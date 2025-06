Schaefer drafté en 1 ++ Grosse perf' de Thompson

Matthew Schaefer no 1, les Suisses doivent patienter Matthew Schaefer est le no 1 de la draft 2025 de NHL Image: KEYSTONE/AP/Damian Dovarganes Jeune défenseur canadien de 17 ans, Matthew Schaefer a été comme prévu choisi en 1re position par les New York Islanders vendredi lors de la draft de NHL. Aucun Suisse n'a été retenu au 1er tour.

Schaefer évolue à Erie en Ontario Hockey League, comme c'était le cas d'un certain Connor McDavid lorsque ce dernier avait été choisi en 1re position par Edmonton en 2015. Il est en convalescence après avoir été victime d'une fracture de la clavicule en décembre dernier lors des Mondiaux juniors à Ottawa.

Détenteurs du 2e choix dans cette draft organisée à Los Angeles, les San Jose Sharks ont opté pour l'attaquant canadien Michael Misa (18 ans). Le premier joueur européen sélectionné est l'attaquant suédois Anton Frondell (18 ans également), choisi en 3e position par les Chicago Blackhawks.

Les six autres tours sont prévus samedi. Côté suisse, le centre Jamiro Reber (18 ans/Jönköping) et le gardien Elijah Neuenschwander (18 ans/Fribourg-Gottéron) devraient être les premiers choisis. Deux autres joueurs de Gottéron, le défenseur Ludvig Johnson et l'attaquant Jan Dorthe, pourraient être draftés ce week-end.



Kishane Thompson fonce en 9''75 sur 100 m à Kingston Kishane Thompson a couru le 100 m en 9''75 vendredi à Kingston Image: KEYSTONE/AP/ASHLEY LANDIS Kishane Thompson est devenu vendredi à Kingston le sixième meilleur performeur de l'histoire sur 100 m. Le vice-champion olympique a foncé en 9''75 lors des sélections jamaïcaines pour les Mondiaux.

Battu pour 5 millièmes de seconde aux JO de Paris par l'Américain Noah Lyles, avec un chrono de 9''79, Kishane Thompson (23 ans) a amélioré de deux centièmes son record personnel établi en juin 2024 à Kingston déjà. Seuls Justin Gatlin (9''74), Asafa Powell (9''72), Yohan Blake (9''69), Tyson Gay (9''69) et Usain Bolt (9''58), présent à Kingston vendredi, ont couru plus vite la ligne droite.

Kishane Thompson avait déjà réalisé un saisissant 9''80 en demi-finale un peu plus tôt dans la journée. Il s'est imposé en finale devant Oblique Seville (9''83), deuxième homme le plus rapide de la saison sur 100 m dans le monde.

Fraser-Pryce qualifiée La légende Shelly-Ann Fraser-Pryce a quant à elle pris la 3e place du 100 m dames vendredi à Kingston, se qualifiant ainsi à 38 ans pour ses 9es Championnats du monde pour ce qui doit être sa dernière saison. Elle affiche 10 titres mondiaux à son palmarès.

L'octuple médaillée olympique a couru en 10''91, devancée par Tina Clayton (10'81) et par la vice-championne du monde 2022 Shericka Jackson (10''88). Impressionnante en demi-finale, Tia Clayton a coupé son effort en pleine course lors de la finale, blessée.



La Suisse en quart face à la Lettonie L'équipe de Suisse affrontera la Lettonie samedi dès 12h25 (heure suisse) en quart de finale du Mondial de 3x3 à Oulan-Bator. Les Lettons ont battu l'Autriche 21-18 vendredi en play-off.

Deuxième du groupe B derrière les Etats-Unis, la Lettonie partira avec les faveurs du pronostic face à la Suisse. La formation balte s'appuie sur deux champions olympiques de Tokyo 2021, Karlis Lasmanis et Nauris Miezis, qui faisaient également partie de l'équipe classée 4e aux Jeux de Paris 2024.

Mais rien ne semble impossible pour cette équipe de Suisse. Les deux Jonathan (Dubas et Kazadi) et les frères Jurkovitz (Natan et Thomas) ont déjoué les pronostics en terminant en tête de leur groupe. Ils ont ainsi battu les Pays-Bas, qui alignent trois des quatre joueurs sacrés champions olympiques en 2024, et la Lituanie, qui évoluait avec deux des quatre hommes ayant conquis le bronze aux derniers JO.



F1: retrouvailles attendues entre les pilotes McLaren en Autriche Deux semaines après leur accrochage au Canada, le duel entre Oscar Piastri et Lando Norris, les deux pilotes McLaren favoris pour le titre, sera scruté de près ce week-end en Autriche.

Témoin l'an dernier du premier accident de la saison entre Norris et le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), alors à la lutte pour la couronne, le magnifique Red Bull Ring, niché dans les montagnes de Styrie, à deux heures de route à l'ouest de la capitale, Vienne, ne pourra pas autant attirer les projecteurs cette année sur les deux premiers du championnat.

En effet, les deux coéquipiers de l'écurie McLaren ont déjà fait couler beaucoup d'encre lors du dernier Grand Prix à Montréal, après que Norris, à la lutte avec Piastri pour la quatrième place, a percuté l'Australien à quelques tours de l'arrivée et a été contraint à l'abandon, cédant encore 12 points à son rival, qui en compte désormais 22 d'avance sur lui.

"Je suis désolé, tout est de ma faute, c'est malheureux et c'était stupide", avait tout de suite déclaré Norris à la radio. Cet accrochage va-t-il laisser des traces chez McLaren, qui a décidé de laisser ses deux pilotes se battre? Pas sûr tant la sérénité règne au sein de l'écurie britannique.

Le GP d'Autriche pourrait déjà donner un aperçu de la réponse, même si le duel entre les deux pilotes risque de se prolonger encore longtemps puisque la mi-saison n'est pas encore atteinte et que les monoplaces de couleur papaye sont bien supérieures à leurs adversaires.

Pilotes traités de la même manière Les consignes d'équipe ne vont pas changer après cet accrochage et les deux pilotes continueront à être traités équitablement selon l'Australien: "Ce qui s'est produit n'était pas idéal, mais nous avons le droit de continuer à nous battre en s'assurant d'éviter tout autre contact à l'avenir. C'est la bonne approche, ce qu'on a fait jusque-là était bien et juste pour tout le monde."

Dans son jardin, Red Bull tentera de son côté de prolonger ses superbes statistiques puisque Verstappen reste sur quatre pole positions consécutives et a déjà gagné quatre fois sur le tracé autrichien.

"Je me suis toujours senti bien ici. Il y a toujours des tracés qui vous conviennent mieux que d'autres et c'est le cas ici pour moi. On a toujours été très solide ces dernières années. Nous ne sommes pas les favoris mais on va essayer de maximiser le potentiel de la voiture pour décrocher un nouveau podium", a expliqué le quadruple champion du monde.

Mercedes, qui reste sur une victoire au Canada grâce à George Russell, voudra réitérer son succès heureux de l'année passée, quand le Britannique avait profité de l'accrochage entre Verstappen et Norris pour l'emporter. La chaleur attendue ce week-end ne devrait toutefois pas favoriser les inconstantes Flèches d'Argent.

Ferrari, qui arrive en Autriche avec des nouvelles pièces, notamment un nouveau fond plat, espère que cela améliorera ses performances insuffisantes en qualifications alors que la voiture se comporte plutôt bien en course, à l'inverse de la plupart des autres équipes.



La Suisse recule au 13e rang Timothé Mumenthaler a réussi 10''30 sur 100 m à Madrid Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Coup de frein pour la Suisse aux Européens par équipe de première division à Madrid. La sélection nationale se classe 13e sur 16 nations après deux des quatre journées.

Alors qu'il reste 24 épreuves, la délégation de Swiss Athletics totalise 92 points. Le meilleur résultat individuel de cette deuxième journée de compétition a été obtenu par le coureur de 800 m Ivan Pelizza, qui a réalisé le troisième meilleur temps de sa carrière en 1'45''44 minutes pour prendre la 5e place.

Sur 100 m, le champion d'Europe du 200 m Timothé Mumenthaler a dû se contenter de la 7e place en 10''30. Sur 400 m, Vincent Gendre a réussi un exploit en établissant son record personnel en 45''65 et en passant pour la première fois de sa carrière sous la barre des 46 secondes.

Les compétitions se poursuivent jusqu'à dimanche. L'objectif de l'équipe de Suisse est d'améliorer la 12e place obtenue en 2023.



Michael Joly passe de Lugano à Ambri Michael Joly quitte Lugano pour Ambri Image: KEYSTONE/PostFinance Du bas du Tessin au haut du canton. Michael Joly passe de Lugano à Ambri où il a signé pour une saison comme on peut le voir dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux du club léventin.

L'attaquant québécois de 30 ans quitte donc Lugano après deux saisons avec 84 points marqués en 97 parties. Arrivé en 2023, Joly avait inscrit 48 points en autant de matches et formait une ligne redoutable avec Thürkauf et Carr.

Il n'avait disputé que 39 matches la saison dernière et une partie lors du play-out contre Ajoie.



Wembanyama forfait pour l'Euro avec l'équipe de France Victor Wembanyama ne disputera pas l'Eurobasket Image: KEYSTONE/AP/Eric Gay Victor Wembanyama ne figure pas dans le groupe élargi de l'équipe de France de basket annoncé vendredi pour disputer l'Euro (27 août-14 septembre).

Le pivot des Spurs n'a plus joué depuis mi-février en raison d'une thrombose veineuse à l'épaule droite. Il n'a toujours pas repris l'entraînement avec contacts depuis la détection de sa blessure.

Evan Fournier, en délicatesse avec une cheville, et Rudy Gobert sont également absents de cette liste de 18 joueurs. Une liste qui sera réduite à 12 noms pour le tournoi.



Un bon tirage pour les quatre Suisses en lice Belinda Bencic affrontera Alycia Parks au 1er tour à Wimbledon Image: KEYSTONE/EPA/JOHN G. MABANGLO Les Suisses ont été plutôt vernis lors du tirage au sort de Wimbledon, effectué vendredi.

Belinda Bencic, Viktorija Golubic et Jil Teichmann affronteront respectivement Alycia Parks, Ann Li et Lucia Bronzetti. Leandro Riedi se mesurera quant à lui à un autre qualifié, Oliver Tarvet.

Battue sèchement au 1er tour à Bad Homburg pour son retour aux affaires, Belinda Bencic (WTA 37) se mesurera pour la troisième fois Alycia Parks (WTA 58). Elle reste sur une défaite face à l'Américaine, en finale du WTA 125 d'Angers, où elle disputait son troisième tournoi après sa pause maternité.

Belinda Bencic pourrait affronter la tête de série no 27 Magda Linette au 2e tour, puis le no 3 mondial Jessica Pegula en 16e de finale. Reste à voir si la championne olympique de Tokyo 2021 est en mesure de défendre pleinement ses chances après la blessure à une main qui l'a contrainte de renoncer à Roland-Garros.

Quart de finaliste en 2021 à Wimbledon, Viktorija Golubic (WTA 79) en découdra elle aussi avec une Américaine au 1er tour sur le gazon londonien. En cas de succès face à la modeste Ann Li (WTA 64), la Zurichoise pourrait affronter la tête de série no 24 Elise Mertens au 2e tour.

Beaucoup moins à l'aise que ses deux compatriotes sur herbe, Jil Teichmann (WTA 92) aura néanmoins un coup à jouer avec un 1er tour face à l'Italienne Lucia Bronzetti (WTA 61), elle aussi plus performante sur terre battue. La gauchère seelandaise pourrait défier la prodige russe Mirra Andreeva (no 7) au 2e tour.

Riedi-Alcaraz au 2e tour? Tirage clément également pour le seul Helvète en lice dans le simple messieurs. Le Zurichois Leandro Riedi (ATP 506) jouera son premier match dans le tableau final d'un tournoi majeur face à l'inconnu Oliver Tarvet (ATP 719), avec la perspective de défier le double tenant du titre Carlos Alcaraz (no 2) au 2e tour.



David Sklenicka de Lausanne à Zoug David Sklenicka (à gauche) quitte le LHC pour rejoindre Zoug Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Zoug renforce sa défense. Le club de Suisse centrale a annoncé vendredi l'arrivée du Tchèque David Sklenicka, finaliste des derniers play-off avec Lausanne.

Agé de 28 ans, Sklenicka a signé un contrat d'un an avec l'EVZ. Il n'aura donc passé qu'une saison sous les couleurs du LHC, pour qui il a réussi 33 points (dont 30 assists) en 69 matches de National League.



Le Real appliqué et au rendez-vous des 8e Vinicius Junior et le Real joueront les 8es de finale du Mondial des clubs Image: KEYSTONE/AP/Matt Slocum Le Real Madrid a brillamment obtenu son billet pour les 8es de finale du Mondial des clubs en ne laissant aucune chance à Salzbourg (3-0) à Philadelphie. Al Hilal découvrira également les 8es.

Privé depuis le début de la compétition de Kylian Mbappé, victime d'une gastro-entérite sévère, le Real poursuit logiquement son parcours et la quête d'un trophée majeur qui lui échappe depuis le début de cette saison à rallonge.

Une sortie de route prématurée aurait donc été perçue comme une humiliation de plus pour l'équipe aux 15 Ligues de champions. Mais elle a pu compter sur un Vinicius de gala pour s'éviter toute mauvaise surprise et boucler le premier tour en tête du groupe H.

L'attaquant brésilien n'a pas tout réussi loin de là. Mais il a su se montrer décisif en sortant deux gestes de classe, d'abord en se jouant en solitaire de la défense autrichienne sur une contre-attaque supersonique (40e) avant de servir Federico Valverde sur une magnifique talonnade (48e). Gonzalo Garcia a parachevé la domination des siens en toute fin de rencontre (84e).

Parfois agaçant mais toujours capable de coups de génie, Vinicius a parfaitement comblé l'absence de Mbappé. La superstar des Bleus peut ainsi être soulagée: elle peut espérer effectuer son grand retour au prochain tour face à la Juventus Turin, mardi à Miami.

Al Hilal défiera City Club saoudien entraîné par Simone Inzaghi, Al Hilal a battu les Mexicains de Pachuca (2-0) dans le même temps à Nashville pour prendre la 2e place derrière le Real Madrid avec la perspective d'affronter le Manchester City de Manuel Akanji en 8e de finale.

Autrice d'une prestation plutôt terne, l'équipe a ouvert le score grâce à l'un des seuls Saoudiens titulaires, Salem Mohammed Al-Dawsari (22e). Après plusieurs occasions manquées par Pachuca, Marcos Leonardo a scellé, par un but dans les arrêts de jeu, cette victoire après deux nuls contre le Real Madrid et Salzbourg.



Manchester City fesse la Juventus Manchester City a largement dominé la Juve à Orlando Image: KEYSTONE/AP/Phelan Ebenhack Manchester City, déjà qualifié pour les 8e de finale du Mondial des clubs, s'est assuré de finir en tête du groupe G. Les Mancuniens ont facilement battu la Juventus (5-2) jeudi à Orlando.

Le Belge Jérémy Doku (9e), le Français Pierre Kalulu contre son camp (26e), le Norvégien Erling Haaland (52e), l'Anglais Phil Foden (69e) et le Brésilien Savinho (75e) ont marqué pour les Citizens. Manuel Akanji a disputé toute la rencontre en défense centrale.

Le Néerlandais Teun Koopmeiners avait égalisé dans un premier temps pour les Turinois (11e), illusion de courte durée, et Dusan Vlahovic a finalement sauvé l'honneur (83e).

City et la Juve attendent désormais de connaître leur adversaire au prochain tour, qui sera issu du groupe H après les rencontres du soir opposant d'un côté le Real Madrid à Salzbourg et de l'autre Al Hilal à Pachuca.



La Suisse 5e provisoire Angelica Moser 3e à Madrid Image: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE La Suisse occupe le 5e rang provisoire (20 pts) après la première journée des Européens par équipe à Madrid. A la perche, Angelica Moser et Valentin Imsand se sont classés respectivement 3e et 11e.

Angelica Moser a franchi 4,55 m lors du City Event devant le palais royal et a pris la 3e place derrière la Tchèque Amalie Svabikova et l'Ukrainienne Maryna Kylypko, ce qui lui a permis de récolter 14 points pour l'équipe de Suisse. En raison de la règle appliquée uniquement lors de ces Championnats d'Europe par équipe, selon laquelle un maximum de quatre essais ratés est autorisé, Moser a été éliminée après une barre manquée à 4,65 m.

Valentin Imsand ne se sentait pas à 100%. Le nouveau détenteur du record de Suisse a franchi 5,30 m au troisième essai et 5,45 m au deuxième. Après un essai raté à 5,60 m, il a dû ranger ses perches.

Les 16 meilleures nations d'Europe participent jusqu'à dimanche à ces Championnats d'Europe par équipe de première division. Chaque pays présente un athlète de chaque sexe par discipline.



Niederhäuser: "C'est comme dans un rêve" Yanic Konan Niederhäuser vit un rêve Image: KEYSTONE/AP/Adam Hunger Drafté au premier tour en 30e position par les Los Angeles Clippers, Yanic Konan Niederhäuser est sur son nuage. Le centre fribourgeois de 22 ans savoure et revient sur cette nuit de folie.

"Je suis en train de savourer ces instants avec ma famille." Au téléphone depuis New York, le gamin de Fräschels se rappelle cette soirée où il a dû attendre le dernier choix pour monter sur le podium et serrer la main du boss de la NBA, Adam Silver.

"On attendait dans la loge et mon agent vient me voir pour me dire que les Clippers vont me sélectionner, raconte-t-il. Là je me lève et je me dépêche de rejoindre le podium après avoir été félicité par ma famille. Je suis en bas du podium et j'attends de monter pour serrer la main d'Adam Silver, j'avais l'impression que ce n'était pas réel."

Si la tête de Niederhäuser est logiquement encore dans les nuages, ses pieds eux sont bien ancrés au sol. "Ce n'est que le début, c'est une étape et le scénario parfait pour moi", explique-t-il. Le Fribourgeois pense déjà aux travaux qu'il va faire dès le week-end qui vient à Los Angeles, cette ville où il a toujours voulu vivre. La Summer League l'attend et l'opportunité de se développer encore et encore.

Jouer avec Harden son idole Konan le météore a percuté la planète NBA en quelques semaines. Quand on lui demande ce qu'il aurait répondu à une personne lui disant en janvier qu'il allait être drafté en 30e position par les Clippers, le géant de 2m15 étonne: "J'aurais dit merci de croire en moi. Je veux ça, je vais travailler et essayer de tout faire pour réaliser mon rêve."

Ce rêve qui l'emmène à Los Angeles où il va retrouver des stars comme James Harden et Kawhi Leonard. Après avoir joué avec Thabo Sefolosha à Oklahoma City et Clint Capela à Houston, Harden va connaître un troisième Suisse. "Ce sont mes idoles, lance Niederhäuser avec la voix qui monte. Quand j'étais jeune, je regardais beaucoup Harden et là je vais pouvoir jouer avec lui!"

Sa popularité va également prendre l'ascenseur. Son nombre d'abonnés sur Instagram a déjà doublé, "de 6000 à presque 12'000, c'est cool". Très attachant et discipliné, Yanic Konan Niederhäuser "a fait tout juste", pour reprendre les termes de son agent Sevag Keucheyan. Le Fribourgeois va maintenant travailler à briller sous les panneaux et les projecteurs de LA.



La Suisse réapprend à gagner Une équipe de Suisse heureuse Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER L'équipe de Suisse féminine tient sa première victoire après huit matches sans victoire. A Winterthour pour le dernier match avant l'Euro, les filles de Pia Sundhage ont dominé la Tchéquie 4-1.

Le soulagement, c'est certainement le sentiment qu'a dû avoir Pia Sundhage au moment du coup de sifflet final. Face à des Tchèques non qualifiées pour l'Euro, les Suissesses ont fait le job.

Tout ne fut pas parfait, bien sûr, notamment sur l'égalisation tchèque (27e) peu de temps après l'ouverture du score de Riola Xhemaili à la 24e. L'attaquante du PSV Eindhoven fut par ailleurs la grande dame de la première mi-temps. Car non contente d'avoir marqué un but, Xhemaili (22 ans) a servi Geraldine Reuteler juste avant la pause pour le 2-1. Une passe subtile en talonnade pour sa compère qui a anticipé la sortie de la gardienne tchèque.

Pia Sundhage a procédé à quatre changements à la pause, puis fait encore rentrer deux autres joueuses. Ce tournus a permis à la Suisse d'être plus fraîche et à Smilla Vallotto d'inscrire le 3-1 à la 56e sur un beau travail préparatoire de Reuteler. Dans les arrêts de jeu, la Suisse a touché du bois mais a finalement réussi à planter le 4-1 grâce à Svenja Folmli.

Quatre buteuses différentes, de quoi donner le sourire à tout le monde avant d'attaquer la dernière ligne droite de la préparation avec le match contre la Norvège mercredi soir prochain (21h) à Bâle.