L'Argentine battue, le Brésil tenu en échec Les Argentins ont cédé face au Paraguay, malgré l'ouverture du score de Lautaro Martinez (au centre). Image: KEYSTONE/AP/Jorge Saenz L'Argentine, championne du monde en titre, a été battue jeudi au Paraguay en qualifications pour la Coupe du monde 2026 (2-1). L'Albiceleste reste toutefois en tête du classement. Lionel Messi et ses coéquipiers avaient pourtant idéalement commencé cette partie disputée à Asuncion en ouvrant la marque dès la 11e minute de jeu par Lautaro Martinez. Mais les Paraguayens ont rapidement répliqué, grâce à un but d'Antonio Sanabria (19e), avant de prendre l'avantage en entame de deuxième mi-temps avec une réussite d'Omar Alderete (47e). Avec trois points d'avance sur la Colombie, qui joue vendredi en Uruguay, l'Argentine est toujours première de la qualification pour le prochain Mondial. Le Paraguay occupe la sixième et dernière place directement qualificative. Le Brésil fait match nul Le Brésil, avec un Vinicius en demi-teinte qui a notamment raté un penalty, s'est lui sorti du piège vénézuélien avec un nul tendu (1-1) qui lui laissera des regrets. Après un début d'année 2024 à oublier, la Seleçao, qui poursuit sa convalescence avec son nouvel entraineur Dorival Junior nommé en mars, a pris néanmoins son 7e point en trois rencontres et se replace dans le haut du classement (3e avec 17 points à 5 de l'Argentine)

Trois assists pour Hischier, McDavid atteint les 1000 points Soirée faste pour Nico Hischier (en blanc) et les Devils face aux Florida Panthers d'Aaron Ekblad. Image: KEYSTONE/AP/Wilfredo Lee Nico Hischier a été l'un des artisans de la victoire de New Jersey devant le champion Florida jeudi en NHL (6-3). Le capitaine valaisan des Devils a été crédité de trois assists face aux Panthers. A Sunrise (Floride), où les "diables" s'étaient déjà imposés 4-1 mardi, Nico Hischier a porté à 10 son total de mention d'aides cette saison (20 points au total). Il a été à l'origine de l'ouverture du score de Stefan Noesen, puis du 3-2 (Dawson Mercer) et du 4-2 (encore Noesen), deux buts inscrits en supériorité numérique. Le joueur de centre helvétique a été désigné troisième étoile de cette 12e victoire de la saison des Devils. La première est logiquement revenue au Suédois Jesper Bratt, auteur de son deuxième "hat-trick" en carrière. McDavid dans l'histoire De son côté, Roman Josi - aussi auteur d'un assist - n'a pas réussi à stopper la "machine" Connor McDavid. La star canadienne est devenue le quatrième joueur de l'histoire de la ligue nord-américaine à atteindre le plus rapidement les 1000 points en saison régulière lors de la victoire d'Edmonton devant Nashville (3-2). Un but et un assist lui ont permis de dépasser cette barre symbolique en seulement 659 matches. Seuls Wayne Gretzky (424), Mario Lemieux (513) et Mike Bossy (656) ont eu besoin de moins de parties pour atteindre ce plateau. Les Jets stoppés En déplacement à Tampa, les Jets de Winnipeg ont eux concédé leur deuxième défaite de la saison (en 17 matches). L'équipe la plus en forme de ce début d'exercice, dont fait partie le Grison Nino Niederreiter, a perdu 4-1 face au Lightning du Seelandais Janis Moser. Enfin, les Chicago Blackhawks de Philipp Kurashev (battus 3-1 à Seattle) et les Vancouver Canucks de Pius Suter (dominés 5-2 à domicile par les Islanders) ont également connu les malheurs de la défaite.

Loïc Meillard, le défi après le coup d'arrêt Les performances de la fin de saison dernière invitent à l'optimisme pour Loïc Meillard. Et même cette petite blessure avant Sölden ne doit rien changer à ses objectifs. "Les paroles s'envolent, les écrits restent", écrivait Horace. On pourrait y adjoindre: les photos restent aussi. Surtout pour Loïc Meillard pour qui la photographie est une deuxième passion après le ski. La saison dernière, Meillard a proposé à contrecoeur trois instantanés. Trois images où à chaque fois on le voit perdre un ski, lâché par cette fixation qu'il a lui-même aidé à développer. C'était en géant à Sölden et Adelboden, puis à l'entraînement en descente à Wengen. "Même les photos moins agréables font partie de l'histoire", évoque Meillard. Mais le Valaisan d'origine neuchâteloise ne juge pas les clichés de la saison dernière, il revient sur les photos qui le montrent fin octobre sur le glacier de Rettenbach au-dessus de Sölden, le regard triste, après avoir réalisé que les douleurs dorsales étaient trop fortes pour prendre le départ de l'ouverture de la Coupe du monde. Des photos prises par sa famille et notamment par sa sœur Mélanie. Retrouver la confiance La mésaventure s'est produite au moment d'entrer dans une voiture. Des examens à la clinique Hirslanden de Zurich ont révélé une déchirure dans l'enveloppe du disque intervertébral entre les vertèbres L5 et S1. Meillard dit aussi que ce qu'il a vécu douze mois plus tôt l'a aidé à surmonter ce nouveau coup d'arrêt. Car la situation est toute nouvelle pour lui. Jusqu'à présent, il a été largement épargné par les graves blessures. Son dossier médical est mince et on n'y trouve qu'une blessure au ménisque subie voici huit ans. En même temps qu'il voyait ses skis se détacher tout seuls, le skieur d'Hérémence perdait confiance au cours de l'hiver. Et il lui a fallu du temps pour se libérer et chercher la limite. La recherche de cette confiance en soi l'a affecté. "Ca fatigue et ça prend de l'énergie", avoue-t-il. Un état qui s'est propagé jusqu'à la deuxième moitié de la saison. Car dès ce moment-là, il a donné le change en remportant deux courses, terminé quatre fois 2e et une fois 3e. Des résultats qui l'ont hissé à la deuxième place du général de la Coupe du monde, derrière l'intouchable Marco Odermatt. Capable de battre Odermatt Plus serein, Loïc Meillard ne panique pas après cette blessure au dos qui guérit comme il faut. Pas question toutefois de se précipiter, même s'il espère participer au premier slalom de la Coupe du monde de l'hiver, dimanche à Levi. Meillard considère ses premiers virages courts après sa blessure comme un pas dans la bonne direction. "Je ne prendrai le départ que si je ne ressens plus de douleurs entre les portes à l'entraînement", confie-t-il. Un jour après l'autre, tel est son mantra. Même chose pour son potentiel duel avec Odermatt pour le gros globe. Et ce bien que la superstar ait adoubé Meillard en tant que rival le plus sérieux. L'ombre immense du prodige de Nidwald ne semble pas déranger le skieur d'Hérémence: "Je pratique ce sport parce que je le veux, parce que je l'aime, parce que je l'adore. C'est important pour moi." Meillard se concentre sur une course à la fois. "Si je suis à chaque fois devant, je serai forcément bien placé au général", glisse-t-il. Le défi est grand, mais Meillard l'accepte. Battre Odermatt? Il s'en sent capable. "En tant qu'athlète, tu crois en tes chances, confie-t-il. C'est pour ça qu'on s'entraîne été comme hiver. Même si l'on est amis, quand je suis au départ, Marco est un adversaire comme les autres." La descente attendra Comme Odermatt, Meillard fait partie des meilleurs dans trois disciplines: le géant, le slalom et le Super-G. Quid de la descente? "Quand j'aurai atteint mes objectifs en slalom ou que j'aurai besoin d'un nouveau défi." Le Valaisan d'origine neuchâteloise souhaite remporter le globe de la discipline et une médaille lors d'un grand événement. Catalogué "beau skieur", Meillard recherche désormais l'efficacité en étant plus agressif. "Depuis deux ans, je travaille à attaquer les portes de manière plus directe", conclut-il.

Suisse - Serbie: Beaucoup à se faire pardonner Après 4 matches sans succès et 10 buts encaissés, la Suisse n’a pas le choix: elle doit battre la Serbie à Zurich pour garder l’espoir de figurer toujours parmi les 16 meilleurs en Ligue des Nations. Un succès par trois buts d’écart sera même impératif si Murat Yakin et ses joueurs ne veulent pas être confrontés à une sorte de mission impossible lundi à Ténérife. Battue 2-0 par la Serbie le mois dernier à Leskovac, la Suisse risque de se retrouver dans l'obligation de battre l’Espagne pour éviter la relégation directe en cas de succès étriqué vendredi. "Nous avons encore notre sort entre nos mains. Nous avons démontré il y a deux ans que nous étions capables de gagner en Espagne", lâche Murat Yakin qui garde bien sûr en mémoire la victoire 2-1 à Saragosse du 24 septembre 2022. Elle avait contribué au maintien de la Suisse en Ligue A après, comme cette année, ses trois défaites lors de ses trois premiers matches. Dix-sept ans sans victoire Mais avant de songer à ce défi contre le Champion d’Europe, la Suisse doit livrer la marchandise à Zurich dans un stade où elle n’a plus connu la victoire depuis...dix-sept ans, où elle a aussi traversé les pires moments de son histoire, comme cette défaite 2-1 devant le Luxembourg en 2008. "Nous devons jouer ce match avec une très grande intensité. Mettre aussi beaucoup de verticalité dans notre jeu", souligne Murat Yakin. Le sélectionneur demandera à ses joueurs d'évoluer dans le même registre que lors du 1-1 contre le Danemark du 15 octobre dernier à St-Gall. "Si le but de Zeki Amdouni n’avait pas été refusé par l’arbitre, nous aurions encore une chance de lutter pour la deuxième place du groupe, remarque Murat Yakin. Nous avons été lésés non seulement à St- Gall contre le Danemark, mais aussi lors de nos deux premiers matches à Copenhague et à Genève contre l’Espagne. Il ne faut pas l'oublier." Ce discours de Calimero est recevable. Mais il ne tiendra plus si la Suisse se prend les pieds dans le tapis vendredi soir. Face à la Serbie dans une ambiance que l’on espère pacifique, l’équipe de Suisse aura quand même beaucoup à se faire pardonner. Comme de ne pas avoir su, cet automne, surfer sur le formidable élan de l’Euro. Comme de ne pas avoir exploité une domination sans partage à Leskovac lors de la première mi-temps face à des Serbes apathiques. Au Letzigrund, les Suisses devront cette fois provoquer davantage les un contre un pour mettre de la folie dans leur jeu. A Breel Embolo, à Zeki Admoumi et aussi à Noah Okafor, qui aura du temps de jeu vendredi selon Murat Yakin, de jouer. Avec Kobel et Okafor La nouvelle chance offerte à Noah Okafor – "J’ai toujours été l’un de ses fans ", lâche-t-il – et la titularisation de Gregor Kobel dans les buts sont les seules cartes dévoilées par Murat Yakin. On ignore ainsi si le Bâlois alignera comme face au Danemark une défense à quatre face à une attaque serbe qui pourra compter à nouveau sur l’apport du buteur de la Juventus, Dusan Vlahovic. "La liste des absents nous impose de trouver des solutions, de faire preuve de créativité", remarque Murat Yakin. Celui qui passe, grâce à ses résultats, désormais comme le plus grand sélectionneur de l'histoire, sait parfaitement qu'il engage une partie de son crédit ce vendredi. Une relégation consommée avant l'ultime journée écornerait son image auprès de ses supporters qui n'avaient cessé de l'acclamer lors de ses demi-tours d'honneur d'avant-match à l'Euro.

Kevin Pasche: "Je me suis enfin trouvé à la hauteur" Kevin Pasche (de dos), ici devant Denis Malgin, a réalisé une grande performance face aux Zurich Lions. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT La soirée a été parfaite pour Kevin Pasche et le Lausanne HC jeudi face à Zurich. Très exigeant, le portier vaudois voulait réagir après des performances qui ne l'avaient pas satisfait. Son cri de rage aurait sans doute retenti dans la patinoire de Malley si les fans lausannois n'avaient pas fêté comme il se doit la victoire de leurs Lions (2-0) au moment de la sirène finale. Kevin Pasche a tenu bon devant son filet lors de dernières minutes âprement disputées, face à des Zurichois évoluant à 6 contre 4. "A Berne avant la trêve internationale (défaite 7-2) et mardi contre Genève (défaite 5-0) je ne m'étais pas trouvé à la hauteur. Je voulais vraiment répondre ce soir et l'équipe m'a beaucoup aidé. Je me suis enfin trouvé à la hauteur et ça fait du bien", a lâché en zone mixte le jeune gardien de 21 ans, qui vit sa première saison en tant que portier numéro 1 en National League. Match référence "C'est le match référence qu'il nous fallait pour bien recommencer après la pause. En plus contre Zurich, c'était parfait. Maintenant il s'agit de faire preuve de plus de constance", a poursuivi Kevin Pasche. Le cerbère du LHC n'a pas manqué de saluer le travail de sa défense lors d'une fin de match intense qui a sans doute rappelé à certains spectateurs la dernière finale des play-off, perdue en sept matches face à ce même Zurich. "+Glausi+ (réd: Andrea Glauser) m'a sauvé deux buts ce soir, j'en ai sauvé d'autres pour certains. On avait une bonne alchimie, mais on sait qu'on ne l'aura pas chaque soir. Il faut qu'on travaille là-dessus", a expliqué le gardien lausannois, qui garde l'objectif fixé par son entraîneur Geoff Ward en ligne de mire. "Du beau spectacle" "La période allant jusqu'à décembre va être intense et importante. On veut vraiment rester dans le top 5, même dans le top 3", a-t-il annoncé. Avec un point d'avance seulement sur Zurich (qui a joué deux matches en moins) et deux sur Davos, Kevin Pasche est conscient que cette première place n'a pas la plus grande des valeurs. "Ce statut de leader est gratifiant, mais on sait qu'une défaite vendredi à Zoug peut nous faire retomber de deux ou trois places", a-t-il rappelé. "C'est très serré cette année et c'est beau pour les fans. C'est beaucoup plus de pression pour nous aussi, mais ça produit du beau spectacle." Difficile de le contredire.

National League: Lausanne nouveau leader L'Angleterre veut remonter dans l'élite de la Ligue des nations (archives). Image: KEYSTONE/EPA/Kimmo Brandt Lausanne est le nouveau leader de National League. Les Lions vaudois ont maté Zurich jeudi à domicile (2-0) pour s'emparer de la tête du classement, avec un point d'avance sur leur adversaire du soir. A Malley, où il avait remporté ses trois matches en finale des derniers play-off face à ce même Zurich, le LHC a mis fin à la série de six victoires consécutives du champion en titre, lui infligeant au passage sa troisième défaite de l'exercice. Seuls Fribourg et Kloten avaient réussi à faire tomber le ZSC cette saison en National League. Les hommes de Geoff Ward, visiblement peu marqués par la claque reçue deux jours plus tôt lors du huitième de finale aller de Champions League contre Genève-Servette (5-0), ont affiché un visage conquérant digne de leur nouveau statut de leader. Ils ont outrageusement dominé le premier tiers-temps, concrétisant leur mainmise par deux buts. Le premier est venu d'un maître-tir du Tchèque David Sklenicka (10e). Le deuxième de l'opportunisme de Michael Hugli, après un excellent travail fourni par Fabian Heldner (12e). Kevin Pasche impérial Le succès des Lions vaudois, qui auraient pu alourdir la marque lors des deux périodes suivantes, porte également la marque de Kevin Pasche. Le jeune gardien du LHC (21 ans) a poursuivi sur la lancée de son très bon début de saison. Après une légère frayeur à la 3e minute de jeu, il est monté en puissance au fil du match, se montrant imperturbable face aux assauts zurichois, et notamment ceux de Denis Malgin. L'international helvétique, le Zurichois le plus remuant jeudi, a vu toutes ses tentatives être repoussées avec autorité par le cerbère vaudois (14e, 33e, 39e). Bien aidé par sa défense - et les encouragements des plus de 9000 supporters lausannois - Kevin Pasche n'a pas non plus craqué lors des deux derniers jeux de puissance zurichois, à la fin du troisième tiers-temps. Il a ainsi signé son quatrième blanchissage de la saison en championnat. Lausanne aura l'occasion de confirmer son nouveau statut dès vendredi à Zoug. Zurich, de son côté, tentera de réagir lors de la réception de Davos.

Sinner: trois sur trois à Turin Jannik Sinner enchaîne les victoires Image: KEYSTONE/AP/Antonio Calanni Jannik Sinner a signé face au Russe Daniil Medvedev une troisième victoire de suite (6-3 6-4) lors du Masters ATP à Turin. Cela a permis à Taylor Fritz d'atteindre les demi-finales. Déjà assuré depuis jeudi après-midi de participer au dernier carré du "tournoi des maîtres", Sinner (23 ans) a terminé à la première place de son groupe avec un carton plein de trois victoires, six sets remportés et aucun perdu. Medvedev (ATP 4) devait impérativement battre Sinner (ATP 1) en deux sets pour devancer Fritz, vainqueur plus tôt de l'Australien Alex De Minaur 5-7 6-4 6-3. Mais contre Sinner, qui avait remporté sept de leurs huit dernières confrontations, le Russe n'a fait illusion que pendant un gros quart d'heure. Fautes directes Multipliant les fautes directes (17 dans le premier set pour quatre coups gagnants), il a perdu son service dans le septième jeu et ne s'en est pas remis. Dans la seconde manche, l'Italien a pris rapidement le service de son adversaire pour mener 3-1, avantage aussitôt perdu. A 4-4, Sinner a refait la différence, cette fois définitivement. En demi-finales samedi, le grand roux, finaliste malheureux de l'édition 2023 du Masters ATP, affrontera le 2e du groupe "John Newcombe" dont l'issue sera décidée vendredi. Fritz sera opposé lui au vainqueur de cette poule. L'Allemand Alexander Zverev est en ballottage favorable avec deux victoires en deux matches, avant d'affronter l'Espagnol Carlos Alcaraz (une victoire, une défaite). Le Norvégien Casper Ruud, opposé au Russe Andrey Rublev (deux défaites), a lui aussi remporté un match.

Masters ATP: Sinner continue Taylor Fritz: un superbe succès Image: KEYSTONE/EPA/Alessandro Di Marco Jannik Sinner participera aux demi-finales des Masters ATP à Turin. L'Italien a obtenu cette certitude après le succès de l'Américain Taylor Fritz face à l'Australien Alex De Minaur 5-7 6-4 6-3. En s'adjugeant la première manche 7-5 contre Fritz (5e mondial), De Minaur (7e) a offert à Sinner son billet pour le dernier carré. Mais l'Australien a perdu tout espoir de qualification en concédant les deux manches suivantes et sa troisième défaite en trois matches dans ce "tournoi des maîtres" qu'il découvrait. Fritz, vainqueur de deux matches de poules sur trois, peut lui rallier le dernier carré, à condition que Sinner batte Medvedev ou qu'il s'incline en trois sets. "Je vais devoir attendre pour savoir ce qu'il va se passer, c'est dur. Je vais regarder leur match et espérer pour le mieux", a déclaré l'Américain. "Cela a été un match compliqué contre un adversaire compliqué, redoutable du fond de court", a-t-il poursuivi. Sinner, qui a remporté ses deux premiers matches des Masters ATP 2024, contre De Minaur et Fritz, terminera premier de son groupe s'il remporte un set, quel que soit le résultat de son match.

A 40 ans, Lindsey Vonn réintègre l'équipe américaine Lindsey Vonn pourrait bien revenir sur les pistes de la Coupe du monde féminine Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Après Marcel Hirscher, une autre grande figure du ski alpin pourrait bien revenir en Coupe du monde. A 40 ans, Lindsey Vonn a réintégré l'équipe des Etats-Unis. Dans un article du "New York Times", on apprend qu'avec un genou droit tout neuf, l'ancienne speed queen ne ressent plus de douleurs et qu'elle ne verrait pas d'un mauvais oeil une éventuelle participation aux JO de 2026 à Cortina. Lorsqu'elle a arrêté la compétition voici cinq ans, elle était la femme qui comptait le plus grand nombre de victoires avec 82 succès en Coupe du monde. Depuis, l'ouragan Mikaela Shiffrin est passé par là et lui a subtilisé ce record en le portant pour l'heure à 97. Lindsey Vonn réintègre l'équipe nationale américaine avec l'ambition de revenir en Coupe du monde. Cela ne sera évidemment pas ce week-end à l'occasion du slalom de Levi, mais la Coupe du monde s'envolera pour l'Amérique du Nord et notamment des épreuves de vitesse à Beaver Creek. Elles utiliseront pour la première fois la piste Birds of Prey, traditionnellement dévalée par les messieurs, et c'est peut-être ce défi qui attire particulièrement Lindsey Vonn.

A 58 ans, Tyson remonte sur un ring contre le YouTubeur Jake Paul Mike Tyson va affronter Jake Paul à Arlington Image: KEYSTONE/AP/Julio Cortez Agé de 58 ans, la légende des poids lourds Mike Tyson remonte sur un ring. Ceci pour un combat professionnel aux allures d'exhibition vendredi contre le YouTubeur Jake Paul. Porté par le géant du streaming Netflix et par la société de promotion de Jake Paul, Most Valuable Promotions (MVP), l'évènement programmé à 19h heure locale (02h en Europe) fait remonter Mike Tyson sur un ring, à un âge avancé, face à un YouTubeur de 27 ans devenu boxeur, qui n'était donc pas né du temps de la splendeur de son adversaire. De nombreux observateurs, notamment l'ancien champion du monde américain de boxe Deontay Wilder, ont fait part de leur préoccupation de voir un quasi-sexagénaire aligné dans un combat professionnel, disant redouter une blessure grave. Tyson avait dû repousser le combat initialement prévu le 20 juillet, après avoir reçu un traitement médical le 26 mai à bord d'un avion dans lequel il s'était plaint de nausées et de vertiges. Les organisateurs insistent sur le caractère professionnel du combat, disputé avec l'aval de la commission texane chargée des licences pour les combats de boxe, pour huit reprises de 2 minutes, au lieu des douze rounds de 3 minutes souvent pratiqués par les pro. Tyson n'a plus boxé chez les professionnels depuis juin 2005 et une défaite contre l'Irlandais Kevin McBride. Au cours de sa carrière tumultueuse débutée en 1985, "Iron Mike", champion du monde des poids lourds, avait remporté 50 victoires dont 44 par KO, mais avait aussi subi six défaites, sa première en 1990 contre James "Buster" Douglas à Tokyo, et deux autres restées célèbres contre Evander Holyfield en 1996 et 1997. Son dernier championnat du monde remonte à 2002, à Memphis, où le Britannique Lennox Lewis l'avait envoyé au tapis au huitième round. Jake Paul, YouTubeur aux 20,8 millions d'abonnés, a déjà disputé dix combats professionnels, en remportant neuf. Il avait déjà affronté une vieille gloire des rings, l'Américain Floyd Mayweather Jr., lors d'une exhibition en juin 2021. Ancien sport très populaire, la boxe peine à rester dans la lumière, et multiplie ces dernières années les affiches non conventionnelles, comme celles de Jake Paul, ou les affrontements entre le roi du MMA Francis Ngannou et les lourds Tyson Fury et Anthony Joshua.

Bencic de retour en simple, la Suisse favorite Belinda Bencic, à droite, se réjouit de pouvoir redéfendre les couleurs de la Suisse Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX La Suisse part favorite à Bienne dans le barrage de la Billie Jean King Cup contre la Serbie pour le maintien dans le groupe mondial I. Vendredi, Golubic et Bencic joueront les deux premiers simples. Cela fait presque exactement deux ans que Belinda Bencic n'avait plus représenté la Suisse en compétition par équipes. La dernière fois c'était pour enlever le point décisif pour le titre mondial contre l'Australienne Ajla Tomljanovic à Glasgow. Elle réintègre l'équipe aujourd'hui en tant que jeune maman et a reçu immédiatement le soutien du capitaine Heinz Günthardt qui l'a sélectionnée pour être la première sur le terrain en simple. Lors de son retour à l'entraînement, la Saint-Galloise de 27 ans a convaincu et ainsi mérité sa nomination. Après ses deux premiers tournois depuis plus d'un an au niveau ITF à Hambourg et au Luxembourg, elle est encore - ou à nouveau - numéro 913 mondiale. Le duel avec la leader de l'équipe serbe Lola Radivojevic (WTA 181), de huit ans sa cadette, devrait être le point fort de la première journée. "Quand Belinda a frappé ses premières balles, on a vu qu'elle n'avait rien perdu de son tennis, a expliqué Günthardt. Elle n'est peut-être pas aussi rapide que si elle était en pleine forme, mais elle est en forme et c'est une excellente joueuse de tennis. C'est pourquoi je ne pouvais pas me passer d'elle." Golubic en confiance Viktorija Golubic (WTA 108) entrera en scène juste après et sera clairement la favorite contre Mia Ristic (WTA 394), surtout après sa deuxième victoire dans un tournoi WTA il y a à peine deux semaines en Chine. "Viktorija a ramené beaucoup de confiance de Chine et a été un pilier de notre équipe ces dernières années, analyse le sélectionneur. C'est aussi pour cette raison que j'ai su relativement tôt qui allait disputer les premiers simples." Les Serbes ont perdu une grande partie de leur lustre d'antan avec les retraites des deux anciennes numéros unes mondiales, Ana Ivanovic et Jelena Jankovic. Le duo n'avait échoué qu'en finale de la Fed Cup en 2012. Sans sa seule joueuse du top 100, Olga Danilovic, absente pour des raisons non précisées, aucune joueuse serbe sélectionnée n'a plus de 21 ans. "Je ne sais pratiquement rien d'elles, a d'ailleurs admis Heinz Günthardt en début de semaine. Mais le classement ne fait pas gagner de points." C'est pour cette raison qu'il a attentivement suivi les entraînements. Cela ne change toutefois rien à la situation et au fait que son équipe est favorite. Tout autre résultat que le maintien de la Suisse dans le groupe mondial I serait une grande déception. Pour les simples de samedi, les quatre mêmes joueuses sont pour l'instant inscrites. Pour le double final, Jil Teichmann et Bencic sont pour l'instant annoncées face à Katarina Jokic et Anja Stankovic. Simona Waltert et Céline Naef pourraient entrer en jeu samedi en cas d'éventuels changements.

Michael Schär nouvel entraîneur national Michael Schär est le nouvel entraîneur national de cyclisme sur route Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Michael Schär est le nouvel entraîneur national de cyclisme sur route. Le Lucernois prendra la succession de Michael Albasini début janvier. Schär, qui sera responsable des cadres nationaux Elite et M23, conserve son poste de directeur sportif de l'équipe Lidl-Trek. "Je me réjouis beaucoup de ce nouveau défi et j'espère pouvoir transmettre ma passion et un peu de mon expérience aux jeunes coureurs", explique Schär dans un communiqué de Swiss Cycling. "Je suis heureux que nous ayons pu régler la succession de Michael Albasini aussi rapidement. Michael Schär était le candidat que nous souhaitions. Il connaît notre système, les coureurs et amène un vrai savoir-faire du monde professionnel", précise le directeur sportif de Swiss Cycling Patrick Müller. Schär ne s'aventure pas en terrain inconnu au sein de la fédération. Fin septembre, lors des Championnats du monde de Zurich, il a oeuvré comme assistant de son prédécesseur. Aujourd'hui âgé de 38 ans, Schär avait mis un terme à sa carrière il y a un an. Albasini quitte lui Swiss Cycling après quatre saisons. Il travaillera à l'avenir pour l'équipe suisse Q36.5 en tant que directeur sportif.

Victor Wembanyama assomme Washington Victor Wembanyama (à droite) attaque le panier face à Kyle Kuzma pour son premier match à 50 points. Image: KEYSTONE/AP/Darren Abate On n’arrête pas Victor Wembanyama en ce mois de novembre ! Kyshawn George et Washington l’ont appris à leurs dépens jeudi soir au Texas. Le prodige français a inscrit 50 points, grâce notamment à 8 tirs primés, lors du succès 139-130 de San Antonio face aux Wizards, qui ont concédé leur sixième défaite de rang. A 20 ans et 314 jours, Victor Wembanyama est devenu le quatrième joueur le plus jeune de l’histoire de la NBA à atteindre ce seuil des 50 points derrière Brandon Jennings, LeBron James et Devin Brooker. Sorti du banc, Kyshawn George ne peut pas rougir de sa performance. Aligné durant 32 minutes, le Valaisan a inscrit 12 points, a cueilli 3 rebonds, délivré 6 assists et volé 2 ballons pour un différentiel de +7. Kyshawn George retrouvera Clint Capela vendredi à Atlanta pour le troisième derby suisse de l’année. Il a gagné les deux premiers pour les deux seules victoires des Wizards à ce jour. 59 points pour Giannis Antetokounmpo Victor Wembanyama ne fut toutefois pas le joueur le plus prolifique de la soirée. Giannis Antetokounmpo a, en effet, marqué... 59 points pour permettre à Milwaukee de battre 127-120 Detroit en prolongation. Le pivot grec signe ainsi le record de points de cette saison. Son record personnel est un match à 64 points la saison dernière contre Indiana.

L'Angleterre en position délicate en attendant Tuchel Avant la prise de fonctions de Thomas Tuchel au poste de sélectionneur en janvier, l'Angleterre n'a plus le droit à l'erreur en Ligue des nations. Les Three Lions devront à tout prix s'imposer jeudi en Grèce s'ils entendent remonter en Ligue A. A deux tours de la fin de la phase de groupes et un mois après sa défaite à domicile contre les Grecs (2-1), le retour direct de l'Angleterre dans l'élite de la Ligue des nations est loin d'être garanti. Le duel à Athènes revêt donc une importance primordiale pour les hommes de l'entraîneur intérimaire Lee Carsley, qui accueilleront ensuite l'Irlande dimanche. L'Italie en pole position Au sein de la Ligue A, seules l'Allemagne et l'Espagne ont déjà obtenu leur billet pour les quarts de finale. L'Italie, la France et la Belgique se disputent deux tickets pour la phase finale dans le groupe 2. Les Italiens, invaincus, sont en pole position et ont encore besoin d'une victoire dans les duels qui leur restent à disputer contre leurs concurrents directs jeudi (contre la Belgique) et dimanche (contre la France). La France de Didier Deschamps, sans Kylian Mbappé pour la deuxième trêve internationale de suite, est deuxième avec cinq points d'avance sur la Belgique un de retard sur la Squadra Azzurra. Les Bleus peuvent se qualifier dès jeudi en cas de victoire à domicile contre Israël. Le Portugal pratiquement qualifié Les Pays-Bas n'ont récolté que cinq points en quatre matches mais la qualification est toujours possible pour la troupe de Ronald Koeman, qui affronte la Hongrie samedi dans un match décisif dans le groupe 3. Enfin, la qualification ne devrait pas échapper au Portugal, en tête du groupe 1 avec trois points d'avance sur la Croatie et six sur la Pologne.