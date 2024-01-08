Le record de LeBron James ++ Fin de saison pour Niederhäuser

LeBron James bat le record de paniers marqués en NBA LeBron James a égalé le rebord d'Abdul-Jabbar sur ce dunk. Image: KEYSTONE/AP/David Zalubowski Le "King" LeBron James s'est emparé d'un nouveau record jeudi soir, celui du nombre de paniers marqués en saison régulière NBA. Il a dépassé les 15'837 paniers de la légende Kareem Abdul-Jabbar.

LeBron James s'était emparé il y a trois ans du record le plus marquant, celui du nombre de points inscrits, dépassant déjà Abdul-Jabbar, qui avait fixé une barre longtemps considérée comme infranchissable à 38'387 points.

LeBron avait battu ce record avec un bien plus petit nombre de paniers rentrés, lui qui a profité du tir à trois points, apparu au cours de la carrière d'Abdul-Jabbar, qui n'en avait inscrit... qu'un seul!

Jeudi soir, face à Denver, le vétéran des Los Angeles Lakers, âgé de 41 ans dans sa 23e saison NBA, un autre record, a dépassé les 15'837 paniers en fin de premier quart-temps d'un "jump shot" à mi-distance après s'être retourné face au cercle.

Avec 7 tirs réussis (16 points, 8 passes) lors de la défaite 120-113 des Lakers, LeBron James a porté le record à 15'842 paniers marqués.

Le quadruple champion NBA s'est fait une frayeur en fin de rencontre, se plaignant du coude gauche après une chute, avant de revenir sur le parquet.



Fin de saison pour Yanic Konan Niederhäuser en NBA Yanic Konan Niederhäuser doit mettre un terme prématuré à sa saison. Image: KEYSTONE/AP/Jeff Chiu La première saison de Yanic Konan Niederhäuser en NBA est terminée. Blessé au pied droit mercredi, le "rookie" fribourgeois des Clippers va devoir se faire opérer, selon plusieurs médias américains.

Le jeune pivot est retombé lourdement après avoir contré un tir adverse lors d'un match des Los Angeles Clippers face aux Indiana Pacers. Il s'est tout de suite tenu la cheville, et a quitté le parquet sans pouvoir s'appuyer sur son pied meurtri.

Selon Sports Illustrated et ESPN, "YKN" souffre d'une blessure de Lisfranc. Il va devoir subir une intervention chirurgicale et ne retrouvera pas les parquets avant la saison prochaine.

Drafté en 30e position par les Clippers en juin dernier, Niederhäuser aura disputé 41 matches pour sa première saison dans la prestigieuse ligue nord-américaine. Il a marqué 4,3 points et capté 2,9 rebonds en moyenne par match.

Capela et Houston battus Les Houston Rockets de Clint Capela ont connu la défaite jeudi face à Golden State. Les Texans se sont inclinés 115-113 après prolongation face à des Warriors toujours privés de Stephen Curry.

Le pivot genevois a marqué quatre points et saisi trois rebonds, affichant le meilleur bilan de son équipe (+11). Il n'est pas entré en jeu en "overtime", où les Rockets ont subi la loi de Brandin Podziemski (7 points).

Les Washington Wizards ont quant à eux subi une septième défaite consécutive face au Jazz de l'Utah (122-112). Les joueurs de la capitale évoluaient toujours sans Kyshawn George, qui a manqué un deuxième match de rang en raison d'une blessure au coude gauche.



Nashville et Josi retrouvent la victoire en NHL Roman Josi, à gauche, était le seul Suisse à patiner sur les glaces de NHL jeudi. Image: KEYSTONE/AP/George Walker IV Nashville et son capitaine Roman Josi ont repris espoir dans la course aux play-off de NHL. Les Predators ont mis fin à une série de trois défaites en s'imposant 6-3 contre les Boston Bruins jeudi.

Les Predators ont construit ce succès à domicile en marquant quatre buts au cours du deuxième tiers-temps. A la 35e, Roman Josi a été crédité d'un assist sur le 5-1 de Matthew Wood, qui aussi marqué le 2-0 en infériorité numérique.

Avec cette deuxième victoire en cinq matches depuis la reprise post-olympique, Nashville peut encore croire en ses chances de disputer les play-off. La franchise du Tennessee accuse trois points de retard sur les "wild-card "de la Conférence Ouest, alors qu'il reste encore 20 matches à disputer dans la saison régulière.

Seul autre Suisse en lice jeudi dans les patinoires nord-américaines, Janis Moser a connu la défaite avec Tampa Bay. Le Lightning s'est incliné 4-1 à Winnipeg face à des Jets privés de Nino Niederreiter, dont la saison est terminée après avoir subi une arthroscopie à un genou.



Un nouveau long week-end de vitesse pour les dames Les dames ont droit à une deuxième (long) week-end de vitesse consécutif en Coupe du monde.

Après avoir disputé deux super-G et une descente à Soldeu, elles sont en lice à Val di Fassa pour deux descentes et un super-G.

La descente de vendredi (11h30) remplace celle qui avait été annulée le 30 janvier à Crans-Montana après la chute de Lindsey Vonn, laquelle pointe toujours en tête de la Coupe du monde de la discipline. L'Américaine s'était ensuite gravement blessée au genou gauche lors de la descente olympique.

Lindsey Vonn peut toujours rêver de décrocher un 9e petit globe dans la discipline-reine. Elle compte en effet 94 points d'avance sur sa plus proche poursuivante, Emma Aicher (4e à Soldeu), alors qu'il ne restera plus que la descente des finales de Lillehammer au menu après ce week-end italien.

Côté suisse, Corinne Suter espère confirmer son net regain de forme. La Schwytzoise reste sur un succès en descente, à Soldeu, où elle avait ensuite terminé 3e et 4e en super-G. Malorie Blanc visera quant à elle le top 10, elle qui pointe au 20e rang de la Coupe du monde de descente et doit donc assurer son ticket pour la finale de Lillehammer (top 25).



Walid Regragui quitte son poste de sélectionneur du Maroc Walid Regragui n'est plus l'entraîneur du Maroc. Image: KEYSTONE/EPA/JALAL MORCHIDI A un peu plus de trois mois du Mondial 2026, la Fédération marocaine de football a annoncé jeudi soir se séparer du sélectionneur national Walid Regragui. Il est remplacé par Mohamed Ouahbi.

"Merci à vous Walid (...). Je vous souhaite du fond du coeur encore plus de succès", a déclaré le président de la Fédération royale marocaine de football, Fouzi Lekjaa, lors d'une cérémonie d'hommage retransmise en direct à la télévision.

Walid Regragui, 50 ans, que des rumeurs insistantes donnaient partant depuis des semaines, a déclaré de son côté qu'il quittait ses fonctions "avec loyauté, gratitude et certitude d'avoir servi (son) pays".

En poste depuis 2022, l'ex-sélectionneur a dit avoir pris le temps d'"analyser" la situation et d'être parvenu à la conclusion que "l'équipe avait besoin d'un nouveau souffle avant la Coupe du monde".

"Cette décision n'est pas un renoncement", a-t-il tenu à préciser. "J'ai toujours eu l'objectif de donner le meilleur de moi-même avec honnêteté et un engagement total. Le travail accompli ensemble a permis d'atteindre des niveaux historiques."

Sous sa conduite, le Maroc est devenu la première nation africaine à atteindre les demi-finales d'une Coupe du monde, en décembre 2022 au Qatar.

Un échec en finale de la CAN Il a aussi mené les Lions de l'Atlas jusqu'en finale de la Coupe d'Afrique des nations organisée sur le territoire marocain et qui s'est achevée sur un goût amer, avec la défaite face au Sénégal (1-0 ap) au terme d'une rencontre longuement interrompue. Un penalty accordé au pays-hôte au bout du temps additionnel en seconde période avait provoqué le départ momentané des joueurs sénégalais au vestiaire et de graves incidents en tribunes.

Son remplaçant, Mohamed Ouahbi, 49 ans, a de son côté remporté le Mondial M20 à la tête du Maroc en octobre 2025 au Chili. Il a remercié son prédécesseur, et affirmé "être conscient des attentes, très honoré".

"Je m'engage à travailler avec détermination, humilité et patriotisme", a-t-il déclaré après l'annonce de sa nomination. Interrogé par la presse sur ses objectifs, il a répondu qu'il allait procéder à "une analyse approfondie. Mais je ne pense pas qu'il y aura de grande révolution", a-t-il ajouté.

Le Maroc fera ses débuts au Mondial le 13 juin face au Brésil dans le choc du groupe C, où figurent aussi l'Ecosse et Haïti.



Fin de série pour Thoune, tenu en échec par Saint-Gall Les Thounois (en rouge) étaient à quelques secondes de signer une 11e victoire de rang. Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER La série de victoires de Thoune s'arrête à 10, la faute à Saint-Gall. Les Brodeurs ont arraché un match nul (2-2) jeudi sur la pelouse du promu bernois, qui reste largement en tête de la Super League.

Les Thounois conservent 14 points d'avance sur leur dauphin saint-gallois, mais ils peuvent regretter d'avoir cédé au bout du temps additionnel sur une réussite de Christian Witzig (90e+5). Avant cette égalisation, ils étaient toujours en route pour battre le record de 13 victoires de rang réalisé par Bâle lors de la saison 2003/04.

Thoune peut aussi se reprocher une mauvaise entame, qui l'a conduit à être mené à la pause pour la première fois en 2026. Un peu tendus face à un adversaire qui n'avait plus grand-chose à perdre, les Thounois ont concédé un penalty repéré par la VAR et transformé par le capitaine saint-gallois Lukas Görtler (37e).

Réveil en sept minutes Les Brodeurs ont toutefois commencé à reculer et le leader incontesté du championnat a fini par se réveiller. Après un but de Brighton Labeau justement annulée pour un hors-jeu (48e), les Thounois ont aussi profité d'un penalty, concédé par... Görtler. Ce dernier a été coupable d'une main flagrante et Leonardo Bertone n'a pas tremblé pour égaliser (55e).

Saint-Gall a ensuite subi la furia thounoise. Son portier Lawrence Ati Zigi a sorti le grand jeu à la 59e devant Valmir Matoshi, mais le Ghanéen n'a rien pu faire lorsque Genis Montolio s'est élevé au-dessus de la mêlée pour reprendre victorieusement un corner bien botté par Kastriot Imeri (62e).

Cette séquence n'a pas suffi pour signer une nouvelle victoire, la faute au but de Witzig à la dernière minute. Mais Thoune a toujours une autoroute devant lui pour aller décrocher le titre de champion de Suisse.

Bâle enchaîne De son côté, Bâle a confirmé son léger regain de forme en battant péniblement Grasshopper au Parc Saint-Jacques (1-0). Les Rhénans se sont imposés sur une réussite de Bénie Traoré (51e) et enchaînent une deuxième victoire consécutive pour la première fois depuis l'arrivée de Stephan Lichsteiner sur le banc.



Genève officiellement en play-off de National League Les Aigles sont assurés de jouer les séries. Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Genève-Servette a composté son billet pour les play-off de National League en battant Bienne jeudi aux Vernets (5-3). Lausanne n'y est en revanche toujours pas après sa défaite 6-2 contre Davos.

Il ne manquait qu'un point à Genève-Servette pour décrocher officiellement son billet pour les play-off. C'est donc chose faite après cette victoire 5-3 contre Bienne à domicile.

La rencontre avait pourtant bien débuté pour les visiteurs, Fabio Hofer ouvrant le score à la 10e. Mais Jesse Puljujärvi, moins de deux minutes plus tard, puis Marco Miranda (17e) lui ont répondu.

Yanick Sablatnig, qui n'avait plus marqué depuis le 28 octobre, a égalisé (23e) mais Josh Jooris a redonné l'avantage aux Grenat en box-play (27e) et Simas Ignatavicius a fait le break en déviant un puck de la cuisse (31e).

Les Aigles ont alors géré leur avance, les deux derniers buts du match restant anecdotiques. Les Seelandais ne réalisent pas une bonne opération dans la course au play-in, mais restent dixièmes.

Bienne peut remercier Fribourg Malgré sa défaite, Bienne peut remercier Fribourg-Gottéron. Déjà assurés de terminer deuxièmes, les Dragons se sont imposés 4-3 à Langnau.

Ce résultat maintient les Emmentalois à la 11e place, toujours à égalité de points avec les Seelandais. Les deux équipes se retrouvent samedi pour un importantissime "match à six points".

Lausanne manque le coche Contrairement à ses rivaux genevois, Lausanne n'est toujours pas mathématiquement en play-off. A domicile, les Vaudois ont été battus 6-2 par Davos.

Auteur d'un début de match sérieux à cinq contre cinq, le LHC a subi le réalisme du leader. Si les hommes de Geoff Ward ont réussi à revenir au score à deux reprises par Dominik Kahun (20e) et Drake Caggiula (34e), un triplé de Matej Stransky a mené les Grisons vers le succès, avant que les Lions ne s'effondrent dans le troisième tiers.

Lausanne, qui a perdu son top-scorer Théo Rochette sur blessure, n'a donc pas encore son ticket pour les play-off en poche, puisque Rapperswil, septième, a battu Kloten 6-4 dans un match à rebondissements.

Avantage psychologique pour Ambri Dans le préquel du potentiel play-out entre Ajoie et Ambri-Piotta, ce sont les Léventins qui ont pris un léger avantage psychologique en vue de leurs retrouvailles en s'imposant 3-2 après tirs au but.

Léger, puisque malgré la défaite, les Jurassiens ont dominé cette rencontre (37-21 aux tirs notamment). Si les deux équipes se retrouvent bien en play-out, les Vouivres devront montrer une meilleure efficacité offensive et gommer leurs erreurs défensives.

Dans les autres rencontres et à la lutte pour la troisième place, Zurich a fait un bon pas vers celle-ci en gagnant à Lugano 4-1. Enfin, Berne a battu Zoug 2-1 après les tirs au but.



La Suisse lourdement battue par les Pays-Bas Les Néerlandaises étaient bien trop redoutables pour les Suissesses. Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Les Suissesses n'ont rien pu faire face aux Pays-Bas jeudi dans le cadre des éliminatoires de l'Euro 2026. Elles se sont inclinées 39-21 à Kriens, mais restent en course pour la qualification.

Les Néerlandaises, championnes du monde en 2019, menaient déjà de huit points à la pause (18-10) et ont poursuivi sur la même ligne au retour des vestiaires. Daphné Gautschi a été la meilleure buteuse dans le camp helvétique avec ses cinq réussites.

Cette défaite ne remet nullement en cause une éventuelle qualification pour la phase finale, qui se déroulera dans cinq pays (Pologne, Roumanie, Tchéquie, Slovaquie et Turquie) en décembre. Les joueuses de Knut Ove Joa ont déjà battu facilement les deux autres équipes du groupe, la Bosnie et l'Italie et pointent au 2e rang du groupe 2.

Les deux premiers de groupe obtiendront directement leur billet ainsi que les quatre meilleurs troisièmes. La Suisse jouera son prochain match dimanche face à ces mêmes Néerlandaises à Almere, avant de retrouver la Bosnie et l'Italie en avril.



Une belle 7e place pour Lea Meier à Kontiolahti Lea Meier poursuit sur sa lanc閑 des Jeux olympiques (archives). Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Lea Meier a pris une excellente 7e place lors de l'épreuve individuelle (15 km) de Kontiolahti, mardi en Finlande. La biathlète grisonne signe ainsi son meilleur résultat en Coupe du monde.

Lea Meier est la grande révélation de l'équipe de Suisse de biathlon cet hiver. Aux Jeux olympiques de Milan-Cortina, elle a décroché le seul diplôme dans une course individuelle (7e).

La Grisonne a donc égalé cette performance en Finlande, trois jours après avoir fêté son 25e anniversaire. Son meilleur résultat jusqu'à présent en Coupe du monde était une 12e place.

Et sans la minute de pénalité qu'elle a écopée lors du premier tir debout, Lea Meier aurait même pu se battre pour une place sur le podium. Elle a finalement terminé à 1''50 de la Suédoise Elvira Oeberg.

Les quatre autres Suissesses ont de leur côté déçu en ne réussissant pas à se classer parmi les 40 premières.



Théo Gmür portera le drapeau suisse aux Jeux paralympiques Théo Gmür a été désigné porte-drapeau par Swiss Paralympic. Image: KEYSTONE/CLAUDIO THOMA Théo Gmür portera le drapeau suisse lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques vendredi. Il ne le fera toutefois pas aux arènes de Vérone, mais à la Maison Suisse à Cortina d'Ampezzo.

"C'est un immense honneur pour moi de porter le drapeau suisse", a déclaré le Valaisan, seul médaillé suisse des deux dernières éditions des Jeux paralympiques. En 2018, il avait remporté trois médailles d'or (en descente, super-G et géant), puis une médaille de bronze en descente en 2022.

"Cela signifie bien plus pour moi qu'une simple distinction sportive", poursuivi le skieur de 29 ans. "En tant que porte-drapeau, je souhaite montrer que le courage, la passion et la confiance en soi peuvent déplacer des montagnes."

La cérémonie d'ouverture se déroulera vendredi dans les arènes de Vérone. Mais comme seuls deux athlètes et deux membres du staff par délégation sont autorisés à se rendre sur place et que tous les athlètes sont en compétition samedi, Swiss Paralympic a décidé de ne pas participer à la cérémonie d'ouverture officielle.

Des absents et des boycotts Lors de cette cérémonie, les drapeaux seront portés dans le stade par des bénévoles et non par les porte-drapeaux désignés par chaque nation. Certains pays, comme la Suisse, ont annulé leur participation pour des raisons logistiques, tandis que d'autres boycottent la cérémonie d'ouverture, en raison de l'autorisation donnée aux athlètes russes et biélorusses de concourir sous leur propre drapeau.

Swiss Paralympic organisera donc sa propre cérémonie d'ouverture à la Maison Suisse à Cortina. La conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider sera présente.



La Suisse avec Bencic et Masarova face à la Tchéquie Belinda Bencic sera de la partie face aux Tchèques en avril Image: KEYSTONE/EPA/ALI HAIDER Capitaine de l'équipe de Suisse, le capitaine Heinz Günthardt pourra compter sur Belinda Bencic (WTA 12) les 10 et 11 avril à Bienne en qualifications de la Billie Jean King Cup face à la Tchéquie.

La Bâloise Rebeka Masarova (WTA 110) connaît quant à elle sa première sélection sous le maillot à croix blanche.

Son retour dans la compétition était attendu. Brillante en janvier en United Cup, épreuve par équipe mixte, Belinda Bencic n'a pas évolué en BJK Cup depuis sa pause maternité. En fait, la dernière apparition de la St-Galloise dans cette compétition remonte à la finale de l'édition 2022, remportée par la Suisse.

La St-Galloise sera épaulée par la Zurichoise Viktorija Golubic (WTA 75), qui n'était pas non plus de la partie en play-off en Argentine en février, et par la Bâloise Rebeka Masarova, qui vivra son baptême du feu dans cette compétition. Cette dernière a retrouvé le drapeau suisse il y a un peu plus d'un an après avoir représenté l'Espagne pendant six ans, rappelle Swiss Tennis dans son communiqué.

La sélection suisse est complétée par Céline Naef (WTA 228). La Schwytzoise de 20 ans, brillante en double en Argentine au côté de Simona Waltert, a remporté trois titres en simple sur le circuit ITF depuis le début de l'année.

Le vainqueur de ce Suisse-République tchèque se qualifiera pour la phase finale de la BJK Cup, prévue en septembre en Chine.



Malaisie: Sanction allégée contre sept joueurs par le TAS Le TAS a confirmé une sanction de la FIFA dans une affaire de changement de nationalité Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a confirmé jeudi la forte amende infligée par la FIFA à la Malaisie dans une affaire de fraude à la nationalité.

Mais le TAS a allégé les sanctions contre les sept joueurs concernés.

Dans ce dossier qui a fait scandale en Malaisie, la juridiction a autorisé les footballeurs à "reprendre l'entraînement avec leurs clubs respectifs", annulant leur suspension pour 12 mois de "toute activité liée au football", selon un communiqué.

Facundo Tomás Garcés Rattaro, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Gabriel Felipe Arrocha, Jon Irazabal Iraurgui et Hector Alejandro Hevel Serrano demeurent en revanche privés pour un an de matches officiels, en tenant compte de la suspension déjà purgée du 25 septembre au 26 janvier dernier.

Les sept hommes, approchés l'an dernier par la Fédération malaisienne (FAM) pour devenir internationaux, avaient entrepris une procédure de naturalisation "en recourant à des documents falsifiés", alors même qu'ils n'avaient "aucun lien avec la Malaisie", rappelle le TAS.

La FAM, dont les membres du comité exécutif ont démissionné en bloc fin janvier, a reconnu sa responsabilité dans la fraude, expliquant "que le rôle des joueurs s'était limité à fournir" ces documents, qu'ils n'avaient "ni préparés, ni modifiés".

Le TAS a lui jugé les joueurs "complices", tout en maintenant l'amende de 350'000 francs prononcée fin décembre par la FIFA contre la FAM. L'instance avait également infligé à la sélection trois défaites sur tapis vert.



Fatton/Bussard gagnent le relais mixte des Européens Marianne Fatton (ici lors des JO) a cueilli un nouveau titre europ閑n jeudi, en compagnie de Thomas Bussard Image: KEYSTONE/EPA La Suisse continue sa moisson de médailles aux championnats d'Europe de Shahdag en Azerbaïdjan. Le duo Marianne Fatton/Thomas Bussard a cueilli l'or dans le relais mixte jeudi.

La Neuchâteloise, sacrée en sprint la veille, et le Fribourgeois, vice-champion d'Europe chez les messieurs mercredi, ont survolé les débats en l'absence des champions olympiques français Emily Harrop/Thibault Anselmet. Malgré une pénalité de 3'', ils ont devancé de plus de 50 secondes l'Italie, 2e, l'Allemagne se parant pour sa part de bronze.

Marianne Fatton poursuit donc son hiver de rêve, elle qui est devenue la première championne olympique de l'histoire du ski alpinisme avant de conquérir l'argent du relais mixte aux JO avec Jon Kistler. Elle ajoute un troisième titre continental à un palmarès qui comprend aussi un or mondial en sprint en 2025. Thomas Bussard savoure quant à lui sa revanche après sa non-sélection pour les Jeux de Milan-Cortina.

