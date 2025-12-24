Niederhäuser bat Capela ++ Nashville enchaîne

Cadieux a fait son choix Jan Cadieux a défini le cadre de 25 joueurs pour le Mondial M20 Image: KEYSTONE/ANDREAS BECKER Après trois matches de préparation, Jan Cadieux a défini le cadre de 25 joueurs pour le Mondial M20 dans le Minnesota. Quatre joueurs rentrent à la maison.

Ainsi les défenseurs Guus van der Kaaij (Rouyn-Noranda Huskies) et Simon Müller (Davos) et les attaquants David Bosson (Drummondville) et Lenny Giger (Sioux City Musketeers) ne font plus partie de la sélection.

Jan Cadieux a donc tranché et gardé trois gardiens, huit défenseurs et quatorze attaquants. La défense possède plusieurs joueurs "d'expérience" avec Ludvig Johnson (Fribourg), Niklas Blessing (Bienne), Basile Sansonnens (Lausanne), Nik Lehmann (Langnau), Daniil Ustinkov (Zurich) ou encore Leon Muggli (Hershey, ex-Zoug).

En attaque, les regards se porteront sur le Biennois Jonah Neuenschwander, Lars Steiner (Rouyn-Noranda Huskies) ou encore Jamiro Reber (HV71 et pressenti pour rejoindre Fribourg).



Niederhäuser gagne le "derby" suisse Yanic Konan Niederhäuser (qui défend sur Alperen Sengun) et les Clippers ont battu Houston mardi Image: KEYSTONE/AP/Jae C. Hong Yanic Konan Niederhäuser a signé un retour gagnant dans l'alignement des Clippers mardi. La franchise de Los Angeles a dominé les Houston Rockets de Clint Capela 128-108.

Aligné en NBA pour la première fois depuis le 15 décembre, Yanic Konan Niederhäuser a réussi 3 points - dont 2 grâce à un dunk rageur -, 2 rebonds et 1 interception. Le "rookie" fribourgeois a griffé le parquet durant 15 minutes, son plus grand temps de jeu de la saison, profitant de la blessure du pivot titulaire Ivica Zubac.

Les Clippers ont signé leur huitième victoire de la saison seulement, la deuxième d'affilée, grâce notamment aux 41 points de Kawhi Leonard. Du côté de Houston, Clint Capela n'est entré en jeu qu'en fin de partie, alors que le match était joué. Le pivot genevois a inscrit 2 points, en 5' passées sur le parquet.

Les Rockets marquent ainsi le pas avec cette deuxième défaite consécutive, la quatrième dans leurs cinq dernières sorties. La franchise texane ne pointe ainsi plus qu'au 6e rang de la Conférence Ouest avec 17 victoires pour 10 défaites. Les Clippers sont quant à eux "scotchés" en queue de classement, avec 21 défaites au total.

Une 23e défaite pour Washington Les Washington Wizards du Valaisan Kyshawn George ont quant à eux enregistré leur 23e défaite en 28 matches mardi, s'inclinant 126-109 à Charlotte. La soirée fut compliquée pour George, qui n'a inscrit que 2 points (à 1/9 au tir) et a terminé la rencontre avec un différentiel de -20 en 31 minutes de jeu.



Josi et les Predators sur leur lancée Josi a inscrit mardi son 3e but de la saison Image: KEYSTONE/AP/GEORGE WALKER IV Les Predators de Roman Josi ont cueilli une troisième victoire d'affilée mardi en NHL. Nashville a battu Minnesota 3-2 après prolongation grâce notamment à un but de son capitaine bernois.

Roman Josi a signé sa troisième réussite de la saison, la deuxième depuis son retour de blessure il y a un mois, d'un tir du poignet en supériorité numérique pour permettre à son équipe de prendre l'avantage 2-1 à la 18e minute. Il s'agit de son 16e point de la saison, mais aussi de son 193e but en saison régulière.

Les Predators ont forcé la décision après 53 secondes en "overtime" sur un but de Steven Stamkos pour cueillir un quatrième succès dans leurs cinq dernières sorties. Le retour de Josi a fait le plus grand bien à la franchise du Tennessee, qui a remporté huit des onze matches qu'elle a disputés en décembre.

Kevin Fiala a lui aussi trouvé le chemin des filets mardi, pour la 13e fois de la saison. L'attaquant saint-gallois des Kings a inscrit le but de l'espoir pour Los Angeles, le 3-1, à la 37e, en profitant d'un puck perdu par la défense du Kraken de Seattle. Mais Seattle a tenu bon pour s'imposer 3-2 en Californie.

Un assist en vain pour Hischier La défaite fut également au rendez-vous pour les "Swiss Devils", qui se sont inclinés 2-1 à New York face aux Islanders. La soirée avait pourtant bien commencé pour New Jersey, qui a ouvert la marque à la 16e minute sur une réussite de Brett Pesce avec une passe décisive du Valaisan Nico Hischier à la clé.

Mais ce dernier match avant la pause de Noël a viré au cauchemar. Jonas Siegenthaler a "réussi" un assist bien involontaire sur le 1-1 des Islanders signé Simon Holmström (32e), le gardien de New Jersey Jacob Markström ayant dégagé le puck directement sur son défenseur zurichois... Les Isles ont marqué le but de la victoire à 1'15 de la fin du temps réglementaire.



Ski alpin: Lindsey Vonn officiellement qualifiée pour ses 5e JO Après trois départs en 2025, Lindsey Vonn mène déjà le classement de la Coupe du monde de descente (archives). Image: KEYSTONE/EPA La vedette américaine du ski alpin Lindsey Vonn, de retour au plus haut niveau à 41 ans, est officiellement qualifiée pour les JO de Milan Cortina, ses cinquièmes, a annoncé sa fédération mardi.

Lindsey Vonn, revenue à la compétition il y a un peu plus d'un an après plus de cinq ans de pause, a retrouvé cet hiver un niveau exceptionnel: elle compte quatre podiums dont une victoire en cinq courses et mène le classement de la Coupe du monde de descente après trois départs.

Ses excellents résultats, loin devant les autres Américaines, lui assurent un billet pour la descente olympique programmée le 8 février à Cortina d'Ampezzo, station emblématique du circuit mondial où elle s'est déjà imposée à douze reprises (six descentes, six super-G).

Lindsey Vonn a déjà participé à quatre éditions des jeux Olympiques d'hiver, remportant le titre en descente et le bronze en super-G à Vancouver en 2010, avant une nouvelle médaille de bronze en descente à Pyeongchang en 2018.



National League: Genève bat un LHC aux batteries vides Un net succès qui fait du bien aux Genevois Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Genève est sorti victorieux de son ultime match de l'année en National League. Aux Vernets, les Aigles ont battu Lausanne 7-3 dans un derby lémanique rempli de tensions.

Inconstants, battus lors de cinq de leurs sept derniers matches, les Genevois se sont offert un joli cadeau en ces périodes de Fêtes. Mais les hommes de Ville Peltonen ont encore du pain sur la planche.

Les Grenat furent les premiers à se mettre en branle. A la 4e, c'est Tim Berni qui est parvenu à ouvrir le score. Puis à la 8e, c'est Marco Miranda qui a enfilé l'aiguille en power-play. A ce moment-là, on pouvait dire que ça sentait le sapin pour Lausanne.

Sauf que les Vaudois, privés d'une floppée de joueurs dont le meilleur défenseur de National League, Erik Brännström, ont su répondre à la 15e via Fuchs. Malgré deux avantages numériques, les Lions ont eu de la peine à être aussi efficaces que lorsque Brännström dirige les opérations.

Douay aux vestiaires, le tournant Les hommes de Geoff Ward ont en plus dû surmonter la perte de Floran Douay à la suite d'une charge sur un Genevois à la 19e. En infériorité numérique pendant cinq minutes, le LHC a encaissé deux buts (Puljujärvi et Vesey) au début du tiers médian, puis un troisième dans la foulée (Jooris).

Secoué et fatigué par son quatrième match en cinq jours, Lausanne a trouvé les ressources pour répondre à la 33e par son top scorer Czarnik, sauf que 42 secondes plus tard Jooris a signé un doublé. Mais les Aigles n'ont pas semblé sereins lorsque Czarnik a réduit une nouvelle fois le score à la 35e. La fin du tiers fut d'ailleurs assez compliquée pour les joueurs de Ville Peltonen, comme perdus sur la glace. Ou quand l'inconstance actuelle ressort même dans une partie au cours de laquelle Genève mène largement.

Heureusement pour le GSHC qu'avec un matelas conséquent, le troisième tiers se déroula sans trop de sueurs froides pour les locaux. Mais il va sans dire que dans une partie avec davantage d'enjeu et face à un adversaire moins cabossé, les Genevois auraient pu se faire du souci. Genève remonte à la 5e place, mais la bataille pour être dans les six va encore se poursuivre en 2026.Hockey



National League: Fribourg battu à Kloten, Ajoie gagne à Ambri Profico et Meyer célèbrent le 1-0 Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER Fribourg Gottéron a vu sa belle série en National League prendre brutalement fin. Les Dragons se sont crashés dans la banlieue zurichoise, s'inclinant 4-3 contre Kloten.

Face à l'avant-dernier du classement, les Fribourgeois semblaient pourtant avoir les moyens de fêter un sixième succès consécutif. Mais il n'en a rien été. Leur entame de la partie a été catastrophique: Gottéron a encaissé trois buts - Profico (7e), Derungs (10e) et Diem (13e) - en un peu plus de six minutes, dont un à cinq contre quatre!

Les joueurs de Roger Rönnberg ne se sont jamais remis de ce départ raté malgré un sursaut en fin de rencontre. Mais le 4-3 signé De la Rose à 36 secondes de la fin a été trop tardif pour que les visiteurs évitent la défaite.

Ajoie s'impose Pour sa part, la lanterne rouge Ajoie a fêté un joli succès 5-2 sur la glace d'Ambri-Piotta. Pedretti (5e), Sopa (13e), Honka (38e), Hazen (47e) et Turkulainen (52e) ont marqué pour les Jurassiens. Ils ont ainsi bien terminé leur périple tessinois, 24 heures après un net revers à Lugano. Les bianconeri ont eux enchaîné en allant gagner 4-2 à Langnau après avoir été menés 1-0 puis 2-1.

Bienne a confirmé ses difficultés récurrentes loin de sa glace. Les Seelandais ont perdu 4-2 dans l'antre des Zurich Lions. Alors qu'il y avait 1-1, un doublé de Grant (43e/50e), les deux fois en power-play, a fait la différence.

Comme ses dauphins fribourgeois et lausannois, le leader Davos a aussi perdu mardi soir. Les Grisons se sont inclinés 3-2 tab à Zoug. Ils passeront néanmoins Noël bien installés en tête avec 10 points d'avance sur Fribourg et 12 sur le LHC.



Word Tour: Oscar Onley s'engage avec Ineos Oscar Onley durant le Tour de Suisse 2025 Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER L'Ecossais Oscar Onley (23 ans) change d'équipe en World Tour. Il quitte la formation Picnic PostNL pour rejoindre Ineos, ont annoncé les deux structures.

Passé professionnel en 2019, Onley compte deux victoires à son actif (une étape du Tour Down Under en 2024, une étape du Tour de Suisse cette année) mais il s'est surtout révélé comme un coureur de classement général. En 2025, il a fini 4e du Tour de France, 3e du Tour de Suisse et 4e place du Tour de Grande-Bretagne.

"Les performances d'Oscar en 2025 ont été vraiment incroyables. J'ai couru mon premier Tour de France quand j'avais 21 ans, alors voir ce qu'il a réussi cette année sur le Tour à 22 ans, c'était vraiment impressionnant", a déclaré dans un communiqué Geraint Thomas, retraité du peloton devenu directeur sportif de l'équipe Ineos Grenadier.



CAN 2025: belle entrée en matière du Sénégal Un doublé pour Nicolas Jackson Image: KEYSTONE/AP/Mosa'ab Elshamy Le Sénégal a bien négocié son entrée dans la CAN 2025. A Tanger (groupe D), les Lions de la Teranga ont battu le Botswana 3-0. Les Sénégalais ont dominé et auraient pu gagner plus nettement encore.

Après avoir galvaudé plusieurs occasions, c'est Nicolas Jackson qui a trouvé la faille à la 40e. L'attaquant prêté par Chelsea au Bayern Munich s'est aussi fait l'auteur du 2-0 peu avant l'heure de jeu (59e). Ndiaye a scellé le score final (90e). Dans ce même groupe, la RD Congo s'est imposée 1-0 face au Bénin.



Equipe nationale féminine: Julia Simic désignée coach adjointe Julia Simic (à gauche) est la nouvelle adjointe du sélectionneur de l'équipe de Suisse dames Rafel Navarro. (Archives) Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER L'ex-internationale allemande Julia Simic a été désignée entraineuse adjointe de l'équipe de Suisse dames, a annoncée mardi l'ASF. Elle travaillera de concert avec le sélectionneur Rafel Navarro.

Simic a joué de nombreuses années en Bundesliga, notamment au Bayern Munich, avant de terminer sa carrière à l'AC Milan. Elle était jusqu'à présent l'entraineuse des M20 à l'Eintracht Francfort.

Le nouveau sélectionneur de l'équipe de Suisse Rafel Navarro s'est réjoui de cette arrivée: "Julia dispose d'une grande expérience internationale et d'une compréhension contemporaine du jeu. Elle sera un atout précieux pour notre équipe, tant sur le plan sportif qu'humain, et nous nous réjouissons de franchir les prochaines étapes avec elle", a-t-il déclaré dans le communiqué de l'Association suisse de football.



NHL: Le Zurichois Suter perd son 400e match de saison régulière Le Zurichois PIus Suter (au centre) n'a pas pu célébrer de victoire pour son 400e match de saison régulière de NHL. Image: KEYSTONE/AP/Chris O'Meara Pius Suter est sorti perdant de son 400e match de saison régulière de NHL. Le Zurichois s'est incliné avec les St. Louis Blues chez le Tampa Bay Lightning du Bernois Janis Moser 4-1.

Les Blues sont la 4e équipe de Suter en NHL, après les Chicago Blackhawks, les Vancouver Canucks et les Detroit Red Wings. À ces 400 matches de saison régulière s'ajoutent treize rencontres de play-off disputées durant l'exercice 2023/24 avec les Canucks.

Dans la nuit de lundi à mardi, l'ancien attaquant des ZSC Lions a tiré deux fois, mais n'a plus marqué depuis neuf matches. De son côté, le défenseur Moser a quitté la glace avec un bilan de plus 2.

Nouvelle défaite pour Fiala et les Kings Les Los Angeles Kings de Kevin Fiala se sont inclinés 3-1 contre les Columbus Blue Jackets dans un duel entre deux équipes en crise. Pour les Kings, il s'agit de la cinquième défaite en six matches, tandis que les Blue Jackets n'ont gagné que deux de leurs neuf derniers matches.



SL: Henchoz veut allier "constance" et "fraîcheur" avec le LS Le LS peut être satisfait de sa première moitié de saison, lui qui s'est assuré un printemps européen. Son directeur sportif Stéphane Henchoz dresse le bilan avant la trêve.

À peine sorti du terrain dimanche, le Fribourgeois évacue d'entrée tout commentaire sur la défaite du jour. En revanche, il aligne les explications sur la performance d'ensemble de l'équipe après 33 matches.

Car au-delà de l'échec contre Lucerne, l'absence de certains cadres offensifs permet en partie d'expliquer qu'un but seulement ait été marqué par le LS lors des cinq dernières rencontres. Mais pas seulement: "Les milieux Beloko, Al Saad, Soppy, Lekwaeiry et l'attaquant Diakité sont indisponibles", rappelle Henchoz.

"Mais il y a eu beaucoup de mauvaises décisions qui ont coûté cher. On a manqué un petit peu de fraîcheur physique et mentale", admet celui qui a joué plus de 200 matches sous le maillot de Liverpool.

La C4 n'était "pas planifiée" Actuel 9e de Super League après 18 matches, Lausanne a soufflé le chaud et le froid, alternant des périodes fastes et les moments creux. Le début de saison avait été compliqué, avec notamment le départ des cadres Alvyn Sanches à YB et de Noé Dussène vers le championnat belge.

Malgré cela, les victoires successives face à Skopje, Astana puis Beskitas ont offert au club sa première participation à une Coupe d'Europe en 15 ans. "Ce n'est pas forcément quelque chose qu'on avait planifié", révèle Henchoz. "On espérait naturellement aller loin. La victoire face à Besiktas a ouvert le champ des possibles."

"Il nous manque quatre points" Ce succès a poussé le Lausanne-Sport vers une succession de semaines anglaises. "C'est un apprentissage, les joueurs ne sont pas habitués à enchaîner autant de matches", avance Henchoz.

"Globalement, on a eu des performances de très bon niveau en Super League. Mais on peut regretter des nuls à domicile, comme face à Sion et Lugano, ou cette défaite à 11 contre 10 à St-Gall", lâche le Fribourgeois. "Mais soyons clairs, il ne nous manque pas dix points, plutôt quatre. Il nous faut un peu plus de constance sur l'ensemble pour prétendre à mieux". Les victoires contre les grosses écuries que sont YB, Bâle et Thoune montre que "l'équipe est capable de performer".

Garder ses cadres, la priorité du mercato Dans un championnat serré où seuls neuf points séparent le 10e Servette et le 5e YB, la deuxième partie de la saison va être décisive. Pour le directeur sportif du LS, les Vaudois ont désormais des certitudes sur lesquelles il faut capitaliser.

"Actuellement, on a des joueurs qui viennent du banc, capables de performer et qui ont suffisamment d'expérience. Pour moi, ça veut dire que l'équipe a assez de substance pour continuer ainsi. En janvier, la priorité sera de garder nos meilleurs joueurs", assume-t-il, tout en se déclarant satisfait du travail de l'entraîneur Peter Zeidler.

Plus de constance, l'objectif numéro un Eliminés de Coupe de Suisse mais toujours en lice en Conférence League et pour un top 6 en championnat, les Lausannois ont encore tout en main pour réaliser une saison pleine. À condition de retrouver de la constance offensive, tant sur le plan individuel que collectif.

"Au niveau de l'équipe, on a eu moins d'occasions nettes récemment. Les performances individuelles ont été globalement moins bonnes vers la fin, comme Diakité", estime Henchoz. Le groupe a désormais huit jours pour digérer cette première partie de saison, avant de reprendre le chemin de l'entraînement en vue de la reprise de Super League face à Servette le 14 janvier.



Une femme à la tête de basketteurs masculins Dermatologue à Vevey, mais également l'une des premières femmes à présider un club masculin de basket, Mouna Skaria ne ménage pas ses efforts pour professionnaliser les Pully Lausanne Foxes.

A leur tête depuis 4 mois, elle plaide pour des infrastructures adaptées à l’élite du basket vaudois. Rien ne prédestinait cette dermato-chirurgienne d’origine libanaise à s'impliquer dans le basket. Ce sont ses fils, passionnés par Michael Jordan, qui la plongent en 2016 dans l’univers des Pully Lausanne Foxes.

Eux lâcheront les paniers, mais elle, au contraire, s'investira toujours davantage jusqu’à être élue présidente en septembre dernier. Une nomination encore rare dans un milieu largement masculin. Le club, engagé en Swiss Basket League, se félicite d’ailleurs de ce "jalon majeur dans la reconnaissance du leadership féminin", l’un des objectifs affichés par la Confédération en matière de sport.

Des buvettes à la présidence Dans le "temple lausannois du basket" à la Vallée de la Jeunesse, Mouna Skaria commence modestement: elle gère les buvettes, se démène pour trouver des frigos, organise un baskethon, remplace les maillots jugés "trop moches". Parallèlement, le club fusionne avec celui de Pully, géant des années 80-90, pour devenir les Pully Lausanne Foxes.

En 2020, alors que la structure frôle la faillite, elle rejoint le comité. S’ouvrent alors "trois ans de calvaire. Je n'étais pas prise très au sérieux dans ce milieu masculin", confie-t-elle. Sa détermination et son engagement portent cependant leurs fruits. Le club se stabilise.

La quinquagénaire - elle est âgée de 54 ans - met en place une billetterie en ligne, construit une équipe marketing et communication, développe les produits dérivés. En deux ans, les Foxes passent de LNB à la SBL, disputent à deux reprises les play-off et décrochent une troisième place en 2024, malgré l’un des plus petits budgets du championnat. L'équipe pointe actuellement au quatrième rang.

Liste d'attente Toujours tirée à quatre épingles et féminine jusqu'au bout des ongles, sportive dans l’âme mais non basketteuse, Mouna Skaria consacre aujourd’hui plus de la moitié de son temps au club. Elle s'y prête entièrement bénévolement et avec l'endurance d'une marathonienne.

Aujourd’hui, les Foxes comptent 400 joueurs, 20 entraîneurs et 20 équipes de jeunes, faisant du club l’un des plus importants du canton et le seul labellisé "formateur". Pourtant, une centaine d’enfants restent sur liste d’attente, faute de salles adéquates.

Course d'obstacles Les objectifs de la présidente sont clairs: décrocher un titre national et développer le mouvement jeunesse. Ce sport est d'ailleurs accessible toute l’année, ce qui constitue "un vrai atout, notamment pour les familles et les jeunes". Et la demande augmente: "L’an dernier, elle a bondi de 30% dans les clubs de basket en Suisse. Mais les installations ne suivent pas. La ville de Lausanne est aux abonnés absents", déplore-t-elle.

L’équipe de SBL joue ainsi dans une salle omnisports "obsolète et non adaptée": gradins à installer à chaque match, matériel de sponsors à monter, interdiction de mettre au sol des autocollants de sponsoring, joueurs devant traverser les gradins pour rejoindre les vestiaires", énumère-t-elle. Sans compter la concurrence d’autres activités scolaires et sportives pour obtenir des créneaux horaires.

Le budget du club, lui, ne représente qu’un quart de celui de ses concurrents fribourgeois ou genevois, la situation ne lui permettant pas d’augmenter ses moyens.

Une pionnière L’entraîneur Randoald Dessarzin, coach historique de Boncourt et Lugano, salue l’engagement et la ténacité de Mouna Skaria, qu’il décrit comme "la meilleure dirigeante qu’il ait jamais connue". "Je vois l’adversité dans laquelle elle évolue. C’est une pionnière", affirme-t-il, rappelant que Nicoletta Mettel, première femme présidente d’un club de LNA au Tessin dans les années 2000, n’avait laissé qu’un souvenir amer.

Selon lui, l’obstacle principal reste, encore et toujours, l’absence d’une salle dédiée: "C'est un mauvais calcul. Quand les enfants font du sport, leurs parents savent où ils sont", glisse-t-il.

A bout de bras L'ancien municipal lausannois des sports Oscar Tosato qui suit le club depuis longtemps partage ce constat. "Se battre pour avoir une salle, c’est noble comme idéal", dit-il de la présidente du club, tout en soulignant la concurrence intense des autres sports à Lausanne: handball, waterpolo, courses...Sans oublier le football et le hockey qui concentrent millions et projecteurs.

Malgré les embûches, Mouna Skaria continue de porter le club à bout de bras. Charismatique, investie, toujours en quête de nouveaux talents - y compris outre-Atlantique - elle multiplie les démarches pour faire grandir les Foxes. Son moteur: le dévouement au club, à ses jeunes et à un sport qui, dans l’ombre du hockey et du football, ne demande qu’à s'épanouir.



L'attaquant star de Liverpool Isak opéré à une cheville L'attaquant de Liverpool Alexander Isak a été opéré de la cheville, et sera absent pour une durée indéterminée. (Archives) Image: KEYSTONE/EPA/ADAM VAUGHAN L'attaquant Alexander Isak a été opéré de la cheville, a annoncé lundi soir son club Liverpool. La durée de son absence n'a pas été communiquée.

Selon les Reds, Isak, 26 ans, souffrait d'une "blessure à la cheville comprenant une fracture du péroné". L'avant-centre "va poursuivre sa convalescence... aucun calendrier de reprise n'a encore été mis en place", a ajouté Liverpool.

Transféré de Newcastle l'été dernier contre une indemnité record de 145 millions d'euros, Alexander Isak s'est blessé au moment d'ouvrir le score sur la pelouse de Tottenham, lors de la 17e journée, sur un tacle du défenseur des Spurs Micky van der Ven. Liverpool s'est finalement imposé 2-1.

"Pas bon signe" Après le match, l'entraîneur des Reds, Arne Slot, n'avait pas caché son inquiétude. "Si un joueur n'essaie même pas de revenir (sur le terrain, NDLR), ce n'est généralement pas bon signe", avait-il déclaré. Isak a connu un début de saison compliqué sous le maillot de Liverpool. En 16 matches toutes compétitions confondues, il n'a marqué que trois buts.

Pour évoluer à la pointe de son attaque, le technicien néerlandais ne peut plus compter que sur le Français Hugo Ekitike et sur l'Italien Federico Chiesa, peu utilisé à ce poste cette saison. Après un début de saison très difficile, Liverpool (29 pts) est invaincu depuis cinq matches. Le champion d'Angleterre en titre pointe à la cinquième place, à égalité avec Chelsea.



Naples remporte la Supercoupe d'Italie David Neres (à gauche) a signé un doublé face à Bologne pour offrir sa 3e Supercoupe d'Italie à Naples, lors de la finale disputée à Ryad en Arabie saoudite. Image: KEYSTONE/EPA/STRINGER Naples a remporté la Supercoupe d'Italie pour la troisième fois après 1990 et 2014. Le champion de Serie A s'est imposé 2-0 contre le vainqueur de la Coupe Bologne en finale à Ryad en Arabie saoudite.

David Neres a été décisif côté napolitain: le Brésilien a ouvert le score pour les Italiens du sud en fin de la première mi-temps et a doublé la mise à l'heure de jeu.

Bologne, qui avait battu l'Inter Milan aux tirs au but en demi-finale, a dû se passer, entre autres, de l'international suisse Remo Freuler, qui se remet encore de sa fracture de la clavicule, pour sa première finale de Supercoupe.

