'instant disputé 136 matches dans la cage des Ours. En Léventine, il fera équipe avec Gilles Senn, dont le contrat avec les biancoblu a été prolongé jusqu'en 2028. Le Finlandais Janne Juvonen, arrivé en mars 2022, devrait donc quitter Ambri au terme de la saison.

Yao Ming incite à "éviter la politique" sur le terrain Yao Ming, à droite, pense que sport et politique ne vont pas bien ensemble Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI La légende chinoise de la NBA Yao Ming incite à mieux discerner ce qui est "propre au jeu" et de tenter "au mieux d'éviter la politique". Il l'a déclaré jeudi à Pékin lors d'une table ronde sur le sport dans le contexte des relations sino-américaines. "En tant que personnes ayant travaillé dans ce secteur, nous devrions mieux comprendre ce qui est "propre" au jeu et ce qui est "en dehors", et nous ferons de notre mieux pour essayer d'éviter (la politique)", a exposé le plus célèbre basketteur de Chine. Bien que la Chine compte un grand nombre de fans de basket, elle n'a pas accueilli de match de NBA depuis cinq ans à la suite d'une controverse politique. Le directeur général de l'équipe NBA des Houston Rockets, Daryl Morey, avait alors exprimé son soutien à Hong Kong sur Twitter alors que la région administrative spéciale chinoise connaissait plusieurs mois de manifestations pro-démocratie. Récemment, le commissaire de la NBA Adam Silver a annoncé qu'il s'attendait à ce que la ligue joue à nouveau des matches en Chine, selon plusieurs médias. Yao a déclaré que ce qui s'était passé en 2019 était un " accident" et que Morey s'était aventuré "dans un champ de mines qu'il ne connaissait pas vraiment". La NBA a par la suite perdu des centaines de millions de dollars en raison de la suppression de la NBA de la télévision chinoise jusqu'en 2022. L'ancien joueur, âgé de 44 ans, a démissionné de son poste de président de la Fédération nationale de basket (CBA) fin octobre, déplorant le niveau de performance de la sélection.

Le double champion olympique Brownlee prend sa retraite Alistair Brownlee, à gauche, avait aidé son frère Jonathan à finir une course au Mexique Image: KEYSTONE/EPA EFE/VICTOR RUIZ Le double champion olympique Alistair Brownlee en a assez du sport de haut niveau. Le Britannique de 36 ans a annoncé sa retraite. "Il est temps de clore ce chapitre, celui du triathlon professionnel, un moment que j'aborde avec autant de crainte que d'enthousiasme", a écrit Brownlee, sur ses réseaux sociaux. Sacré aux JO de Londres en 2012, il avait conservé sa couronne à Rio en 2016, devenant le premier triathlète à réaliser cette performance. Le Britannique est également double champion du monde (2009 et 2011) et quadruple champion d'Europe. "Le triathlon a profondément façonné ma vie, j'en ai consacré près de la moitié à être un athlète professionnel, réalisant mon rêve d'enfant et accomplissant bien plus que je n'aurais jamais osé imaginer", ajoute-t-il. Brownlee s'était attiré les éloges lorsqu'il avait aidé son frère aîné Jonathan - médaillé d'argent à Rio et de bronze à Londres - à franchir la ligne alors que ce dernier était épuisé, lors des séries mondiales de triathlon au Mexique en 2016. L'image avait été abondamment relayée et visionnée sur les réseaux sociaux. Le président de le Fédération internationale de triathlon Antonio Arimany a salué l'héritage de Brownlee. "La contribution d'Alistair au monde du triathlon pendant plus de deux décennies est incommensurable", a-t-il déclaré. "C'est une véritable icône de notre sport et il inspirera les générations futures de jeunes triathlètes du monde entier", a-t-il poursuivi.

Invaincues, les Suissesses joueront contre l'Italie en demi-finale Alina Pätz et les Suissesses ont enchaîné 20 succès d'affilée sur le plan européen Image: KEYSTONE/AP The Canadian Press Un tour préliminaire parfait, voilà le bilan des Suissesses aux championnats d'Europe à Lohja. Après un succès à la raclette contre l'Estonie 6-5, le CC Aarau défiera l'Italie en demi-finale. Pour ce dernier match du round robin, les Suissesses ont fait face à un défi plus important que prévu. Les Estoniennes, qui n'ont que rarement été aussi fortes, ont lutté jusqu'au 10e end avec l'avantage de la dernière pierre. Heureusement pour SIlvana Tirinzoni et ses coéquipières, leur pierre fut quelques millimètres plus proche du centre que celle des Estoniennes. Cette victoire permet au CC Aarau de porter sa série de victoires consécutives aux championnats d'Europe à 20. L'année dernière à Aberdeen, Tirinzoni, Selina Witschonke, Carole Howald et Alina Pätz avaient remporté leurs onze matchs pour empocher leur premier titre continental. Les demi-finales sont programmées jeudi soir à partir de 18h. Les deux derniers duels entre la Suisse et l'Italie ont été très disputés et les Suissesses ont eu le dessus à chaque fois. Lors de la finale des derniers championnats d'Europe à Aberdeen, elles s'étaient imposées 6-5 et lors du tour préliminaire à Lohja 7-6.

Josi et Fiala battus et blanchis Kevin Fiala est resté muet lors des six derniers matches en NHL. Image: KEYSTONE/AP/Matt Krohn Sale soirée pour les deux Suisses engagés en NHL mercredi. Roman Josi avec Nasvhille et Kevin Fiala avec Los Angeles, ont tous deux connu la défaite et sont restés muets, à l'image de leurs équipes. Trois jours après un succès obtenu à Vancouver, les Predators ont rechuté sur la glace de Seattle (3-0). Il s'agit de la troisième défaite en quatre matches pour l'équipe du défenseur bernois et capitaine Roman Josi, qui a décidément bien du mal à lancer sa saison 2024/25. Les Kings de Los Angeles ont aussi buté sur un portier en bonne forme, celui de Buffalo, vainqueur 1-0 en Californie. Le Finlandais des Sabres, Ukko-Pekka Luukkonen a stoppé les 24 tirs des Kings, dont les 3 tentatives de Kevin Fiala. L'attaquant saint-gallois n'a pas noirci la feuille des compteurs lors des six derniers matches.

Atlanta lourdement battu par Golden State Clint Capela (en rouge) et les Hawks ont été dominés par les Warriors. Image: KEYSTONE/AP/Godofredo A. V�squez Les Hawks d'Atlanta ont subi une lourde défaite mercredi à San Francisco. Clint Capela et ses coéquipiers ont été battus 120-97 par les Warriors de Golden State de Stephen Curry, en NBA. Malgré un nouveau double double du pivot helvétique (11 points, 10 rebonds), le troisième lors des quatre derniers matches, les Hawks n'ont jamais vraiment inquiété les Californiens, qui ont compté jusqu'à 31 points d'avance dans le troisième quart-temps. Les Warriors ont pu compter sur Curry, auteur de 23 points (4/6 à 3 points) et sur l'ailier Andrew Wiggins, meilleur marqueur de la partie avec ses 27 unités. Atlanta, qui a signé sa 9e défaite en 16 matches de NBA, a globalement manqué d'adresse (33,3% de réussite au tir), à l'image de son meneur star Trae Young, limité à 12 points.

Genève se qualifie avec un Praplan puissance 4 Genève s'est fait plaisir contre Lausanne Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Genève-Servette s'est qualifié pour les quarts de finale de la Champions League. Lors du match retour, les Aigles ont dominé Lausanne 7-4 après avoir remporté l'aller 5-0. Il n'y avait pas vraiment de suspense après l'écart creusé au sortir du premier match à Malley. Pour les Grenat, il fallait gérer, et pour les Vaudois il fallait montrer autre chose que la prestation d'il y a huit jours. Les joueurs de Geoff Ward ont commencé la partie en profitant d'une erreur de Praplan pour ouvrir la marque par Riat (2e). Mais Genève a bien réagi en répondant deux fois par Palve (7e) et Praplan (8e), qui s'est fait pardonner sa bévue. Le Valaisan a même décidé de passer en mode super guerrier dans cette rencontre. Il a ainsi ajouté trois goals à son total (24e, 42e et 48e) pour un savoureux quadruplé. Celui qui a resigné pour quatre ans avec les Aigles a donc inscrit plus de buts en une partie de CHL qu'en 16 rencontres de National League (3). A Lausanne, on a préservé Kevin Pasche en le remplaçant par Antoine Keller après deux tiers. Le portier tricolore a encaissé quatre buts! Dans les rangs grenat, on surveillera l'état de santé de Sakari Manninen qui a dû quitter ses partenaires lors de la troisième période.

L'Italie sacrée La joie des Italiennes Image: KEYSTONE/EPA/JORGE ZAPATA L'Italie s'est imposée sans problème contre la Slovaquie en finale de la Billie Jean King Cup à Malaga. Lucia Bronzetti et Jasmine Paolini ont permis un succès rapide 2-0. Après leur défaite en finale l'année dernière contre le Canada, les Italiennes avaient envie de prendre leur revanche face à la Slovaquie. Les Transalpines ont assumé leur rôle de favorites et elles ont pu fêter leur triomphe après les deux simples. Dans le premier duel de la finale, Bronzetti (WTA 78) n'a eu aucun mal à battre Viktoria Hruncakova (WTA 238) 6-2 6-4. Ce fut encore plus net dans le deuxième simple. Si Rebecca Sramkova (WTA 43) a pu éviter l'élimination en demi-finale contre la Grande-Bretagne mardi, la Slovaque n'a cette fois eu aucune chance contre Paolini en subissant sa première défaite dans la compétition. La numéro 4 mondiale s'est imposée 6-2 6-1. Alors que la Slovaquie a manqué son deuxième titre dans la compétition par équipes après 2002, les Italiennes ont fêté leur cinquième sacre. Elles avaient déjà remporté la Billie Jean King Cup en 2006, 2009, 2010 et 2013.

Les Américains demandent une wild card pour Vonn à St-Moritz Lindsey Vonn pourrait bien être de retour à St-Moritz juste avant Noël Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Lindsey Vonn pourrait faire son retour lors des courses de St-Moritz juste avant Noël. La fédération américaine a demandé une wild card pour les Super-G des 21 et 22 décembre. La Fédération internationale (FIS) l'a confirmé à la demande de SRF. Après Marcel Hirscher, Vonn pourrait elle aussi profiter de la wild card nouvellement introduite. En attendant son retour en Coupe du monde, la skieuse de 40 ans participera à de petites courses FIS en Amérique du Nord pour accumuler des points afin de revenir en Coupe du monde. Cela lui permettra également de tester son genou artificiel en course. En avril, Vonn s'est fait mettre une prothèse. A l'occasion des courses de Coupe du monde de Beaver Creek (14 et 15 décembre), la femme aux 82 victoires en Coupe du monde et championne olympique de descente en 2010 espère pouvoir officier en tant qu'ouvreuse.

Près de 4 millions reversés aux clubs suisses pour la formation La Chambre de compensation de la FIFA commence à porter ses fruits (image d'illustration). Image: KEYSTONE/GAETAN BALLY La Chambre de compensation de la FIFA commence à porter ses fruits. Instauré en 2022, cet organisme a permis de rétribuer la formation des clubs suisses à hauteur de près de 4 millions de francs. Dans les douze derniers mois, environ 3,75 millions de francs suisses ont été reversés à 28 clubs suisses formateurs, selon un rapport de la FIFA publié mercredi. A chaque fois qu'un joueur fait l'objet d'une indemnité de transfert, une petite partie de la somme revient à son club formateur grâce à cette Chambre de compensation. Au total, près de 150 millions de francs ont déjà pu être reversés à travers le monde à quelque 1665 clubs ayant passé une évaluation de conformité par ce nouvel organisme. Selon la FIFA, ce nombre ne devrait cesser d'augmenter dans les prochaines années, tout comme les sommes alloués aux clubs formateurs. Ce nouveau mécanisme de répartition a été rendu possible par la généralisation des passeports électroniques. Auparavant, les clubs formateurs étaient chargés d'identifier par leurs propres moyens les rétributions auxquels ils avaient droit. Ce processus, ainsi que les paiements, sont désormais automatisés grâce aux passeports électroniques.