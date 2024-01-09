Sabalenka a dû batailler contre Raducanu ++ Urs Bärtschi est décédé

Sabalenka s'en sort en plus de 3h contre Raducanu Comme à Wimbledon le 4 juillet dernier, Aryna Sabalenka (à gauche) a pris le meilleur sur Emma Raducanu (archives). Image: KEYSTONE/EPA/TOLGA AKMEN Aryna Sabalenka a dû batailler contre Emma Raducanu au 3e tour du WTA 1000 de Cincinnati lundi. Elle a finalement fait plier la Britannique en trois sets, 7-6 (7/3) 4-6 7-6 (7/5), après 3h12' de jeu.

Les deux joueuses ont proposé un match très serré, la tension culminant lors du huitième jeu de la troisième manche, long de 23 minutes, lors duquel Raducanu (22 ans, WTA 39) a eu besoin de neuf balles de jeu pour s'en sortir après avoir sauvé quatre balles de break.

Solide dans les tie-breaks La Bélarusse âgée de 27 ans aura su maîtriser les deux tie-breaks de la partie, quand Raducanu a dominé le deuxième set grâce à la qualité de son service (aucune balle de break à sauver dans cette manche).

Une erreur de Raducanu sur une attaque à mi-court a offert un petit avantage à Sabalenka dans l'ultime tie-break (4-2), avant que la Britannique ne revienne à 4-4.

Mais un service gagnant, un bel enchaînement à la volée puis un ace sur sa deuxième balle de match après 3h12' de jeu ont envoyé Sabalenka en huitièmes de finale, où elle jouera contre l'Espagnole Jessica Bouzas Maneiro (22 ans, WTA 42).

Swiatek profite d'un forfait La Polonaise Iga Swiatek, numéro 3 mondiale, était déjà certaine d'atteindre les huitièmes de finale, ayant profité du forfait de l'Ukrainienne Marta Kostyuk (WTA 27), touchée au poignet droit.



L'ancien international Urs Bärtschi est décédé Urs Baertschi, au centre, avait porté à de nombreuses reprises le maillot suisse (archives). Image: KEYSTONE/ARNO BALZARINI L'ancien international Urs Bärtschi est décédé mercredi dernier à l'âge de 68 ans, a annoncé la Fédération suisse de hockey. Le Bernois avait mené le HC Bienne à deux titres de champion de Suisse.

Bärtschi a également fait 91 apparitions en équipe de Suisse entre 1981 et 1986. Sa carrière en club l'a conduit d'Arosa à Bienne, en passant par Kloten. C'est avec les Seelandais qu'il a connu ses plus grands succès, remportant deux titres de champion de Suisse en 1981 et 1983. En 1983, il portait alors le brassard de capitaine.

Le HC Bienne lui a rendu hommage dans un communiqué publié vendredi. "Urs Bärtschi restera pour nous un modèle, une partie de notre identité et un morceau de l’histoire du hockey biennois. Nous perdons non seulement un ancien joueur, mais aussi une vraie personnalité - un homme qui s’engageait toujours avec passion", écrit le HCB.

Le natif d'Adelboden avait mis fin à sa carrière de joueur à l'âge de 36 ans. Il était resté actif dans les patinoires helvétiques dans diverses fonctions, notamment comme entraîneur et assistant.



La Suisse remporte la médaille d'or au tir à la corde L'équipe de Suisse de tir à la corde a fait fort à Chengdu (archives). Image: KEYSTONE/URS FLUEELER La délégation suisse a décroché lundi deux médailles d'or aux World Games de Chengdu, en Chine. Les Suisses ont remporté les épreuves du tir à la corde et du sprint par équipe en course d'orientation.

L'équipe de tir à la corde, composée d'Elena Beier, Melanie Villiger, Carmen Rolli, Nina Widmer, Robin Burch, Ivo Lustenberger ainsi que Jeremias et Emanuel Zumbühl, a savouré le plus beau des métaux après sa victoire face à la Belgique en finale. Un précédent duel entre les deux nations s'était soldé par un match lors de la phase de groupes.

La dernière épreuve de course d'orientation, le sprint par équipes, a également souri à l'équipe mixte helvétique. Natalia Gemperle, Riccardo Rancan, Tino Polsini et Simona Aebersold, déjà sacrée deux fois en individuel (sprint et moyenne distance), ont devancé la Suède et la Tchéquie.

Avec six médailles d'or et trois d'argent, la Suisse occupe désormais la sixième place du tableau des médailles des World Games. Ce grand événement multisports des disciplines estivales non olympiques se déroule jusqu'au 17 août.



Sonia Bermudez nommée nouvelle sélectionneuse de l'Espagne Montse Tomé n'est plus la sélectionneuse de l'équipe d'Espagne. Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Sonia Bermudez est la nouvelle sélectionneuse de l'équipe d'Espagne. Elle succède à Montse Tomé, dont le contrat n'a pas été renouvelé après la défaite en finale de l'Euro face à l'Angleterre.

Tomé, ancienne adjointe de Jorge Vilda, avait pris les rênes de la sélection espagnole dans un contexte tendu en septembre 2023, lorsque ce dernier avait été licencié pour son soutien à l'ex-président de la Fédération espagnole de football Luis Rubiales, depuis condamné à une amende d'environ 10'000 francs pour agression sexuelle sur la joueuse Jenni Hermoso.

La Roja, championne du monde en titre, a connu des résultats mitigés sous ses ordres, avec une quatrième place aux Jeux olympiques de Paris 2024 et une Ligue des nations remportée en 2024 face à la France. Archifavorites de l'Euro 2025, les Ibériques ont chuté en finale face à l'Angleterre après avoir notamment mis fin au parcours de la Suisse en quart de finale.

Agée de 40 ans, Bermudez entraînait jusqu'à présent la sélection M23 espagnole. Cette ancienne attaquante a disputé 63 matches sous le maillot de la Roja durant sa carrière de joueuse.



Marlen Reusser ne sera pas au départ Marlen Reusser ne pourra pas courir sur les routes romandes Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Marlen Reusser déclare forfait pour le Tour de Romandie 2025. La boucle romande s'élancera donc sans la gagnante du Tour de Suisse, contrainte au repos après ses maladies du Giro et du Tour de France.

La Bernoise de 33 ans a repris l'entraînement cette semaine, mais un retour prématuré à la compétition mettrait en péril son prochain objectif de saison, à savoir les Championnats du monde au Rwanda du 21 au 28 septembre prochain, a-t-elle déclaré dans un communiqué diffusé ce lundi.



Crystal Palace jouera bien la Conference League Crystal Palace jouera la Conference League Image: KEYSTONE/AP/Dave Shopland Crystal Palace jouera bien la Conference League cette saison. Ceci après le rejet de son appel devant le TAS contre son exclusion de l'Europa League, a déclaré l'instance lundi dans un communiqué.

Le TAS a confirmé la décision de l'UEFA, qui mi-juillet avait exclu de la C3 le club londonien, "en raison d'une violation de son règlement sur la multipropriété" car Crystal Palace et Lyon, qualifié lui aussi pour l'Europa League, appartenaient tous les deux à l'homme d'affaires américain John Textor.

Ce dernier s'est retiré de Crystal Palace début juillet mais trop tard selon l'UEFA, qui avait fixé au 1er mars la date limite pour céder des parts.

Les Londoniens, qui avaient obtenu leur qualification pour l'Europa League en remportant la finale de la Coupe d'Angleterre en mai contre Manchester City, évolueront donc à l'échelon inférieur en Conference League, tandis que Nottingham Forest, 7e de Premier League, prendra la place des "Eagles" en Europa League.



Jocelyn Gourvennec est le nouveau coach de Servette Nouveau coach des Grenat, Jocelyn Gourvennec a assisté au nul entre Servette et GC à la Praille Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Servette a trouvé le successeur de Thomas Häberli, licencié il y a une semaine. Le club genevois a engagé comme nouveau coach le Français Jocelyn Gourvennec.

Le Breton de 53 ans était jusqu'en mars 2024 au FC Nantes, mais a dû quitter le club après seulement trois mois et demi en raison d'un manque de succès. Auparavant, il avait déjà entraîné Lille, Guingamp et les Girondins de Bordeaux. à chaque fois en Ligue 1.

Après le départ de Häberli, l'entraîneur adjoint Bojan Drmic et l'entraîneur des attaquants Alexandre Alphonse ont assuré l'intérim, mais le redressement sportif espéré ne s'est pas produit. En milieu de semaine, Servette s'est incliné 3-1 à domicile contre Utrecht lors du match aller du troisième tour de qualification de l'Europa League. Dimanche contre les Grasshoppers, il a à nouveau manqué quelque chose. Servette a raté un penalty et n'a égalisé que tardivement pour un nul 1-1.

Avant ce nul face à GC, Servette avait perdu quatre fois de suite, encaissant en moyenne plus de quatre buts par match. Gourvennec, qui a failli devenir entraîneur d'YB la saison dernière, doit désormais trouver le moyen de sortir de la crise avec le vice-champion de Suisse en titre.



Bencic s'incline au 2e tour à Cincinnati Belinda Bencic s'est inclinée dès son entrée en lice à Cincinnati Image: KEYSTONE/EPA/MARK LYONS Belinda Bencic (WTA 19) est à la peine dans la tournée estivale nord-américaine.

Sortie au 3e tour à Montréal, la St-Galloise s'est inclinée dès son entrée en lice à Cincinnati. Elle a été battue 6-4 7-6 (7/0) par Veronika Kudermetova (WTA 36) dimanche au 2e tour.

Exemptée de 1er tour dans l'Ohio - comme au Québec d'ailleurs -, Belinda Bencic abordait pourtant son 11e affrontement avec Veronika Kudermetova en confiance. Elle avait en effet écrasé la Russe 6-0 6-0 lors de leur dernier duel, en février dernier à Abou Dhabi, où elle avait cueilli le titre.

La demi-finaliste du dernier Wimbledon a d'ailleurs entamé ce match de manière idéale, signant le break sur ses deux premiers jeux de retour pour mener 3-1 puis 4-2. Mais les choses se sont ensuite gâtées, Veronika Kudermetova empochant les quatre derniers jeux du premier set pour virer en tête.

Belinda Bencic s'est accrochée dans la seconde manche, recollant à 5-5 après avoir été menée 3-5 et après s'être retrouvée à deux points de la défaite sur son service à 4-5. Mais la championne olympique de Tokyo 2021 a sombré dans le jeu décisif, ne marquant pas le moindre point.



Le Servette FC évite la défaite, le LS perd à domicile Lamine Fomba (à gauche) a inscrit le but égalisateur pour Servette Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Le Servette FC est parvenu à interrompre sa série de défaites lors de la 3e journée de Super League

Le SFC a obtenu le nul (1-1) face à Grasshopper au Stade de Genève. Le FC Zurich a pris le dessus (2-1) sur le LS qui jouait à domicile, et le FC Lugano s'est relancé en surprenant Bâle (3-1).

Avant l'arrivée très probable d'un nouvel entraîneur (Jocelyn Gourvennec?) lundi, les Grenat ont obtenu leur premier point en championnat, après quatre défaites et 13 buts encaissés lors des quatre derniers matches (toutes compétitions confondues). Ils sont à égalité au dernier rang avec GC et avec Winterthour.

Les Genevois ont montré un visage entreprenant tout au long de la rencontre, mais ont oublié dans la surface Saulo Decarli qui a ouvert le score à la 33e. Malgré la non-transformation d'un penalty à la 55e, le Servette FC a pu compter sur Fomba, qui s'est retrouvé seul face au gardien à la 74e, pour enfin égaliser face à GC.

Le LS défait à La Tuilière Face au FC Zurich, le LS a concédé sa première défaite à domicile du championnat, la deuxième déjà en trois sorties. L'équipe de Peter Zeidler s'est fait surprendre par Krasniqi à la 24e. Grâce à son égalisation à la 41e minute, Kaly Sène a signé sa sixième réussite en cinq rencontres.

Mais alors que les Lausannois s'étaient montrés dangereux en début de deuxième mi-temps, la reprise de volée de Segura (66e) a redonné un avantage cette fois décisif aux Zurichois, qui signent ainsi leur première victoire de la saison.

Le FC Lugano se relance Enfin, le FC Bâle de Ludovic Magnin s'est laissé surprendre par un FC Lugano qui restait pourtant sur deux lourdes défaites face à Sion (4-0) et au NK Celje en qualifications pour la Conference League (5-0).

Le club tessinois a ouvert la marque à la 11e sur un penalty transformé par Anton Grgic, Papadopoulos doublant la mise de la tête à la 31e. Ajeti a réduit le score à la 63e, avant que Georgios Koutsias ne crucifie les Rhénans en inscrivant le 3-1 à la 90e.



Crystal Palace mate Liverpool aux tirs au but La joie des joueurs de Crystal Palace, vainqueurs dimanche du Community Shield Image: KEYSTONE/AP/Dave Shopland Crystale Palace a créé la surprise en remportant le Community Shield, la SuperCoupe d'Angleterre.

Le club londonien a vaincu Liverpool aux tirs au but (3-2, 2-2 après le temps réglementaire) dimanche à Wembley.

Trois mois après son exploit en finale de Coupe d'Angleterre contre Manchester City (1-0), Crystal Palace s'est offert son premier Community Shield. Les Eagles ont égalisé deux fois, en première et en seconde période, contre le champion d'Angleterre, qui disputait son premier match officiel depuis la mort tragique de son attaquant Diogo Jota dans un accident de voiture début juillet.

Liverpool a ouvert le score dès la 4e minute grâce au Français Hugo Ekitiké, qui a marqué son premier but sous ses nouvelles couleurs. Crystal Palace s'est repris sur un pénalty de Jean-Philippe Mateta après une faute de Virgil van Dijk (17e, 1-1), quatre minutes avant un nouveau but de Liverpool, assez chanceux, sur un centre au second poteau de Jérémie Frimpong qui a lobé Dean Henderson (21e, 2-1).

Dominateurs en seconde période, les Eagles ont égalisé logiquement par l'ancien Marseillais Ismaïla Sarr, lancé dans le dos d'une défense de nouveau mal alignée (2-2, 77e). Trois tirs au but manqués de Salah, MacAllister et Elliott ont permis au club sud-londonien de gagner la séance décisive, conclue par le jeune Justin Devenny.



Jan Christen 4e du classement final en Pologne Jan Christen a terminé 4e du Tour de Pologne Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Jan Christen a manqué de peu le podium final du Tour de Pologne.

L'Argovien a conservé la 4e place du général au terme de l'ultime étape, un contre-la-montre de 12,5 km disputé à Wieliczka. C'est Brandon McNulty qui s'est adjugé cette épreuve du World Tour.

Christen a signé le 8e temps de ce chrono dominical, à 25'' de Brandon McNulty qui a survolé les débats dimanche. Le 2e de la récente Clasica San Sebastian termine ce Tour de Pologne avec 39 secondes de retard sur l'Américain et 2'' sur l'Italien Matteo Sobrero, 3e du classement général final.

Meilleur Suisse dans ce contre-la-montre, Stefan Küng n'a donc pas signé d'exploit dans son exercice préféré. Le Thurgovien a concédé 20'' à McNulty pour prendre la 6e place de cette 7e et dernière étape. Le Jurassien Yannis Voisard, 18e de ce clm, a quant à lui terminé 11e de ce Tour de Pologne.



Sion obtient un point face à YB Sous la canicule bernoise, YB et le FC Sion ne sont pas parvenus à marquer pour le premier 0-0 de cette saison de Super League. Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Le FC Sion a concédé son premier point de la saison en Super League dimanche face à YB (0-0). Dans un Wankdorf caniculaire, les Sédunois ont néanmoins enchaîné un troisième match sans défaite.

Dans cette rencontre très équilibrée, entrecoupée de pauses boissons dues à la chaleur, l'expulsion du Sédunois Jan Kronig pour une faute de dernier recours sur Bedia à la 80e aurait pu tout changer.

Mais Anthony Racioppi a joué les sauveurs avec deux arrêts réflexes à la 87e et, surtout, à la 95e pour maintenir son équipe hors de l'eau et permettre au FC Sion de signer son premier match de 2025 à l'extérieur sans encaisser de but.

Même réduits à 10, les hommes de Didier Tholot avaient encore pu s'offrir une superbe occasion avec le revenant Baltazar à la manoeuvre à la 90e. Mais ils s'étaient heurtés à un Marvin Keller intraitable dans la cage bernoise.

En pleine confiance et avec un effectif de départ inchangé par rapport à celui aligné face à Lugano (victoire 4-0), c'est le FC Sion qui s'était montré le plus dangereux en première mi-temps, avec notamment un tir de Kolloli à la 25e. YB n'est pour sa part pas parvenu à cadrer la moindre tentative avant la pause. En seconde période, Darian Males a trouvé le cadre du but sédunois à la 65e, secouant les Bernois jusqu'alors sans solution en attaque.



Nouvelle fracture du péroné pour Isco Isco est à nouveau au repos forcé Image: KEYSTONE/EPA EFE Le meneur de jeu du Betis Séville Isco Alarcon souffre d'une nouvelle fracture du péroné gauche, a annoncé dimanche le club andalou. Il devrait manquer plusieurs mois de compétition.

L'ex-joueur du Real Madrid, qui avait retrouvé la sélection espagnole à 33 ans en juin, s'est blessé au cours d'un match amical face à Malaga samedi. Les examens médicaux ont confirmé "une nouvelle fracture sans déplacement du tiers moyen du péroné gauche".

Isco avait déjà manqué plusieurs mois de compétition en 2024, pour la même blessure, avant de revenir à son meilleur niveau la saison dernière. Cette blessure est un coup dur pour le Betis.



Sion pour rester 1er, Servette pour gagner enfin La 3e journée de Super League se conclut dimanche avec quatre rencontres, dont trois concernent les Romands. Sion va tout faire pour rester en tête, alors que Servette doit réagir après deux défaites.

Les Sédunois couchent sur un probant succès 4-0 sur Lugano et espèrent bien conserver leur couronne de leader à Berne face à YB qui vient de se faire fesser 4-1 par Bâle. Nivokazi et Lukembila, deux réussites chacun, sont en pleine forme. Dans les buts, Anthony Racioppi aura une motivation supplémentaire puisqu'il affronte son ancien club.

Dimanche à la Praille, c'est un duel de mal classés qui voit Servette chercher à obtenir ses premiers points face à un GC lui aussi en fond de classement. Thomas Häberli limogé, les Grenat n'ont désormais plus d'excuses. Mais les Genevois ne se sont pas rassurés en Coupe d'Europe, se faisant battre 3-1 par Utrecht lors du match aller du 3e tour des qualifications de l'Europa League.

Troisième club romand en lice, Lausanne accueille Zurich à la Tuilière. Les Vaudois veulent surfer sur leur bonne prestation en Conference League contre Astana.

