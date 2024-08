Martinez chez Bahrain ++ YB doit se réveiller

Ehammer passe en finale de la longueur Simon Ehammer s'est qualifié pour la finale de la longueur Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Candidat déclaré aux médailles aux JO de Paris, Simon Ehammer a décroché son ticket pour la finale de la longueur en terminant 4e des qualifications. Un seul bon saut à 8m09 a suffi à son bonheur. L'Appenzellois, qui a manqué son premier (7m69) et surtout son troisième essai (6m62), n'a certes pas réalisé la limite qualificative fixée à 8m15. Mais il a assuré l'essentiel dans des conditions difficiles (vent changeant), contrairement par exemple aux trois athlètes américains qui sont tous passés à la trappe. Deux athlètes seulement ont atteint ou dépassé les 8m15 exigés. Le grand favori, le champion olympique et champion du monde en titre Miltiadis Tentoglou, a remporté ces qualifications avec 8m32. Le Grec, meilleur performeur de la saison - devant Ehammer - avec 8m65, a rempli sa mission dès sa première tentative. A la peine cette saison malgré sa médaille de bronze européenne, Jason Joseph s'est pour sa part qualifié pour les demi-finales du 110 m haies en remportant sa série en 13''26, à 0''01 de son meilleur temps de la saison. Le Bâlois a fini en trombe, mais il a totalement manqué son départ. Il termine 3e de ces séries, remportées par un impressionnant Grant Holloway (13''01).

200 m: Kambundji passes en demies, Pointet en repêchages Mujinga Kambundji a souffert sur 200 m dimanche matin, mais elle s'est hissée en demi-finales Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Mujinga Kambundji a décroché non sans mal son ticket pour les demi-finales du 200 m des JO de Paris dimanche matin. Léonie Pointet a en revanche manqué son affaire lors des séries et devra disputer les repêchages lundi en début d'après-midi. En lice dans la deuxième série, Mujinga Kambundji a dû se contenter d'un chrono de 22''75 dans une course gagnée par l'Américaine Gabrielle Thomas (22''20). Elle a arraché pour 0''03 la 3e et dernière place directement qualificative pour les demi-finales programmées lundi soir (13e temps total). "Ca n'était pas possible de faire mieux", a-t-elle relevé au micro de la RTS. "J'ai dû me battre jusqu'au bout. J'aurais dû partir plus vite, mais ça a commencé à être dur après 150 m", a poursuivi la 6e du 100 m, qui regrettait d'avoir dû enchaîner finale du 100 m samedi soir et séries du 200 dimanche matin. Léonie Pointet n'avait pas une telle excuse à avancer. La Vaudoise de 23 ans, qui a couru en 22''72 cette saison, a terminé 6e de la première série en 23''42. "J'ai voulu trop bien faire", a-t-elle regretté. "Je devrai courir avec le coeur lors des repêchages" lundi en début d'après-midi. Le meilleur chrono de ces séries a été l'oeuvre de Gabrielle Thomas, devant la Nigériane Favour Ofili (22''24) et Dina Asher-Smith (22''28). Pas de surprise à signaler, si ce n'est les forfaits de Shericka Jackson et de Marie-Josée Ta Lou.

Ralph Stöckli affiche un large sourire à mi-JO Ralph Stöckli affiche un large sourire à mi-JO Image: KEYSTONE/JULIEN GRINDAT Chef de mission de Swiss Olympic, Ralph Stöckli affichait un large sourire dimanche matin à l'heure de tirer le bilan à mi-JO. "Six médailles (red: une d'or, une d'argent et quatre de bronze), c'est super", a-t-il lâché d'emblée. "Comme je l'espérais, de nouvelles étoiles ont brillé et pris la place d'autres athlètes. L'exemple le plus parfait est le tir: Nina Christen, notre porte-drapeau, n'a pas eu les résultats escomptés. Mais nous avons quand même deux médailles en tir" dont la seule du plus précieux métal pour Chiara Leone, a-t-il rappelé. "La médaille d'argent de Julie Derron en triathlon n'était pas non plus prévue. En revanche, il y avait des attentes en aviron et en natation", des sports dans lesquels la Suisse n'a conquis "que" deux médailles de bronze grâce au deux sans barreur Andrin Gulich/Roman Röösli et au spécialiste du 200 m dos Roman Mityukov. "Ce bilan démontre bien que, comme je l'ai toujours répété, il faut trois chances de médaille pour espérer en obtenir une", a poursuivi l'ancien curleur, qui attache une grande importance à la valeur intrinsèque d'une performance. "Nous avons aussi cinq quatrièmes places", souligne-t-il. Ces quatrièmes places prouvent aussi que la frontière entre l'exploit et la déception est étroite, a-t-il rappelé. Que la délégation suisse pourrait certes compter quelques breloques supplémentaires, mais que les quatre médaillés de bronze auraient tout aussi bien pu se retrouver "chocolat". Une 6e place peut constituer un exploit Ralph Stöckli est notamment revenu sur l'exemple de Noè Ponti, candidat déclaré aux médailles sur le 100 m papillon mais 4e à 0''10 de l'estrade samedi soir. "Noè semble lui-même content et fier de ce résultat", obtenu dans une épreuve où la concurrence est féroce et les cadors d'un niveau très proche. "Et pour Mujinga Kambundji (6e du 100 m samedi, comme en 2021 à Tokyo), une place de finaliste constitue déjà un sacré exploit" dans la discipline-reine de l'athlétisme, a souligné le St-Gallois, qui se réjouit aussi de la belle performance du cycliste Stefan Küng samedi dans la course en ligne (7e) après une préparation tronquée et un contre-la-montre manqué (8e). "On a obtenu de super résultats en dehors des médailles. Nous avons 21 places de finaliste (top 8), ce qui démontre la force du sport helvétique" qui peut compter sur de nombreux athlètes de pointe pour performer au plus haut niveau. "Et je suis persuadé que ce n'est pas fini, même si nous avions plus de chances de médaille durant la première moitié de ces Jeux", a-t-il convenu. "On ne va pas s'ennuyer" Ralph Stöckli cite en premier lieu les "battus" de la première semaine de compétition. "L'équipe de saut d'obstacles était très déçue" après sa non-qualification pour la finale. "Steve Guerdat et Martin Fuchs ont une facture ouverte. Ils sont de grands champions et vont réagir. Et pourquoi pas une médaille en kayak cross ?", où Martin Dougoud brûle de revanche après sa 4e place en slalom. "Le beachvolley peut nous apporter une médaille. Je me réjouis aussi de voir nos spécialistes d'athlétisme à l'oeuvre. Simon Ehammer a les moyens d'aller chercher une médaille à la longueur, et la perchiste Angelica Moser est capable de tous les exploits", a-t-il encore souligné. "On ne va pas s'ennuyer, et on fêtera sûrement d'autres médailles dans cette Maison suisse", a-t-il conclu.

Shericka Jackson forfait avant les séries du 200 m Shericka Jackson est forfait pour le 200 m des JO Image: KEYSTONE/PHILIPP SCHMIDLI Shericka Jackson, double championne du monde en titre du 200 m, a déclaré forfait avant les séries du demi-tour de piste dimanche matin. La Jamaïcaine faisait figure de favorite pour l'or olympique. Il s'agit d'un nouveau coup dur pour le sprint jamaïcain au lendemain du forfait de Shelly-Ann Fraser-Pryce avant les demi-finales du 100 m. La forme de Jackson, qui restait sur une course avortée dans un meeting en Hongrie il y a un mois, était incertaine. Elle avait déjà renoncé au 100 m il y a quelques jours.

Lenny Martinez signe pour trois ans chez Bahrain Lenny Martinez a signé pour trois jours au sein de l'équipe Bahrain. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Lenny Martinez quitte l'équipe Groupama-FDJ. Le Français s'est engagé pour trois saisons au sein de la Bahrain. Lenny Martinez, grand espoir du cyclisme français, quitte Groupama-FDJ pour rejoindre Bahrain, où il a signé pour les trois prochaines saisons avec l'ambition de grimper sur "le podium du Tour de France", a annoncé sa nouvelle équipe, dimanche. A tout juste 21 ans, le fils de Miguel Martinez, champion olympique de VTT en 2000, compte déjà six victoires, dont cinq cette saison, et vient de participer pour la première fois au Tour de France. Petit gabarit, Martinez excelle en montagne et est destiné à jouer le classement général sur les grands Tours aux côtés du Colombien Santiago Buitrago et de l'Italien Antonio Tiberi, a indiqué Bahrain.

La paire Boedmer/Vergé-Depré se hisse en quart de finale Zoe Vergé-Depré et Esmée Boedmer en route pour les quarts de finale. Image: KEYSTONE/AP/Robert F. Bukaty Esmée Boedmer et Zoé Vergé-Depré ont franchi le cap des 8es de finale du tournoi de beachvolley féminin. Le duo alémanique n'a toujours pas concédé la moindre défaite aux JO de Paris. La paire Esmée Boedmer/Zoé Vergé-Dépré continue son sans-faute aux JO de Paris. Le duo alémanique s'est qualifié en quart de finale du beachvolley féminin en s'imposant en deux manches (29-27 21-17) contre les Chinoises Xinya Xia et Chen Xue, no 11 mondiales. Face à des adversaires en crise à chaque réception en début de partie, les Suissesses ont commencé la rencontre à la perfection (8-1). Pris à froid, le duo asiatique a ensuite réduit progressivement son retard, sans jamais s'affoler, profitant d'une prestation trop irrégulière d'Esmée Boedmer (13-14). La Lucernoise en difficulté contre les 190 cm de Chen Xue, la Suisse a dû attendre sa 7e balle de set pour gagner une première manche devenue irrespirable (29-27). La régularité, dans tous les secteurs de jeu, de Zoé Vergé-Depré et une Esmée Boedmer plus précise à la finition au fil de la partie ont permis aux Suisseses de l'emporter en deux manches.

Super League: YB doit enfin débloquer son compteur Tenants du titre, les Young Boys effectuent un début de saison aussi catastrophique qu'inattendu. Les Bernois, qui ont perdu leurs trois premiers matches, sont sous pression avant de recevoir Zurich. Cette rencontre de la 3e journée de Super League, qui débutera à 16h30, doit permettre à YB d'enfin débloquer son compteur. Mais face à un FCZ qui a récolté six points en deux matches, la tâche des hommes de Patrick Rahmen ne s'annonce pas simple. Deux clubs romands seront en lice cet après-midi. Le Lausanne-Sport recevra Saint-Gall dès 14h15. Les deux clubs comptent trois points et restent sur des résultats inversés: le week-end dernier, le LS a été battu 4-0 à Sion alors que les Brodeurs ont dominé YB sur le même score. Pour sa part, Yverdon se déplacera dès 16h30 à Winterthour. Les Vaudois ont perdu leurs deux premières rencontres, alors que les Zurichois ont trois points à leur actif.

Chabbey: "Le parcours manque de difficultés" Elise Chabbey n'est pas dans sa meilleure forme après sa chute survenue sur les routes du Giro. Mais la Genevoise sera bien la leader de l'équipe de Suisse lors de la course en ligne des JO dimanche. "J'ai pu effectuer de bons entraînements au cours des deux dernières semaines. Mais je me suis cassé deux côtes ainsi qu'un bout du pied", a rappelé la 7e de la course sur route des Mondiaux de Glasgow 2023 jeudi lors d'un point presse à la Maison Suisse. "Je ne suis pas à 100% de mes possibilités, la préparation n'a pas été optimale. Mais je vais beaucoup mieux, et je peux être satisfaite de ma condition dans ces circonstances", tient-elle à préciser, comme pour rassurer ses supporters. "C'est trop plat" Même si elle n'est pas au sommet de son art, Elise Chabbey est prête à en découdre dimanche sur les quelque 158 km du parcours qui sera proposé aux meilleures cyclistes du monde. Un parcours pas suffisamment sélectif à ses yeux: "Ca manque de difficultés selon moi. C'est trop plat, et pas suffisamment technique", explique celle qui sera la leader de l'équipe de Suisse en l'absence de Marlen Reusser. La Genevoise de 31 ans a néanmoins les moyens de faire la différence sur la montée pavée de la Butte Montmartre, que les coureuses devront escalader à trois reprises lors du circuit final tracé dans les rues de Paris. Les neuf ascensions répertoriées - pour 1800 m de dénivelé - devraient tout de même permettre de faire la sélection. "Si le peloton se réduit, tout peut se passer. Mais il faudra tenter des choses, et savoir saisir sa chance", comme elle avait su le faire lors des Mondiaux de Glasgow où elle avait longtemps figuré seule à l'avant de la course avant d'être reprise à 15 km de l'arrivée par les favorites. "Un tout autre état d'esprit" La donne n'est évidemment pas la même, même si le parcours de Glasgow comportait également une côte redoutable dans un circuit urbain. A Paris, Elise Chabbey ne pourra pas profiter du marquage dont avait été victime Marlen Reusser à Glasgow pour fausser compagnie aux favorites. Mais la Genevoise aura les pleins pouvoirs au sein de cette équipe de Suisse, avec Elena Hartmann, Noemi Rüegg et Linda Zanetti qui seront à son service. Sera-ce suffisant pour tenir les premiers rôles face aux cadors comme Lotte Kopecky, Lorena Wiebes ou Elisa Longo Borghini ? En tout cas, Elise Chabbey aborde ces Jeux avec "un tout autre état d'esprit" que lors de sa première apparition olympique, en 2012, dans sa première carrière de kayakiste. "J'ai des souvenirs flous de Londres 2012. J'étais encore jeune et je savais que je ne pouvais pas performer, alors que maintenant je le peux."

Le roi du sprint couronné dimanche soir La journée de dimanche ne devrait pas permettre à la délégation suisse d'augmenter son total de médailles aux JO de Paris. Cette 9e journée de compétition sera surtout marquée par la finale du 100 m masculin en athlétisme (21h50), par la fin des épreuves de natation et par le choc Djokovic-Alcaraz à Roland-Garros. Qui succédera à Marcell Jacobs, champion olympique surprise sur 100 m à Tokyo en 2021? L'Italien est toujours de la partie, mais sa tâche s'annonce extrêmement compliquée. Privés du titre suprême depuis 2004, les sprinters américains ont ainsi les crocs. En premier lieu Noah Lyles, qui rêve de quadruplé (100, 200, 4x100 et 4x400 m). Mais les Africains (Letsile Tebogo, Ferdinand Omanyala) et les Jamaïcains (Kishane Thompson, Oblique Seville) ont démontré cette saison qu'ils avaient les moyens de prolonger la disette US. En athlétisme également, la matinée sera marquée par les débuts de deux des stars helvétiques. Candidat au podium à la longueur, Simon Ehammer doit d'abord passer l'écueil des qualifications. Jason Joseph voudra quant à lui (se) rassurer en séries du 110 m haies. Les chances de médaille seront rares côté suisse. La cycliste genevoise Elise Chabbey, qui juge le parcours de la course sur route pas suffisamment exigeant, ne fait pas partie du cercle des favorites. Mais elle pourrait en profiter pour tenter un coup. Les regards des amateurs de tennis se braqueront par ailleurs sur le Court Philippe-Chatrier à Roland-Garros. Sacré à Paris en juin puis à Wimbledon en juillet, Carlos Alcaraz vise le même triplé que Rafael Nadal en 2008. Mais il trouvera sur sa route un Novak Djokovic en quête du seul grand titre manquant à son palmarès.

Une première défaite pour le FC Sion Une soirée à oublier pour Théo Bouchlarhem et le FC Sion. Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Le FC Sion n’a pas réussi la passe de trois. Après leurs succès contre les Young Boys et Lausanne, les Sédunois se sont inclinés 1-0 à Lucerne. Cette défaite est malheureuse. Même si son gardien Timothy Fayulu fut son meilleur homme, la formation de Didier Tholot peut nourrir bien des regrets. Le but des Lucernois est, en effet, dû une erreur de Gora Diouf, coupable d’un péché de gourmandise à la relance. Formé au... FC Sion, Nicky Beloko a su tirer les marrons du feu pour marquer à la 48e et pour offrir au FC Lucerne sa première victoire de la saison. Un brin timoré avant la pause, le FC Sion a pris alors l’initiative pour tenter de recoller au score. La meilleure chance fut pour Cristian Souza avec une reprise sur la transversale après un centre de Nias Hefti. Malgré les cinq changements opérés par Didier Tholot, on devait en rester là. Le néo-promu devra rebondir la semaine prochaine avec la venue du FC Winterthour à Tourbillon. Avec une victoire contre les Zurichois ce revers en Suisse centrale sera très vite oublié.

Un 9e or olympique pour Ledecky, sacrée sur 800 m Ledecky a décroché son 9e titre olympique samedi à Paris Image: KEYSTONE/EPA/RITCHIE B. TONGO Katie Ledecky a ajouté un 9e or olympique à son immense palmarès. La légende du demi-fond a remporté le 800 m libre des JO de Paris pour devenir la femme la plus couronnée de l'histoire des Jeux. L'Américaine de 27 ans, qui a d'ores et déjà donné rendez-vous aux JO 2028 de Los Angeles, rejoint dans les tablettes olympiques la gymnaste soviétique Larissa Latynina (9 médailles d'or entre 1956 et 1964). Déjà sacrée sur 1500 m dans La Défense Arena, elle a triomphé pour la quatrième fois d'affilée sur 800 m aux JO. Katie Ledecky s'est imposée en 8'11''04 samedi. Longtemps menacée par sa rivale Ariarne Titmus, plus à l'aise sur 200 et 400 m crawl, elle s'est finalement imposée avec 1''25 d'avance sur l'Australienne qui a signé un nouveau record d'Océanie. Une autre Américaine, Paige Madden, complète le podium.

Nouvelle grande performance de Kambundji, 6e du 100 m Mujinga Kambundji affichait un large sourire après sa 6e place sur 100 m Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Mujinga Kambundji a une nouvelle fois été au rendez-vous le jour J, en finale olympique du 100 m. Elle a pris la 6e place en 10''99, réalisant sa meilleure course depuis deux ans. Comme à Tokyo 2021 (6e déjà), Kambundji (32 ans) a répondu présent, montant en puissance au fil des jours et des tours. Elle n'avait signé que le 12e temps des séries et le 7e des demi-finales, et son début de saison ne fut pas flamboyant. Il a manqué 7 centièmes à la sportive suisse des années 2019 et 2022 pour accrocher le podium. Son départ fut extraordinaire. La Suissesse a même donné l'impression, après 50 m, de pouvoir accrocher une médaille. Il ne s'en est pas fallu de beaucoup. Elle aura à nouveau l'occasion d'approcher du podium sur 200 m, sans parler du relais 4x100 m. Voilà dix ans que Mujinga Kambundji, ancienne championne du monde en salle du 60 m et médaillée de bronze aux Mondiaux 2019 sur 200 m, met le feu au sprint suisse, européen et, parfois, mondial. Elle dispute ses quatrièmes Jeux et a couru sa quatrième finale (deux fois sur 100 m, une fois sur 200 plus une fois en relais). Devant, Julien Alfred, de la Sainte-Lucie, a écrit l'histoire pour son pays en remportant un premier or olympique pour son pays (10''72). Les Américaines Sha'Carri Richardson (10''87) et Melissa Jefferson (10''92) repartent avec les places d'honneur.

Ponti tire un bilan positif, malgré sa 4e place sur 100 pap' Noè Ponti refuse de parler d'échec après sa 4e place Image: KEYSTONE/EPA/MAST IRHAM Noè Ponti saura se contenter de sa 4e place sur 100 m papillon aux JO de Paris. "On ne peut pas parler d'échec", a lâché au micro de la RSI le Tessinois de 23 ans, qui a pourtant manqué le podium pour 0''10 seulement. "Quatrième, ce n'est jamais une belle place. J'ai cependant tout donné, j'ai progressé à chaque course. Je visais une médaille, et je termine chocolat. Mais je suis le 4e mondial", a positivé le médaillé de bronze de Tokyo 2021. "Ca ne peut pas être une déception", a-t-il répété en zone mixte. "Je suis 4e aux JO, peu de gens ont réalisé une telle performance. Avec ma 5e place sur 200 m papillon, c'est un beau bilan. Malheureusement il manque une médaille, mais je ne suis pas déçu même si ce n'est jamais agréable d'être 4e", a-t-il glissé. Touche pas optimale "J'ai tout donné, j'ai réussi une bonne course en étant plus rapide qu'en demi-finale (50''60). Ma touche n'a il est vrai une nouvelle fois pas été optimale, même si c'était déjà mieux qu'en demi-finale, et c'est là que je laisse filer la médaille", a-t-il analysé. "Mais je peux être satisfait. Ma famille l'est également", a-t-il poursuivi. "C'était une course serrée, comme je l'avais dit nous étions 5-6 candidats au podium. Mais j'ai bien nagé. D'autres ont vraiment manqué leur course à l'image de Maxime Grousset", 5e de cette finale en 50''75. "Lui peut être déçu." Zen comme il l'est depuis de nombreux mois, Noè Ponti a souligné que "les médaillés ont été meilleurs que moi. Il faut l'accepter. Mais je saurai apprendre de cette course afin de devenir plus fort", a assuré le vice-champion d'Europe 2022 du 100 pap'. Besoin de vacances S'est-il senti sous pression ? "Non. J'étais détendu depuis ma qualification pour cette finale. C'est normal d'avoir une certaine tension pour une finale olympique. Je savais que je pouvais réussir quelque chose de grand. Mais je suis heureux de m'être retrouvé en finale et d'avoir su savourer ce moment", a-t-il expliqué. Noè Ponti se réjouit d'ores et déjà de repartir au travail à Tenero sous la houlette de son coach Massimo Meloni. "Mais d'abord j'ai besoin de vacances", s'est-il amusé, avant de se projeter vers les JO de Los Angeles 2028. "Il y aura peut-être le 50 m papillon au programme, ce qui me ferait une chance de plus", a-t-il conclu.

Crouser assomme ses rivaux au poids pour un triplé inédit Ryan Crouser a réalisé un triplé olympique inédit. Image: KEYSTONE/AP/Matthias Schrader Ryan Crouser est entré dans l'histoire en devenant le premier lanceur de poids de l'histoire à gagner trois titres olympiques consécutifs. Le colosse américain a dominé ses rivaux d'entrée de jeu. Le lanceur de l'Oregon (2m01, 145 kg) a d'emblée pris les commandes avec un jet à 22m64, porté ensuite à 22m90 à son 4e essai, juste avant la pluie. Moins loin qu'à Tokyo en 2021 (23m30), mais bien suffisant pour devancer Crouser, qui a modifié sa technique l'an dernier, a retrouvé sa maîtrise au bon moment, après avoir été blessé (coude, muscles pectoraux) en début de saison. ̈ Le no 1 2024, son compatriote Joe Kovacs, a arraché la médaille d'argent - comme en 2016 et 2021 - au 6e essai avec 22m15. Avec la même distance mais battu au meilleur deuxième meilleur jet, Rajindra Campbell a apporté à la Jamaïque sa première médaille olympique dans la discipline.