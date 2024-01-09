La Suisse en bronze ++ Vozenilek au repos forcé

Chrono par équipe: La Suisse en bronze Marlen Reusser et ses équipiers ont dû se contenter du bronze dans le chrono par équipe des championnats d'Europe Image: KEYSTONE/AP/JEROME DELAY La Suisse a dû se contenter d'une médaille de bronze dans le contre-la-montre par équipe mixte des Européens, jeudi à Etoile-sur-Rhône.

Jan Christen, Stefan Küng, Mauro Schmid, Jasmin Liechti, Marlen Reusser et Noemi Rüegg, qui partaient favoris, ont concédé 40'' à la France, nouvelle championne d'Europe.

Cette équipe de Suisse joue décidément de malchance dans la spécialité. Privée de titre aux Mondiaux de Kigali en raison d'un incident mécanique de Marlen Reusser, elle a cette fois-ci perdu de précieuses secondes à la suite d'un problème de vélo dont a été victime Stefan Küng. Le Thurgovien était pourtant avide de revanche après sa décevante 8e place dans le chrono individuel la veille.

Mais cet incident n'explique pas tout. Car c'est durant le relais féminin que la formation suisse a lâché le plus de terrain, alors qu'elle pouvait encore rêver du titre après 20 des 40 km. Au final, les Helvètes ont également terminé à plus de 30 secondes de l'Italie, 2e de cette course, alors qu'il leur avait manqué 10 secondes pour se parer d'or aux championnats du monde.



La FIFA "ne peut résoudre les problèmes géopolitiques" Gianni Infantino refuse d'évoquer explicitement la situation à Gaza et une éventuelle suspension d'Israël Image: KEYSTONE/FR170982 AP La FIFA a appelé jeudi à la "paix" à Gaza, mais "ne peut résoudre les problèmes géopolitiques", selon son président Gianni Infantino.

Le Valaisan s'est abstenu de répondre aux appels croissants à suspendre la Fédération israélienne.

Evoquant "la situation en cours à Gaza" en ouverture de la réunion à huis clos du conseil de l'instance, le dirigeant italo-suisse a estimé que "le pouvoir du football" était de "réunir les gens dans un monde divisé" en offrant "un message de paix et d'unité", selon un communiqué de l'organisation.

"La FIFA ne peut pas résoudre les problèmes géopolitiques, mais elle peut et doit promouvoir le football à travers le monde en exploitant ses valeurs unificatrices, éducatives, culturelles et humanitaires", a insisté le dirigeant.

Le communiqué de la FIFA ne mentionne ni Israël ni sa fédération, alors que les appels se multiplient à exclure la sélection des compétitions internationales en pleine campagne qualificative pour le Mondial 2026.

Trois experts indépendants de l'ONU ont demandé la semaine dernière à la FIFA comme à l'UEFA de suspendre Israël, faisant valoir le "génocide" à Gaza et estimant que "les instances sportives ne doivent pas fermer les yeux sur les graves violations des droits humains".

Vendredi dernier, la patronne de la fédération norvégienne Lise Klaveness - dont la sélection masculine accueillera Israël en éliminatoires du Mondial le 11 octobre - a expliqué oeuvrer "pour qu'Israël soit sanctionné". "Personnellement, je pense que si la Russie est exclue, Israël devrait aussi être exclu", a-t-elle indiqué dans un podcast norvégien.

Quelques jours après l'invasion de l'Ukraine en février 2022, UEFA et FIFA avaient de concert exclu la sélection et les clubs russes des compétitions internationales, une sanction qui est toujours en vigueur.



Zoug: Vozenilek au repos forcé Daniel Vozenilek est au repos forcé pour environ 2 mois Image: KEYSTONE/ANDREAS BECKER Coup dur pour Zoug. Son attaquant tchèque Daniel Vozenilek (29 ans) sera absent pendant six à huit semaines en raison d'une fracture à un pied, a annoncé le club de Suisse centrale jeudi.

Vozenilek s'est blessé sur un tir adverse lors d'un match disputé la semaine dernière, explique l'EVZ sans donner plus de précisions. Il a réussi 4 points (1 but, 3 assists) en huit matches de National League depuis le début de la saison.



Le Barça ne jouera toujours pas au Camp Nou son prochain match Le Camp Nou n'est toujours pas pr黎 Image: KEYSTONE/EPA/Alberto Estevez Le 3e match de Ligue des champions le 21 octobre du Barça contre l'Olympiakos ne se jouera toujours pas au Camp Nou. Le stade n'est pas prêt.

Ce sera encore au stade Olympique de Montjuic comme mercredi lors de la défaite 2-1 contre le PSG, a annoncé jeudi le club catalan.

"Le club continue de travailler pour obtenir les autorisations administratives nécessaires à l'ouverture du Camp Nou dans les prochains jours", a expliqué le Barça dans un communiqué, précisant que le club travaillait "sur les nouvelles modifications que la mairie de Barcelone a communiquées au club la semaine dernière".

Plus de deux ans après le début des travaux de rénovation pour atteindre la capacité de 105'000 places, le Camp Nou, mythique stade du FC Barcelone, n'est donc toujours pas prêt à accueillir des matches, dont celui contre l'équipe grecque en Ligue des champions.

Plusieurs dates de réouverture - début 2025, puis au printemps, en août, et même en septembre - ont été annoncées, mais le stade ne peut toujours pas accueillir du public en sécurité, même avec une jauge réduite, selon la mairie de Barcelone.

Selon un porte-parole des pompiers catalans, plusieurs failles de sécurité ont été détectées, notamment au niveau des sorties de secours.

Ce retard accumulé représente une énorme perte financière pour le FC Barcelone, qui a besoin des revenus générés par son colossal stade pour retrouver de la stabilité.



Yakin mise sur la continuité, Bajrami et Jaquez sélectionnés Adrian Bajrami a été appelé par Murat Yakin Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Après un début optimal en qualifications pour le Mondial 2026, Murat Yakin n'a pas effectué de bouleversements pour les prochains matches. Il a appelé deux néophytes: Adrian Bajrami et Luca Jaquez.

Bajrami, qui a disputé trois matches amicaux avec l'Albanie en 2022, va donc changer de nationalité. Le défenseur de 23 ans de Lucerne va rejoindre l'équipe de Suisse pour la première fois. Tout comme Jaquez, son cadet d'un an. Egalement formé à Lucerne, Jaquez a fait son retour dans le onze de départ du VfB Stuttgart le week-end dernier après s'être remis d'une fracture du nez et a convaincu lors de la victoire 2-1 contre Cologne.

Les deux hommes sont prévus comme remplaçants en défense centrale, où Manuel Akanji et Nico Elvedi sont titulaires.

Denis Zakaria et Michel Aebischer ne font pas partie de la sélection, tout comme Ardon Jashari et Zeki Amdouni, déjà absents en septembre et qui sont toujours blessés.

Après deux victoires nettes à domicile en septembre contre le Kosovo (4-0) et la Slovénie (3-0), l'équipe de Suisse disputera deux matches à l'extérieur. Le 10 octobre, elle affrontera la Suède dans ce qui s'annonce comme un match au sommet. Alors que la Suisse a pris la tête du classement avec six points et un goal-average de 7-0, la Suède est déjà sous pression avec seulement un point à l'issue de ses deux premiers matchs. Trois jours plus tard, les Suisses affronteront à nouveau la Slovénie.

Les qualifications pour la Coupe du monde, qui ne comptent que six journées, s'achèveront avec deux autres parties en novembre (match à domicile contre la Suède, match à l'extérieur contre le Kosovo). Le premier se qualifie directement pour la phase finale 2026 en Amérique du Nord, tandis que le deuxième participe aux barrages.



Bâle et YB sous pression en Europa League, LS débute la C4 Bâle et Young Boys doivent réagir jeudi en phase de ligue d'Europa League après leurs défaites inaugurales. Le Lausanne-Sport reçoit Breidablik pour débuter sa phase de ligue en Conference League.

Bâle, défait à Fribourg-en-Brisgau en 1re journée, aura la tâche difficile au Parc St-Jacques face au VfB Stuttgart, actuel 5e de Bundesliga (21h00). Les Rhénans, qui se sont inclinés 2-1 ce week-end face à Lucerne en championnat, devront impérativement élever le niveau face aux vainqueurs de la Coupe d’Allemagne la saison dernière.

Après son revers 4-1 face au Panathinaikos Athènes il y a une semaine, YB se déplace pour affronter le champion de Roumanie Steaua Bucarest (18h45). Les Bernois ont renoué avec la victoire dimanche face à Thoune 4-2, grâce à une bonne 2e mi-temps.

De son côté, Lausanne-Sports débute sa phase de ligue de Conference League par un match à domicile contre le club islandais Breidablik. En difficulté en Super League, les hommes de Peter Zeidler ont par contre brillé sur le plan européen cette saison.



Ligue des champions: le PSG s'impose 2-1 à Barcelone Vitinha et le PSG ont fait fort à Barcelone Image: KEYSTONE/AP/Emilio Morenatti Le Paris Saint-Germain a marqué les esprits lors de la 2e journée de Ligue des champions. Il est allé s'imposer 2-1 sur la pelouse du FC Barcelone dans le choc de la soirée.

Les Catalans ont pris un meilleur départ et ont concrétisé par Ferran Torres à la 19e après un magnifique mouvement collectif. Mais les tenants du trophée, pourtant décimés dans le secteur offensif, ont répliqué par Mayulu (38e). En seconde période, les deux formations ont bénéficié d'occasions. Les visiteurs ont mieux fini, trouvant un poteau par Lee (83e) avant de faire la décision par Ramos (90e).

Un gardien suisse fait match nul, l'autre gagne Titularisé dans la cage de l'AS Monaco, Philipp Köhn a livré une bonne prestation, réalisant plusieurs parades de classe. Chez lui, le club de la Principauté a accroché Manchester City (2-2). Comme souvent, Erling Haaland a signé un doublé (15e/44e). Teze avait égalisé une première fois pour Monaco (18e) avant le penalty transformé par Dier (90e).

Gregor Kobel a quant à lui fêté un succès dans le but du Borussia Dortmund. A domicile, le club allemand s'est imposé 4-1 contre Athletic Bilbao grâce à des réussites de Svensson (28e) et Chukwuemeka (50e). Guruzeta a réduit l'écart pour les Basques (61e), mais le BVB a repris ses distances grâce à Guirassy (82e) et Brandt (91e).

La Juve accrochée, Naples s'impose La Juventus a enchaîné avec un deuxième nul consécutif en faisant 2-2 à Villarreal. Menés à la pause, les Italiens ont renversé la situation grâce à Gatti (49e), auteur d'un spectaculaire retourné, et Conceicao (59e). L'ancien Bâlois Renato Veiga a égalisé à la 90e pour les Espagnols.

Naples l'a emporté 2-1 contre le Sporting Lisbonne grâce à deux réussites d'Höjlund (36e/79e), à chaque fois sur passe de Kevin de Bruyne.

Arsenal a assuré l'essentiel sur son terrain en prenant le meilleur 2-0 contre Olympiakos. Martinelli (13e) et Saka (92e) ont marqué.



Leader provisoire, Lausanne bat chichement Kloten Kevin Pasche a été excellent pour préserver la victoire lausannoise mercredi soir contre Kloten Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Lausanne a pris la tête du classement de National League mercredi à Malley à l'issue d'un match isolé contre Kloten. Mais les Vaudois se sont imposés par les poils 2-1.

Il y avait forcément un petit air de revanche dans l'air pour des Lions qui avaient été battus de manière assez surprenante par Kloten 5-3 à domicile par les Aviateurs voici une dizaine de jours.

Les joueurs de Geoff Ward ont attaqué la rencontre avec une bonne attitude et sur un lancer de Suomela, le puck a rebondi sur Hausheer pour l'ouverture du score dès la 4e. Les arbitres ont attribué cette réussite à Kahun et l'Allemand était visiblement très heureux de ce but.

Tombé à la 13e, le 2-0 ne souffre aucune discussion. Bien lancé par Kahun, Suomela a nettoyé la lucarne d'Ewan Huet, à nouveau titularisé à Malley dans les buts alémaniques.

Après avoir donné une soirée de repos à Austin Czarnik contre Ajoie mardi soir, Geoff Ward a offert une soirée en famille à Drake Caggiula, pourtant son meilleur buteur. Mais avec quatre matches en cinq jours et la Champions League qui approche, Lausanne doit ménager ses montures dès qu'il le peut.

Seulement se ménager ne signifie pas jouer en dilettante. Or les Vaudois ont offert un tiers médian de très mauvaise facture, se faisant dominer par des Zurichois certainement surpris d'avoir un adversaire sans trop d'idées.

Si Kevin Pasche n'avait pas eu la bonne idée de sortir les gros arrêts au bon moment, les Lausannois n'auraient pas obtenu les trois points. La fin de la partie fut assez tendue avec des Aviateurs qui ont poussé en voyant que la porte était potentiellement entrouverte. Heureusement pour Lausanne, la défense a tenu et les Vaudois ont signé un neuvième succès en onze matches. Et récolter trois points sur ce type de matches, c'est bien là la marque d'une équipe qui va bien.



Ligue des champions: large succès des Magpies en Belgique Nick Woltemade a marqué le premier but Image: KEYSTONE/EPA/OLIVIER MATTHYS Newcastle s'est imposé 4-0 à Bruxelles contre l'Union Saint-Gilloise lors de la 2e journée de Ligue des champions. Les Magpies n'ont pas été inquiétés.

Les Anglais ont marqué par Woltemade (17e), Gordon, qui a transformé deux penalties (43e/64e), et Barnes (81e). Après sa commotion, Fabian Schär a retrouvé la compétition en entrant à la 83e. Côté belge, le Suisse Marc Giger est entré à l'appel de la seconde mi-temps. Les deux équipes comptent ainsi trois points.

Dans l'autre match de 18h45, Qarabag FK a empoché un deuxième succès en dominant le FC Copenhague 2-0. Le club de l'Azerbaïdjan constitue l'une des surprises de ce début de compétition.



Swiss-Ski: après son cancer, Niels Hintermann prêt à en découdre Niels Hintermann: de bonnes nouvelles Image: KEYSTONE/TIL BUERGY Un an après l'annonce de son cancer, Niels Hintermann est prêt à retrouver la compétition. A 30 ans, le spécialiste de vitesse veut rattraper le temps perdu.

"Cela va tip top, je ne peux pas me plaindre", répond Hintermann à la question de savoir comment il va. Ce n'est pourtant pas évident avec la maladie qui l'a frappé l'an passé. Mais lors de la remise du matériel de Swiss-Ski mercredi à Dübendorf, le skieur a semblé en bonne condition, tant physique que morale, au retour d'un camp d'entraînement en Amérique du Sud.

Touché en octobre dernier par un cancer des ganglions lymphatiques, Niels Hintermann, qui s'était marié quelques mois plus tôt, a dû se soumettre à une chimiothérapie et à une radiothérapie. Mais comme le cancer a été rapidement décelé et que d'autres organes n'étaient pas touchés, les chances de guérison s'annonçaient bonnes. Et de fait, en février de cette année, Hintermann a pu révéler que le cancer avait été vaincu.

Trois victoires Le Zurichois dit se sentir presque au niveau qu'il avait avant la maladie. Il a effectué de premiers tests sur le vélo en mars et a repris les entraînements physiques avec ses coéquipiers en avril d'abord avec un programme adapté.

Niels Hintermann s'est imposé trois fois en Coupe du monde. La première, c'était le combiné de Wengen en 2017. Ensuite, il a gagné à deux reprises la descente de Kvitfjell (2022, 2024). Lors de son dernier hiver en compétition, il avait fini 6e meilleur descendeur. Et maintenant? "J'apprécie déjà de pouvoir à nouveau m'entraîner, de pouvoir voyager", explique le skieur.

Pas patient Mais il laisse aussi entendre qu'il n'a rien perdu de sa volonté de gagner. Il se dit pas content de ses entraînements jusqu'ici. "La patience n'a jamais été l'une de ses forces", glisse-t-il cependant. Mais il devra en avoir d'ici les premières descentes en décembre. "J'espère être concurrentiel d'ici là", espère le Zurichois.

Avec sa maladie, il a appris à relativiser. "Certaines choses me semblent maintenant moins dramatiques. Et j'en apprécie d'autres, comme les levers de soleil." Mais il est surtout heureux d'avoir retrouvé une certaine normalité.



Masters 1000 de Shanghai: c'est déjà fini pour Wawrinka Une d馭aite de plus pour Wawrinka Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Stan Wawrinka (ATP 131) a pris la porte dès le 1er tour au Masters 1000 de Shanghai. Le quadragénaire vaudois a été battu 6-1 4-6 6-4 en 1h46 par le Hongrois Fabian Marozsan (ATP 57).

Wawrinka a livré une belle résistance, sauvant notamment deux balles de match sur son service à 5-3. Il avait également su réagir après avoir été nettement dominé dans la manche initiale. Le Vaudois, qui avait reçu une invitation, n'a plus gagné un match en Masters 1000 depuis l'édition 2024 à Shanghai.

Le triple vainqueur en Grand Chelem sera de la partie lors des prochains Swiss Indoors de Bâle (20-26 octobre), qu'il disputera pour la 17e fois. Les organisateurs lui ont attribué une wild card.



Championnat d'Europe: Marlen Reusser écrase le chrono L'or européen après l'or mondial pour Marlen Reusser Image: KEYSTONE/AP/Alex Whitehead Marlen Reusser a remporté le contre-la-montre du championnat d'Europe à Etoile-sur-Rhône. La Bernoise, championne du monde la semaine dernière à Kigali, a confirmé son excellente forme actuelle.

C'est déjà la quatrième fois de sa carrière que Marlen Reusser (34 ans) se pare d'or sur cette épreuve après 2021, 2022 et 2023. Elle a survolé à 43 km/h de moyenne l'épreuve disputée sur 24 km entre Loriol et Etoile-sur-Rhône et devancé la Norvégienne Mie Ottestad de 49 secondes et la Néerlandaise Mischa Bredewold de 51 secondes.

Après un départ prudent, la Suissesse a progressivement mis le turbo. Au premier temps intermédiaire, la Norvégienne Katrine Aalerud, finalement 4e, faisait encore jeu égal, mais ensuite Marlen Reusser a inexorablement creusé l'écart.

Après son année 2024 marquée par un Covid long qui l'avait notamment empêchée de disputer les Jeux olympiques, les Mondiaux et les Européens, la Bernoise a donc effectué un spectaculaire retour au premier plan. Ce succès dans la Drôme est déjà le onzième de sa saison.

L'autre Suissesse en lice sur ce chrono, Jasmin Liechti, a terminé au 11e rang à 2'11 de Marlen Reusser.



National League: le CP Berne limoge l'entraîneur Jussi Tapola La défaite 5-1 contre Fribourg Gottéron mardi aura été celle de trop pour l'entraîneur de Berne Jussi Tapola. Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Berne se sépare avec effet immédiat Jussi Tapola et son assistant Pasi Puistola. L'actuel entraîneur-assistant Patrick Schöb assure l'intérim, a annoncé le club mercredi.

Jussi Tapola a pris les rênes du SC Berne avant la saison 2023/24. Lors de sa première saison, l'équipe a terminé au 5e rang, puis à la 3e place la saison dernière, se qualifiant directement pour la Champions Hockey League.

Avec trois victoires et six défaites, dont trois défaites consécutives -, l'équipe bernoise n'occupe actuellement que la 11e place. Cette nouvelle intervient au lendemain de la défaite 5-1 à domicile face à Fribourg-Gottéron.



ATP 500 à Pékin: Sinner remporte son 21e titre L'Italien Jannik Sinner (à droite)a vaincu l'Américain Learner Tien pour s'offrir son 21e titre en carrière. Image: KEYSTONE/AP/Andy Wong Jannik Sinner a sèchement battu le jeune Américain Learner Tien 6-2 6-2 mercredi en finale du tournoi ATP 500 de Pékin. Il s'agit du 21e titre de sa carrière.

Le numéro 2 mondial n'a laissé aucune chance à Tien (ATP 52), qui disputait sa première finale sur le circuit ATP. L'Italien remporte ce tournoi pour la deuxième fois, après son titre en 2023, où il avait battu Daniil Medvedev en finale. Tien, 19 ans, avait justement profité de l'abandon du Russe mardi en demi-finale.

Sinner devrait enchaîner avec le Masters 1000 de Shanghai, où il serait la tête de série du tournoi en l'absence de son rival et numéro un mondial Carlos Alcaraz, contraint au repos.

