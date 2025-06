Vidéo: twitter

Simulateur de baseball: «Si tu te prends ça dans la gueule...»

Une vidéo diffusée sur les résaux sociaux montre l'impact d'un lancer à 154 km/h pour le batteur. Spoiler: ça décoiffe!

Le Japon est un pays merveilleux pour d'innombrables raisons. L'une d'elles, c'est qu'il permet aux fans de baseball de frapper des balles lancées par des machines à des vitesses folles. On a essayé un jour, et on a adoré l'expérience!

L'utilisateur peut régler la vitesse à laquelle il souhaite recevoir le lancer. En règle générale, on commence par la plus petite afin de s'échauffer un peu, et si on aime les sensations fortes, on peut terminer par la plus grande, évidemment sans aucune chance de renvoyer la balle, mais plutôt pour voir ce que cela fait de recevoir un missile quand on est joueur de baseball.

C'est l'expérience tentée par un homme, qui a ensuite diffusé la séquence sur les réseaux sociaux. Le courageux a choisi de se faire canarder à...154 km/h.

Le résultat: La balle est propulsée par une machine située derrière l'écran (deux trous ont été aménagés pour qu'elle puisse passer). Cette vidéo a été partagée par le compte Ryo Saeba | Japon XYZ , qui diffuse news, vidéos et tendances du Japon.

«Si tu te prends ça dans la gueule ou dans les coui...», a réagi un internaute, tandis qu'un autre a souligné que la séquence permettait de mieux comprendre les qualités des joueurs de baseball:

«On voit le niveau des joueurs de MLB (la prestigieuse Ligue nord-américaine) et surtout la dinguerie qu'est Shohei Ohtani (un joueur japonais très populaire) avec tout ses homerun par saison... Les réflexes de fou qu'il faut avoir!»

Rappelons que dans la championnat nord-américain, les meilleurs lanceurs peuvent dépasser les 160 km/h. Le record de vitesse chronométré en Ligues majeures appartient toujours à Aroldis Chapman. Le 19 septembre 2010, alors chez les Reds de Cincinnati en 2010, Chapman avait expédié sa balle à 170,3 km/h.

(jcz)