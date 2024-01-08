Houston tombe à Chicago ++ Bencic battu

Bublik jouera le prochain Geneva Open Alexander Bublik disputera le prochain Geneva Open (16-23 mai), ont annoncé mardi les organisateurs de l'ATP 250 genevois.

Vainqueur du dernier Open de Gstaad, le Kazakhe pointe actuellement au 11e rang mondial.

Le "showman" rejoint ainsi Stan Wawrinka et Casper Ruud dans la liste des joueurs ayant déjà annoncé leur participation à ce tournoi qui se dispute la semaine précédant les trois coups de Roland-Garros. Il avait déjà évolué sur la terre battue du Parc des Eaux-Vives en 2022 et en 2023.

Vainqueur de quatre tournois ATP l'an dernier et titré cette année à Hong Kong, Alexander Bublik a franchi un camp majeur depuis le printemps 2025. Il a enfin su exploiter son immense potentiel, s'illustrant sur toutes les surfaces comme en témoignent son quart de finale à Roland-Garros et son sacre sur le gazon de Halle où il avait battu notamment Jannik Sinner et Daniil Medvedev.



Houston tombe à Chicago Une soirée difficile pour Clint Capela à Chicago. Image: KEYSTONE/FR172172AP/KAREN WARREN Clint Capela ne gardera pas un souvenir impérissable de sa soirée de lundi à Chicago. Le pivot de Houston a connu la défaite après n’avoir joué que 4 minutes pour un différentiel de -8...

Malgré les 40 points de Kevin Durant et une belle remontada en cours de match après avoir été mené de 22 points (43-21), Houston a cédé dans les dernières secondes sur un layup de Matas Buzelis. Malgré cette défaite, la 28e de la saison en 71 matches, Houston demeure dans le bon wagon de la Conférence Ouest avec une sixième place synonyme de qualification directe pour les play-off.

A Detroit, les Lakers n’ont pas cueilli une dixième victoire de rang. Ils se sont inclinés 113-110 devant les Pistons. Auteur de 30 points dont 6 dans les 34 dernières secondes de la rencontre, Deniss Jenkis a été le match-winner de Detroit. Dans les rangs des Lakers, Luka Doncic a inscrit 32 points.



Belinda Bencic donne la leçon à Amanda Anisimova Belinda Bencic: une copie parfaite devant Amanda Anisimova. Image: KEYSTONE/EPA Belinda Bencic (WTA 12) livre vraiment la marchandise à Miami. Elle s’est qualifiée pour les quarts de finale du WTA 1000 de Floride à la faveur de son succès 6-2 6-2 devant Amanda Anisimova (WTA 6).

Victorieuse en 69 minutes de la finaliste des derniers Wimbledon et US Open après n’avoir dû défendre qu’une seule balle de break, Belinda Bencic a survolé les débats. La Champione olympique de Tokyo a évolué dans le même registre que lors de ses deux premiers tours contre la Turque Zeynep Sönmez et la Russe Diana Shnaider également remportés en deux sets.

Ce mardi, Belinda Bencic aura l’honneur de la night session pour le 150e match de sa carrière dans un WTA 1000. Elle sera opposée à la Championne de Roland-Garros Coco Gauff (WTA 4) devant laquelle elle compte deux victoires contre quatre défaites. "Je suis prête pour ce défi, lance Belinda Bencic. Nous avons livré de beaux combats par le passé."

Le dernier il y a cinq mois à Pékin avait souri à l’Américaine après 2h31’ d’un match qui avait vu la Saint-Galloise passer à trois points de la victoire. Si elle avait le bonheur de s’imposer ce mardi, Belinda Bencic se hisserait pour la deuxième fois de sa carrière dans le dernier carré à Miami, quatre ans après un brillant parcours qui s’était arrêté devant Naomi Osaka





Odermatt a la conquête de son 5e globe de géant Marco Odermatt va devoir s'employer mardi à Hafjell pour le géant des finales de la Coupe du monde. Leader de la discipline, il compte 48 points d'avance sur Lucas Pinheiro Braathen.

Le patron de la Coupe du monde va s'élancer une dernière fois cette saison en Norvège avant de pouvoir respirer un peu après cette longue saison. Et pas question de la jouer en dilettante puisque le Nidwaldien a sur ses basques Lucas Pinheiro Braathen, contrairement au Super-G et à la descente où il avait gagné le globe avant la dernière épreuve.

Le Brésilien, champion olympique, ne compte que 48 points de retard sur le patron de la Coupe du monde. Cela signifie que si Braathen s'impose, Odermatt devra terminer au pire 3e pour conserver son bien et réaliser pour la troisième année d'affilée un quadruplé général-descente-Super-G-géant.

En cas de victoire, ce serait son cinquième globe en géant consécutif et son 17e au total. Il se rapprocherait des 20 de Marcel Hirscher et égalerait Ted Ligety dans la discipline. Ne resteraient devant le duo que Hirscher avec six et Ingemar Stenmark avec 7 boules de cristal.

Mathématiquement, "Odi" peut encore être également devancé par Loïc Meillard. Le champion olympique de slalom possède 89 points de retard. Il faudrait donc qu'Odermatt ne rallie pas l'arrivée et que Meillard l'emporte pour rafler le globe, tout en tenant compte du résultat de Braathen.



Dans un match musclé, Lausanne égalise face à Genève Austin Czarnik fête le 2-0 des Lausannois Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Lausanne est parvenu à égaliser à 1-1 dans son quart de finale des play-off de National League. A Malley, les Vaudois ont dominé Genève 5-1.

Les situations spéciales, voilà ce qui a permis aux Vaudois de revenir à un partout dans la série. Le power-play, bien évidemment, mais aussi le box-play. Car la première étincelle dans cette partie côté lausannois est bien venue du jeu en infériorité numérique. A la 9e, les Lions ont résisté pendant 1'52 à 3 contre 5!

Galvanisés par cette image du roseau qui plie, mais ne rompt pas, les joueurs de Geoff Ward ont débloqué la situation sur leur deuxième power-play avec un très bon jeu entre Caggiula et Rochette. Le numéro 90 du LHC a pu battre Charlin côté rapproché.

Lausanne a encore dû passer un moment difficile en fin de premier tiers. Les Vaudois se sont retrouvés en infériorité numérique pendant cinq minutes à la suite d'une charge à retardement de Marti sur Karrer. La tête du joueur du GSHC a frappé la bande, mais heureusement plus de peur que de mal pour l'ancien junior des Zurich Lions. On était bien en play-off au niveau des émotions.

Le LHC a été opportuniste à la 25e lorsque Suomela a pu délivrer une passe parfaite à Kahun pour le 2-0. A noter la bévue avant cela de Saarijärvi qui a offert cette action au LHC. Les Lausannois ont eux aussi fait un cadeau à la 27e à la suite d'une pénalité inutile de Douay à la suite de laquelle Josh Jooris a pu réduire le score.

Les Lions ont pris deux longueurs d'avance à la 39e sur un jeu de puissance conclu par Caggiula. Puis trois à la 50e sur un but de Riat et un changement raté des Genevois. La fin de match a vu Noah Rod être expulsé de la rencontre pour une charge dans le dos de Damien Riat. Kahun a profité d'une cage vide pour inscrire le 5-1 et s'offrir un doublé.

Zurich fait le break Zurich a pris une belle option dans sa série contre Lugano. Au Tessin, les Lions se sont imposés 5-4 et mènent 2-0. Et pourtant ce sont les Luganais qui ont ouvert le score à la 6e par Emanuelsson. Seulement le double champion en titre n'a pas paniqué et a pu compter sur un Jesper Fröden concerné. Le Suédois a inscrit un doublé avant que Kukan n'ajoute une troisième réussite juste avant la première pause.

A la réduction du score de Morini (31e), Zurich a répondu par deux fois grâce à Baechler et Andrighetto. Jesper Peltonen (42e) et Fazzini (58e) ont marqué pour que Lugano puisse y croire encore, mais ce même Fazzini a certainement coûté la fin de match à son équipe en se rendant coupable d'un coup de crosse pour donner un dernier power-play aux Zurichois.



Equipe de Suisse: retour de Noah Okafor Noah Okafor à son arrivée à Horben pour le camp de l'équipe de Suisse Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Noah Okafor (25 ans) est de retour en équipe de Suisse. L'attaquant de Leeds a été appelé par Murat Yakin pour compenser le forfait sur blessure de Filip Ugrinic (Valence).

La dernière convocation d'Okafor remonte à l'automne 2024. Ensuite, il avait été ignoré par le sélectionneur, qui lui reprochait un certain manque d'implication. Mais les deux hommes ont renoué le dialogue.

Okafor a retrouvé les terrains samedi soir, après une blessure à une cuisse. Il a été aligné durant 21 minutes lors du nul 0-0 entre Leeds et Brentford.



Mathilde Gremaud renonce aux finales de Coupe du monde Mathilde Gremaud après sa chute à Livigno Image: KEYSTONE/AP/GREGORY BULL Mathilde Gremaud (26 ans) met fin à sa saison. La double championne olympique de slopestyle (2022, 2026) renonce ainsi aux finales de Coupe du monde à Silvaplana, a indiqué Swiss-Ski.

La Fribourgeoise souffre encore des suites d'une chute survenue avant le Big Air aux JO de Milan - Cortina. Elle avait notamment été touchée au dos. La décision a été prise de ne rien risquer et de se concentrer sur une totale guérison.

L'an dernier en Engadine, Mathilde Gremaud avait décroché son deuxième titre mondial en slopestyle.



L'actu du football féminin Servette Chênois n'en finit pas de gagner Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Chaque lundi, Keystone-ATS fait le point sur l'actualité du football féminin, de la Women's Super League aux performances des joueuses de l'équipe de Suisse évoluant à l'étranger.

Women's Super League LE MATCH DE LA SEMAINE. Le leader Servette Chênois a largement dominé Grasshopper 3-0 dans le choc du week-end. GC n'a pas été aussi près de gêner les Genevoises que lors du match aller, perdu in extremis 3-2.

LE BUT DE LA JOURNEE. Cristina Libran l'a inscrit pour Servette Chênois grâce à un magnifique coup franc dans la lucarne. L'Espagnole âgée de 20 ans, arrivée cet hiver en provenance de la Juventus, a ainsi débloqué son compteur lors de son quatrième match sous ses nouvelles couleurs.

SITUATION AU CLASSEMENT. Servette Chênois est depuis longtemps assuré de boucler la qualification en tête. Derrière, c'est serré après la défaite 3-0 des Young Boys à domicile contre Bâle. Les Bernoises sont au 2e rang avec une longueur d'avance sur le FCB et quatre sur GC.

SUITE DU PROGRAMME. Le championnat sera en pause le week-end prochain avec juste un match en retard samedi entre Saint-Gall et GC. Dimanche, les regards seront tournés vers Winterthour où la finale de la Coupe mettra aux prises YB et Servette Chênois.

Les Suisssesses à l'étranger ANGLETERRE. Alisha Lehmann a inscrit son premier but pour Leicester, mais cela n'a servi à rien. Les Foxes, derniers du classement, ont perdu chez eux contre Aston Villa (avec Noelle Maritz) et enregistré un sixième revers consécutif.

ESPAGNE. Sydney Schertenleib a inscrit le 4-0 lors du succès 7-1 de Barcelone contre Athletic Bilbao. La jeune Suissesse en est à cinq réussites cette saison en championnat.

Le chiffre de la semaine 11'404 spectateurs au total ont suivi les cinq rencontres de la 17e journée de Women's Super League, disputées dans les grands stades. La meilleure affluence a été enregistrée au Wankdorf où 3579 personnes se sont réunies. A l'opposé, elles n'étaient que 185 à suivre le 0-0 entre Rapperswil-Jona et le FC Zurich.



Nashville décroche un 4e succès consécutif Les Predators ont cueilli dimanche un 4e succès consécutif Image: KEYSTONE/FR172030 AP/IAN MAULE Nashville a cueilli un quatrième succès consécutif en NHL dimanche.

Les Predators de Roman Josi, qui ont battu Chicago 3-2 après prolongation, ont ainsi conforté leur place dans le top 8 de la Conférence Ouest.

Désormais détenteurs de la deuxième "wildcard" disponible à l'Ouest, les Predators ont pris 2 points d'avance sur les Los Angeles Kings, qui se sont inclinés 4-3 après prolongation dimanche face à Utah, et 4 sur Seattle. Mais rien n'est joué, les trois équipes devant encore disputer au moins 12 matches en saison régulière.

Nashville affiche néanmoins une forme ascendante. Dimanche, les Preds ont décroché une cinquième victoire dans leurs sept dernières parties grâce à un but de Filip Forsberg après 1'05 en "overtime". Ils avaient égalisé à 2-2 à la 50e, Roman Josi étant alors crédité d'un assist pour son 47e point de la saison sur la réussite de Steven Stamkos.

A noter aussi que les Dallas Stars de Lian Bichsel ont validé leur ticket pour les play-off dimanche. Deuxième de la Central Division derrière Colorado, la franchise texane a pourtant été battue 3-2 par les Vegas Golden Knights. Mais les Stars ont profité du point perdu par Los Angeles pour s'assurer une place pour les séries finales.



Un nouveau titre mondial pour la Suisse La joie des Suissesses, sacrées championnes du monde dimanche à Calgary Image: KEYSTONE/AP/Jeff McIntosh L'équipe de Suisse dames a créé la surprise en remportant le titre mondial dimanche à Calgary.

Le CC Grasshopper Club Zurich, composé de Selina Rychiger, Fabienne Rieder, Selina Gafner et de la skip Xenia Schwaller, a battu le Canada 7-5 en finale.

Les Suissesses poursuivent ainsi leur domination au Championnat du monde. Depuis 2012, la Suisse a remporté neuf médailles d'or, ainsi que l'argent en 2024 et 2025. Durant cette période, le titre n'est revenu que cinq fois à une autre équipe que la Suisse (le Mondial 2020 a été annulé en raison de la pandémie de Covid-19).

La Suisse a ainsi remporté depuis 2012 autant de médailles d’or qu’elle n’en avait remporté auparavant dans toute l’histoire des Championnats du monde féminins. De 1979 à 2012, la Suisse avait remporté deux médailles d’or, deux d’argent et cinq de bronze chez les dames.

Pour un coup d'essai, ce fut un coup de maître pour la skip Xenia Schwaller et ses équipières. La formation zurichoise disputait sa première grande compétition internationale dans l'élite après avoir créé une première surprise en battant le CC Aarau de Silvana Tirinzoni lors des récents championnats de Suisse, qualificatifs pour ce Mondial.

Une finale parfaitement maîtrisée Battues en ouverture de ces joutes canadiennes par le Japon, les Suissesses ont remporté leurs 13 matches suivants à Calgary. Et elles ont maîtrisé leur sujet dans une finale où elles n'ont jamais été menées au score par le Canada de Kerri Einarson. Elles ont ainsi mené 2-0, 4-2, puis 6-4 après le huitième end.

Mais les Canadiennes ne sont pas parvenues à recoller une troisième fois au score. Les favorites du tournoi ont recollé à 6-5 après le neuvième end, et Xenia Schwaller a parfaitement géré le "money time" lors de l'ultime manche: elle a scellé l'issue de cette finale avec son avant-dernière pierre, chassant les pierres canadiennes grâce à un "take-out" parfaitement exécuté.



Sebastian Korda dompte Carlos Alcaraz Carlos Alcaraz: une défaite inattendue à Miami. Image: KEYSTONE/EPA Nouveau revers pour Carlos Alcaraz ! Défait par Daniil Medvedev en demi-finale à Indian Wells, le no 1 mondial n’a pas passé le cap du... 3e tour à Miami.

Carlos Alcaraz s’est incliné 6-3 5-7 6-3 devant Sebastian Korda (ATP 36) après 2h19’ de jeu. L’Américain avait servi pour le gain du match à 5-4 au deuxième set avant d’être rattrapé par ses émotions. Mais contre toute attente, il a retrouvé le fil de son tennis dans la dernière manche pour signer la plus belle victoire d'une carrière trop souvent freinée par les blessures.

Carlos Alcaraz sera toujours no 1 mondial dans deux semaines lorsqu’il lancera sa saison sur terre battue. Même s’il remporte le titre à Miami, Jannik Sinner ne pourra, en effet, le détrôner. Pour l’instant...



Fribourg-Gottéron dans de sales draps Reto Berra inquiété par Gian-Marco Wetter. Le gardien fribourgeois a connu à nouveau la défaite. Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Il est minuit moins dix pour Fribourg-Gottéron ! Battus 2-1 à Rapperswil, Julien Sprunger et ses coéquipiers sont menés 2-0 dans une série qui s’apparentait, sur le papier, à une simple formalité.

Malgré l’ouverture du score de Maximilian Streule à la 12e sur un service en or d’Andrea Glaser, les Fribourgeois ont lâché prise d’une manière presque inexplicable. Rapperswil pouvait renverser le cours du match au deuxième tiers grâce à des réussites de Tyler Moy (24e) et de Gian-Marco Wetter (35e). Melvin Nyffeler s’est, ensuite, occupé du reste avec une performance de choix dans sa cage – 36 arrêts – pour provoquer le désespoir des attaquants adverses.

Roger Rönnberg parviendra-t-il à renverser le cours de cette série ? Sur le plan tactique, l’entraîneur fribourgeois semble désarmer devant son compatriote Johan Lundskog qui parvient à exploiter pleinement le potentiel de son équipe. Un premier élément de réponse tombera mardi dans un acte III que Fribourg-Gottéron ne doit pas perdre. Sinon, cette série tournera au fiasco le plus cinglant de son histoire.

2-0 aussi pour Davos Victorieux de la saison régulière, le HC Davos mène également 2-0 dans sa série face à Zoug. Après sa victoire improbable dans l’acte I, les Grisons se sont imposés 2-0 à Zoug. Simon Knak a ouvert le score à la 33s. Le 2-0 est tombé à 28’’ de la sirène avec la réussite d’Adam Tambellini dans la cage vide.

Auteur de 24 arrêts pour un premier "blanchissage" de la saison, Sandro Aeschlimann a parfaitement soutenu la comparaison avec Leonardo Genoni. Le portier du HC Davos a notamment réussi une parade magnifique devant Tomas Tatar à la 56e.

Dans les rangs zougois, l’absence du topscorer Dominik Kubalik a pesé. Sans son artificier tchèque, Zoug a tout simplement concédé une... dixième défaite de rang en play-off.



Audrey Werro: "Je me permets de rêver en grand" Le cri de l'argent pour Audrey Werro. Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER "Tout était réuni ce soir. C’était le bon moment... "Audrey Werro ne cachait pas son immense joie avec cette médaille d’argent, sa première dans un grand rendez-vous. Son soulagement aussi.

"C’est le fruit d’un travail de nombreuses années après être passée si près par le passé. Je ne réalise pas encore vraiment, poursuit la Fribourgeoise. Dans un scénario idéal, j’aurais dû me placer tout de suite derrière Kelly Hodgkinson. Mais il y a eu beaucoup de mouvements au début. J’ai eu peur de toucher l’intérieur avec mon pied. C’est pourquoi j’ai préféré rester dans un premier temps en troisième position."

Audrey Werro était ravie par son chrono, ce nouveau record de Suisse en1’56’’64. "Un chrono presque incroyable, avoue-t-elle. Mais je peux encore aller plus vite. Je ne me fixe aucune limite. Je me permets de rêver en grand."



Deux nouvelles médailles pour la Suisse Une médaille d'argent pour Audrey Werro. Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Contrat magnifiquement rempli pour Audrey Werro ! La Fribourgeoise a cueilli la médaille d’argent du 800 m aux Mondiaux en salle de Torun.

En Pologne, Audrey Werro a signé un nouveau record de Suisse en 1’56’’64 pour n'être battue que par la Britannique Keely Hodgkinson (1’55’’30). Dans une course où il a fallu jouer des coudes, la Fribourgeoise a su accélérer au bon moment pour assurer sa deuxième place derrière une Hodgkinson qui a pleinement justifié son statut de favorite.

Cinq jours avant son 22e anniversaire, Audrey Werro monte pour la première fois sur le podium d’un Championnat du monde. Avec cette médaille d’argent, elle peut oublier ses mésaventures de l’an dernier en indoor. Aux mondiaux de Nanjing, elle était restée à un malheureux centième du podium deux semaines après avoir été victime d’une chute lors de la finale du 800 m des Européens d’Apeldoorn.

Encore du bronze pour Angelica Moser Angelica Moser a, pour sa part, remporté une deuxième médaille dans des Mondiaux en salle après le bronze de Nanjing l’an dernier. Elle a également pris la troisième place du concours de Torun. La Zurichoise a franchi 4,70 m à son premier essai pour partager cette troisième place avec la Tchèque Amalie Svabikova et la Néo-Zélandaise Imogen Ayris. La victoire est revenue à la Britannique Molly Caudery.

Blessée cet hiver au pied et à la cuisse, Angelica Moser a su revenir au plus haut niveau au bon moment. Il est vrai que Torun est, pour elle, une ville qu’elle adore depuis son titre aux Européens en salle de 2021.

Ditaji Kambundji chocolat Derrière l’or de Simon Ehammer à l’heptathon samedi pour le grand exploit suisse de ces Mondiaux, l’argent d’Audrey Werro et le bronze d’Angelica Moser, il y a eu - malheureusement - la quatrième place de Ditaji Kambundji sur 60 m haies. La championne du monde du 100 m haies a signé un chrono de 7’’75, à 2 centièmes du podium. Brillante en demi-finale, la Bernoise a payé en finale un départ moins convaincant.

