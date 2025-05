Heimberg remporte les qualifications ++ GC jouera à Lugano

Michelle Heimberg remporte les qualifications à 1 m Michelle Heimberg en Coupe du monde à Guadalajara (Mex) début avril. Image: KEYSTONE/EPA EFE Michelle Heimberg a remporté les qualifications du concours à 1 m aux Championnats d'Europe à Antalya (TUR).

L'Argovienne, avec 259,55 points, a devancé l'Italienne Chiara Pellacani de plus de 5 pts et la Suédoise Elna Widerstrom de plus de 12 pts.

La finale est programmée ce vendredi à 16h15. Michelle Heimberg, 24 ans, a été championne d'Europe à 1 m en 2023 et compte deux médailles d'argent à ces joutes, en 2020 à 1 m et 2019 à 3 m.

Après avoir échoué à se qualifier pour les JO de Paris, elle a fait une saison blanche en 2024, dans l'idée de revenir plus forte en 2025.



Privé du Letzigrund, GC est contraint de jouer son barrage à Lugano Les joueurs de Grasshopper seront privés de leur stade du Letzigrund pour le match aller "à domicile" de leur barrage pour le maintien en Super League contre Thoune, le 27 mai. Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Grasshopper est contraint de disputer à Lugano son match "à domicile" du barrage pour le maintien en Super League contre Aarau, le mardi 27 mai.

Le Letzigrund est réservé pour un concert du groupe de rock des Imagine Dragons.

Le match retour à Aarau, 2e de Challenge League, se déroulera le 30 mai. Sorti 1er en ChL, Thoune est déjà promu.



Enceinte, Mujinga Kambundji met fin à sa saison Mujinga Kambundji met un terme à sa saison, a annoncé son équipe de management vendredi.

Une bonne nouvelle explique toutefois cette décision: la Bernoise de bientôt 33 ans est enceinte! Mais elle compte bien revenir à la compétition dès l'an prochain.

La championne du monde 2025 du 60 m en salle, dont le compagnon n'est autre que son coach et manager Florian Clivaz, souhaitait initialement encore s'aligner à Rabat en Ligue de diamant le week-end prochain. Mais elle renonce finalement à ce déplacement, et a décidé d'annoncer officiellement la bonne nouvelle.

"Florian et moi nous réjouissons énormément de devenir parents pour la première fois cet automne", lâche la double finaliste olympique sur 100 m, citée dans un communiqué. Elle-même très proche de ses trois soeurs, elle n'a jamais caché son désir de maternité, est-il souligné.

Mujinga Kambundji était donc forcément déjà enceinte lorsqu'elle a tenté sa chance le 16 mai à Doha, où elle était restée très discrète sur 100 m (11''49) pour sa troisième course en pleir air de l'année. La recordwoman de Suisse de la rectiligne (10''89) n'était alors déjà plus en pleine possession de ses moyens.

"Pendant très longtemps, je me suis sentie très en forme à l'entraînement et, d'un point de vue médical, rien ne m'aurait empêchée de participer encore à quelques compétitions", explique Mujinga Kambundji. "Mais ces dernières semaines, j'ai senti que la grossesse modifiait mes sensations corporelles et que je manquais tout simplement de substance en course."

Objectif LA 2028 Mujinga Kambundji se fixe d'ores et déjà un grand objectif sportif: Los Angeles 2028, où elle espère bien disputer ses cinquièmes Jeux olympiques. Mais elle entend déjà être compétitive durant l'été 2026, avec l'envie de défendre un titre continental du 200 m qu'elle avait conquis en 2022 et défendu victorieusement en 2024.

"En concertation avec les spécialistes, je vais continuer à m'entraîner en adaptant ma charge afin de maintenir mon niveau de forme le plus longtemps possible. Si tout se passe bien, je veux absolument éviter une +saison blanche+ et revenir sur la piste l'année prochaine", déclare-t-elle encore. "Nous ne précipiterons rien, mais le but est d'être compétitive dès 2026."



Caroline Garcia arrêtera peu après Roland-Garros Caroline Garcia, ex-no 4 mondiale, va mettre fin Image: KEYSTONE/AP/WILFREDO LEE A deux jours du début de Roland-Garros, l'ex-no 4 mondiale Caroline Garcia, lauréate des Finales WTA en 2022, a annoncé sur les réseaux sociaux la fin imminente de sa carrière professionnelle.

"Cher tennis, il est temps de te dire au revoir", a écrit la Française sur X. Elle a précisé qu'elle disputera encore "quelques tournois" dont Roland-Garros. "Pour l'instant, je veux simplement savourer pleinement ces dernières semaines en tant que joueuse professionnelle", ajoute l'ancienne no 1 française, aujourd'hui retombée au 145e rang du classement WTA.

"Dans les prochains jours, je prendrai le temps de parler de ce qui m'attend. Mais pour l'instant, je veux simplement savourer pleinement ces dernières semaines en tant que joueuse professionnelle", ajoute l'ancienne N.1 française, aujourd'hui retombée au 145e rang du classement WTA.

"Passer à autre chose" "Après 15 ans à concourir au plus haut niveau - et plus de 25 ans à consacrer presque chaque seconde de ma vie à ce sport - je me sens prête à tourner la page et à ouvrir un nouveau chapitre", a affirmé Caroline Garcia, qui s'était déjà éloignée du circuit durant plusieurs mois en fin d'année 2024 pour se ressourcer mentalement.

"Aujourd'hui, il est temps de passer à autre chose. Mon corps - et mes aspirations personnelles - me le demandent", a-t-elle avancé.

"Depuis mes débuts, le tennis a toujours représenté bien plus que des victoires ou des défaites", a souligné la demi-finaliste de l'US Open 2022, qui n'a remporté que trois matches en 2025 et ne s'est plus alignée en tournoi depuis mars à Miami.

"C'était l'amour ou la haine. La joie ou la frustration. Et malgré tout, je suis profondément reconnaissante pour tout ce que cette aventure m'a offert", a poursuivi la Française, lauréate sous le maillot bleu de la Fed Cup en 2019.



Les Panthers enfoncent le clou face aux Hurricanes Les Panthers semblent désormais intouchables Image: KEYSTONE/AP/Karl B DeBlaker Les Panthers sont à deux succès d'une troisième finale de Coupe Stanley consécutive.

Florida est allé s'imposer une deuxième fois sur la glace de Carolina jeudi pour mener 2-0 en finale de la Conférence Est de NHL.

La marche semble trop haute pour Carolina, qui s'est lourdement incliné (5-0) jeudi après avoir été déjà nettement battu (5-2) dans l'acte I, également devant son public de Raleigh. Balayés lors de leurs trois dernières finales de Conférence, les Hurricanes en sont donc à 14 défaites d'affilée à ce stade de la compétition!

Les Panthers ont sont quant à eux à sept victoires à l'extérieur dans ces séries finales pour seulement deux défaites, subies dans les deux premiers matches face à Toronto au tour précédent. La franchise floridienne s'était déjà imposée deux fois de suite sur la route pour entamer son 1er tour de play-off face à Tampa Bay.

Jeudi, Florida a survolé les débats pour mener 3-0 après le premier tiers-temps. L'homme du match fut Sam Bennett, qui a inscrit ses 8e et 9e buts dans ces play-off 2025 après avoir été crédité d'un assist sur l'ouverture du score signée Gustav Forsling après seulement 1'17 de jeu.

Le gardien des Panthers Sergei Bobrovsky a passé une soirée relativement tranquille, réussissant 17 arrêts pour obtenir son troisième blanchissage depuis le début des séries finales. Son vis-à-vis Frederik Andersen a quant à lui été "chassé" à l'issue du deuxième tiers, après avoir encaissé 4 buts sur 16 tirs cadrés.



Oklahoma City mène 2-0 en finale à l'Ouest Shai Gilgeous-Alexander a une nouvelle fois sorti le grand jeu jeudi Image: KEYSTONE/AP/Nate Billings Le Thunder a dominé les Minnesota Timberwolves 118-103 jeudi pour mener 2-0 en finale de la Conférence Ouest de NBA.

Oklahoma City a pu compter sur un Shai Gilgeous-Alexander en mode MVP pour faire la différence dans ce match 2.

Désigné meilleur joueur de la saison régulière 24 heures plus tôt, Shai Gilgeous-Alexander a inscrit 38 points jeudi, à 12/21 au tir. Le meneur canadien, qui a reçu son trophée avant le début de cette partie, a ajouté 8 passes décisives, 3 rebonds et 3 interceptions tout en ne commettant qu'une seule perte de balle.

Déjà devant (58-50) à la mi-temps, OKC a pris définitivement le large dans un troisième quart-temps remporté 35-21. Le Thunder, qui a également pu compter sur Jalen Williams (26 points) et sur Chet Holmgren (22 points) pour faire la différence, a compté jusqu'à 24 longueurs d'avance (93-69 à 35'' de la fin du troisième quart).

Meilleure équipe de la saison régulière, Oklahoma City est donc à deux succès de ses premières Finales NBA depuis 2012. Le Thunder, qui comptait alors le Vaudois Thabo Sefolosha dans son effectif, s'était incliné en cinq matches face au Miami Heat de LeBron James au stade ultime il y a 13 ans.

Minnesota a pourtant pu s'appuyer sur un Anthony Edwards en pleine forme (32 points, certes à 1/9 derrière l'arc, 9 rebonds et 6 passes décisives) jeudi. Mais les Timberwolves sont déjà dos au mur avant de retrouver leur public pour les actes III et IV de cette série.



Italie: Naples et l'Inter Milan à la chasse au scudetto Le champion d'Italie devrait être connu ce soir. Naples, qui compte un point d'avance sur l'Inter Milan, occupe la pole position. Un succès à domicile contre Cagliari serait synonyme de scudetto.

Naples a donc tout en mains pour décrocher un quatrième titre de champion d'Italie, mais n'est pas à l'abri d'un énième retournement de situation. L'Inter Milan espère en bénéficier lors de son déplacement à Côme.

Deux ans après son dernier sacre, un an après une saison catastrophique terminée à la 10e place, Naples peut revenir au sommet de la Serie A et s'offrir son quatrième scudetto après ceux de 1987 et 1990 signés Diego Maradona, et celui de 2023. L'équipe d'Antonio Conte sera sacrée si elle bat Cagliari, quel que soit le résultat dans le même temps de l'Inter, deuxième à un point, à Côme.

Coup de pouce espéré A huit jours de la finale de la Ligue des champions contre le PSG, l'Inter doit, pour conserver son titre et en ajouter un 21e à son palmarès, s'imposer à Côme et recevoir un coup de pouce de Cagliari, qui n'a rien à craindre ni à espérer.

Cette saison 2024-25, la 28e de l'histoire qui se décidera lors de la dernière journée, peut être historique: si Naples s'incline et l'Inter ramène un point de Côme, ils seront à égalité de points. Cela les obligerait à se départager lors d'un match d'appui lundi. Un seul titre a été attribué à l'issue d'un "spareggio", en 1964, en faveur de Bologne face à... l'Inter.

Un Suisse titré dans tous les cas Quel que soit le club finalement titré, un Suisse pourra jubiler. A Naples, l'attaquant Noah Okafor (24 ans) figure dans l'effectif depuis janvier, mais sa contribution a jusqu'ici été minimale. Arrivé en janvier en prêt en provenance de l'AC Milan, Okafor n'a disputé que quatre bouts de matches pour un total famélique de... 36 minutes. Sa dernière apparition remonte au 16 mars lors d'un 0-0 à Venise.

En face, le gardien Yann Sommer (36 ans) est un pilier de l'Inter, pour qui il a joué 32 matches de Serie A cette saison. L'ancien portier de l'équipe de Suisse a une fois encore apporté sa pièce à l'édifice nerazzurro.



Le Danemark sort le Canada et défiera la Suisse en demi-finale Nikolaj Ehlers et le Danemark d馭ieront la Suisse en demi-finale du Mondial Image: KEYSTONE/AP/Bo Amstrup La Suisse affrontera le Danemark samedi dès 18h20 à Stockholm en demi-finale du championnat du monde.

Les Danois ont créé une énorme sensation en sortant le Canada (2-1) jeudi soir en quart de finale. L'autre demi-finale mettra aux prises la Suède et les Etats-Unis.

L'échec du Canada est autant cuisant que surprenant. Avec ses superstars Sidney Crosby ou Nathan MacKinnon, l'équipe à la feuille d'érable avait des allures de futur champion du monde. Mais le gardien danois Frederik Dichow-Nissen (39 arrêts, dont 18 au premier tiers) en a décidé autrement.

Les Canadiens ont pourtant ouvert la marque, à la 46e minute seulement. Mais ils ont craqué dans les trois dernières minutes face à la furia danoise: l'ancien junior du HC Bienne Nikolaj Ehlers a inscrit le 1-1 après 57'43, Nick Olesen marquant un improbable but de la victoire à 49 secondes de la fin du temps réglementaire.

Le Danemark a donc signé jeudi le plus grand exploit de son histoire. La formation entraînée par Mikael Gath, qui n'aura rien à perdre samedi face à la Suisse, avait pourtant décroché de justesse son ticket pour les quarts: elle avait battu l'Allemagne aux tirs au but lors de l'ultime journée de la phase préliminaire.

La Suisse - qui aurait retrouvé la Suède samedi si le Canada s'était qualifié - bénéficie donc d'une immense opportunité de disputer une nouvelle finale mondiale. La Suède aurait certainement préféré le scenario prévisible avant ces quarts: le Tre Kronor se frottera samedi à 14h20 aux Etats-Unis.

Maîtrise suédoise La Suède, qui aligne un seul joueur n'évoluant pas en NHL (le Lion zurichois Jesper Fröden, surnuméraire jeudi) et vise son premier titre depuis 2018, a maîtrisé son sujet jeudi. La troupe de Sam Hammal s'est imposée 5-2 devant la Tchéquie, tenante du titre, grâce à deux doublés signés Leo Carlsson et Lucas Raymond.

La Team USA a quant à elle poursuivi sa montée en puissance en battant une décevante équipe de Finlande (5-2), avec notamment deux buts marqués en supériorité numérique par l'attaquant de Vancouver Conor Garland. Menés 1-2 à la mi-match, les Etasuniens ont renversé la vapeur avant même la fin du deuxième tiers.



Yverdon relégué, GC en barrage, Winterthour sauvé Yverdon a gagné en vain jeudi soir Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Le Relegation Group de Super League a rendu son verdict au terme de l'ultime journée jeudi soir.

Yverdon est relégué en Challenge League, alors que Grasshopper disputera un barrage face au 2e de Challenge League Aarau les 27 et 30 mai.

Les trois équipes concernées par la relégation se sont imposées jeudi. Mais le succès (3-2, après avoir mené 3-0) obtenu au Stade Municipal par Yverdon face au FC Zurich s'est avéré inutile: GC (2-0 face à St-Gall) et Winterthour (2-0 devant Sion) ont en effet également ajouté trois points à leur total.

Winterthour, qui accusait encore 12 longueurs de retard sur Yverdon - et 7 sur Grasshopper - à la fin mars, a donc sauvé sa peau grâce à un superbe "rush" final. Les hommes d'Uli Forte n'ont perdu qu'un seul de leurs neuf derniers matches de championnat, décrochant six succès durant le "money time".

A l'inverse, Yverdon paie cher la série de neuf matches sans victoire (quatre défaites, cinq nuls) débutée après un succès fêté sur la pelouse de Servette le 15 mars, série qui a pris fin ce jeudi. Intronisé fin décembre pour remplacer Alessandro Mangiarratti sur le banc, Paolo Tramezzani a échoué dans son opération maintien.

Yverdon va donc retourner à l'échelon inférieur, après un passage de deux saisons en Super League. Pour Grasshopper, le spectre d'une nouvelle relégation est toujours bien présent: le barrage face à l'ambitieux FC Aarau, qui aura l'avantage de recevoir au match retour, n'aura rien d'une partie de plaisir.

GC très vite à l'abri, Winti aussi La cause yverdonnoise fut très vite désespérée jeudi soir. Grasshopper a ainsi ouvert la marque dès la 12e minute face à St-Gall, pour prendre virtuellement trois longueurs d'avance sur la formation du Nord vaudois (avec en outre une bien moins mauvaise différence de buts). Le 2-0 des Sauterelles est tombé à la 69e.

Winterthour a également très vite débloqué la situation face à un FC Sion déjà assuré de son maintien. Une réussite de Christian Gomis à la 23e a permis aux banlieusards zurichois de dépasser GC et de s'offrir un matelas de quatre unités sur Yverdon. Et "Winti" s'est mis à l'abri à 40e, Gomis signant un doublé.



Patrick Fischer: "On a joué juste pendant 60 minutes" La Suisse a joué juste pendant 60 minutes jeudi, a apprécié Patrick Fischer Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI La Suisse s'est qualifiée facilement pour les demi-finales du Championnat du monde en battant l'Autriche 6-0. "On a joué juste pendant 60 minutes", a apprécié le sélectionneur Patrick Fischer.

Le Zougois n'avait que des bons points à adresser à ses troupes après un match finalement sans histoire. Pour trouver des pistes d'amélioration, c'est du côté d'Andrea Glauser qu'il fallait se tourner. "Il y a des choses que l'on peut et doit améliorer pour le prochain match, a noté le Singinois. Notamment au niveau des pénalités." La Suisse a en effet concédé six punitions mineures, qui n'ont heureusement pas eu de conséquences.

Genoni à nouveau impérial Car Leonardo Genoni a veillé au grain. Le portier de Zoug a signé son troisième blanchissage dans cette édition 2025, le 11e au total dans le cadre des Mondiaux. Il se rapproche encore davantage du Tchèque Jiri Holecek (12). "Leo a fait un match extraordinaire", a tenu à relever Patrick Fischer. A 37 ans, le gardien aux sept titres de champion de Suisse et aux deux médailles d'argent mondiales prouve que sa présence rassure toujours autant.

"Il faut aussi dire que nous sommes l'équipe qui concède le moins de chances à nos adversaires", précise encore Fischer. Sans aller jusqu'à parler de verrou, il est vrai que le système défensif helvétique tient bien la route jusqu'ici, avec seulement deux buts encaissés dans les six derniers matches.

"C'est dur de jouer contre nous si tout le monde s'investit pour l'équipe", ajoute le sélectionneur. Mais le Zougois n'est pas naïf, il sait bien que ses hommes vont devoir hausser leur niveau pour la demi-finale, peu importe l'adversaire: "Oui c'est clair, on doit toujours augmenter notre niveau. Et la demi-finale sera de toute façon difficile."

Bertschy soulagé Auteur de l'ouverture du score, Christoph Bertschy se transforme en homme des quarts de finale. L'an dernier à Ostrava contre l'Allemagne, le Fribourgeois avait signé un doublé au même stade de la compétition. "Je suis un petit peu soulagé, explique-t-il. J'avais déjà connu des phases dans ma carrière où je ne marquais pas, alors j'ai appris à me concentrer sur autre chose. Bloquer un tir, faire un bon repli défensif, des choses du genre. C'était un peu frustrant parce que j'ai manqué des buts lors des matches précédents, mais il fallait bien que ça tombe une fois."

Mais l'attaquant de Gottéron a surtout apprécié la performance d'ensemble helvétique: "On a joué de la bonne manière. Ce n'est jamais facile d'être dans la peau du favori, on l'a vu contre le Kazakhstan. Cette fois, on a tout de suite mis les Autrichiens sous pression, notamment leurs défenseurs. On était prêt dès le début du match, ce n'était qu'une question de temps pour qu'on marque."

Le mot de la fin est pour Patrick Fischer. A la question de savoir s'il avait un adversaire préféré pour la demi-finale, le sélectionneur n'a pas perdu sa salive. "Non", a-t-il lancé avec le sourire, avant de s'en aller.



Raphinha prolonge au FC Barcelone jusqu'en 2028 Raphinha a prolongé jusqu'en 2028 avec le Barça Image: KEYSTONE/EPA/Enric Fontcuberta Auteur d'une saison spectaculaire, l'attaquant du FC Barcelone Raphinha a prolongé son contrat jusqu'en 2028, a annoncé le club catalan. Les deux parties étaient jusqu'ici liées jusqu'en 2027.

L'ailier brésilien de 28 ans a donc prolongé son bail d'un an de plus, récompensant une saison exceptionnelle. Il a joué un rôle crucial dans le triplé national (Liga, Coupe du Roi, Supercoupe d'Espagne) fêté par le club blaugrana.

Devenu un formidable finisseur et leader d'attaque, l'ancien Rennais, sur le départ l'été dernier, s'est affirmé comme un candidat légitime au Ballon d'Or avec des statistiques folles: 34 buts et 25 passes décisives en 56 rencontres. Il a notamment marqué 13 buts en Ligue des champions.

Le jeune prodige espagnol Lamine Yamal, 17 ans, devrait également prolonger son contrat jusqu'en 2030 d'ici juillet prochain, lorsqu'il deviendra majeur. Son agent Jorge Mendes l'a annoncé jeudi après une réunion avec son joueur.



Hurkacz sort Fritz en quart de finale à Genève Taylor Fritz s'est incliné dès les quarts de finale à Genève Image: KEYSTONE/EPA/MARTIAL TREZZINI Le Geneva Open a perdu sa tête de série no 1 jeudi.

L'Américain Taylor Fritz (ATP 4) a été battu en quart de finale par Hubert Hurkacz (ATP 31), qui affrontera l'étonnant Sebastian Ofner (ATP 128) vendredi pour une place en finale.

Exempté de 1er tour, Taylor Fritz n'aura donc joué que deux matches sur la terre battue du Parc des Eaux-Vives. Le finaliste du dernier US Open s'est incliné 6-3 7-6 (7/5) devant le Polonais Hubert Hurkacz, qui confirme son regain de forme après avoir atteint les quarts de finale du Masters 1000 de Rome.

Dernier vainqueur de Roger Federer en simple - en quart de finale à Wimbledon en 2021, Hubert Hurkacz n'a pas joué la moindre finale depuis juin 2024 à Halle (défaite face à Jannik Sinner). Il partira favori face au qualifié autrichien Sebastian Ofner, tombeur quant à lui de la tête de série no 4 Karen Khachanov (ATP 26).

A noter que la pluie a encore joué les trouble-fête jeudi. Le duel Khachanov-Ofner, remporté 4-6 6-4 6-4 par l'Autrichien, a démarré peu avant 15h45 alors qu'il aurait dû commencer juste après 13h30 selon le programme initial.



La Suisse écrase l'Autriche et file en demi-finale Sandro Schmid (73) a trouvé la juste récompense de ses efforts face à l'Autriche Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI La Suisse s'est aisément qualifiée pour le dernier carré du Championnat du monde. Jeudi à Herning, les hommes de Patrick Fischer ont dominé l'Autriche 6-0.

Comme en 2018 et en 2024, la sélection nationale n'a pas manqué son rendez-vous pour se hisser une fois encore parmi les quatre meilleures équipes de la compétition. Ce fut cependant nettement moins compliqué qu'en 2018 à Herning contre la Finlande (3-2) et qu'en 2024 à Ostrava face aux Allemands (3-1). Cette fois, face à un adversaire plus faible, les Suisses ont bouclé l'affaire très tôt.

Comment s'épargner un match stressant? En marquant le plus vite possible. Un message parfaitement reçu par les joueurs de Patrick Fischer, qui n'ont pas perdu leur temps pour ouvrir la marque par Bertschy dès la 7e. Le Fribourgeois, peu en réussite ces dernières semaines, est décidément l'homme des quarts de finale puisqu'il avait signé un doublé contre l'Allemagne l'an passé.

Un blanchissage tranquille Les Suisses ont ensuite maintenu le pied sur l'accélérateur et ont enchaîné avec le 2-0 à la 12e grâce à Timo Meier en power-play sur un excellent service de Kevin Fiala. Puis à la 15e, les Suisses ont ajouté le 3-0 sur une jolie action conclue par Ken Jäger. Ce troisième but força le coach de l'Autriche Roger Bader à demander un temps-mort pour tenter de remettre les idées de ses troupes en place.

Malheureusement pour les Autrichiens, le joueur des Zurich Lions Vinzenz Rohrer a dû se rendre au vestiaire plus vite que ses coéquipiers, après avoir reçu une pénalité de cinq minutes assortie d'une méconduite pour le match pour un cross-check sur Sandro Schmid (20e). Fiala a profité du jeu de puissance à la 24e pour le 4-0. Schmid s'est lui vengé en inscrivant le 5-0 64 secondes plus tard. A noter que Leonardo Genoni a de nouveau passé une partie tranquille pour signer son 11e blanchissage dans le cadre d'un Mondial.

Pas de vrai test depuis une semaine Cette large victoire est naturellement bonne à prendre. Mais la Suisse n'a pas été "challengée" par un adversaire de valeur depuis son succès face à l'Allemagne une semaine plus tôt. Il faudra donc se préparer à une opposition différente au tour suivant.

Andres Ambühl aura quant à lui droit à une sortie digne de sa carrière au Globe de Stockholm, où la Suisse va se rendre pour la fin du tournoi. Mais elle ne connaîtra son adversaire pour la demi-finale de samedi qu'au terme des matches de 20h20. Pour l'heure, on sait juste qu'elle ne pourra pas se retrouver face au Canada, qui affronte le Danemark.



Kooij remporte la 12e étape, Del Toro reste leader Isaac Del Toro a repris quelques secondes à Juan Ayuso lors de la 12e étape du Giro Image: KEYSTONE/EPA/LUCA ZENNARO Le Néerlandais Olaf Kooij (Visma-Lease a bike) a remporté jeudi au sprint la 12e étape du Tour d'Italie. Le Mexicain Isaac del Toro (UAE) reste quant à lui leader au classement général.

Emmené par son leader Wout Van Aert jusqu'à 200 mètres de l'arrivée, Olaf Kooiy a décroché sa 40e victoire chez les professionnels, sa deuxième dans le Giro. Il a devancé sur la ligne son compatriote Casper van Uden, vainqueur de la 4e étape, et le Britannique Ben Turner. Le Danois Mads Pedersen, vainqueur au sprint de trois des cinq premières étapes, a terminé au pied du podium.

Cette étape de transition, conclue à Viadana au lendemain de la difficile 11e étape dans les Apennins, a relégué les favoris au second plan. Del Toro, maillot rose depuis la 9e étape, a toutefois accru légèrement son avance (33'' désormais) sur son coéquipier et leader espagnol Juan Ayuso en grappillant deux secondes de bonifications avec sa 3e place dans un sprint intermédiaire.