Noé Ponti remporte l'argent aux Européens ++ Fin de saison pour Aznoh

Super-G de Beaver Creek: Suisses en retrait, Kriechmayr gagne Marco Odermatt a manqué son Super-G Image: KEYSTONE/AP/John Locher Les Suisses n'ont pas brillé lors du Super-G de Beaver Creek. Marco Odermatt a terminé 5e d'une course écrasée par l'Autrichien Vincent Kriechmayr.

Pas de 49e victoire en Coupe du monde pour Marco Odermatt. Trois fois vainqueur sur la Birds of Prey dans la discipline (2019, 2021 et 2024), on imaginait volontiers le patron du ski mondial aller chercher un nouveau podium. Mais après avoir totalement raté son haut de parcours, le skieur d'Hergiswil a dû vite déchanter. C'était même à se demander si le chronomètre n'était pas défaillant!

Même sentiment à l'occasion du passage de Vincent Kriechmayr qui a réalisé un premier secteur de rêve et qui a pu "siffloter" sur la suite du tracé. L'Autrichien a enlevé son 19e succès en Coupe du monde, le 10e dans la discipline. Le Norvégien Fredrik Moeller, 2e à 0''56, fut le seul à régater. Et encore. Un autre Autrichien, Raphael Haaser, complète le podium à 1''03.

Stefan Rogentin a proposé à peu près la même performance que la veille en descente pour une correcte 8e place. Alexis Monney a été moins inspiré avec son 17e rang provisoire. Juste devant le Fribourgeois, on retrouve Justin Murisier qui a dû attendre de très longues minutes avant de s'élancer.

Parti dans des conditions difficiles, Franjo von Allmen n'a pas rallié l'arrivée. Le champion du monde de descente a chuté de manière assez violente dans les filets. Heureusement, son airbag s'est ouvert et il a pu se relever. La course a ensuite été interrompue de longues minutes. Loïc Meillard a lui aussi abandonné.



Noè Ponti en argent sur le 100 m papillon Pas de 3e médaille d'or pour Noè Ponti à Lublin Image: KEYSTONE/EPA/Wojtek Jargilo Noè Ponti n'a pas décroché l'or, mais l'argent sur 100 m papillon lors des Championnats d'Europe en petit bassin à Lublin en Pologne. Il manque son 3e titre.

Le Tessinois a été battu à la touche par Maxime Grousset. Le Français "se venge" après avoir été 3e du 50 m papillon et 2e du 100 m 4 nages. Grousset a nagé en 48''10 et Ponti en 48''11.



Un groupe favorable pour la Suisse au Mondial 2026 Un tirage au sort qui a satisfait Murat Yakin Image: KEYSTONE/EPA/SALVATORE DI NOLFI La Suisse n'a pas été malheureuse lors du tirage au sort du Mondial 2026 à Washington. Dans le groupe B, elle affrontera en effet le Canada, le Qatar et un barragiste, qui pourrait être l'Italie.

Murat Yakin et sa sélection peuvent avoir le sourire. Une fois encore, la Suisse (17e au classement FIFA) a évité de tomber sur des adversaires trop relevés. Le Canada (FIFA 27) était l'équipe la plus abordable dans le chapeau 1, alors que le Qatar (FIFA 51) ne figurait pas parmi les épouvantails du chapeau 3.

Le troisième opposant des Helvètes sera le vainqueur du play-off A de l'UEFA. En l'occurrence, quatre pays vont se disputer la qualification: Italie, Irlande du Nord, Pays de Galles et Bosnie-Herzégovine.

Les Suisses entameront leur parcours dans les trois premiers jours de la compétition. Ils joueront au Canada et sur la côte est des Etats-Unis. Le calendrier sera publié samedi par la FIFA.



McLaren prête à donner des consignes d'équipe, si nécessaire Patron de McLaren, Zak Brown a assuré que son écurie pourrait donner des consignes à ses pilotes dimanche Image: KEYSTONE/AP/Darko Bandic Dans la course au titre qui oppose ses deux pilotes Lando Norris et Oscar Piastri à Max Verstappen à Abou Dhabi, McLaren a indiqué vendredi qu'elle était prête à donner, si nécessaire, des consignes.

L'écurie britannique a toujours refusé de le faire jusqu'à présent.

"Tant que les deux pilotes ont une chance de remporter le championnat du monde - ce qui est clairement le cas à l'heure actuelle -, tout se passe comme d'habitude, ils sont libres de courir", a rappelé le patron de McLaren Zak Brown.

Le duo McLaren a toujours été autorisé à piloter selon les "papaya rules" -les "règles papayes"-, qui encouragent les pilotes à se battre sur la piste à la seule condition de ne pas s'accrocher.

"Mais si, au fur et à mesure que la course avance, il devient évident que les deux ne peuvent pas gagner, alors nous ferons ce qui est dans le meilleur intérêt de l'équipe pour essayer de remporter le championnat des pilotes", a poursuivi Brown devant les journalistes présents à Abou Dhabi.

Et d'assurer: "Nous allons faire preuve de bon sens. Nous n'allons pas sacrifier le championnat pilotes pour une sixième et une septième places, une troisième et une quatrième places, une cinquième et une sixième places".

Norris tient la corde Mathématiquement, Norris tient la corde: leader avec 408 points, il compte 12 longueurs d'avance sur le Néerlandais de chez Red Bull Max Verstappen et 16 sur son équipier australien Oscar Piastri, alors que 25 points restent à attribuer dimanche à Abou Dhabi. Un podium à l'issue du GP ferait automatiquement du Britannique le champion du monde 2025, peu importe le résultat de ses concurrents.

Interrogé jeudi sur le fait qu'il pourrait bénéficier d'un coup de pouce de son équipier face à Verstappen, Norris avait déclaré: "je ne pense pas que je le demanderais (...), c'est à Oscar de décider". Ce à quoi Piastri avait répondu: "Nous n'en avons pas discuté (...), je n'ai pas vraiment de réponse à donner tant que je ne sais pas ce qu'on attend de moi".



Opérée lundi, Lara Gut-Behrami a quitté l'hôpital Lara Gut-Behrami a été opérée lundi et a pu quitter l'hôpital vendredi Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Lara Gut-Behrami a été opérée lundi de son genou gauche blessé et a pu quitter l'hôpital vendredi, a annoncé Swiss-Ski. La Tessinoise de 34 ans se dit confiante quant à la rééducation qui l'attend.

"Je vais bien et je tiens à remercier tout particulièrement mon chirurgien pour son expertise et son soutien, ainsi que tout le personnel de la clinique pour son attention et sa gentillesse", explique Lara Gut-Behrami, citée dans le communiqué diffusé par la fédération suisse.

"Je suis heureuse de rentrer chez moi et de retrouver ma famille et mon équipe. Je me concentre maintenant sur le chemin qui m'attend dans les prochains mois pour retrouver ma meilleure condition physique", ajoute la championne olympique 2022 de super-G, qui manquera le reste de la saison 2025/26.

Lara Gut-Behrami a été victime d'une déchirure du ligament croisé, d'une déchirure du ligament interne et d'une déchirure du ménisque du genou gauche lors d'une chute à l'entraînement le 20 novembre à Copper Mountain. Elle décidera de la poursuite éventuelle de sa carrière sportive après avoir surmonté sa rééducation, a-t-elle explique la semaine dernière.



Fin de saison pour le Slovène Rok Aznoh La saison de Rok Aznoh a pris fin jeudi Image: KEYSTONE/AP/John Locher La saison de Rok Aznoh a pris fin jeudi à Beaver Creek.

L'espoir slovène de 23 ans s'est notamment déchiré le ligament croisé antérieur droit lors de sa lourde chute dans la descente de Coupe du monde remportée par Marco Odermatt.

Comme l'ont annoncé plusieurs médias en se référant aux équipes médicales de l'hôpital de Vail, le champion du monde junior 2023 de descente n'est certes pas touché à la tête et au cou. Mais le diagnostic est tout de même lourd: une déchirure du ligament croisé antérieur et une blessure au ménisque du genou droit.

Porteur du dossard 58, Rok Aznoh a perdu le contrôle dans un virage à gauche et a percuté les filets de sécurité à une vitesse estimée à 110 km/h. Son casque a même été arraché.



Ingebrigtsen forfait pour les championnats d'Europe Jakob Ingebrigtsen renonce aux Europ閑ns de cross Image: KEYSTONE/AP/PETR DAVID JOSEK Le champion olympique du 5000 m Jakob Ingebrigtsen ne participera finalement pas aux championnats d'Europe de cross le 14 décembre au Portugal.

Le Norvégien trois fois sacré dans les labours préfère se focaliser sur la saison 2026, a indiqué vendredi la fédération européenne.

"Jakob a eu une très bonne période d'entraînement en altitude ces dernières semaines et a décidé de zapper les championnats d'Europe de cross pour se concentrer pleinement sur la saison 2026", a indiqué Erlend Slokvik, directeur sportif de la Fédération norvégienne, cité dans un communiqué de European Athletics.

Blessé au tendon d'Achille au printemps, Ingebrigtsen sort d'une saison 2025 quasiment blanche. Le double champion du monde (5000 m en 2022 et 2023) et double champion olympique (1500 m en 2021, 5000 m en 2024) a été éliminé dès les séries du 1500 m aux Mondiaux de Tokyo en septembre et a terminé loin des meilleurs sur 5000 m (10e).

Le Norvégien de 25 ans avait initialement été sélectionné dans le collectif pour les Europe de cross, compétition qui ne lui a jamais échappé quand il en a pris le départ (sacré en 2021, 2022 et 2024 après quatre titres chez les jeunes entre 2016 et 2019).



WA abandonne sa réforme controversée du saut en longueur World Athletics abandonne sa r馭orme du saut en longueur Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER La fédération internationale a décidé d'abandonner son projet de réforme controversée du saut en longueur face à l'opposition massive des athlètes.

La réforme prévoyait la suppression de la planche d'appel pour limiter les essais mordus.

"World Athletics a écouté ses athlètes et a décidé de suspendre indéfiniment les tests d'une nouvelle zone d'appel proposée pour les sauts horizontaux", a indiqué à l'AFP un porte-parole de la Fédération internationale jeudi soir, confirmant une information du quotidien britannique The Guardian.

"Les athlètes n'en veulent pas (de cette réforme)", avait admis dans un entretien au quotidien Jon Ridgeon, le directeur général de World Athletics. "On ne veut pas entrer en guerre avec ceux qui comptent le plus pour nous."

La Fédération internationale avait provoqué l'ire des sauteurs en longueur en février 2024 en annonçant qu'elle réfléchissait à supprimer la planche d'appel pour la remplacer par une "zone d'appel" plus longue, avec chaque essai mesuré à partir du pied d'impulsion du sauteur.

L'idée était alors de supprimer les temps morts liés aux sauts mordus, dans une volonté de rendre plus dynamiques ses compétitions dont les audiences notamment sur les concours sont en perte de vitesse. Une zone d'appel large de 40 centimètres remplaçant la traditionnelle planche de 20 centimètres avait été testée pour la première fois dans un meeeting à Düsseldorf en février 2025.

Mais le projet, qui devait être validé dès 2026, n'a jamais eu le soutien des athlètes, très attachés à la précision technique de leur discipline qui consiste depuis les premiers Jeux olympiques modernes en 1896 à prendre son élan pour sauter le plus loin possible dans un bac à sable sans mordre la planche d'appel à partir de laquelle sont mesurés les essais.

"Merdique" "C'est merdique. Si ces règles sont appliquées, j'arrêterai le saut en longueur", avait lâché le double champion olympique grec Miltiadis Tentoglu, tandis que Carl Lewis, nonuple champion olympique dont quatre fois de suite en saut en longueur, avait qualifié le projet de mauvais "poisson d'avril".

"Le format (avec une zone d'appel) a été bien accueilli par les fans mais n'a guère suscité l'adhésion des athlètes", reconnaît la Fédération internationale. "Des zones d'appel pourraient être envisagées à l'avenir pour des types d'évènements totalement nouveaux, mais rien n'est encore officiellement prévu à ce stade."



La justice ordonne l'arrestation de 46 personnes dont 29 joueurs 46 personnes ont été arrêtées dans le cadre de l'enquête sur le scandale des paris en Turquie Image: KEYSTONE/EPA/ERDEM SAHIN La justice turque a ordonné vendredi l'arrestation de 46 personnes dans le cadre d'une vaste enquête sur des paris portant sur des matches de football, a annoncé le parquet d'Istanbul.

Pas moins de 29 joueurs ont été arrêtés. Vingt-sept de ces joueurs sont soupçonnés par la justice d'avoir parié sur des matches de leur propre équipe, a précisé le parquet dans un communiqué. Parmi eux figure Metehan Baltaci, joueur de Galatasaray, équipe triple championne de Turquie en titre, a indiqué le parquet, qui n'a pas précisé l'identité des 26 autres joueurs incriminés.

Mert Hakan Yandas, un joueur de Fenerbahçe, autre grand club d'Istanbul, est lui soupçonné d'avoir parié sur diverses rencontres via une tierce personne.

La justice, selon laquelle 35 des 46 personnes recherchées ont été interpellées à ce stade, a également ordonné l'arrestation des présidents de deux clubs soupçonnés d'avoir "tenté d'influencer le résultat" d'un match les opposant en troisième division lors de la saison 2023/24.

L'enquête du parquet d'Istanbul, qui secoue le football turc, a déjà conduit à l'incarcération début novembre de six arbitres et du président d'Eyüpspor, un club de première division. La Fédération turque (TFF), qui dit vouloir "nettoyer" le football turc, avait suspendu quelques jours plus tôt près de 150 arbitres reconnus coupables d'avoir parié sur des rencontres.

Vingt-cinq joueurs de première division et près de 1000 autres évoluant en deuxième, troisième et quatrième divisions ont également écopé en novembre de suspensions allant jusqu'à douze mois.



Ambühl, Schelling et Krueger intronisés en 2026 Andres Ambühl va être intronisé au Hall of Fame de l'IIHF en 2026 Image: KEYSTONE/TIL BUERGY Un trio suisse peut se réjouir d'un honneur particulier. La Fédération internationale (IIHF) va introniser Andres Ambühl, Florence Schelling et Ralph Krueger dans son Hall of Fame en 2026.

Pour Ambühl, cette distinction arrive de manière inhabituellement rapide. Le Grison de 42 ans ne s'est retiré du sport de haut niveau que ce printemps, alors qu'une intronisation survient généralement au moins deux ans après la retraite. Mais ses 20 participations au championnat du monde (un record) ont pesé dans la balance.

Médaillée de bronze aux JO 2014, Florence Schelling a pour sa part disputé 44 matches dans le cadre des championnats du monde, un record absolu pour une gardienne. Ralph Krueger fut quant à lui l'un des artisans du retour au tout premier plan de l'équipe de Suisse messieurs, qu'il a entraînée de 1998 à 2010.

La cérémonie d'intronisation aura lieu à Zurich lors du dernier jour du Championnat du monde 2026, qui se déroulera également à Fribourg (15-31 mai). Tous deux membres du "Triple Gold Club" (titres olympique et mondial, ainsi que victoire en Coupe Stanley), le Canadien Patrice Bergeron (ex-pigiste de Lugano) et le Suédois Niklas Kronwall seront également à l'honneur.



Les Predators matent le double champion en titre Roman Josi a été crédité d'un assist sur le but de la victoire des Preds jeudi Image: KEYSTONE/AP/GEORGE WALKER IV Les Predators de Roman Josi montent enfin en puissance. Nashville est allé s'imposer 2-1 après prolongation jeudi en NHL sur la glace des Panthers, vainqueurs des deux dernières Coupes Stanley.

C'est une réussite de Steven Stamkos après 4'03 en "overtime" qui a permis aux Predators de cueillir la victoire, la quatrième dans leurs cinq derniers matches. Le défenseur bernois Roman Josi a été crédité d'un assist sur ce but, signant son 5e point en sept matches joués depuis son retour de blessure.

Certes, les Panthers ne sont pas au mieux. Florida, qui a subi jeudi sa quatrième défaite consécutive, pointait à l'issue de cette soirée à l'avant-dernier rang de la Conférence Est (26 points en 26 matches). N'empêche que les Panthers avaient écrasé Nashville 8-3 le 24 novembre lors de leur dernier duel.

Absent lors des deux derniers matches de St. Louis en raison d'une blessure au bas du corps, Pius Suter a pour sa part trouvé le chemin des filets jeudi. Mais la réussite du centre zurichois, sa 7e cette saison, n'a pas suffi aux Blues qui se sont inclinés 5-2 sur la glace des Boston Bruins.



Les Wizards battus de 45 points par Boston Kyshawn George (de dos) et les Wizards ont été battus de 45 points par Boston Image: KEYSTONE/AP/John McDonnell Les Wizards de Kyshawn George ont subi jeudi leur plus large défaite de la saison en NBA. Washington s'est incliné de 45 points à domicile face aux Boston Celtics (146-101).

Battus pour la 10e fois consécutive par les Celtics, les Wizards n'accusaient pourtant que 7 longueurs de retard à la mi-temps (66-59). Mais ils ont sombré dans les deux derniers quart-temps, encaissant notamment un sec 37-15 au cours des douze dernières minutes de jeu.

L'ailier valaisan Kyshawn George a terminé cette partie avec 15 points - à 5/7 au tir - et 3 rebonds, pour un différentiel de -30. Les Wizards en sont désormais à 18 défaites pour seulement 3 victoires cette saison. Seuls les New Orleans Pelicans (3 succès, 20 défaites) ont fait moins bien.

Une fabuleuse série entamée en janvier 2007 a par ailleurs pris fin pour LeBron James jeudi. La superstar des Los Angeles Lakers a dû se contenter de 8 points sur le parquet des Toronto Raptors, alors qu'il avait inscrit au moins 10 points au cours de ses... 1297 précédentes apparitions.

"King James" aurait pu atteindre les 10 points. Mais, alors qu'il avait le ballon en main à quelques secondes de la fin du match, il a préféré le transmettre au Japonais Rui Hachimura qui a inscrit le panier de la victoire pour les Lakers au "buzzer" sur une tentative à 3 points (123-120).



La Suisse impatiente de découvrir ses futurs adversaires Le tirage au sort de la phase finale de la Coupe du monde 2026 aura lieu ce soir dès 18h00 à Washington. L'équipe de Suisse attend avec impatience de connaître les noms de ses futurs adversaires.

Contrairement au Qatar 2022, où les stades étaient concentrés de manière très compacte, l'édition 2026 organisée aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique sera bien plus exigeante au niveau des déplacements. Pour la première fois, 48 équipes seront en lice dans 16 villes différentes.

La Suisse, 17e au classement FIFA, a été placée dans le deuxième chapeau. Elle sait déjà qu'elle évitera onze concurrents directs, dont la Croatie, l'Uruguay ou la Colombie. Mais elle pourrait tirer un os du premier chapeau: par exemple l'Argentine tenante du titre, l'Espagne championne d'Europe, la France ou le Brésil.

Le tirage de ce soir ne permettra pas encore d'avoir un calendrier complet et définitif. Plusieurs places restent en effet à pourvoir via les play-off au début 2026. Les heureux élus seront glissés dans le quatrième chapeau, avec les "exotiques" que sont le Cap-Vert ou Curaçao. L'Italie pourrait en faire partie si elle parvient à éviter un troisième échec consécutif lors des barrages.



Au LAD d'Epalinges, plongée au coeur de l'analyse du dopage A Epalinges, le Laboratoire suisse d'analyse du dopage (LAD) examine chaque année près de 20'000 échantillons d'urine et de sang. Pour ses 35 ans, il a ouvert exceptionnellement ses portes aux médias.

Cet institut affilié au CHUV a ouvert exceptionnellement ses portes aux médias à l'occasion de ses 35 ans et à l'approche des Jeux olympiques de Milan-Cortina, qui promettent des mois d'activité intenses.

Le parking de cet immeuble situé à deux pas du terminus du M2, sur les hauteurs de l'agglomération lausannoise, est un habitué des livraisons. Le rez-de-chaussée du bâtiment est occupé par une célèbre enseigne de bricolage. Mais c'est un autre type de colis que reçoivent quotidiennement les employés en blouse blanche occupant le deuxième étage: des échantillons d'urine et de sang.

Les agences antidopage et les fédérations sportives qui organisent leurs propres contrôles confient à des laboratoires les prélèvements biologiques réalisés sur les athlètes. Ces flacons scellés sont anonymisés. Seul le sport pratiqué et le genre sont connus. Ils sont généralement expédiés au laboratoire le plus proche après le contrôle. Cela n'empêche pas le LAD de recevoir des prélèvements en provenance de 107 pays différents, comme l'explique Tia Kuuranne, la directrice finlandaise de l'institut.

"Oeuvrer à l'équité sportive" A leur arrivée à Epalinges, les prélèvements passent d'abord par le laboratoire de réception, où l'on vérifie leur intégrité pour s'assurer qu'ils n'ont pas été manipulés. Ils sont ensuite aliquotés - c'est-à-dire séparés en plusieurs petits échantillons.

Dans un coin de la salle, une machine remplit des petites fioles d'un liquide jaunâtre à la teinte plus ou moins prononcée. "C'est un automate", précise un collaborateur du LAD. "Il est bien plus fiable qu'un humain pour ce genre de tâche. Il ne peut faire que ce qu'on lui demande, mais il fait toujours ce qu'on lui demande."

La formation des employés du laboratoire lausannois est variée. Ici se croisent pharmaciens, chimistes, biologistes et techniciens en analyses biomédicales. Mais tous partagent la même vision d'un "sport propre". "Si on peut oeuvrer à l'équité sportive, c'est positif", souffle l'un des chercheurs.

Une analyse rigoureuse Une fois préparés, les échantillons sont envoyés à l'étage inférieur, dans l'une des bruyantes "salles des machines", chacune étant dédiée à une "famille" de substance: les stimulants dans l'une, les stéroïdes anabolisants dans l'autre. Là, ils sont glissés dans d'imposants spectromètres de masse capables de détecter des centaines de métabolites, révélant ainsi les traces potentielles de substances prohibées par l'AMA.

Des centaines de graphiques - un pour chaque métabolite - sont ensuite rigoureusement analysés par les collaborateurs du LAD. "Elles passent toujours devant quatre yeux, ceux d'un technicien et d'un responsable", indique Raul Nicoli, l'un des scientifiques du laboratoire.

2% d'échantillons positifs Après l'analyse, le LAD garde les échantillons pendant trois mois avant de les détruire, sauf si l'autorité ou la fédération - à qui l'échantillon appartient - demande de le conserver plus longtemps. "Cela peut servir si la technologie progresse au point d'être capable de détecter des substances plusieurs années après le test", explique la directrice.

C'est pourquoi le LAD stocke dans ses frigos plus de 100'000 échantillons congelés. Parmi les fioles de forme et de taille différentes, un collaborateur s'empare d'un imposant flacon. "Celui-là est américain, ils font toujours plus compliqué", s'amuse-t-il.

Comme l'indique la lettre inscrite sur sa surface, il s'agit d'un échantillon "B". Lors d'un contrôle, l'athlète doit en effet remplir deux récipients et seul celui marqué d'un "A" est ouvert à l'analyse. Si le test est positif - environ 2% des 20'000 tests réalisés chaque année au LAD le sont -, l'athlète peut exiger une contre-analyse à partir de l'échantillon "B".

Dans ces situations, l'athlète - ou son avocat - est invité à assister à l'ouverture du deuxième échantillon, pour s'assurer qu'il s'agit bien de son prélèvement et que tout se fait dans les règles. Certains contrôlés positifs ont ainsi déjà arpenté les couloirs du LAD d'Epalinges. "C'est assez courant, glisse le directeur administratif du laboratoire, qui ne révèlera évidemment aucun nom. Mais de notre expérience, la contre-analyse confirme systématiquement le résultat initial."

