Marc Rochat arrête ++ Hüsler battu

Marc Rochat range ses lattes En bronze dans le combiné par équipe des Mondiaux 2025, Marc Rochat (à droite) met fin à sa carrière Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Marc Rochat met fin à sa carrière sportive au bout d'un hiver compliqué pour lui, a annoncé son équipe de management.

Le Vaudois de 33 ans a connu son plus grand moment en se parant de bronze dans le combiné par équipe des Mondiaux 2025 au côté de Stefan Rogentin.

Rochat affiche une 4e place, un rang obtenu à deux reprises en slalom (à Soldeu en mars 2023 et à Saalbach en janvier 2024), comme meilleur résultat sur le front de la Coupe du monde. Il compte 105 départs sur le Cirque blanc, dont 101 en slalom, pour 11 places dans le top 10 au total.

Le 9e de la Coupe du monde 2023/24 de slalom sort d'un exercice 2025/26 difficile, au cours duquel il n'a inscrit que 7 points grâce à une 24e place à Adelboden. Son dernier top 10 - le seul enregistré en 2024/25 en Coupe du monde - remonte au mois de janvier 2025, à Adelboden également.

"C'est avec une immense fierté et une grande sérénité que je tourne cette page. Ma carrière m’a tant donné: des victoires, des défaites, des larmes et des émotions que peu de choses peuvent égaler", explique Marc Rochat, cité dans le communiqué.

"Cette dernière saison m'a confronté à de nombreux défis et, après plus de 15 ans au plus haut niveau, je sens que mon énergie, ma curiosité et mes ambitions m'appellent vers un nouveau terrain de jeu", souligne encore le moustachu, rappelant avoir suivi en parallèle une formation universitaire à distance.



Hüsler battu au 1er tour de l'ATP 500 de Munich Marc-Andrea Hüsler (ici en Coupe Davis en 2025) a été sorti au 1er tour à Munich Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Marc-Andrea Hüsler (ATP 340) n'a pas signé d'exploit au 1er tour de l'ATP 500 de Munich.

Issu des qualifications sur la terre battue bavaroise, le Zurichois a subi la loi de Botic van de Zandschulp (ATP 49).

Le gaucher de bientôt, ex-47e joueur mondial, s'est incliné 7-6 (9/7) 6-3 devant le solide Néerlandais. Il n'a pas remporté le moindre match sur le circuit principal (ATP 250 ou plus) depuis le mois d'avril 2024, à Munich justement.

Marc-Andrea Hüsler a pourtant eu sa chance, dans la première manche tout du moins, puisqu'il a bénéficié d'une balle de set à 7/6 dans le jeu décisif sur son engagement. Mais il a perdu les trois derniers points de ce set, avant d'être largement dominé dans la manche décisive (trois breaks concédés).

Le Zurichois a néanmoins réussi une bonne opération comptable, lui qui a perdu 57 places dans la hiérarchie mondiale cette semaine. Les 25 points glanés grâce à ses deux succès en qualifications à Munich devraient lui permettre de réintégrer le top 300 dès lundi prochain.



Sinner détrône Alcaraz en tête du classement mondial Sinner a récupéré la 1re place mondiale lundi, mais Alcaraz pourrait la lui reprendre dans une semaine Image: KEYSTONE/EPA/SEBASTIEN NOGIER Jannik Sinner et Carlos Alcaraz poursuivent leur chassé-croisé au sommet de la hiérarchie mondiale.

L'Italien, qui a privé l'Espagnol dimanche en finale d'un doublé à Monte-Carlo, reprend la première place du classement ATP lundi.

Carlos Alcaraz avait relégué Jannik Sinner au deuxième rang le 10 novembre 2025. L'Espagnol a toutefois l'occasion de récupérer le trône dès cette semaine: il repassera en tête s'il remporte l'ATP 500 de Barcelone. Mais sa marge ne serait alors que de 60 points!

Les deux ogres du circuit dominent largement le monde du tennis: à l'issue du premier gros tournoi sur terre battue de la saison, les deux rivaux sont loin devant Alexander Zverev (3e), demi-finaliste en Principauté, et Novak Djokovic qui n'a pas joué cette année à Monte-Carlo où il n'avait que 10 points ATP à défendre.

En revanche, Lorenzo Musetti, finaliste l'an dernier mais battu dès son entrée en lice cette année au 2e tour, perd quatre rangs pour se retrouver 9e. No 1 suisse, Stan Wawrinka a quant à lui chuté de la 104e à la 107e place, un classement qui pourrait ne pas suffire pour intégrer directement le tableau final de Roland-Garros.



Capela à la fête face à Memphis Clint Capela a réussi 23 points face à Memphis Image: KEYSTONE/AP/Michael Wyke Clint Capela a signé sa meilleure performance de la saison dimanche, à l'occasion du dernier match de Houston dans le championnat régulier.

L'intérieur genevois a cumulé 23 points et 13 rebonds dans un match gagné 132-101 par les Rockets face à Memphis.

Le Meyrinois a donc pleinement profité des 23 minutes de jeu auxquelles il a eu droit. Propulsé dans le cinq de base après que le coach Ime Udoka avait décidé de laisser au repos ses quatre meilleurs joueurs, il a terminé meilleur marqueur de son équipe avec 23 points. Il a ajouté 13 rebonds - dont 7 en attaque - et 3 contres.

L'international suisse, qui a signé dimanche son premier double double dans cet exercice 2025/26, n'avait encore jamais dépassé les 10 points cette saison. Et ce n'est que la sixième fois qu'il réussit 10 rebonds ou plus, son record de la saison étant de 14 prises face à New Orleans à la fin mars.

Clint Capela s'est montré particulièrement adroit dimanche (9/11 au tir). Il a même réussi face aux Grizzlies le premier tir à 3 points de sa carrière en NBA, au début du dernier quart-temps, levant les bras au ciel pour célébrer ça. Il avait manqué ses sept premières tentatives derrière l'arc, dont une plus tôt dans ce match.

Houston boucle la saison régulière au 5e rang de la Conférence Ouest, avec 52 succès pour 30 défaites. Les Rockets défieront au 1er tour des play-off les Los Angeles Lakers de LeBron James, lesquels auront l'avantage du terrain. Privés du Fribourgeois Yanic Konan Niederhäuser, blessé, les L.A. Clippers (9es à l'Ouest) joueront eux leur saison face à Golden State en play-in.



Un match à 3 points pour Hischier Nico Hischier (13) a brillé face à Ottawa en réussissant 3 points Image: KEYSTONE/AP/Adam Hunger Nico Hischier a brillé lors du dernier match à domicile des Devils cette saison.

Le capitaine de New Jersey a réussi deux buts et un assist dans un match gagné 4-3 après prolongation face à Ottawa. Il a été désigné première étoile.

Auteur du 1-0 après 5'12, Nico Hischier a inscrit le but de la victoire après 3'18 en "overtime" en supériorité numérique, d'un tir du poignet. Le centre valaisan, crédité de la passe décisive sur le 3-3 de Dawson Mercer à 53e - en infériorité numérique, en est désormais à 66 points - dont 28 buts - cette saison.

"Je pense qu'il est très important pour nous de bien terminer ce schampionnat. Nous ne sommes pas satisfaits de notre situation actuelle, et sommes loin du compte", a réagi le no 13 des Devils, cité sur le site de la NHL. "Il s'agit simplement de rendre quelque chose à nos supporters, c'est le moins que nous puissions faire."

Hischier - qui affiche 199 buts à son compteur en saison régulière - n'est pas le seul Suisse à s'être illustré dans le camp des Devils. Son compère Timo Meier a réussi un assist sur l'ouverture du score pour son 44e point dans cet exercice 2025/26 (24 buts). Le défenseur zurichois Jonas Siegenthaler est, lui, resté "muet".

Eliminés depuis plus d'une semaine de la course aux play-off alors qu'ils espéraient jouer les premiers rôles dans les séries finales, les Devils boucleront leur saison régulière dans la nuit de mardi à mercredi. Ils affronteront les Bruins à Boston.



McIlroy remporte son deuxième Masters de suite, un exploit rare Rory McIlroy a remporté pour la deuxième année consécutive le Masters d'Augusta Image: KEYSTONE/EPA/CHRIS TORRES Rory McIlroy a remporté pour la deuxième année de suite le prestigieux Masters dimanche à Augusta.

Cet exploit a été seulement réussi avant lui par les légendes Jack Nicklaus (1965 et 1966), Nick Faldo (1989 et 1990) et Tiger Woods (2001 et 2002).

Le Nord-Irlandais de 36 ans a ainsi conquis son sixième titre majeur en devançant le no 1 mondial Scottie Scheffler, revenu à un coup à l'issue d'un week-end à rebondissements.

Flamboyant vendredi puis en difficulté samedi, McIlroy a attaqué le dernier tour dimanche en tête à égalité avec l'Américain Cameron Young. Il a rapidement reculé au classement à cause d'un double bogey puis d'un bogey, avant de revenir au sommet grâce à une fin de journée maîtrisée.

Le no 2 mondial nord-irlandais a tout de même offert un final à suspense en ratant totalement sa mise en jeu au trou no 18, envoyée dans les arbres, avant de réussir ses deux coups suivants puis d'assurer sur le green, rendant une dernière carte de 71 (un coup sous le par).

Scottie Scheffler, titré à Augusta en 2022 et 2024, a surmonté deux premières journées difficiles pour se hisser à la deuxième place finale avec une carte de 68. Les Anglais Tyrrell Hatton et Justin Rose, ainsi que les Américains Russell Henley et Cameron Young se partagent la troisième place à deux coups du vainqueur.



Fribourg a été plus complet que Genève Fribourg a battu Genève grâce à un contingent plus dense Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Fribourg s'est qualifié pour la cinquième finale de son histoire. Un succès 4-1 qui met en lumière la profondeur du contingent des Dragons.

"Certains joueurs fribourgeois ont joué un cran au-dessus de leur potentiel ou de ce qu'ils ont montré en saison régulière, c'est avec ce genre de joueurs que l'on peut aller loin en play-off." Directeur sportif de Genève, Marc Gautschi a tenu à féliciter Fribourg tout en donnant une explication intéressante du pourquoi du succès adverse.

Il est vrai que du côté de Fribourg, certains joueurs ont su élever leur niveau de jeu. On pense par exemple à un Jeremi Gerber, loin d'être un titulaire indiscutable, et qui a inscrit son troisième but en 12 matches de séries. Il n'en avait marqué que 2 en 43 rencontres de saison régulière.

Trois buts, c'est autant que Lucas Wallmark, centre numéro un de Gottéron. Assez décrié lors de ces play-off, le Suédois a planté un doublé. Est-il absous de ses performances précédentes? Non, mais il a su marquer au bon moment. Il y a également un Maximilian Streule, lui aussi auteur de son troisième but sur ces play-off et qui joue comme un vétéran alors qu'il n'a que 22 ans.

Marchon joueur de l'ombre lumineux Joueur d'énergie, Nathan Marchon personnifie ce Fribourg qui balance entre travailleurs et buteurs. C'est lui qui offre le 1-0 à Wallmark en allant gratter un puck dans la bande. Le numéro 97 des Dragons se réjouit bien évidemment de disputer cette finale, mais aussi des deux jours de congé à venir: "Aujourd'hui, pour la première fois de la saison, on aura deux jours de congé, donc ça va faire du bien. Je pense que ça va faire du bien de recharger les batteries. On a une grosse série contre Rappi, c'était aussi assez intense. Mais là je pense que ça va vraiment faire du bien de pouvoir reposer un peu la tête et penser à la suite."

Ce qui impressionne dans les rangs fribourgeois, c'est d'être capable de rejoindre la finale sans des cadres comme Sandro Schmid et Andrea Glauser, deux pièces maîtresses dans l'alignement de Rönnberg. Mais Nathan Marchon n'oublie pas ses coéquipiers sur le flanc: "On joue aussi pour les joueurs blessés. Je pense à Sandro, Glausi, qui ont bossé toute la saison, qui étaient incroyables toute la saison et qui ne sont pas là ce soir. On le fait pour tout le monde et aussi tous les autres gars qui s'entraînent ici tous les jours, qui sont prêts à sauter dans l'alignement s'il y a un blessé. Je pense que ça soude vraiment une équipe. Et maintenant on prend toute l'énergie nécessaire pour cette finale."

Et maintenant, Davos Cette finale, elle se jouera contre Davos. Le premier de la saison régulière face au deuxième. Logique parfaitement respectée. Pour son dernier tour de piste, le capitaine Julien Sprunger aura donc l'honneur de disputer une deuxième finale après celle de 2013 perdue contre Berne.

"C'est le premier contre le deuxième, c'est une affiche qui change un peu, ça va faire des heures de car. Mais voilà, je pense que Davos est l'équipe à battre. On a eu des gros matchs pendant la saison contre eux, on a perdu cette demi-finale à la Spengler, c'est vraiment une excellente équipe. Je pense qu'ils seront favoris dans cette finale, mais on n'a vraiment rien à perdre, on va vraiment essayer de tout donner. Et je pense qu'on a les armes pour les bousculer."

Premier élément de réponse samedi prochain dans les Grisons.



L'Inter Milan renverse Côme et prend le large en Serie A L'Inter Milan du défenseur suisse Manuel Akanji (à gauche) est bien parti pour remporter un nouveau scudetto. Image: KEYSTONE/EPA/ROBERTO BREGANI L'Inter Milan a fait un grand pas vers le 21e titre de champion d'Italie de son histoire dimanche en allant s'imposer à Côme 4-3. Les Nerazzurri de Manuel Akanji et Yann Sommer étaient menés 2-0.

La 32e journée a peut-être décidé de l'issue de la saison 2025-26 de Serie A, avec la victoire renversante de l'Inter, le nul plus tôt dans l'après-midi de Naples, contrariée à Parme (1-1), et la déroute de l'AC Milan (3-0) à domicile samedi face à l'Udinese.

A six journées du terme, soit un maximum de 18 points à empocher, l'Inter (75 pts) compte désormais neuf points d'avance sur Naples (2e, 66 pts) et en totalise douze de plus que l'AC Milan (3e, 63 pts).

Avec trois matches à domicile à disputer et quatre rencontres face à des mal classés ou relégables, les Nerazzurri ont tout en mains pour succéder à Naples et empocher un troisième scudetto en cinq ans après 2021 et 2024.

A condition que l'équipe de Cristian Chivu ne soit pas rattrapée par son étonnante incapacité à répondre présent lorsqu'elle est attendue, comme cette saison contre son grand rival milanais (défaites 1-0 à l'aller comme au retour) et en Ligue des champions (élimination en barrages d'accession aux 8e de finale par Bodo Glimt).



Pas de quatrième titre pour Guerdat en finale de la Coupe du monde Steve Guerdat et Iashin Sitte ont craqué sur leur dernier passage (archives). Image: KEYSTONE/DPA/JAN WOITAS Steve Guerdat et Iashin Sitte ont manqué leur affaire lors de l'ultime manche de la finale de la Coupe du monde dimanche à Fort Worth (Etats-Unis). Le Jurassien et sa monture ont terminé au 6e rang.

Deuxième à seulement quatre points du vainqueur Kent Farrington avant la troisième et dernière épreuve de dimanche - disputée en deux manches -, le champion olympique de Londres a tout perdu lors de son dernier passage. Il a fait tomber deux barres pour terminer au 6e rang.

Son choix de monter Iashin Sitte plutot que sa jument fétiche Dynamix - laissée au repos pour les championnats du monde d'Aix-en-Provence (11-23 août), le grand rendez-vous de l'année - lui a finalement coûté ce quatrième titre record qu'il pourchassait.

C'est en revanche enfin la consécration pour Kent Farrington. Agé de 45 ans, le cavalier de Chicago décroche enfin un grand titre majeur, quelques mois après avoir remporté avec brio le Grand Prix du CHI de Genève. Avec Greya, le no 2 mondial aura survolé les trois jours de compétition au Texas en ne faisant tomber qu'une seule barre, lors de la première manche de la dernière épreuve.

Le podium a été complété par l'Allemand Daniel Deusser, sur Otello de Guldenboom, et l'Américaine Katherine Dinan, sur Out of the Blue. Deuxième Suisse en lice dans cette finale, Martin Fuchs a dû se contenter du 14e rang final sur son hongre Lorde.



Davos rejoint Fribourg en finale des play-off Les Davosiens se sont qualifiés après 65 secondes de prolongations. Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER La finale des play-off de National League opposera Davos à Fribourg-Gottéron. Les Grisons se sont qualifiés en éliminant le double champion en titre Zurich après l'acte V (2-1 ap, série 4-1).

Davos peut dire merci à Brendan Lemieux. Le Canado-Américain a envoyé le club grison en finale sur un exploit personnel, après seulement 65 secondes de prolongations. Pourtant, c'est bien Zurich qui a dominé cet acte V.

Le double champion en titre avait concrétisé sa domination en ouvrant le score par Justin Sigrist (23e), mais Davos a rapidement égalisé grâce à Matej Stransky (27e). Et les Lions ne sont pas parvenus à reprendre l'avantage avant la fin du temps réglementaire.

Le HC Davos disputera donc sa première finale depuis 2015, une finale remportée en cinq matches contre... Zurich. Les Grisons, vainqueurs de la saison régulière et 31 fois champions de Suisse seront naturellement favoris face à Fribourg-Gottéron, à la recherche de son premier titre.



Fribourg se joue de Genève et file en finale Lucas Wallmark marque le 4-2: les Aigles ne s'en remettront pas. Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Fribourg est en finale des play-off de National League! Dimanche à domicile, les Dragons ont battu Genève 6-2 dans le cinquième acte pour enlever la série 4-1.

Un match tient à peu de choses. Ce fut encore plus vrai entre la 52e et la 53e. Le Genevois Jimmy Vesey a expédié le puck du 3-3 sur le poteau de Reto Berra et 32 secondes plus tard, la défense de Genève a offert le 4-2 à Wallmark qui n'en demandait pas tant.

Cette réussite a eu le don de rassurer des Fribourgeois loin d'être parfaits et de mettre un coup sur la tête de Genevois auteurs de bien trop de bévues pour espérer aller plus loin dans ces séries. Si Lausanne ne s'était pas liquéfié après le 3-0 dans le match VI des quarts de finale, la saison genevoise aurait pris fin plus tôt.

Les lacunes observées lors du quart lémanique ont été exploitées par Roger Rönnberg et ses hommes. Et le coup de poker de mettre Robert Mayer entre les poteaux côté grenat à la place de Charlin n'a pas porté ses fruits.

Fribourg a ouvert les hostilités à la 8e. Après un excellent travail de Marchon dans la bande et une passe à Wallmark, le Suédois a pu tromper Robert Mayer. La réplique servettienne est tombée à la 18e grâce à Marc-Antoine Pouliot. Le Canadien au passeport suisse, pas toujours aligné par Peltonen, a habilement dévié un lancer de Le Coultre. Juste derrière, Genève a d'ailleurs une nouvelle fois tenté la déviation rapide pour espérer prendre Reto Berra à défaut.

Sprunger et Nemeth de retour Dans les rangs fribourgeois, Julien Sprunger a pu faire son retour après avoir dû manquer l'acte IV pour un souci au niveau de la région pelvienne. Roger Rönnberg a également choisi de réintégrer son défenseur Patrick Nemeth après les cinq matches de suspension purgés à la suite de son agression sur Jonas Taibel lors du quart contre Rapperswil.

Mais c'est un autre défenseur qui a pu redonner un but d'avance à Gottéron. A la 25e, Streule a eu trop d'espace pour armer et déjouer Mayer. Et même si les Aigles ont pu égaliser en jeu de puissance par Granlund à la 28e, ils ont été bien trop lâches au marquage à la 32e. Walser a pu se balader dans l'arrière-garde genevoise avant de servir parfaitement Gerber, laissé libre par Praplan. Walser-Gerber, ou quand l'eau minérale se marie finalement bien avec la fondue. Juste après cette troisième réussite, Marcus Sörensen a eu une chance en or de donner un petit matelas d'avance à ses couleurs.

Ce matelas, c'est finalement son compatriote Wallmark qui le donnera à la 53e. Bertschy ajoutera le 5-2 dans la cage vide (56e), puis Sörensen le 6-2 dans les mêmes conditions (60e).

Fribourg se qualifie pour la cinquième finale de son histoire. Le premier match aura lieu samedi. Pour l'heure, on ne connaît pas encore l'adversaire des Dragons. Tout ce que l'on sait c'est que si Davos bat Zurich, la série commencera dans les Grisons. Si les Lions l'emportent, ce sera d'abord à Fribourg.



Manchester City mate Chelsea et peut croire au titre Manchester City a relancé la course au titre dimanche à Londres. Image: KEYSTONE/EPA/DANIEL HAMBURY Malmené avant la mi-temps, déchaîné après. Manchester City a obtenu dimanche à Chelsea (3-0) la victoire recherchée pour faire revivre leur espoir de titre en Premier League.

Le leader Arsenal avait ouvert la fenêtre samedi en perdant 2-1 contre le modeste Bournemouth, à domicile, et son dauphin mancunien s'y est engouffré de plain pied avec l'aide de Rayan Cherki, auteur de deux passes décisives pour Nico O'Reilly (51e) et Marc Guéhi (57e).

"Est-ce que tu regardes, Arsenal?", ont chanté les supporters visiteurs, à Stamford Bridge, après le troisième but signé Jérémy Doku (68e).

City, deuxième avec 64 points, peut désormais rattraper ses six longueurs de retard sur Arsenal (1er, 70 pts) en cas de victoire contre le leader, dimanche prochain à domicile, et contre Crystal Palace en match en retard.

Tottenham relégable Tottenham s'est incliné 1-0 dimanche chez le Sunderland de Granit Xhaka, pour la première de Roberto De Zerbi sur le banc. Les Spurs sont relégables à six journées de la fin en Premier League.

La mission maintien se complique d'entrée pour l'ex-entraîneur de l'OM, dont la nouvelle équipe est 18e avec 30 points, deux de moins que l'actuel premier non-relégable, West Ham (17e, 32 pts).

Tottenham a joué de malchance en seconde période. Son gardien Antonin Kinsky a été pris à contre-pied sur un tir de Nordi Mukiele fortement dévié par un coéquipier (61e, 1-0), puis a été percuté par son capitaine Cristian Romero, blessé sur l'occasion et sorti en larmes.

Les Spurs n'ont gagné aucun match de championnat en 2026. Ils tenteront de mettre fin à cette anomalie le week-end prochain à domicile contre Brighton, que De Zerbi a dirigé de 2022 à 2024.

De son côté, le promu Sunderland peut toujours croire en une qualification européenne. L'équipe de Granit Xhaka, qui a joué tout le match dimanche, est 10e à seulement un point de la 7e place et d'un billet pour la Conference League.



Sion écrase Lausanne à Tourbillon Tout roule pour le FC Sion, meilleur club romand de Super League. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Le FC Sion a signé une probante victoire dimanche face au Lausanne-Sport (3-0). Les Valaisans se rapprochent du haut du classement de Super League à l'heure de la séparation en deux groupes.

Ce derby romand a été marqué par un hommage aux jeunes du FC Lutry victimes du drame de Crans-Montana. Avant le coup d'envoi, Christian Constantin, président du FC Sion, et Vincent Steinmann, directeur général du LS, ont remis un maillot commémoratif au président du FC Lutry.

Cette cérémonie s'est déroulée sous les yeux de l'ambassadeur d'Italie Gian Lorenzo Cornado, de Clément Leclerc, consul de France à Genève, et du conseiller d'Etat valaisan Christophe Darbellay. Une soixantaine de membres du FC Lutry ont assisté à cette rencontre en tant qu'invités.

Une défense lausannois à la rue Côté sportif, la rencontre s'est décantée en deuxième période. Les Sédunois ont concrétisé leur domination dès la 57e, Benjamin Kololli profitant d'une passe en retrait mal dosée de Brandon Soppy.

La défense lausannoise a ensuite pris l'eau en concédant deux penaltys. Ali Kabacalman a raté le sien (60e), laissant le LS dans le match, avant qu'Ilyas Chouaref ne tremble pas dix minutes plus tard après une faute de Soppy (70e).

Sion a même ajouté un troisième but face à une défense aux abois. Il est venu du pied droit de Franck Surdez, qui a marqué pour la première fois depuis son retour en Suisse (74e).

Avec cette victoire, Sion peut voir vers le haut et rêver d'une qualification européenne, alors qu'il s'apprête à affronter les cinq autres membres du Championship Group. Dans le camp lausannois, la question est désormais de savoir si Peter Zeidler va terminer la saison sur le banc...

Servette tenu en échec à Berne Servette est de son côté passé proche d'une troisième victoire consécutive sur la pelouse des Young Boys (1-1). Les Grenat ont toutefois confirmé qu'ils étaient bien sur une trajectoire opposée à celle du LS en cette fin de saison.

Le SFC peut avoir des regrets, car il a mené 1-0 après le premier but de Thomas Lopes (19 ans) en Super League, sur un excellent centre de l'indispensable Junior Kadile (56e). Mais YB a égalisé à la 71e grâce à un penalty transformé par l'ex-Servettien Chris Bedia.

St-Gall tenu en échec En déplacement à Lucerne, Saint-Gall a de son côté été contraint au match nul (2-2), et perd une occasion de se rapprocher un peu de Thoune, qui n'a pas joué samedi à Bâle - le match a été renvoyé en raison d'un incendie au Parc St-Jacques. Les Brodeurs comptent désormais 11 points de retard sur le leader.

Menés 1-0 puis 2-1, Saint-Gall a égalisé par deux fois grâce à Aliou Baldé (73e/87e). Les buts lucernois ont été marqués par Andrej Vasovic (10e) et Lars Villiger (77e).



Sinner triomphe à Monte-Carlo et redevient no 1 Sinner a fait coup double dimanche à Monte-Carlo Image: KEYSTONE/EPA/SEBASTIEN NOGIER Jannik Sinner a fait coup double dimanche à Monte-Carlo.

L'Italien a triomphé pour la première fois sur la terre battue de la Principauté, en battant Carlos Alcaraz 7-6 (7/5) 6-3 en finale, et récupère la 1re place du classement ATP.

Après Paris l'automne dernier, Indian Wells puis Miami cette saison, Jannik Sinner s'offre ainsi un quatrième titre consécutif dans un Masters 1000. Il est le deuxième joueur de l'histoire à gagner les trois premiers Masters 1000 de l'année, après Novak Djokovic en 2015.

L'Italien a mis 2h15 pour vaincre la résistance du tenant du titre et désormais ex-no 1 mondial Carlos Alcaraz, qu'il affrontait pour la première fois de l'année. Il a pourtant concédé le premier break dans chacun des deux sets, mais a su attendre son heure. Il a ainsi gagné les cinq derniers jeux de la seconde manche.

