Küng abandonne ++ Morata au Milan AC

Un appel à candidatures pour succéder à Southgate La Fédération anglaise a lancé un appel à candidatures pour trouver le successeur de Southgate Image: KEYSTONE/AP/Martin Meissner La Fédération anglaise a lancé un appel à candidatures détaillant les qualités requises pour devenir sélectionneur. Elle a identifié un "certain nombre de candidats" pour remplacer Gareth Southgate. "Notre processus de planification de la succession a déjà identifié un certain nombre de candidats", a indiqué la FA qui assure que le processus est ouvert à toute personne répondant aux critères qu'elle a publiés vendredi, c'est-à-dire "être un manager capable de gagner un tournoi majeur". Gareth Southgate a démissionné mardi à la suite de la défaite de l'Angleterre en finale de l'Euro 2024 contre l'Espagne. La fin de ce règne qui a duré huit ans a contraint la FA à s'intéresser à une multitude de candidats. Parmi les favoris des bookmakers figurent Eddie Howe, le manager de Newcastle, Graham Potter, Mauricio Pochettino et Thomas Tuchel, anciens entraîneurs de Chelsea, ainsi qu'Ange Postecoglou, l'entraîneur de Tottenham. La personne recherchée devra fournir un "leadership inspirant" à l'équipe technique de la FA et développer des relations solides avec les clubs qui emploient des joueurs qualifiés pour l'Angleterre. Le candidat retenu devra être titulaire d'une licence professionnelle de l'UEFA, posséder une "expérience significative" du football anglais et avoir "de solides antécédents en matière de résultats en Premier League et/ou dans des compétitions internationales de premier plan". Deadline le 2 août Promouvant l'égalité, la diversité et l'inclusion, la FA a accueilli les candidatures de toutes les personnes répondant aux critères. Ainsi, la sélectionneuse de l'équipe féminine d'Angleterre, Sarina Wiegman, qui a mené l'équipe à la victoire lors du Championnat d'Europe féminin en 2022, a été pressentie pour remplacer Southgate. Le communiqué de la FA comprend une adresse électronique pour les candidats intéressés. L'instance dirigeante a fixé au 2 août la date de clôture des candidatures.

Stefan Küng n'a pas pris le départ de la 19e étape du TdF Stefan Küng va se concentrer sur le chrono des JO Image: KEYSTONE/EPA/ROBERT PERRY Stefan Küng (30 ans) ne finira pas le Tour de France. Le Thurgovien n'a pas pris le départ de la terrible 19e étape de la Grande Boucle, entre Embrun et Isola 2000. Les raisons de sa décision n'ont pas été précisées par son équipe Groupama-FDJ. Küng a peut-être choisi de garder des forces en vue des Jeux olympiques, où il disputera le contre-la-montre le samedi 27 juillet.

AC Milan: Alvaro Morata signe pour quatre ans Alvaro Morata: cap sur la Serie A et l'AC Milan Image: KEYSTONE/AP/Andrea Comas Le champion d'Europe espagnol Alvaro Morata (31 ans) quitte l'Atlético Madrid. Il a signé un contrat de quatre ans en faveur de l'AC Milan, a annoncé le club italien. Le joueur a été recruté jusqu'au 30 juin 2028, avec une option de prolongation d'un an, afin de pallier le départ du Français Olivier Giroud au Los Angeles FC. Selon des médias italiens, l'AC Milan aurait racheté la clause de libération de Morata à l'Atlético pour un montant de 13 millions d'euros et verserait au joueur un salaire annuel d'environ 4,5 millions d'euros. Le capitaine de la Roja a disputé tous les matches à l'Euro, mais n'a inscrit qu'un but, lors de la victoire 3-0 contre la Croatie. Il en a toutefois marqué 36 en 80 sélections. Le natif de Madrid, formé au Real, retrouvera la Serie A italienne après y avoir effectué deux passages sous les couleurs de la Juventus (2014-16 et 2020-22), qui lui ont permis de remporter deux championnats (2015, 2016) et trois Coupes d'Italie (2015, 2016, 2021).

La Suisse vise 14 médailles, comme à Tokyo Marcel Hug va sans doute encore améliorer son palmarès Image: KEYSTONE/AP/DAVID CLIFF La Suisse sera représentée par 27 athlètes, dont deux Romandes, aux Paralympiques de Paris. La délégation de Swiss Paralympic visera 14 médailles, comme lors de la dernière édition à Tokyo. Dans 40 jours, les Jeux paralympiques de Paris s'ouvriront sur la place de la Concorde, avec 549 sets de médailles attribués en 12 jours dans 22 sports. Et la délégation suisse, la plus importante depuis 2008 (28), affiche ouvertement ses ambitions. Surtout en athlétisme, où elle s'appuie sur le trio Hug/Schär/Debrunner. Sacré à quatre reprises à Tokyo il y a trois ans (800 m, 1500 m, 5000 m et marathon), Marcel Hug tentera de réitérer cette performance lors de sa sixième participation aux Paralympiques. La répétition générale à Paris, il y a un an lors des Mondiaux, fut une réussite pour le Thurgovien de 28 ans avec trois titres conquis. Il y a trois ans, Manuela Schär avait pour sa part ramené cinq médailles de Tokyo, trois d'argent (1500 m, 5000 m et marathon) et deux d'or (400 m et 800 m). Pour la Lucernoise de 39 ans, double championne du monde en 2023, il s'agit de l'ultime opportunité de briller sur la piste: elle se consacrera ensuite au marathon. Le troisième grand espoir de médaille parmi les dix spécialistes d'athlétisme est Catherine Debrunner. Double médaillée à Tokyo (or sur 400 et bronze sur 800 m), la Thurgovienne de 29 ans a réussi une razzia lors des Mondiaux 2023 avec quatre titres et une médaille d'argent. Elle peut faire aussi bien à Paris. Beaucoup de potentiel en para-cycling Les para-cyclistes constituent le deuxième groupe le plus important de la délégation suisse, et ils lorgnent eux aussi les podiums. Quadruple championne du monde, la Zurichoise Flurina Rigling (27 ans) fait ainsi partie des favorites aussi bien sur la piste que sur la route. Franziska Matile-Dörig se présente quant à elle en tant que gagnante du classement général de la Coupe du monde. L'Appenzelloise peut rivaliser avec les meilleures, tout comme Céline van Till. La Genevoise de 33 ans arrive à Paris en tant que championne du monde en titre du contre-la-montre. Mathez pour oublier Tokyo 2021 En badminton, Cynthia Mathez et Ilaria Renggli se sont imposées comme l'un des meilleurs doubles du monde. La Jurassienne de 38 ans et l'Argovienne de 24 ans forment un duo depuis près de trois ans. Même si la concurrence asiatique est rude, elles visent une médaille. Mathez l'avait manquée de peu en terminant 4e avec sa partenaire de l'époque, Karin Suter-Erath. "Notre objectif est de répéter au moins la performance globale de Tokyo à Paris. Les 14 médailles sont également un objectif réaliste cette fois-ci", déclare Peter Läuppi. Outre l'athlétisme, le paracyclisme et le badminton, le chef de mission voit également des chances de médaille en natation notamment, avec les jeunes Nora Meister, 21 ans, et Leo McCrea, 20 ans.

Danemark: Kasper Hjulmand quitte son poste de sélectionneur Fin de parcours pour Kasper Hjulmand avec le Danemark Image: KEYSTONE/EPA Le sélectionneur du Danemark Kasper Hjulmand a démissionné, a annoncé la Fédération. Les Danois avaient été éliminés en 8es de finale de l'Euro 2024 face à l'Allemagne. "Ce fut un honneur et un privilège incroyables de pouvoir entraîner notre équipe nationale pendant quatre ans", a dit Hjulmand, cité dans le communiqué. "Alors que s'annonce la Coupe du monde dans deux ans, je me rends compte qu'il serait préférable pour l'équipe d'avoir un nouveau visage et de nouvelles idées pour écrire un nouveau chapitre de cette fantastique équipe", a-t-il ajouté. Hjulmand avait mené le Danemark en demi-finale de l'Euro 2021, sorti par l'Angleterre avant une Coupe du monde au Qatar décevante, achevée dès le premier tour en dépit d'un groupe jugé abordable. L'intérim à la tête de la sélection danoise va être assuré jusqu'à la fin de l'année par le sélectionneur adjoint Morten Wieghorst. Le Danemark recevra la Suisse le 5 septembre en Ligue des nations.

Pas de JO pour avoir fumé et bu de l'alcool Shoko Miyata ne disputera pas les JO de Paris Image: KEYSTONE/AP/THANASSIS STAVRAKIS Shoko Miyata, capitaine de l'équipe japonaise de gymnastique artistique pour les JO de Paris 2024, ne pourra pas y participer. Elle a été punie pour avoir fumé et bu de l'alcool. La jeune sportive de 19 ans, médaillée de bronze aux championnats du monde en 2022 à Liverpool, a été rapatriée au Japon depuis son camp d'entraînement à Monaco. Elle a avoué avoir enfreint les règles de l'équipe. "Avec sa confirmation et après des discussions de tous les côtés, il a été décidé qu'elle se retirerait" des JO, a déclaré le secrétaire général de l'association japonaise de gymnastique, Kenji Nishimura, à la presse à Tokyo. Interdit de boire avant 20 ans Selon lui, la fédération a été informée que Miyata avait été vue en train de fumer dans un cadre privé à Tokyo à la fin du mois de juin ou au début du mois de juillet. Elle aurait également bu de l'alcool dans une salle du centre national d'entraînement du Japon, pays où il est interdit de fumer et de boire avant l'âge de 20 ans. "Être membre de l'équipe nationale de gymnastique du Japon est une position où l'on attend beaucoup de vous, tout le temps", a déclaré le président de la fédération, Tadashi Fujita. Il a ajouté que Shoko Miyata était déjà de retour au Japon et que la fédération lui apporterait son soutien.

11 points pour George face à Sacramento Kyshawn George a inscrit 11 points jeudi face à Sacramento Image: KEYSTONE/AP/Julia Nikhinson Kyshawn George et les Wizards ont cueilli jeudi leur deuxième succès en quatre matches joués dans le cadre de la NBA Summer League à Las Vegas. Washington a battu Sacramento 73-69. Présent pour la troisième fois consécutive dans le cinq majeur, Kyshawn George a eu droit à 25'50'' de jeu face aux Kings. Il a cumulé 11 points - à 2/7 au tir -, 2 rebonds, 2 assists et 2 contres. Coupable de 4 pertes de balle, l'ailier valaisan a terminé avec un différentiel de +7, le meilleur de son équipe. Bronny James continue quant à lui de monter en puissance à Las Vegas. Le fils de la superstar LeBron James s'est fait l'auteur de 13 points, 5 rebonds, 3 passes décisives et 2 contres dans un match gagné 93-89 par les Los Angeles Lakers face aux Cleveland Cavaliers jeudi soir dans le cadre de la Summer League.

British Open: Daniel Brown seul leader Daniel Brown a crée la surprise jeudi au Royal Troon Image: KEYSTONE/AP/Jon Super L'Anglais Daniel Brown occupe la tête du British Open au terme du 1er tour. Il a effectué le parcours du Royal Troon en Ecosse en 65 coups, soit six sous le par. Brown (29 ans) n'a remporté qu'une victoire sur le tour européen, acquise en 2023 en Irlande du Nord. Il précède d'une longueur l'Irlandais Shane Lowry (37 ans), lauréat pour sa part du British Open en 2019. Le leader possède trois coups d'avance sur l'Américain Justin Thomas. Sept joueurs sont à quatre longueurs, dont l'Américain Xander Schauffele et l'Anglais Justin Rose. Le no 1 mondial, l'Américain Scottie Scheffler, a tourné en 70 (-1). La journée a par contre été désastreuse pour le Nord-Irlandais Rory McIlroy, numéro 2 mondial, qui a rendu une carte de 78 (+7). Ses chances de succès semblent dès lors déjà réduites à néant. Il en va de même pour Tiger Woods. Le vétéran américain a fait encore pire avec un tour en 79.

Tournoi ATP de Bastad: Nadal continue Rafael Nadal continue son parcours à Bastad Image: KEYSTONE/EPA/ADAM IHSE Rafael Nadal s'est qualifié pour les quarts de finale du tournoi ATP de Bastad sur terre battue. Il a battu le Britannique Cameron Norrie 6-4 6-4. Nadal avait été éliminé au 1er tour à Roland-Garros et fait l'impasse sur Wimbledon pour mieux préparer les JO, qui auront aussi lieu sur terre battue. L'Espagnol avait éliminé au 1er tour du tournoi de la station balnéaire scandinave Leo Borg, le fils de la légende suédoise du tennis Björn Borg. "C'est un sentiment agréable", a souligné Nadal après sa victoire contre Norrie, tête de série no 5. "Je joue un bon tennis même si je dois être plus agressif. Mais je n'ai pas beaucoup joué ces derniers temps", a ajouté l'ancien no 1 mondial aux 22 titres en Grand chelem, aujourd'hui âgé de 38 ans. Il rencontrera en quarts l'Argentin Mariano Navone, tête de série no 4, qui a éliminé l'Indien Sumit Nagal 6-4 6-2.

Tour de France: Campenaerts gagne la 18e étape Campenaerts craque au téléphone Image: KEYSTONE/EPA/DARIO BELINGHERI Le Belge Victor Campenaerts a remporté la 18e étape du Tour de France à Barcelonnette. Le maillot jaune reste sur les épaules du Slovène Tadej Pogacar. Campenaerts s'est montré le plus fort d'une échappée au long cours, battant au sprint ses deux derniers compagnons d'échappée, le Français Mattéo Vercher et le Polonais Michal Kwiatkowski. Très ému, le Belge a partagé son bonheur au téléphone avec sa famille peu après l'arrivée. Le coureur de Lotto, qui faisait partie d'un groupe de 36 échappés, est parti devant à une trentaine de km du but avec Vercher et Kwiatkowski. A peine arrivé, Campenaerts s'est jeté sur son téléphone pour partager la bonne nouvelle en visio avec sa compagne qui lui a montré son bébé. Le Belge moustachu de 32 ans, dont c'est la première victoire sur le Tour de France, la plus belle de sa carrière, a alors éclaté en sanglots. Décor de carte postale Le peloton comprenant tous les principaux favoris est arrivé à 13'40 du vainqueur dans cette étape courue dans un décor de carte postale. Le classement général n'a donc pas subi de changement, Pogacar conservant 3'11 d'avance sur le Danois Jonas Vingegaard et 5'09 sur le Belge Remco Evenepoel. Vendredi, les coureurs prendront de l'altitude lors de la 19e étape entre Embrun et Isola 2000. Ils devront escalader le col de Vars, puis la Cime de la Bonette, toit du Tour avec un sommet à 2802 m, et enfin la montée finale vers Isola 2000, avec une arrivée à 2024 m.

Young Boys: David von Ballmoos sera le gardien titulaire David von Ballmoos sera le gardien titulaire des Young Boys Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Les Young Boys entameront la saison avec David von Ballmoos (29 ans) comme gardien titulaire. Le nouvel entraîneur Patrick Rahmen l'a indiqué jeudi lors d'une conférence de presse. Rahmen a aussi précisé qu'Anthony Racioppi (25 ans), concurrent de von Ballmoos, allait quitter le club bernois après deux ans et demi. Le numéro 2 des gardiens sera dès lors Marvin Keller (22 ans), qui avait brillé la saison dernière en prêt à Winterthour. Loris Benito (32 ans) a pour sa part été désigné capitaine du club. Il succède à Fabian Lustenberger, qui a mis fin à sa carrière au terme de la saison dernière.

Ligue 1: Patrick Vieira n'est plus entraîneur du RC Strasbourg Patrick Vieira: son passage à Strasbourg n'aura duré qu'un an Image: KEYSTONE/EPA/ADAM VAUGHAN Patrick Vieira (48 ans), arrivé l'été dernier, n'est plus entraîneur du Racing Club de Strasbourg. Le club a mis fin "d'un commun accord" à son contrat, a indiqué le Racing dans un communiqué. "Nous aimerions exprimer notre gratitude et remercier Patrick pour le travail qu'il a accompli durant cette première phase du projet et nous lui souhaitons beaucoup de succès dans le futur", a indiqué le président du Racing, Marc Keller. Il précise qu'un nouveau coach "sera nommé prochainement". Le championnat de France reprend le week-end du 17 août avec une rencontre entre Strasbourg, qui a fini 13e de Ligue 1 lors de la dernière saison, et Montpellier. "L'ensemble du club remercie chaleureusement Patrick Vieira pour son engagement irréprochable", dans une "saison de transition", détaille Strasbourg, alors que le technicien de 48 ans était sous contrat jusqu'en 2026. L'ancien international français, qui a entrainé New York City en MLS de 2016 à 2018, est pressenti pour devenir sélectionneur des Etats-Unis, selon plusieurs médias.

Nicolas Fluri chef des arbitres de la SIHF Nicolas Fluri va remplacer ANdreas Fischer à la tête des arbitres suisses Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Nicolas Fluri est le nouveau chef des arbitres de la fédération suisse de hockey sur glace. Le Prévôtois de 40 ans succède à Andreas Fischer qui part à Ambri. Fluri possède une solide expérience avec 23 ans d'arbitrage. Il a participé à plus de 1000 matches en Suisse. Il a sifflé aux JO de Pyeongchang en 2018 et lors de 4 Mondiaux. Andreas Fischer partira à la fin du mois de juillet. Nicolas Fluri entrera en fonctions le 1er octobre. L'intérim sera assuré par le CEO de la SIHF, Patrick Bloch.

Classement FIFA: la Suisse retrouve le top 15, l'Argentine domine La Suisse est désormais 15e au classement FIFA Image: KEYSTONE/EPA/MOHAMED MESSARA Après avoir atteint les quarts à l'Euro, la Suisse est de retour dans le top 15 du classement FIFA. L'équipe de Murat Yakin grimpe de quatre places et se place juste derrière le Maroc (14e). Grâce à ses deux victoires contre la Hongrie et l'Italie et à son match nul contre le pays hôte en Allemagne, la Suisse dépasse les Etats-Unis, le Mexique, le Japon et le Sénégal. L'Allemagne gagne trois rangs et occupe désormais la 13e place. La tête du classement demeure inchangée avec l'Argentine qui domine. Derrière le champion du monde et vainqueur de la Copa América se trouvent la France et l'Espagne. Le champion d'Europe grimpe de cinq places grâce à son titre. L'Angleterre, finaliste du de l'Euro, suit les Espagnols. Les Britanniques ont dépassé le recordman du monde, le Brésil, qui a déçu lors de la Copa America. Le Danemark (21e) et la Serbie (32e), adversaires de la Suisse avec l'Espagne en Ligue des Nations, restent à leur place dans le classement. Les percées les plus spectaculaires sont réalisées par la Turquie, quart de finaliste de l'Euro, qui gagne 16 places (26e), et le Venezuela, également quart de finaliste de la Copa America, qui progresse de 17 rangs (37e).