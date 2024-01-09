L'Argentine bat les Blacks ++ Quatre Suisses à l'US Open

L'Argentine crée la surprise face aux All Blacks La joie des Pumas argentins Image: KEYSTONE/AP/Gustavo Garello L'Argentine inspirée a fait preuve d'une plus grande discipline pour battre la Nouvelle-Zélande 29-23 lors de la 2e journée de Rugby Championship samedi.

Les Pumas remportent ainsi leur toute première victoire à domicile sur les All Blacks.

Les Argentins ont été dominés trois essais à deux à Buenos Aires, mais le demi d'ouverture remplaçant Santiago Carreras a réussi trois pénalités en seconde période pour leur permettre de prendre l'avantage et de répondre avec panache à la défaite 41-24 subie la semaine dernière à Cordoba.

Il s'agit de la première victoire de l'Argentine sur ses terres face aux All Blacks en 16 tentatives, après 14 défaites et un match nul enregistré en 1985. Le premier duel entre les deux équipes remonte à 1976.



Le FC Barcelone signe une première remontada Ferran Torres et le Barça ont renversé Levante samedi soir Image: KEYSTONE/AP/Alberto Saiz Le FC Barcelone s'est fait très peur samedi sur la pelouse du promu Levante. Mené 2-0 à la mi-temps, le champion d'Espagne en titre a arraché un succès in extremis (3-2) lors de la 2e journée de Liga.

Surpris en contre à deux reprises par le champion de deuxième division (15e, 45e+8 sur penalty), le Barça, toujours leader provisoire (6 points), est revenu au score en l'espace de trois minutes en deuxième période, grâce à une frappe lointaine de son métronome Pedri (49e, 2-1) et une reprise astucieuse de Ferran Torres (52e, 2-2) sur corner.

Les hommes d'Hansi Flick ont ensuite scellé leur première "remontada" de la saison à la 91e minute, sur un centre de l'inévitable Lamine Yamal dévié dans son propre but par un défenseur adverse.

"Nous savions que ce ne serait pas un terrain facile, nous savions qu'ils nous compliqueraient la vie avec le ballon et nous avons vraiment dû batailler. (...) Après, peu importe le déroulement du match, nous savons que Lamine est capable de surgir et de faire la différence, ce qui nous facilite beaucoup les choses", a réagi Pedri sur Movistar+.

Cette première frayeur en Liga doit néanmoins servir de leçon aux Blaugranas, dont l'alignement très haut sur le terrain les expose souvent trop face à des adversaires capables de trouver la profondeur.



Super League: Un derby zurichois au menu Deux matches figurent au menu dimanche en Super League. Ils mettront aux prises d'une part Grasshopper et Winterthour, et d'autre part St-Gall et Lucerne.

Programmé dès 14h au Letzigrund, le derby zurichois s'annonce acharné. GC et Winterthour sont, avec le Servette FC, les seules équipes à ne pas encore avoir connu les joies de la victoire dans ce championnat 2025/26. Avantage à "Winti", qui est invaincu depuis sept matches de SL face aux Sauterelles (6 victoires, 1 nul).

La deuxième partie prévue dimanche démarrera à 16h30. Vainqueur de ses trois premiers matches, St-Gall vise un quatrième succès. Mais les Brodeurs doivent désormais composer sans leur attaquant Willem Geubbels, parti au Paris FC. Et ils restent sur cinq matches sans victoire face au FCL en championnat (2 défaites, 3 nuls).

Cette 3e journée, qui avait démarré le 6 août avec la large victoire de Bâle face à Young Boys (4-1), se terminera le 17 septembre. Les matches Sion-Servette et Lugano-Lausanne ont en effet été reportés en raison de l'engagement des deux clubs lémaniques jeudi soir en Coupe d'Europe.



Quatre Suisses en lice dimanche Quatre des six Suisses en lice dans les tableaux de simple de l'US Open joueront leur 1er tour dès dimanche. Rebeka Masarova (WTA 109) aura même les honneurs du Stade Arthur Ashe.

La Bâloise affrontera Aryna Sabalenka, tenante du titre à New York et no 1 mondial, dans le deuxième match programmé sur le plus grand court de tennis du monde soit vers 20h heure suisse. Il s'agira du deuxième duel entre les deux femmes, la Bélarusse ayant gagné le premier il y a deux mois sur le gazon de Berlin.

Jil Teichmann (WTA 85) se frottera pour sa part à l'Américaine Caty McNally (WTA 103) vers 19h heure suisse, alors que Belinda Bencic (WTA 18) démarrera son tournoi face à la qualifiée Zhang Shuai (WTA 114) en "night session" sur le Stadium 17, quatrième plus grand court du complexe de Flushing Meadows.

Issu des qualifications, Jérôme Kym (ATP 176) disputera son premier match dans le tableau final d'un tournoi du Grand Chelem dimanche également. L'Argovien affrontera l'Américain Ethan Quinn (ATP 81) vers 21h heure suisse, sur le court no 12, dans la foulée du match de Jil Teichmann.



L'AC Milan battu à domicile par un promu Federico Bonazzoli (tout à droite) a offert la victoire à Cremonese grâce à un somptueux ciseau retourné Image: KEYSTONE/AP/Luca Bruno L'AC Milan a connu la défaite à domicile pour son premier match de la saison en Serie A. Les joueurs de Massimiliano Allegri ont été battus 2-1 par le promu Cremonese, malgré une nette domination.

Privé de Rafael Leão, blessé, l'AC Milan a pourtant trouvé les ressources pour égaliser à 1-1 dans les arrêts de jeu de la première mi-temps sur une tête de Pavlovic. Mais Cremonese a repris pour de bon les commandes grâce à un somptueux ciseau acrobatique signé Federico Bonazzoli (61e, 2-1).

Ardon Jashari est sorti du banc treize minutes plus tard côté milanais, comme une semaine plus tôt en Coupe d'Italie, remplaçant Luka Modric. Son punch n'a toutefois pas permis aux Rossoneri d'inverser la tendance. Deuxième recrue helvétique dans le camp lombard, Zachary Athekame devra quant à lui patienter avant de faire ses débuts sous ses nouvelles couleurs.



Mumenthaler et Salomé Kora sacrés sur 100 m à Frauenfeld Timothé Mumenthaler (à droite) a survolé les débats en finale du 100 m Image: KEYSTONE/TIL BUERGY Timothé Mumenthaler et Salomé Kora sont les champions de Suisse 2025 du 100 m. Le Genevois et la St-Galloise ont survolé les débats en finale samedi soir à Frauenfeld.

Désormais 3e performeur suisse de l'histoire grâce aux 10''13 réalisés à Genève deux mois plus tôt, Timothé Mumenthaler s'est imposé en 10''26 en finale après avoir couru en 10''27 en demi-finales. Le champion d'Europe en titre du 200 m a devancé Bradley Lestrade (2e en 10''39) et Silvan Wicki (3e en 10''40).

Salomé Kora a quant à elle réussi son meilleur temps de la saison (11''10) en finale. La St-Galloise a triomphé avec 0''15 d'avance sur sa dauphine Géraldine Frey, no 1 helvétique de l'année (11''09), la Valaisanne Emma van Camp se parant de bronze en 11''37. Ajla Del Ponte (11''40) a quant à elle échoué au pied du podium.

A noter les deux médailles conquises par le vice-champion d'Europe 2022 du décathlon Simon Ehammer. L'Appenzellois a cueilli l'or à la longueur, sa discipline de prédilection, avec un excellent bond mesuré à 8m05, après s'être paré de bronze à la perche avec 5m35 plus tôt dans la journée.



L'OM et Ulisses Garcia se relancent après l'affaire Rabiot Les hommes de Roberto De Zerbi ont en partie éteint l'incendie (archives). Image: KEYSTONE/AP/Laurent Cipriani L'Olympique de Marseille et son défenseur genevois Ulisses Garcia s'est relancé samedi au terme d'une semaine agitée et marquée par l'affaire Rabiot. L'OM a battu le promu Paris FC 5-2 au Vélodrome.

Sans Adrien Rabiot ni Jonathan Rowe, placés sur la liste des transferts après leur altercation violente à Rennes vendredi passé, l'OM s'en est remis samedi à ses jeunes et surtout à son "ancien", Pierre-Emerick Aubameyang, auteur d'un doublé, pour se donner un peu d'air.

Fraîchement débarqué du FC Saint-Gall, Willem Geubbels avait pourtant donné des sueurs froides au public marseillais en touchant le poteau dès la 5e minute. Les Olympiens, avec Garcia titulaire sur le flanc gauche de la défense, ont ensuite mené 2-0 avant de voir le PFC recoller au score.

Finalement, l'OM s'en est sorti en fin de match, bien aidé par les entrées pleines d'assurance des jeunes Bilal Nadir (22 ans), Robinio Vaz (19 ans) et Darryl Bakola (18 ans). Ces derniers ont offert à l'OM la victoire et une semaine de calme (relatif, sans doute) avant un difficile déplacement à Lyon dimanche prochain. Après les huit jours de tumulte que l'OM vient de traverser, c'est déjà ça.



Le FC Thoune poursuit son sans-faute avec la manière Irrésistible en ce début de saison, Christopher Ibayi a inscrit l'un des quatre buts du FC Thoune à Zurich Image: KEYSTONE/WALTER BIERI De retour en Super League cette saison, le FC Thoune poursuit son sans-faute. Les Bernois ont signé une quatrième victoire en quatre matches samedi sur la pelouse du FC Zurich (4-0).

Les joueurs de Mauro Lustrinelli ont parfaitement rebondi une semaine après avoir pris la porte au premier tour de la Coupe de Suisse contre Breitenrain (Promotion League). lls ont dominé un pâle FCZ, qui a terminé à 10 après l'expulsion du Sénégalais Philippe Keny (87e) pour sa première apparition en Super League.

Elmin Rastoder (14e) a ouvert la marque pour Thoune après un début de match dominé par les Zurichois, avant que Franz-Ethan Meichtry ne double la mise avec un joli numéro (41e). L'inévitable Christopher Ibayi, auteur de son quatrième but en quatre matches de Super League, a alourdi la marque après le thé (59e), et Valmir Matoshi a clos le spectacle dans le temps additionnel (92e).

Après avoir battu Lugano, Lausanne, Lucerne et donc Zurich, Thoune prend seul les commandes du championnat en attendant le Saint-Gall - Lucerne prévu dimanche. Le club de l'Oberland bernois accueillera Grasshopper samedi prochain pour tenter de prolonger encore un peu ce début d'exercice rêvé, et historique pour un promu.



Leverkusen battu par Hoffenheim et Avdullahu Leon Avdullahu (à droite) célèbre l'égalisation d'Hoffenheim face au Bayer Leverkusen samedi. Image: KEYSTONE/EPA/FABIAN STRAUCH Orphelin de Granit Xhaka et de Xabi Alonso, le Bayer Leverkusen a entamé la Bundesliga par une défaite samedi. Le "Werkself" s'est incliné 2-1 à domicile face à Hoffenheim et Leon Avdullahu.

L'ancien joueur du FC Bâle, débarqué cet été à Hoffenheim, a fait ses grands débuts dans le championnat allemand au milieu du terrain. Il a joué l'intégralité de cette partie que le club du Bade-Wurtemberg a renversée après l'ouverture du score de Leverkusen.

Titularisé au poste de demi défensif avec le SC Fribourg, le Genevois Johan Manzambi a lui connu la défaite devant son public face à Augsbourg (3-1). Cédric Zesiger est rentré en jeu en fin de match pour le club bavarois.

Même sort pour le défenseur lucernois Luca Jaquez, battu avec Stuttgart sur la pelouse d'Union Berlin (2-1).



Jasper Philipsen premier maillot rouge sur la Vuelta Jasper Philipsen a remporté la 1e étape du Tour d'Espagne samedi (archives). Image: KEYSTONE/EPA Jasper Philipsen est le premier maillot rouge du Tour d'Espagne. Le Belge a remporté facilement la première étape de la Vuelta au sprint samedi à Novare, en Italie.

Le sprinteur de l'équipe Deceuninck a réalisé le même coup que sur le Tour de France en juillet, où il avait également endossé le maillot jaune de leader à l'issue de la première étape à Lille. Le Belge de 27 ans avait abandonné deux jours plus tard après une chute.

Bien remis de sa fracture de la clavicule, il a su exploiter le travail parfait de son équipe qui l'a idéalement placé dans le final de cette première étape partie de Turin. Le Danois Mads Pedersen, son principal contradicteur pour les sprints de ce 80e Tour d'Espagne, s'est lui retrouvé distancé après le passage sous la flamme rouge.

Philipsen signe par ailleurs sa 4e victoire d'étape sur la Vuelta après son premier succès en 2020 et ses deux bouquets en 2021. Il devient également le premier sprinteur à porter le maillot rouge de leader à l'issue de l'étape initiale depuis Mark Cavendish en 2010.

Encore en Italie Le Belge aura sans doute de la peine à le conserver dimanche au terme de la 2e étape, une sorte de course de côte qui reliera Alba et Limone Piemonte. Le peloton restera ensuite deux jours supplémentaires en Italie avant de rallier l'Espagne mercredi pour un premier contre-la-montre que le Thurgovien Stefan Küng a sans doute dans le viseur.



Manchester City battu à domicile Le Manchester City de Pep Guardiola a subi la loi de Tottenham samedi Image: KEYSTONE/EPA/ADAM VAUGHAN Manchester City a totalement manqué son affaire pour son premier match à domicile de la saison en Premier League. Les hommes de Pep Guardiola se sont inclinés 2-0 devant Tottenham.

Facile vainqueur de Wolverhampton (4-0) une semaine plus tôt, City a cédé sur des réussites de Brennan Johnson (35e) et de João Palhinha (45+2e). Inoffensifs, les Skyblues n'ont que très rarement inquiété le portier des Spurs Guglielmo Vicario en deuxième mi-temps, ne cadrant que 2 tirs au total.

A noter que Manuel Akanji, qui était resté sur le banc à Wolverhampton, ne figurait cette fois-ci même pas sur la feuille de match côté Manchester City. Un départ du défenseur international suisse semble inévitable.



MotoGP: Marc Marquez remporte le sprint en Hongrie Marc Marquez a gagné son 7e sprint consécutif samedi en Hongrie Image: KEYSTONE/EPA/Tamas Vasvari Marc Marquez (Ducati) a poursuivi sur sa lancée en MotoGP. Auteur du doublé sprint/course principale lors des six précédents Grands Prix, l'Espagnol a remporté le sprint du GP de Hongrie samedi.

Auteur de sa 74e pole position quelques heures plus tôt, Marc Marquez a survolé comme souvent les débats. Intouchable depuis début juin, le leader du championnat du monde a devancé de 2''095 son dauphin italien Fabio Di Giannantonio à l'issue du 13e tour sur le tracé flambant neuf du Balaton Park situé près du Lac Balaton.

Le sextuple champion du monde de la catégorie-reine a ainsi fêté sa 13e victoire en 14 sprints disputés depuis le début de la saison, la 7e de suite. Son seul échec dans la spécialité a été enregistré à la fin mai en Grande-Bretagne, où il avait terminé 2e derrière son frère cadet Alex Marquez.

Marc Marquez creuse donc un peu plus l'écart au championnat du monde. Sa marge sur son plus proche poursuivant, son frère Alex, seulement 8e samedi, est désormais de 162 unités. Troisième du classement des pilotes, Francesco Bagnaia n'a pas marqué de point et pointe à 219 longueurs de Marc Marquez.



Leila Wandeler rejoint West Ham Leila Wandeler a signé pour 3 ans à West Ham Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Leila Wandeler quitte Lyon pour tenter sa chance en Premier League anglaise.

La jeune attaquante fribourgeoise de 19 ans a signé un contrat de trois ans avec West Ham United, a annoncé samedi le club londonien.

"Je suis très heureuse de signer avec West Ham United", a déclaré l'internationale suisse, citée dans le communiqué du club. "C'est un grand moment pour moi, si tôt dans ma carrière: déménager à Londres, ma ville préférée au monde, et jouer dans la meilleure ligue contre des équipes de grande qualité."

Leila Wandeler fut l'une des révélations de l'Euro côté suisse, avec trois apparitions face à l'Islande, à la Finlande puis lors du quart de finale perdu face à l'Espagne. A West Ham, elle retrouvera une autre attaquante suisse, Seraina Piubel, laquelle n'avait pas été retenue pour l'Euro à domicile.



MotoGP: Marc Marquez décroche la pole position Marc Marquez a décroché la pole position du GP de Hongrie Image: KEYSTONE/EPA/Tamas Vasvari Marc Marquez (Ducati) a décroché la pole position du Grand Prix de Hongrie de MotoGP.

L'Espagnol, leader du championnat du monde, a réalisé le meilleur temps des qualifications devant les Italiens Marco Bezzecchi et Fabio Di Ginannantonio samedi.

Intouchable depuis juin avec six doublés course sprint-Grand Prix consécutifs, Marc Marquez a encore écrasé la concurrence sur le tracé flambant neuf du Balaton Park situé près du Lac Balaton, lieu de villégiature favori des Hongrois situé à une centaine de kilomètres de la capitale Budapest.

Le sextuple champion du monde de la catégorie-reine a décroché sa 74e pole de sa carrière en devançant de 0''290 son dauphin Marco Bezzecchi. Les quatrième et cinquième rangs sur la grille seront par ailleurs aussi occupés par des pilotes italiens, Enea Bastiannini et Franco Morbidelli.

