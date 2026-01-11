Sabalenka titrée ++ Bencic crée l'exploit

Aryna Sabalenka titrée à Brisbane pour la 2e fois Aryna Sabalenka a cueilli le titre dimanche à Brisbane Image: KEYSTONE/EPA/DAVE HUNT Une bise à chacun de ses biceps après la balle de match: Aryna Sabalenka (WTA 1) a imposé sa force à l'Ukrainienne Marta Kostyuk (WTA 26) dimanche en finale du WTA 500 de Brisbane.

Vainqueure 6-4 6-3, la Bélarusse a remporté ce titre pour la deuxième fois d'affilée, s'adjugeant son 22e trophée sur le circuit principal.

Après avoir éliminé trois joueuses du top 10, Marta Kostyuk a buté contre la puissance d'Aryna Sabalenka: les coups qui avaient fait mouche tout au long de la semaine face notamment à Amanda Anisimova (WTA 3), Mira Andreeva (WTA 9) et Jessica Pegula (WTA 6) lui sont revenus encore plus vite dimanche face à celle qui briguera un troisième titre à l'Open d'Australie à partir de dimanche prochain.

Comme depuis le début de la guerre dans son pays en 2022, l'Ukrainienne a refusé de serrer la main à une adversaire bélarusse et n'a pas eu pour elle le moindre mot lors de la cérémonie de remise des trophées. Et elle a grimacé lorsque Sabalenka l'a au contraire félicitée et lui a souhaité bonne chance pour la suite de la saison.

En revanche, Kostyuk a profité de son discours pour évoquer la guerre en Ukraine où le Bélarus soutient la Russie. "Je joue chaque jour avec un poids sur le coeur. Il y a des milliers de personnes qui n'ont pas de lumière ni d'eau chaude en ce moment, a-t-elle déclaré. Il fait -20°C en ce moment et ça fait mal de vivre cette réalité chaque jour."



Exploit de Bencic, la Suisse mène 1-0 face à la Pologne Belinda Bencic a signé une performance de choix en battant Iga Swiatek en finale de la United Cup Image: KEYSTONE/AP/Rick Rycroft La Suisse mène 1-0 face à la Pologne en finale de la United Cup à Sydney. Belinda Bencic (WTA 11) a créé l'exploit en battant Iga Swiatek (WTA 2) dans le premier simple.

La St-Galloise s'est imposée 3-6 6-0 6-3 devant l'ex-no 1 mondial, renversant la vapeur en parvenant à prendre l'échange à son compte après le set initial. Le 6-0 réussi lui permet aussi de prendre une petite revanche sur l'humiliation vécue en demi-finale du dernier Wimbledon face à la future lauréate du tournoi londonien (6-2 6-0).

Irrésistible dans cette épreuve avec cinq victoires en cinq simples, Belinda Bencic a survolé les débats après la perte du premier set. Dans la troisième manche, la championne olympique 2021 a forcé la décision grâce à un break "blanc" signé dans le quatrième jeu, qu'elle a conclu d'un superbe retour de revers gagnant.

Stan Wawrinka (ATP 156) - qui est resté dans le box suisse durant quasiment tout le match, affublé de son t-shirt "Belinda's World" (le monde de Belinda) - a donc l'occasion d'offrir le trophée à son équipe. Le Vaudois fait toutefois figure d'outsider face à Hubert Hurkacz (ATP 83), qui fait forte impression cette semaine.

En cas de défaite du Vaudois, le double mixte sera décisif. Il devrait logiquement opposer la paire Belinda Bencic/Jakub Paul aux spécialistes de double Katarzyna Kawa/Jan Zielinski.



Pas de super-G à Zauchensee Le super-G prévu dimanche à Zauchensee a été annulé Image: KEYSTONE/EPA/CHRISTIAN BRUNA Le super-G de Coupe du monde dames prévu dimanche à Zauchensee a été annulé, a annoncé la FIS tôt dimanche matin.

Les conditions de sécurité ne sont pas remplies en raison des chutes de neige de la nuit et du fort vent qui souffle sur le haut du parcours.

Ce week-end autrichien fut compliqué pour les skieuses, qui avaient dû s'élancer sur un tracé raccourci (1'06 de course) samedi dans une descente gagnée par Lindsey Vonn. Reste à savoir si, où et quand le super-G pourra être rattrapé.

Ce super-G devait être le troisième de la saison pour les femmes, les deux premiers ayant été remportés par Alice Robinson à St-Moritz - où la Valaisanne Malorie Blanc s'était classée 6e - et Sofia Goggia à Val d'Isère. Deux super-G sont encore prévus avant les JO, à Tarvisio dimanche prochain et à Crans-Montana le 31 janvier.



Un 9e succès consécutif pour Tampa Bay Nikita Kucherov (86) fut l'homme du match face à Philadelphie Image: KEYSTONE/AP/Derik Hamilton Tampa Bay traverse une période faste en NHL.

Le Lightning de Janis Moser a cueilli sa neuvième victoire d'affilée samedi en écrasant les Flyers 7-2 à Philadelphie. La franchise floridienne pointe au 3e rang de la Conférence Est avec 57 points.

L'homme du match fut Nikita Kucherov, auteur de 4 points (2 buts, 2 assists). Quatrième meilleur compteur de la Ligue, l'attaquant russe a d'ailleurs amassé 23 points sur ses neuf dernières sorties et totalise désormais 65 unités à son tableau de chasse 2025/26.

Janis Moser est resté "muet" dans cette partie, sa 300e en saison régulière de NHL, comme lors des deux précédentes. Mais la solidité du défenseur biennois est impressionnante: il a terminé cette rencontre avec un bilan de +3, et affiche un +15 sur les neuf derniers matches remportés par son équipe (+35 sur la saison, ce qui le place au 3e rang de la Ligue!).



Malinin impressionne encore à un mois des JO Ilia Malinin a impressionné les observateurs lors des championnats des Etats-Unis Image: KEYSTONE/AP/Jeff Roberson Le prodige Ilia Malinin a conquis samedi à St. Louis un quatrième titre consécutif de champion des Etats-Unis. Il sera bien l'immense favori pour l'or olympique dans un mois aux Jeux de Milan-Cortina.

Double champion du monde en titre, double vainqueur de la finale du Grand Prix, Malinin (21 ans) avait manqué de peu une sélection pour les Jeux de Pékin en 2022. Il règne depuis sur le patinage mondial, et a réussi une nouvelle démonstration à St. Louis, remportant la compétition avec un total de 324.88 points, plus de 57 points devant le deuxième Andrew Torgashev.

Ilia Malinin est le premier patineur, et à ce jour le seul, à maîtriser le quadruple axel, le saut le plus difficile, qu'il a réussi à trois reprises lors de son programme libre samedi. "Je n'étais pas certain de ce que je devais faire, j'ai décidé de ne prendre aucun risque, de jouer la sécurité, car je sais que je vais sûrement devoir recommencer dans quelques semaines", a-t-il déclaré à la presse américaine.



La Suisse dispute la finale de l'United Cup La Suisse dispute dimanche la finale de la United Cup à Sydney. Belinda Bencic, Jakub Paul et Stan Wawrinka auront tâche ardue face à la Pologne, double finaliste sortante.

Le duo polonais Iga Swiatek (WTA 2) et Hubert Hurkacz (ATP 83) vise un premier sacre dans cette compétition mixte qui a remplacé la Hopman Cup depuis 2023. Associés à une paire spécialiste du double - Katarzyna Kawa et Jan Zielinsk - ils font office de favoris dimanche dès 7h30, heure suisse.

La Suisse devra une nouvelle fois compter sur une grande Belinda Bencic, qui n'a gagné qu'une seule fois en six duels face à l'ex-no 1 mondiale. Pour Stan Wawrinka, il s'agira de trouver la faille dans le service d'Hurkacz, qui empile les aces depuis son arrivée en Australie. En cas de double, la Suisse pourra compter sur l'étonnant grison Jakub Paul, qui a remporté tous ses matches avec Bencic depuis le début de la compétition.



A Adelboden, Loïc Meillard vise un premier podium en slalom Deux courses de Coupe du monde sont au programme dimanche. Les hommes disputent un slalom relevé à Adelboden, tandis que les femmes vont rivaliser de vitesse lors du super-G de Zauchensee (Autriche).

Dans la station bernoise, Loïc Meillard cherchera sans doute à effacer sa déception de la veille en géant (6e place). Le skieur d'Hérémence vise un premier succès sur la piste du Chuenisbärgli, où il n'est même jamais monté sur le podium en slalom. Son meilleur résultat est une quatrième place obtenue en 2023. L'an dernier, il avait connu l'élimination en première manche.

Dès 10h30 (2e manche à 13h30), le champion du monde de la discipline devra sortir le grand jeu pour battre l'homme du moment, le Français Clément Noël, qui a remporté la dernière course entre les piquets serrés: le slalom nocturne de Madonna di Campiglio.

Chez les femmes, sur le super-G de Zauchensee (12h00), les espoirs des Suissesses sont limités. Elles devraient logiquement se battre pour les places d'honneur, loin des favorites. A moins d'une nouvelle surprise, après l'étonnante 5e place de la Saint-Galloise Janine Schmitt samedi lors de la descente.



Slalom d'Adelboden: vers un sixième vainqueur en six courses? Dimanche, c'est le slalom d'Adelboden qui tiendra le public en haleine. Un public qui rêve de voir un Suisse triompher depuis 2020 et le succès de Daniel Yule.

Les pronostics sont nettement plus difficiles à établir en slalom qu'en géant. Les cinq courses disputées jusqu'à présent cette saison ont connu cinq vainqueurs différents. Mercredi, Clément Noël s'est imposé à Madonna. Le Français l'avait emporté l'année dernière au Chuenisbärgli.

Pour trouver trace du dernier podium suisse en slalom à Adelboden, il faut remonter quelque peu dans le temps. En 2020, Daniel Yule avait remporté la victoire devant une foule en délire juste avant que le monde s'arrête en raison du covid. Tanguy Nef, Loïc Meillard, Marc Rochat, la lutte pour une place dans le top 10 sera âpre, car la densité est majeure dans une discipline où 0''20 peuvent vous faire passer de la 4e à la 10e place.



Fribourg inflige une nouvelle défaite à Lausanne Attilio Biasca (à droite) a ouvert le score dans la patinoire lausannoise. Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Fribourg a infligé une nouvelle défaite à Lausanne, la 6e en 7 matches de National League. Les Dragons se sont imposés 4-0 samedi face à des Lions muets pour la première fois de la saison.

L'impressionnante victoire contre Zoug le 2 janvier (7-0) cachait peut-être un petit malaise du côté du LHC. Depuis ce succès, les vice-champions de Suisse enchaînent les défaites: Zurich, Lugano, Davos et maintenant Fribourg.

Lausanne est pourtant entré plus fort sur sa glace, mais est vite tombé sur un excellent Reto Berra. Le gardien qui vit sa dernière saison sous le maillot fribourgeois a dit non à Jason Fuchs, Drake Caggiula et Yannick Zehnder dans les cinq premières minutes.

Gottéron a ensuite profité d'un jeu de puissance pour ouvrir la marque, par l'intermédiaire d'Attilio Biasca (14e). Opportuniste devant le filet de Connor Hughes, le transfuge de Zoug a inscrit son 20e point de l'exercice (11 buts, 9 assists).

Trois buts en fin de match Pas vraiment entreprenantes, les deux équipes ont multiplié les imprécisions jusqu'au dernier tiers-temps, lors duquel Lausanne a poussé pour égaliser. Mais malgré les encouragements de son public, le LHC n'y est pas parvenu. Pire, Fribourg a marqué deux buts en l'espace de 40 secondes pour plier l'affaire.

A la 55e, le Suédois Jacob de la Rose a d'abord remporté son duel face à Hughes en rupture, avant que Samuel Walser ne profite d'un rebond chanceux derrière la cage du portier lausannois pour inscrire le 3-0. Maximilian Streule a ajouté le quatrième dans le but vide (58e)

Cette victoire permet à Fribourg (2e) de compter six points d'avance sur le LHC (4e) au classement. A l'arrêt, Lausanne devra profiter du derby lémanique face à Genève-Servette mercredi (19h45) pour relancer la machine.

Genève enchaîne Cela ne sera toutefois pas facile, car les Aigles vivent de leur côté une période faste. Ils ont signé samedi une sixième victoire consécutive sur la glace de Kloten (2-1) au terme d'un match équilibré.

Genève a forcé la décision sur une réussite de Dave Sutter (38e) en fin de deuxième tiers-temps. Auparavant, le Zurichois Mischa Ramel (21e) avait répondu à l'ouverture du score de Noah Rod, tombée à 4 contre 5 lors de la première période (18e).

Le GSHC monte donc en puissance en ce début d'année 2026 et pointe désormais devant son rival lausannois au classement. Une situation que peu d'observateurs auraient pu prévoir au soir du licenciement de Yorick Treille sur le banc genevois.

Bienne rechute Le HC Bienne a quant à lui rechuté après avoir enfin enchaîné deux victoires contre le leader Davos (4-3 ap) et la lanterne rouge Ajoie (2-1). A domicile, les Seelandais ont plié face au CP Berne (2-1).

La réduction du score de Rodwin Dionicio à 6 contre 5 en fin de match (58e) s'est avérée trop tardive. Même sans Harri Säteri, les joueurs de Martin Filander n'ont pas réussi à recoller au score et à effacer le retard causé par les deux buts de Miro Aaltonen (5e) et Mats Alge (36e).



L'Egypte de Mohamed Salah élimine la Côte d'Ivoire Salah inscrit le troisième but de l'Egypte Image: KEYSTONE/AP/Mosa'ab Elshamy L'Egypte a rejoint le dernier carré de la CAN 2025 au Maroc. A Agadir, les Pharaons se sont imposés 3-2 face à la Côte d'Ivoire, tenante du titre, au terme d'un match spectaculaire.

Très réalistes, les Egyptiens ont marqué par Marmoush (4e), Rabia (32e) et Salah (52e). Leurs trois premiers tirs cadrés ont fini au fond des filets! Souvent dominateurs dans le jeu, mais approximatifs en défense, les Eléphants ont d'abord bénéficié d'un autogoal de Fatouh (40e) avant que Doué (73e) ne relance leurs actions.

En demi-finale, l'Egypte sera opposée mercredi au Sénégal. Mohamed Salah retrouvera ainsi dans le camp d'en face Sadio Mané, son ancien coéquipier de Liverpool.



CAN 2025: le Nigeria sort une pâle Algérie Victor Osimhen a inscrit le premier but Image: KEYSTONE/AP/Themba Hadebe Le Nigeria s'est qualifié pour les demi-finales de la CAN 2025 au Maroc. A Marrakech, les Super Eagles ont dominé une pâle Algérie 2-0 et ont confirmé être des candidats au titre très crédibles.

Les Nigerians ont largement dominé les débats contre un adversaire inoffensif sur le plan offensif. Osimhen (47e) et Adams (57e) ont trompé le gardien Luca Zidane, le fils de Zinédine. La CAN a donc pris fin sur une grosse déception pour les Fennecs dirigés par Vladimir Petkovic, l'ancien sélectionneur de la Suisse.

Dans le dernier carré, le Nigeria se mesurera mercredi au Maroc, le pays organisateur.



Coupe d'Angleterre: le tenant sorti par un club de 6e division Une élimination inattendue pour Marc Guehi, capitaine de Crystal Palace Image: KEYSTONE/AP/Ian Walton Une véritable sensation s'est produite lors des 32es de finale de la Coupe d'Angleterre (FA Cup). Tenant du trophée, Crystal Palace a été battu 2-1 par Macclesfield, club de 6e division.

Ce résultat constitue le plus grand choc de l'histoire de la compétition, selon la BBC! Le petit poucet a pris les devants de manière méritée grâce à des buts de Dawson (43e) et Buckley-Ricketts (60e), alors que les Londoniens ont brièvement repris espoir avec la réduction du score de Pino (90e).



Odermatt gagne son 5e géant de suite à Adelboden Marco Odermatt file vers son 5e succès d'affilée en géant à Adelboden Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Marco Odermatt tient son 51e succès en Coupe du monde.

Le Nidwaldien a remporté samedi le géant d'Adelboden, s'imposant ainsi pour la cinquième fois consécutive dans la discipline sur la mythique piste du Chuenisbärgli. Loïc Meillard (6e) et Luca Aerni (10e) ont également terminé dans le top 10.

Avec cinq victoires en géant à Adelbodem, Marco Odermatt égale ainsi la légende Ingemar Stenmark. Mais le Suédois n'avait gagné "que" quatre fois d'affilée dans la discipline sur la neige bernoise (1979-1982), ajoutant une victoire en 1984. "Odi" égale aussi Vreni Schneider et Michael von Grünigen avec ce 46e podium en géant.

Cette victoire, sa 29e en géant, permet aussi à Marco Odermatt de reprendre la première place de la Coupe du monde de la spécialité au détriment de Stefan Brennsteiner. Il possède une marge de 95 unités sur l'Autrichien, qui a perdu gros samedi en connaissant l'élimination en deuxième manche.

"Odi" a dû s'employer dans la deuxième manche, disputée dans des conditions de visibilité difficiles. Il s'est imposé avec 0''49 d'avance sur le Brésilien Lucas Pinheiro Braathen (2e), le surprenant Français Léo Anguenot complétant le podium (à 0''68). Mais ses autres rivaux ont lâché plus d'une seconde.

Trois autres Suisses dans le top 15 Respectivement 1er et 2e dans la discipline à Val d'Isère devant Odermatt, Loïc Meillard et Luca Aerni ont donc également pris place dans le top 10. Le skieur d'Hérémence, 10e le matin, s'est montré bien plus à son avantage sur une seconde manche qui ressemblait comme deux gouttes d'eau à la première.

Quatrième Suisse qualifié pour la manche finale, Thomas Tumler a pris la 11e place grâce à une belle "remontada". Le vice-champion du monde 2025 de la spécialité, 24e de la première manche, est cependant toujours en quête de confiance cette saison: il n'a terminé qu'une seule fois dans le top 10 (9e à Copper Mountain).



Vonn gagne la descente, Janine Schmitt 5e Lindsey Vonn a remporté samedi la descente de Zauchensee Image: KEYSTONE/EPA/CHRISTIAN BRUNA Lindsey Vonn a remporté samedi la descente de Zauchensee, décrochant ainsi sa 84e victoire en Coupe du monde et la deuxième depuis son retour à la compétition en décembre 2024.

Côté suisse, l'inattendue Janine Schmitt a fait mieux que sauver les meubles en obtenant une superbe 5e place.

Déjà victorieuse de la première des deux descentes de St-Moritz à la mi-décembre, Lindsey Vonn a survolé les débats. L'Américaine de 41 ans a devancé sa dauphine norvégienne Kajsa Vickhoff Lie de 0''37, après seulement 1'06 de course. Le podium est complété par une autre Américaine, Jacqueline Wiles, qui a perdu 0''48.

Porteuse du dossard 24, Janine Schmitt a créé la sensation en signant le 5e temps, à seulement 0''17 de son premier podium en Coupe du monde. La St-Galloise de 25 ans a ainsi nettement amélioré son meilleur résultat à ce niveau, qui était jusqu'ici un 17e rang!

Janine Schmitt valide aussi, surtout, son ticket olympique grâce à cette 5e place. Elle est simplement la deuxième spécialiste de vitesse helvétique à s'assurer cet hiver une place aux JO de Milan-Cortina après la Valaisanne Malorie Blanc, deuxième meilleure Suissesse samedi avec un 13e rang.

Suter hors du top 20 Blessée début décembre à l'entraînement à St-Moritz, Corinne Suter n'a comme prévu pas signé d'exploit pour sa première course de la saison. La Schwytzoise, qui n'a décidé de s'aligner qu'une fois la reconnaissance effectuée samedi matin, a terminé en 21e position à 1''10 de la gagnante.

