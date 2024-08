Pepe a pris une grande décision ++ Lengwiler y a cru jusqu'au bout

La France qualifiée pour la finale Guerschon Yabusele (en blanc) a été l'un des principaux artisans de la victoire française. Image: KEYSTONE/AP/Michael Conroy L'équipe de France a obtenu son billet pour la finale du tournoi olympique de basketball jeudi. Victor Wembanyama et ses coéquipiers ont dominé l'Allemagne, championne du monde en titre (73-69). Les hommes de Vincent Collet ont construit leur succès au retour des vestiaires, sous l'impulsion de Guerschon Yabusele. L'intérieur du Real Madrid a inscrit 9 points de suite, alors que les deux équipes avaient livré une première mi-temps des plus défensives (33-33). Malgré la maladresse de "Wemby" (11 points, 4/17 au tir) et un Rudy Gobert toujours diminué (5'07'' de temps de jeu), les Bleus ont bien défendu, limitant la star allemande Dennis Schröder à 17 points. Ils ont également pu compter sur un brillant Isaia Cordinier (16) points), qui s'était déjà révélé décisif en quart de finale contre le Canada. Pour sa deuxième finale olympique de rang - la quatrième de son histoire- la France affrontera les Etats-Unis ou la Serbie.

Elena Lengwiler y a cru jusqu'au bout Elena Lengwiler fait une nouvelle carrière prometteuse en kitesurf. Image: KEYSTONE/EPA/OLIVIER HOSLET Les navigateurs suisses ont bouclé leurs épreuves à Marseille sur deux nouvelles places d'honneur. Elena Lengwiler s'est classée 6e en kitesurf, et Yves Mermod/Maja Siegenthaleront fini 8es en 470. Elena Lengwiler n'est pas passée loin de l'exploit dans les Medal Series de ces JO. L'ancienne hockeyeuse des GCL Lions (LNB) a échoué de peu en demi-finale, face à l'Américaine Daniela Moroz Dans le duel qu'elle devait absolument gagner pour aller en finale, la St-Galloise de 28 ans a pris un bon départ, avant de tomber à l'eau en faisant demi-tour. Puis, au terme d'une belle remontée, elle a devancé sa rivale à la photo-finish... avant d'encaisser un point de pénalité pour une touchette et de voir ses rêves de qualification et de médaille s'envoler. Elena Lengwiler tirait néanmoins un bilan positif de ses Jeux, pour la première apparition de son sport au programme olympique: "C'était une très belle journée, avec enfin de bonnes conditions. Malheureusement j'ai bu la tasse. Mais cela restera une expérience grandiose." La compétition a été difficile au long de la semaine, seules 6 des 16 régates ayant pu se dérouler, en raison des conditions de vent défavorables,. Mauvais choix Sur leur dériveur de la classe 470, Yves Mermod/Maja Siegenthaler ont occupé provisoirement la troisième place de la Medal Race, avant de faire un choix tactique qui ne s'est pas avéré payant. Ils ont opté en cours de navigation pour le côté droit du plan d'eau, celui qui d'habitude offrait les meilleures conditions ces derniers jours. "Mais cette fois, ce ne fut pas le cas, et nous avons été relégués à l'arrière. Nous avons souvent pris les bonnes décisions lors des régates, mais malheureusement pas pendant cette Medal Race", a regretté Maja Siegenthaler. "Nous avons quand même passé une magnifique semaine à Marseille." Huitième de la Medal Race, le duo termine aussi 8e du classement final. "Je suis fier de la façon dont nous sommes restés concentrés sur l'objectif tout au long de la semaine", a ajouté Yves Mermod.

Pepe met un terme à sa carrière à 41 ans Pepe: sans doute le plus grand défenseur portugais de l'histoire. Image: KEYSTONE/EPA/RONALD WITTEK Clap de fin pour Pepe ! L'international portugais de 41 ans aux 141 sélections annonce la fin de sa carrière dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. "Je voudrais remercier tout le monde", a déclaré Pepe dans une vidéo publiée sur son compte Instagram, énumérant les clubs où il est passé, la sélection ou encore sa famille. "Tous m'ont apporté le soutien dont j'avais besoin pour partir la conscience tranquille", souligne le défenseur central qui fait ses adieux après avoir participé à l'Euro 2024 et après la fin de son contrat avec le FC Porto. Né au Brésil et arrivé au Portugal à 18 ans, Képler Laveran Lima Ferreira, de son vrai nom, a débuté sa carrière professionnelle au Maritimo de Madère.Après son premier passage à Porto (2004-2007), il a évolué pendant dix ans au Real Madrid. Au bout d'une saison et demie chez les Turcs de Besiktas, il était retourné à Porto en janvier 2019.

Hüberli/Brunner devront se battre pour le bronze Pas de finale olympique pour Nina Brunner et sa coéquipière Tanja Hüberli. Image: KEYSTONE/AP/Louise Delmotte Tanja Hüberli et Nina Brunner ne joueront pas la finale aux JO de Paris. Elles se sont inclinées 14-21 22-20 15-12 devant les Canadiennes Humana-Paredes/Wilkerson jeudi en demi-finale. Hüberli/Brunner avaient pourtant toutes les cartes en main pour plier l'affaire en deux manches. Impériales dans le premier set, elles se sont procuré une balle de match à 20-19 au deuxième set. Mais une passe mal ajustée de Tanja Hüberli a offert un sursis aux Canadiennes, qui ont empoché sept des huit points suivants. Les deux Alémaniques ont certes su se ressaisir après s'être retrouvées menées 6-3 dans le tie-break. Elles ont même pu prendre l'avantage 10-9 dans ce set décisif. Mais elles ont manqué de tranchant dans le "money time", à l'image de cette attaque manquée par Nina Brunner qui a permis aux Canadiennes de mener 13-11. Victorieuses de leurs cinq premiers matches disputés à l'ombre de la Tour Eiffel sans avoir lâché le moindre set, Hüberli/Brunner sont tombées de haut face à un duo qui avait dû passer par un barrage (16e de finale) après avoir concédé deux défaites en phase de poules dont une face à Esmée Böbner/Zoé Vergé-Dépré. La Schwytzoise (31 ans) et la Zougoise (28 ans) ont un peu plus de 24 heures devant elles pour digérer ce revers et préparer le match pour le bronze programmé vendredi dès 21h. Elles affronteront les perdantes de la deuxième demi-finale, qui oppose les Brésiliennes Ana Patricia/Duda aux Australiennes Mariafe Artacho/Taliqua Clancy.

Bonne entame d'Alexandre Dällenbach L'ancien coureur à pied et ex-triathlète Alexandre Dällenbach n'a commencé le pentathlon moderne qu'il y a dix ans, à 23 ans. Image: KEYSTONE/JULIEN GRINDAT Alexandre Dällenbach a bien entamé sa compétition de pentathlon moderne aux JO de Paris. Le Valaisan de 33 ans né à La Réunion a pris la 5e place du tour de classement à l'escrime. L'ancien spécialiste de course à pied et de triathlon a remporté 14 de ses 21 duels (66,66% de victoires). Il en était même à 9 succès en dix combats, avant de connaître un passage à vide, pour se reprendre sur la fin. La compétition se poursuit vendredi avec les demi-finales, où la moitié des concurrents (18 donc) s’affrontent dans chacune des épreuves suivantes: équitation (saut d'obstacles avec monture tirée au sort), escrime à nouveau, natation et laser run (course à pied et tir au laser), puis la finale samedi. C'est la première fois depuis 2008 (avec Belinda Schreiber) que la Suisse est à nouveau représentée aux JO en pentathlon moderne. Et plutôt deux fois qu'une: Anita Jurt est engagée chez les femmes et occupe la 17e place. La Nidwaldienne a gagné 17 combats à l'escrime et en a perdu 18. Les femmes reprennent la compétition samedi et la terminent dimanche.

Morgane Métraux en course pour une médaille Morgane Métraux a réussi un deuxième parcours impressionnant Image: KEYSTONE/EPA/ERIK S. LESSER Morgane Métraux s’est donné le droit de rêver à un podium olympique jeudi. La Vaudoise a rendu une carte de -6 pour pointer provisoirement en tête au 2e tour. Son début de journée fut flamboyant. Morgane Métraux a ainsi réussi quatre birdies et un eagle sur les six premiers trous du parcours du Golf national de Guyancourt pour se retrouver déjà seule en tête (-8 au total) devant la Française Céline Boutier, leader la veille au soir. Elle est même passée à -10 après un deuxième eagle réalisé sur le no 9. Les choses se sont quelque peu gâtées sur le retour, avec un seul birdie pour trois bogeys. Morgane Métraux a notamment manqué son approche sur le no 18, sa balle terminant même dans l’eau. Mais avec un total de -8, elle compte par exemple 5 coups d’avance sur Céline Boutier, dont le 2e tour fut bien compliqué (+4 jeudi). La Genevoise Albane Valenzuela s’en est en revanche moins bien sortie que sa compatriote. Dans le par jeudi soir, elle a rendu une carte de +2 à l’issue d’un 2e tour dans lequel elle a commis 4 bogeys pour seulement 2 birdies.

Le transfert d'Anthony Racioppi à Hull City finalisé Anthony Racioppi à la parade contre Manchester City en LIgue des Champions. Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Anthony Racioppi sera bien le nouveau gardien de Hull City. Le Genevois a signé un contrat de trois ans avec une année optionnelle en faveur du club anglais de 2e division. Après deux ans et demi aux Young Boys, Anthony Racioppi (25 ans) a choisi l’Angleterre pour relancer sa carrière au sein d'un club qui nourrit l'ambition de se hisser en Premier League. Il avait perdu sa place de titulaire dans la cage bernoise en décembre dernier de manière soudaine alors qu’il avait brillé en Ligue des Champions. A Berne, Anthony Racioppi aura tout de même eu le temps d’enrichir son palmarès avec deux titres de champion et une Coupe de Suisse pour 53 présences au total. "L’Angleterre est le plus beau pays pour jouer au football et Hull City est un très bon club avec des ambitions, souligne le Genevois sur site de son nouveau club. Je suis impatient de faire connaissance avec les supporters dès samedi." Hull City entamera le championnat ce samedi en début d’après-midi avec la venue de Bristol City. Appelé à deux reprises dans le cadre de l’équipe de Suisse l’automne dernier, Anthony Racioppi espère à nouveau attirer l’attention de Murat Yakin. "Mon rêve est de jouer en équipe de Suisse" rappelle-t-il sur le site de Hull City.

Semenya veut présider World Athletics pour "protéger les athlètes" "J'aime défier les gens qui ne se soucient pas des droits des athlètes", a asséné Caster Semenya. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT La double médaillée olympique Caster Semenya souhaite devenir présidente de World Athletics. "Je travaille sur ma candidature", a expliqué la Sud-Africaine de 33 ans. "J'aime défier les gens qui ne se soucient pas des droits des athlètes", poursuit l'ancienne coureuse la plus rapide du monde sur 800 mètres qui se bat depuis des années contre World Athletics en raison d'un règlement sur la testostérone. Pour qu'elle puisse s'aligner en compétition, la fédération mondiale obligeait Caster Semenya à prendre des médicaments réduisant son taux de testostérone naturel, jugé trop haut. Le bras de fer entre la Sud-Africaine et la fédération mondiale avait fait grand bruit. "Je sais ce que signifie le sport. Je comprends que je dois faire passer les athlètes en premier, a déclaré Semenya. Il s'agit de servir les athlètes, de les protéger et de veiller à ce que tous les sportifs soient traités sur un pied d'égalité." Caster Semenya s'est dite convaincue qu'elle peut obtenir suffisamment de soutien. Le troisième et dernier mandat du Britannique Sebastian Coe à la tête de World Athletics arrivera à son terme en 2027.

Annik Kälin 7e de l'heptathlon après deux épreuves Annik Kälin a bien commencé son heptathlon olympique Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Annik Kälin a bien commencé son heptathlon olympique. La Grisonne a remporté sa série du 100 m haies en battant au passage son record personnel en 12''87. Elle a ensuite enchaîné avec une bonne performance à la hauteur, pour elle, avec une barre à 1m74. Elle a ensuite buté à trois reprises à 1m77. La recordwoman de Suisse n'a pas battu son record personnel (1m81), mais elle a amélioré sa meilleure performance de la saison (1m71). Kälin occupe le 7e rang provisoire après deux épreuves avec 2047 points. C'est 150 points de moins que la leader, la Britannique Katarina Johnson-Thompson. La Belge Nafissatou Thiam est deuxième avec 2173 points. La suite du programme pour les jeunes femmes: le poids dès 19h35 et ensuite le 200 m pour conclure cette première journée.

Le relais 4x100 m dames suisse en finale olympique Mujinga Kambundji, Léonie Pointet , Salomé Kora et Sarah Atcho-Jaquier heureuses d'être en finale olympique du 4x100 m Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Le relais 4x100 m féminin helvétique est en finale olympique. Le quatuor composé de Salomé Kora, Sarah Atcho-Jaquier, Léonie Pointet et Mujinga Kambundji a terminé 3e de sa demi-finale en 42''38. Salomé Kora a réussi un bon premier effort avant de transmettre le témoin à Sarah Atcho-Jaquier. La Vaudoise a eu davantage de peine, ne réalisant que le 6e temps des deuxièmes relayeuses. Mais heureusement, tant Léonie Pointet que Mujinga Kambundji ont su remettre les pendules à l'heure. La Bernoise a couru le deuxième meilleur dernier relais en 10''05, juste derrière l'Américaine Sha'Carri Richardson. Les Etats-Unis se sont imposés en 41''94 devant l'Allemagne en 42''15.

Pas d'US Open pour Rafael Nadal Rafael Nadal est forfait pour l'US Open Image: KEYSTONE/AP/Manu Fernandez Rafael Nadal ne jouera pas l'US Open à la fin du mois. Le Majorqin a, en revanche, confirmé sa présence pour la Laver Cup qui se déroulera à Berlin du 20 au 24 septembre prochain. "Je ne pense pas que je serais capable d'être à 100% cette fois" (à New York), a déclaré Nadal sur X, sans donner d'indication sur la poursuite ou non de sa carrière après la Laver Cup. Rafael Nadal n'est pas parvenu à s'illustrer lors des JO de Paris. Sorti par le futur champion olympique Novak Djokovic au 2e tour en simple, l'Espagnol de 38 ans s'est incliné en quart de finale du double au côté de Carlos Alcaraz.

Inquiétude pour Lamecha Girma, victime d'une chute violente Lamecha Girma a été transporté à l'hôpital après sa lourde chute Image: KEYSTONE/AP/Bernat Armangue Le recordman du monde du 3000 m steeple Lamecha Girma a violemment chuté lors de la finale olympique mercredi soir. Immobile et visiblement inconscient, l'Ethiopien a été évacué sur une civière de la piste violette du Stade de France avant d'être transporté à l'hôpital. "Nous sommes à l'hôpital pour le moment", a indiqué mercredi soir un cadre de la Fédération éthiopienne qui prévoit de communiquer plus amplement quand un diagnostic plus précis sera posé. "Il est en train de passer des examens" d'imagerie, a-t-il précisé. La chute impressionnante sur l'avant-dernière barrière, à un peu plus de 200 m de l'arrivée, a éclipsé la victoire du Marocain Soufiane El Bakkali (8'06''05). Girma, en quête d'une première médaille d'or olympique éthiopienne dans la discipline, est arrivé à pleine vitesse sur la barrière alors qu'il rattrapait le groupe de tête mais sa jambe droite a heurté violemment la haie. Le demi-fondeur, triple vice-champion du monde et vice-champion olympique, est tombé lourdement au sol. Il ne bougeait plus et a été évacué quelques minutes plus tard sur une civière, sous les applaudissements du public.

Le Servette FC devant une première montagne Le Servette FC se retrouve ce jeudi dans le stade si particulier de Braga devant sa première montagne. Les Grenat devront toucher au sublime pour disputer une deuxième phase de poules d’affilée. Face au Sporting Braga emmené par l'ancien Monégasque Joao Moutinho, l’un des joueurs qui a compté dans l’histoire du football portugais, le Servette FC tentera de se qualifier pour les play-off de l'Europa League face au vainqueur de la double confrontation en Trabzonspor et le Rapid Vienne. Les équipes éliminées lors de ces play-off seront reversées en phase de poules de la Conference League. En revanche en cas de malheur face à Braga, Servette n’aura pas d’autre alternative que d’éliminer Chelsea pour disputer la phase de poules de la Conference League. Un handicap bien lourd Thomas Häberli et ses joueurs mesurent pleinement l’étendue de la tâche qui les attend. Finaliste de l’Europa League en 2011 et quatrième du dernier Championnat du Portugal, Braga s’avance déjà comme un adversaire presque inaccessible avec ses individualités – on pense au demi uruguayen Rodrigo Zalazas et à l’attaquant de 18 ans Roger – et son collectif. En face, le Servette FC aligne pratiquement la même équipe que l’an dernier, sans renfort notable. La défaite concédée samedi à Lugano, même si elle est due en grande partie à l’incroyable bourde de Joël Mall, a dévoilé un manque de profondeur de banc qui constitue un handicap bien lourd lorsque l’on joue sur plusieurs tableaux. Jeudi soir à Braga, Thomas Häberli opérera deux changements d’importance dans son onze par rapport au match de Lugano. Jérémy Frick retrouvera sa place dans les buts avec l’ambition de bousculer la hiérarchie établie en début de saison qui donne à Mall la préférence en championnat. Suspendu au Cornaredo, Steve Rouiller retrouve sa place en défense. Depuis des mois, le Valaisan s’est affirmé comme un immense leader. Un Servette avec Rouiller n’est pas le même qu’un Servette sans Rouiller. Condamné à l'excellence Thomas Häberli attend également beaucoup de Dereck Kutesa et d’Alexis Antunes. Dans un bon soir, l’international et le no 10 peuvent désarçonner n’importe quelle défense. A Braga, ils n’ont pas le droit de décevoir dans une rencontre qui peut compter dans leur carrière. Ne compter que sur des miracles de Frick semble un pari dangereux pour conserver une chance de qualification au match retour le 15 août à Genève. A Braga, le Servette FC est tout simplement condamné à l’excellence.

Conference League: Saint-Gall prend l'avantage sur Slask Wroclaw Akolo exulte après l'ouverture du score Image: KEYSTONE/AP/Gian Ehrenzeller Le FC Saint-Gall a pris une option pour une place en play-off de Conference League. Devant leur public, qui avait répondu présent (15'090 spectateurs), les Brodeurs ont dominé Slask Wroclaw 2-0. Des buts des attaquants Akolo (5e) et Geubbels (41e), qui ont beaucoup pesé sur la défense adverse, ont permis aux Saint-Gallois de s'assurer une marge assez intéressante avant le match retour en Pologne jeudi prochain. Les protégés d'Enrico Maassen ont livré une solide performance, dans la lignée de leur début de saison plutôt convaincant. Ils ont même frôlé le 3-0 à la 90e quand le portier polonais a dévié sur sa barre une reprise de Mambimbi. S'ils franchissent ce 3e tour qualificatif, les Brodeurs affronteront ensuite le vainqueur de la double confrontation entre Trabzonspor et Rapid Vienne pour une place en phase de groupes. L'après-Peter Zeidler semble être sur les bons rails du côté de Saint-Gall.