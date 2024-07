Le Normand quitte le Pays basque ++ Derby alléchant à Tourbillon

Janzen en quart de finale, les 4 de couple en repêchage Première rameuse à pointer le bout de son bateau sur le plan d'eau olympique de Paris 2024 situé à Vaires-sur-Marne, Aurélia-Maxima Janzen a franchi le cap des éliminatoires du skiff, décrochant son billet pour les quarts de finale. La jeune Bernoise de 20 ans s'est classée deuxième de sa série. Une position qu'elle a occupée durant toute sa course. La championne du monde U23 de 2023 n'a été devancée que par la Hollandaise Karolien Florijn, l'une des grandes favorites aux médailles. En repêchage De son côté, le quatre de couple masculin formé de Scott Baerlocher, Dominic Condrau, Maurin Lange et de Jonah Plock n'est pas parvenu à terminer dans les deux premiers de sa série de demi-finales, donnant un accès direct à la finale. Nettement dominé par l'Italie et la Pologne, le quatuor helvétique (3e) se retrouve ainsi en repêchage, lundi. Dans la même épreuve, mais chez les dames, Lisa Loetscher, Pascale Walker, Célia Dupré et Fabienne Schweizer ont également échoué dans leur quête d'un accès direct à la finale, terminant troisièmes de leur série derrière la Grande-Bretagne et l'Allemagne, Auteurs d'une excellente course, les Suissesses étaient encore deuxièmes à quelque 300 mètres de l'arrivée. C'est de bon augure pour leur repêchage également prévu lundi. La Genevoise Célia Dupré peut donc toujours rêver de finale.

Malade, Djakovic est éliminé en séries du 400 m libre Immense déception pour Antonio Djakovic samedi aux JO de Paris. Malade, le Zurichois a été éliminé dès les séries du 400 m libre, alors qu'il espérait se mêler à la lutte pour les médailles en soirée. Premier nageur suisse en lice dans La Défense Arena, Djakovic n'a pu faire mieux que le 23e temps de séries, en 3'49''77. Il est ainsi resté près de 6 secondes de son record de Suisse établi en finale des Européens 2022 à Rome, où il s'était paré d'argent (3'43''93). "C'est très dur", a lâché le quadruple médaillé européen en grand bassin, en larmes à l'heure de se présenter devant la presse en zone mixte. "Je me sentais pourtant bien durant la préparation. Mais j'ai commencé à avoir mal à la gorge et à renifler lundi dernier", a-t-il souligné. "J'espérais que ça irait mieux. Je pensais pouvoir donner le meilleur de moi-même et espérais que ça suffirait pour passer en finale. Mais après 250-300 mètres je n'avais plus de force. Je n'avais plus assez d'énergie pour me battre jusqu'au bout", a-t-il poursuivi. "Je pense les avoir déçus" Déçu, Antonio Djakovic l'était aussi pour son entourage. "Ma famille et mes amis sont là. Je pense les avoir déçus avec un tel chrono", a encore lâché le Zurichois de 21 ans. "Je pensais pouvoir être plus rapide de 4-5 secondes. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mes bras et mes jambes m'ont lâché après 250-300 mètres." Difficile dans ces conditions de se projeter sur le 200 m libre, dont les séries sont prévues dimanche matin déjà. "Je vais essayer de récupérer. J'espère que mon état de santé va s'améliorer. Mais c'est dur d'être prêt à 100% quand on n'est pas physiquement à 100%. Je donnerai tout, peut-être que cela suffira pour atteindre les demi-finales", a-t-il conclu, le souffle court.

Robin Le Normand signe à l'Atlético de Madrid Néo-champion d'Europe avec l'Espagne, le défenseur international Robin Le Normand quitte le Pays basque pour Madrid. Robin Le Normand change de club au sein de la Liga. Le défenseur, champion d'Europe avec l'Espagne il y a quinze jours, s'en va à l'Atlético Madrid après huit saisons passées à la Real Sociedad. Le montant et la durée de son contrat n'ont pas été communiqués par son nouveau club.

Pauline Brunner éliminée en prolongation L'escrimeuse chaux-de-fonnière Pauline Brunner a été éliminée de l'épreuve individuelle à l'épée, dès son entrée en lice, à Paris. Une défaite rageante. Pauline Brunner a été éliminée dès son entrée en lice dans l'épreuve individuelle à l'épée des JO de Paris. En 16es de finale, l'escrimeuse chaux-de-fonnière a été boutée hors de la compétition par l'ancienne double championne du monde juniors, l'Américaine Hadley Husisian 11-12 après prolongation. La défaite est rageante pour la Neuchâteloise qui a mené 5-2 et qui aura systématiquement pris l'initiative durant son premier duel olympique.

La pluie reporte l'épreuve du street à lundi La pluie joue des mauvais tours aux organisateurs de Paris 2024. Elle les a contraints à décaler la première épreuve de skateboard. L'épreuve masculine de street, prévue samedi, la première en skateboard des Jeux olympiques de Paris, a été reportée à lundi en raison de la pluie. "En raison des mauvaises conditions météorologiques de la nuit dernière et à la suite d'une réunion ce samedi matin avec tous les organisateurs concernés, la décision a été prise de reporter l'épreuve masculine de skateboard street", a expliqué le comité d'organisation dans un communiqué.

La Corée du Sud confondue avec son voisin du nord Un couac a eu lieu lors de la cérémonie d'ouverture des JO de Paris 2024, vendredi soir. Les athlètes sud-coréens ont été confondus avec ceux issus de Corée du Nord. La Corée du Sud a protesté samedi matin après une gaffe lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris, au cours de laquelle ses athlètes ont été présentés à tort comme des Nord-Coréens, contraignant le Comité international olympique (CIO) à réagir. "Nous nous excusons profondément pour l'erreur qui s'est produite lors de la présentation de l'équipe sud-coréenne pendant la diffusion de la cérémonie d'ouverture", a écrit le CIO sur le réseau social X en coréen. Au moment où la délégation sud-coréenne est arrivée en bateau sur la Seine en tant que 48e nation participante, les présentateurs l'ont introduite comme étant la "République populaire démocratique de Corée" en français, puis "Democratic People's Republic of Korea" en anglais, utilisant dans ces deux langues le nom officiel de la Corée du Nord, pays avec lequel Séoul est toujours en guerre. Le ministère sud-coréen des Sports "regrette l'annonce faite lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024, au cours de laquelle la délégation sud-coréenne a été présentée comme l'équipe nord-coréenne", a-t-il déclaré dans un communiqué. Le Comité national olympique de Corée du Sud prévoit en outre de rencontrer le Comité d'organisation de Paris 2024 et le CIO pour exprimer ses protestations, demander des mesures pour éviter que cela ne se reproduise et envoyer une lettre officielle de protestation au nom du chef de sa délégation,. Lors de la cérémonie, la Corée du Nord a, elle, été correctement présentée avec son nom officiel.

Super League: derby alléchant dès 18h00 à Tourbillon En Super League, Sion recevra le Lausanne-Sport ce soir dès 18h00 pour un derby romand alléchant. Les deux équipes ont gagné lors de la 1re journée de championnat et voudront enchaîner. Les Valaisans retrouveront leur public pour la première fois dans l'élite du football suisse après leur saison de purgatoire en Challenge League. Ils seront gonflés à bloc après leur victoire à Berne contre Young Boys le week-end dernier. Mais le LS, qui a dominé Bâle, a de solides arguments à faire valoir. A 18h00 aussi, Grasshopper accueillera Lucerne pour un match entre deux clubs qui ont perdu lors de leur entame de championnat. La soirée se terminera dès 20h30 avec la partie entre Bâle et Lugano.

Küng et Bissegger en outsiders, Brunner prête à en découdre Les JO de Paris démarrent véritablement samedi. L'espoir de voir le compteur de médailles se débloquer dès cette première journée de compétition dans le camp suisse est bien réel. Le forfait de la Bernoise Marlen Reusser, en argent à Tokyo en 2021, prive certes la Suisse de son meilleur atout dans les contre-la-montre de cyclisme sur route. Mais un exploit est possible dans le "chrono" masculin. Les deux Stefan, Küng et Bissegger, auront un coup à jouer en l'absence des deux hommes forts du Tour de France Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard. Si Remco Evenepoel semble au-dessus du lot, tout semble possible derrière le Belge. Pauline Brunner visera quant à elle l'exploit dans l'épreuve individuelle à l'épée. La Chaux-de-Fonnière l'aborde en pleine confiance après avoir validé son ticket en remportant le tournoi de qualification de la dernière chance. Elle affrontera l'Américaine Hadley Husisian, 19e mondiale, en 16e de finale. Sacré en double à Pékin en 2008 au côté de Roger Federer, Stan Wawrinka disputera son 1er tour samedi en début de soirée sur le court Simonne-Mathieu à Roland-Garros. Le Vaudois se frottera au Russe Pavel Kotov, un adversaire qui l'a battu au 2e tour à... Roland-Garros ce printemps. Les 14 premiers titres seront par ailleurs attribués samedi. Quatre le seront notamment en natation dans le grand bassin de La Défense Arena. Le Zurichois Antonio Djakovic, double médaillé dans les récents Européens de Belgrade, espère bien se mêler à la lutte pour les médailles sur 400 m libre.

Paris lance ses Jeux par une parade pluvieuse sur la Seine Paris a lancé ses JO sous une pluie battante, avec une parade nautique sur la Seine vendredi soir. Il s'agissait de la première cérémonie d'ouverture de l'histoire à se dérouler hors d'un stade. Un pari hors norme, logistique, artistique comme sécuritaire, pour le CIO et pour la France, qui attendait depuis un siècle d'accueillir des Jeux d'été. Moment le plus attendu de la soirée, l'allumage de la vasque olympique, honneur ultime revenu à deux triples champions olympiques français, l'ex-athlète Marie-José Pérec et le judoka Teddy Riner. Les organisateurs ont dû composer avec un hôte qui n'était pas le bienvenu: la pluie intense. Sur les bateaux, les sportifs - 6800 annoncés par les organisateurs dont 29 Suisses - se protègent comme ils peuvent. Mais ils gardent leur enthousiasme, saluant la foule, par endroits clairsemée sur les quais hauts, là où devaient s'installer les 220'000 invités parmi les quelque 320'000 spectateurs attendus. Avant la parade des délégations, le show a commencé par un court-métrage montrant l'humoriste Jamel Debbouze entrer torche en main dans le Stade de France, totalement vide, avant de la transmettre à Zinédine Zidane. L'ancien no 10 des Bleus s'embarque dans une course qui le mène dans le métro, les catacombes pour transmettre le flambeau à un trio d'enfants. Ils réapparaissent en chair et en os dans une barque sur la Seine. Douze tableaux Mélange de spectacle vivant le long de la Seine et d'images enregistrées, le show est une succession de douze tableaux, et suit en parallèle le périple d'un mystérieux porteur de flamme masqué sur les toits et les ponts de Paris, en tyrolienne, dans Notre-Dame, dans des ateliers d'artisans, au Louvre, devant les tableaux les plus célèbres du musée le plus visité au monde... Le metteur en scène, Thomas Jolly, qui travaille sur le sujet depuis 18 mois, a dû réussir un tour de force dans son spectacle animé par environ 2000 artistes: inclure dans cette odyssée baptisée "Ça ira!" tous les rituels olympiques, jusqu'à l'allumage de la vasque, en passant par la proclamation de l'ouverture des Jeux par Emmanuel Macron à 22h54. Travelling magique La cérémonie, prévue sur près de quatre heures, est le prélude à deux semaines de compétition jusqu'aux 11 août. "Voir cette ambiance, que ça vit, en général c'est bon signe pour une belle moisson de médailles", a dit le judoka français Teddy Riner à l'AFP, sur l'imposant bateau de la délégation française, dernier vaisseau de la parade. La Grèce, pays de l'olympisme antique, avait ouvert le défilé. Entre les deux, avant d'en découdre, les sportifs qui auront bravé la pluie ont eu l'occasion de profiter d'un travelling de six kilomètres, au pied des monuments les plus emblématiques de la Ville-Lumière: Notre-Dame et sa flèche restaurée après l'incendie de 2019, le Louvre, les Tuileries, la Concorde, le Grand-Palais puis la tour Eiffel. Des sites qui accueilleront aussi des épreuves à partir de samedi, judo, beachvolley, tir à l'arc...

Etoile Carouge frappe fort face à Xamax Néopromu, Etoile Carouge est en tête de la Challenge League après deux matches. Les Stelliens ont battu Neuchâtel Xamax, candidat à la promotion, sur le score de 3-1 vendredi à la Fontenette. Des réussites de Vincent Nvendo, Oscar Correia et Matheus Vieira ont mis les Genevois sur orbite avant la mi-temps. Les rouge et noir ont réduit la marque au retour des vestiaires, par Giovanni Bamba, mais ne sont pas parvenus à refaire leur retard. Fortunes diverses pour les Stadistes Le Stade nyonnais a quant à lui renversé Bellinzone (2-1) à Colovray après l'ouverture du score de Caleb Chukwuemeka. Franck Koré (sur penalty) et Darian Yama ont offert les trois points aux Vaudois. De retour dans l'antichambre de l'élite après une saison en Super League, le Stade Lausanne-Ouchy connaît pour sa part une entame de saison délicate. Après leur défaite initiale à Neuchâtel, les Stadistes ont cette fois cédé à la Pontaise contre Schaffhouse, vainqueur 1-0.

La délégation suisse entre en Seine à 21h38 La délégation suisse, emmenée par ses porte-drapeaux Nina Christen et Nino Schurter, a fait son apparition sur le devant de la Seine à 21h38 lors de la cérémonie d'ouverture des JO de Paris. 29 athlètes helvétiques ont choisi de participer à ce superbe défilé, qui a démarré pour eux avant 21h, avec pour certains un programme allégé puisqu'il était possible de s'en aller à leur arrivée au Trocadéro. L'épéiste Alexis Bayard, en lice dimanche, a choisi cette option, tout comme le nageur Jérémy Desplanches qui mettra fin à sa carrière après ces Jeux.

Aya Nakamura, Lady Gaga et la Seine en divas Les stars de la musique Lady Gaga et Aya Nakamura, un hymne révolutionnaire à la sauce metal, un ballet bleu blanc rouge sur la Seine. Présentée par les organisateurs comme "le plus grand spectacle du XXIe siècle", l'ouverture des JO de Paris a tenu ses promesses. Le directeur artistique Thomas Jolly avait promis des tableaux qui racontent un pays riche de sa "diversité", "inclusif", "non pas une France mais plusieurs France", célèbrant "le monde entier réuni". Zidane, Gaga et Aya Point de départ du show démarré à 19h30, qui entremêle sport, art et protocole olympique, un prologue préenregistré qui donne le ton. L'humoriste français Djamel Debbouze entre torche en main dans le Stade de France vide... Erreur, l'enceinte n'accueille pas la cérémonie ! Pour tenter de sauver la situation, il transmet la flamme à une autre icône française, la légende du football Zinédine Zidane. Au son d'une musique d'un film de Jacques Tati, l'ancien no 10 des Bleus s'embarque dans une odyssée parisienne, métro compris. Bloqué, il doit transmettre la torche à des enfants, puis à un mystérieux inconnu. Le spectateur suit ce dernier à travers les plus beaux sites du coeur de la capitale française. Apparaît la première star de la soirée: Lady Gaga, en bustier noir et plumes roses Dior. Elle entonne "Mon truc en plumes", titre emblématique du music-hall français, de Zizi Jeanmaire. Autre surprise, même si la nouvelle avait fuité la veille sur les sites spécialisés: Gojira, groupe de metal français à l'aura internationale, s'associe à la chanteuse lyrique franco-suisse Marina Viotti pour interpréter "Ah ! Ca ira", chant révolutionnaire français dans une version décoiffante ! Aya Nakamura, chanteuse francophone la plus écoutée dans le monde, leur succéde, toute de plumes d'or vêtue, pour un medley de ses tubes "Pookie" et "Djadja" et d'un standard de Charles Aznavour, "For me Formidable", dont on célèbre cette année le centenaire de la naissance. La bande-son a été conçue comme des plus éclectiques, mêlant French touch électro, metal, musique classique, standards de la chanson française, hymnes festifs... Notre-Dame et Paris iconique Pour la première fois, la cérémonie olympique a pris place hors d'un stade, sur six kilomètres le long de la Seine, jusqu'à la Tour Eiffel où a eu lieu le final. La cathédrale Notre-Dame, qui doit rouvrir en décembre après son gigantesque incendie en 2019, a aussi été à l'honneur, lors d'une séquence chorégraphiée notamment sur ses échafaudages, rendant hommage à tous les corps de métiers impliqués dans sa reconstruction. Le récit, qui mêlait certains clichés (le french cancan des danseuses du Moulin Rouge, croissants...), n'a pas oublié l'Histoire de France, notamment la Révolution française et l'oeuvre de Victor Hugo ("Les Misérables", "Notre-Dame de Paris"), mêlant arts académiques et culture pop. Acrobaties Pendant ce show, les berges, les ponts et les toits ont été pris d'assaut par quelque 2000 artistes (danseurs, musiciens, comédiens, jongleurs, acrobates...), parmi lesquels le danseur étoile Guillaume Diop. Dans le même temps, environ 7000 athlètes - dont 29 Suisse -, représentant les nations participantes, ont défilé sur 85 bateaux aux couleurs de leur délégation, les Grecs d'abord sous un rideau de jets d'eau et de feux d'artifice bleu blanc rouge. Les Français étaient prévus en derniers.

Le bateau de la délégation grecque lance la parade sur la Seine Un premier bateau, celui de la Grèce, a franchi le Pont d'Austerlitz, à Paris, lançant vendredi la parade des délégations sur la Seine, au début de la cérémonie d'ouverture des JO. Vers 19h40, un mur d'eau se déversant sous le pont s'est ouvert, libérant le passage pour cette embarcation, la première des 85 qui doivent convoyer plus de 6500 sportifs jusqu'au Trocadero. Sur le pont situé dans l'est de la capitale figure la devise olympique "Plus vite, plus haut, plus fort, ensemble" et celle de Paris, "Fluctuat Nec Mergitur". Lady Gaga, mégastar américaine de la pop, a ensuite interprété "Mon truc en plumes" de Zizi Jeanmaire, titre emblématique du music-hall français. Rien de surprenant pour Lady Gaga, qui avait chanté, en français, "La vie en rose", standard d'Edith Piaf dans le film "A star is born" en 2018.

Binta Ndiaye: "J'ai envie de devenir la meilleure" A 19 ans, Binta Ndiaye n'a peur de rien. Elle ne vise pas ouvertement le podium aux JO de Paris, où elle sera en lice dimanche chez les -52 kg. Mais la Vaudoise a "envie de devenir la meilleure". Souriante, détendue à l'heure de l'interview, Binta Ndiaye semble presque imperméable au stress. "Il y a un peu de stress, mais du bon stress. Et de toute manière ce n'est pas bon de ne pas en ressentir, les études psychologiques le montrent", rappelle-t-elle. "Là, je suis détendue, j'essaie de conserver toute mon énergie. Le stress viendra dimanche" matin, notamment à l'heure de fouler les tatamis de l'Arena Champ-de-Mars où elle affrontera l'Argentine Sofia Fiora pour son entrée en lice en 16e de finale vers 11h. "Je dois rester pleinement concentrée sur ma compétition, tout en essayant de profiter de l'ambiance des Jeux olympiques. Il faut trouver le juste équilibre", souligne encore la médaillée de bronze des Mondiaux juniors 2022, qui a sagement renoncé à la cérémonie d'ouverture de vendredi soir. Une lutte acharnée Binta Ndiaye - qui pourrait retrouver en quart de finale la star kosovare Distria Krasniqi - aborde en tout cas en pleine confiance ses premiers Jeux. Elle a décroché de haute lutte un ticket que convoitait également l'expérimentée Fabienne Kocher (31 ans), 5e des JO de Tokyo et 3e des Mondiaux en 2021. "La concurrence interne m'a certainement fait progresser. Ca nous a +boostées+ toutes les deux. Mais cela a également ajouté un stress supplémentaire" dans cette quête de ticket olympique. Ticket qu'elle a obtenu après avoir pourtant subi la loi de Fabienne Kocher début mai en finale du Grand Chelem de Douchanbé au Tadjikistan. "A ce stade de la phase qualificative, cette défaite n'augurait rien de bon pour moi. Mais cela reste mon premier podium en Grand Chelem, et donc une étape importante pour moi", souligne la Vaudoise, qui a fait pencher la balance de son côté en atteignant les quarts de finale aux Mondiaux d'Abou Dhabi deux semaines plus tard. Ne pas avoir de regrets Binta Ndiaye aborde ces JO sans trop de pression, mais certainement pas sans ambition: "Le but est toujours de gagner! Il n'y a pas 1000 questions à se poser. Il faut tout donner, et gagner un maximum de combats. Ici, mon objectif est de ne pas avoir de regrets, de sortir toute l'énergie que j'ai, de montrer que je suis prête." Et sur le long terme, rêve-t-elle déjà d'un titre mondial ou olympique alors qu'elle n'est qu'à l'aube de sa carrière? "J'y vais pas à pas. Mais l'âge n'a rien à voir, il faut être ambitieuse. J'ai envie de devenir la meilleure. Et pour cela, il faut gagner des titres", conclut-elle.