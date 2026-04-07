Seixas phénoménal ++ Sinner facile

A nouveau phénoménal, Paul Seixas assomme le Tour du Pays basque Paul Seixas exulte: il vient de frapper un grand coup au Tour du Pays basque. Image: KEYSTONE/EPA/Villar Lopez Quel phénomène ! Paul Seixas a pris une option sur un succès final au Tour du Pays basque mardi en assommant la 2e étape, au lendemain de sa victoire écrasante dans le contre-la-montre inaugural.

Au terme de cette étape accidentée, le prodige de 19 ans de la formation Décathlon possède près de deux minutes d'avance sur son plus proche poursuivant, le Slovène Primoz Roglic, troisième de l'étape derrière le Danois Mattias Skjelmose.

Alors que l'épreuve espagnole met aux prises quelques-uns des meilleurs grimpeurs de la planète, aucun d'entre eux n'a pu suivre le Rhodanien quand il a attaqué à six kilomètres de la principale difficulté du jour, le col de première catégorie de San Miguel de Aralar.

Les autres favoris impuissants Ni l'Allemand Florian Lipowitz, troisième du dernier Tour de France, ni le Mexicain Isaac Del Toro, vainqueur de l'exigeant Tour des Emirats Arabes Unis en début d'année, et encore moins l'Espagnol Juan Ayuso qui avait remporté le Tour d'Algarve devant... Seixas en février, n'ont pu répondre à l'attaque tranchante du Français.

Après avoir pris près d'une minute à ses poursuivants dans l'ascension du col, le Français a encore augmenté son avance d'une trentaine de secondes supplémentaires grâce à des qualités de descendeur qu'il avait déjà étalées le 28 février dernier lors de son succès lors du Faun-Ardêche Classic.

A l'inverse, l'Espagnol Mikel Landa a lui été victime d'une lourde chute à vive allure qui l'a contraint à l'abandon. A 19 ans à peine, Paul Seixas s'est mis dans les conditions pour succéder à Christophe Moreau, dernier Français vainqueur d'une course par étapes au niveau World Tour, voilà presque 20 ans (Critérium du Dauphiné Libéré, 2007).

Voisard malade Se posera ensuite la question de sa participation au prochain Tour de France. Une décision est attendue après la Flèche Wallonne disputée le 22 avril 2026 et Liège-Bastogne-Liège quatre jours plus tard.

En attendant, son avenir le plus proche se situe autour de Basauri sur les 153 km de la troisième étape basquaise. Une étape de moyenne montagne au profil casse-pattes a priori favorable à un puncheur.

A noter que Yannis Voisard, malade, n'a pas pris le départ de cette 2e étape. Le Jurassien de Tudor était déjà en difficulté lors du contre-la-montre initial, qu'il avait terminé au fond du classement.



Sinner balaie Humbert pour son entrée en lice Jannik Sinner a déroulé pour son entrée en lice à Monte-Carlo Image: KEYSTONE/AP/Rebecca Blackwell Jannik Sinner a parfaitement négocié son premier match de la saison sur terre battue. Le no 2 mondial a écarté sans difficulté Ugo Humbert 6-3 6-0 mardi au 2e tour du Masters 1000 de Monte-Carlo.

Après son impressionnant "Sunshine double" réussi en mars aux Masters 1000 d'Indian Wells et de Miami, l'Italien de 24 ans a géré de main de maître son entrée en lice dans le premier grand rendez-vous sur terre battue de la saison.

Contre Ugo Humbert (ATP 34), qu'il n'avait pas affronté depuis cinq ans, Jannik Sinner a attendu quelques jeux avant de se rôder. Mais l'Italien s'est emparé de la mise en jeu adverse dès le cinquième jeu. Il a conclu la première manche sur un nouveau break, avant de survoler les débats dans un deuxième set bouclé en 23 minutes.

Impérial sur dur, Jannik Sinner est toujours en quête d'un titre majeur sur cette surface, après être passé tout près du sacre l'an passé à Roland-Garros face à Carlos Alcaraz. Il affrontera l'Argentin Francisco Cerundolo (ATP 19) au prochain tour.



Un championnat du monde annuel de marathon dès 2030 World Athletics et son patron Sebastian Coe vont organiser un Mondial autonome de marathon dès 2030 Image: KEYSTONE/EPA MTI/ZSOLT CZEGLEDI Les marathoniens auront droit dès 2030 à leur propre championnat du monde, alors que l'épreuve fait pour l'heure partie des Mondiaux d'athlétisme qui ont lieu tous les deux ans.

C'est ce qu'a annoncé mardi World Athletics, la fédération internationale, qui parle d'une "décision stratégique favorable à l'avenir de la course de fond".

En 2027 et 2029, les médailles seront encore décernées lors des Championnats du monde d'athlétisme en plein air. Athènes est déjà en pourparlers pour accueillir la première édition du Mondial de marathon en 2030.

"Nous sommes ravis d'étudier, en collaboration avec Athènes - berceau de cette discipline légendaire -, la possibilité d'y disputer un championnat du monde autonome de marathon", a déclaré le Britannique Sebastian Coe, président de World Athletics, cité dans un communiqué.



Conte ouvre la porte pour le poste de sélectionneur Antonio Conte pourrait redevenir sélectionneur de l'Italie Image: KEYSTONE/AP/Gianluca Zuddas L'entraîneur de Naples Antonio Conte pourrait être intéressé par le poste de sélectionneur de l'Italie. Son président semble prêt à ne pas lui mettre de bâtons dans les roues.

"C'est normal que mon nom apparaisse dans la liste des candidats pour la Nazionale. Si j'étais président de la fédération, je prendrais mon nom en considération", a déclaré le technicien italien en conférence de presse lundi soir à l'issue de la victoire du Napoli face à l'AC Milan (1-0).

"J'ai déjà été sur le banc de la Nazionale (de 2014 à 2016), je connais son fonctionnement. Mais, a prévenu l'ancien entraîneur de la Juventus, de Chelsea, de l'Inter Milan ou de Tottenham, vous connaissez ma situation contractuelle, je rencontrerai mon président en fin de saison et on verra".

Sacré champion d'Italie en mai dernier dès sa première saison à Naples, Antonio Conte (56 ans) est sous contrat avec le Napoli jusqu'en juin 2027. Mais il avait été proche de quitter le club napolitain à l'intersaison, en raison de désaccords avec son président.

Aurelio De Laurentiis qui est aussi le propriétaire du club, a déclaré mardi au site spécialisé Calcionapoli24 que "si Conte me demandait de le libérer pour redevenir sélectionneur, je pense que je dirais oui".

"Mais comme il est très intelligent, tant qu'il n'y aura pas un interlocuteur sérieux - et jusqu'à présent il n'y en a pas -, je pense qu'il ne va pas s'imaginer à la tête d'une entité complètement désorganisée", a estimé le producteur de cinéma.

Allegri, l'autre option Conte est présenté dans la presse italienne comme l'homme providentiel pour relancer la Nazionale. Battue par la Bosnie-Herzégovine aux tirs au but, celle-ci vient d'échouer pour la troisième fois de suite en barrages à se qualifier pour la Coupe du monde. L'autre nom évoqué est celui de Massimiliano Allegri, aux commandes lui de l'AC Milan.

La nomination du prochain sélectionneur, le quatrième depuis juin 2023, n'aura pas lieu avant juin prochain, puisque la Fédération italienne n'a plus de président après la démission de Gabriele Gravina. Son successeur sera élu le 22 juin lors d'une assemblée extraordinaire élective à Rome.



Maguire prolonge à Manchester United Harry Maguire prolonge à Manchester United Image: KEYSTONE/EPA/ADAM VAUGHAN Le défenseur international anglais Harry Maguire a prolongé son engagement avec Manchester United jusqu'en juin 2027, avec une option pour une année supplémentaire.

Maguire (33 ans), dont le contrat s'achevait en fin de saison, a porté le maillot des Red Devils à 266 reprises depuis son arrivée en 2019 en provenance de Leicester. Au-delà de ces statistiques, il symbolise le "fighting spirit" de Manchester United, ce qui le rend populaire auprès du public d'Old Trafford.

Harry Maguire (66 sélections avec l'Angleterre) a commencé l'actuelle saison comme un remplaçant aux yeux de l'entraîneur d'alors, Ruben Amorim. Une blessure l'a aussi écarté des terrains pendant deux mois, de novembre à janvier. Il est toutefois redevenu un titulaire indiscutable depuis la nomination, à la mi-janvier, de l'entraîneur intérimaire Michael Carrick.



Les Devils virent leur manager général Tom Fitzgerald n'est plus le manager des Devils Image: KEYSTONE/AP/Bill Kostroun Les Devils ont viré leur manager général Tom Fitzgerald, a annoncé l'équipe des Suisses Nico Hischier, Timo Meier et Jonas Siegenthaler lundi.

New Jersey ne possède plus qu'un infime espoir de disputer les play-off de NHL.

Tom Fitzgerald, qui occupait ce poste depuis janvier 2020, n'est pas parvenu à ramener la franchise de Newark vers les sommets espérés. New Jersey a certes établi un record de points pour la franchise en saison régulière en 2022/23 (112), mais les Devils n'ont disputé que deux fois les play-off depuis son arrivée (2023, 2025) pour une seule série remportée (en 2023).

La pression a été de plus en plus forte sur ses épaules durant un championnat 2025/26 décevant. Auteurs d'un début d'exercice remarquable (huit succès dans leurs neuf premiers matches), les Devils ont vécu un automne et un début d'hiver bien compliqué. Ils sont pour l'heure à sept points d'une place en play-off, alors qu'il ne leur reste que cinq matches à jouer en saison régulière.



L'actu du football féminin Le Servette Chênois de Cristian Toro n'est plus invaincu Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Chaque lundi, Keystone-ATS fait le point sur l'actualité du football féminin, de la Women's Super League aux performances des joueuses de l'équipe de Suisse évoluant à l'étranger.

Women's Super League DERNIERE JOURNEE. Lors de la dernière journée de la saison régulière, Aarau s'est assuré la dernière place disponible pour les play-off. Lucerne et Thoune disputeront le tour de promotion/relégation avec Yverdon et Sion. Après 15 victoires et deux nuls, le Servette a pour sa part subi sa première défaite dans ce championnat 2025/26 en s'inclinant 1-0 à Bâle.

LA SUITE. Les quarts de finale des play-off débuteront le 24 avril avec les matchs aller. Les rencontres seront les suivantes: Servette - Aarau, YB - Rapperswil, Bâle - Saint-Gall, GC - FC Zurich. Avant, l'équipe de Suisse devra disputer des matches décisifs dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde contre la Turquie, le 14 avril à Zurich et quatre jours plus tard à Sinop.

Les Suissesses dans les ligues étrangères ITALIE. Alayah Pilgrim a fait son retour en Serie A après près de trois mois d’absence pour blessure (lésion du cartilage d'un genou). Et l’attaquante de 22 ans a immédiatement joué un rôle décisif dans la victoire 4-3 de l’AS Roma contre Côme. L'internationale suisse est entrée en jeu après la pause alors que le score était de 2-3 et a couronné son retour à la 54e minute en inscrivant le but de la victoire.

Lia Wälti a également joué un rôle décisif dans la victoire 2-1 de la Juventus Turin à Florence. La Bernoise a délivré la passe décisive sur le but de la victoire après un peu moins d’une heure de jeu. Malgré ce succès, la défense du titre n’est plus qu’une possibilité théorique. Le retard de la Juve, actuellement 3e, s’élève à onze points sur la tête à quatre journées de la fin.

ANGLETERRE. Manchester City est en demi-finale de la FA Cup. Le leader de la Super League anglaise s'est imposé 1-0 face à Birmingham. Iman Beney, qui n'avait fait que de brèves apparitions en championnat ces derniers temps, a signé la passe décisive pour le seul but de la rencontre après huit minutes.

ESPAGNE. Sydney Schertenleib est en route vers le titre avec le FC Barcelone. Les Catalanes ont fêté leur 16e victoire consécutive en s'imposant 6-0 face à Badalone et comptent désormais 13 points d'avance sur leur premier poursuivant, le Real Madrid, à cinq journées de la fin. Schertenleib a marqué le troisième but de cette victoire écrasante à la 52e minute d'un tir lointain.



Retour gagnant pour Niederreiter Nino Niederreiter (62/au centre) a signé un retour gagnant lundi avec les Jets Image: KEYSTONE/AP/FRED GREENSLADE Absent sur blessure depuis son retour des JO de Milan-Cortina, Nino Niederreiter a signé un retour gagnant lundi en NHL. L'attaquant grison et les Jets ont décroché un net succès (6-2) face à Seattle.

El Nino, qui avait manqué les 20 derniers matches des Jets, a au droit à 11'20 de jeu face au Kraken. Il n'a pas inscrit de point, mais a terminé cette partie avec un bilan de +2. Les Jets se sont montrés particulièrement efficaces en supériorité numérique, marquant trois fois dans cette situation.

Cette victoire, la quatrième dans ses cinq dernières sorties, permet à Winnipeg de se retrouver à trois points du dernier ticket disponible pour les play-off à l'Ouest. Cette deuxième "wildcard" est passée en mains des Los Angeles Kings, vainqueurs lundi d'un autre adversaire direct, Nashville, qui pointe à une longueur de L.A.

Privés jusqu'au terme de la saison de Kevin Fiala, les Kings se sont imposés 3-2 aux tirs au but face aux Predators de Roman Josi. Ce dernier a brillé, inscrivant son 13e but de la saison, le 2-2 (45e), après avoir réalisé son 40e assist sur le 1-1 de Steven Stamkos. Le défenseur bernois a passé 28'09 sur la glace, pour un bilan de +1.

Autre défenseur bernois, Janis Moser a également connu la défaite, le Lightning s'inclinant 4-2 dans l'antre des Buffalo Sabres lors d'un choc entre les deux meilleures équipes de l'Atlantic Division. Le Seelandais a été aligné durant un peu moins de 20 minutes, pour un différentiel de -1.



Ligue des champions: Le Real accueille le Bayern Les quarts de finale aller de la Ligue des champions figurent au menu de la semaine, et les deux premiers matches se disputent mardi. Le choc de la soirée aura pour cadre le stade Santiago Bernabeu.

Le Real Madrid accueille dès 21h un Bayern Munich largement en tête de la Bundesliga. Les Merengues jouent leur saison sur cette double confrontation: Kylian Mbappé et Cie ont probablement vu leurs espoirs de titre national s'envoler samedi avec cette défaite subie à Majorque qui les repousse à 7 points du Barça, à huit journées de la fin de la Liga.

Les Madrilènes peuvent néanmoins aborder avec un certain optimisme ce duel. Convaincants tombeurs de Manchester City en 8es de finale, ils peuvent aussi s'appuyer sur un historique favorable: le Real est sorti vainqueur des quatre dernières doubles confrontations face au "Rekordmeister" sur la scène européenne, la dernière fois en demi-finale de la Ligue des champions 2023/24.

Eliminé par une équipe de 2e division (Southampton) samedi en Coupe d'Angleterre, le leader de la Premier League Arsenal se déplace pour sa part à Lisbonne pour y affronter le Sporting dans le même temps. Les Gunners, invaincus cette saison en Ligue des champions (9 victoires, 1 nul), partent avec les faveurs des pronostics. Mais les Londoniens se méfieront d'une équipe qui les avait éliminés en 8es de finale de l'édition 2022/23 de l'Europa League.



NL: Matthew Verboon a sonné le glas des espoirs fribourgeois Matthew Verboon a stoppé l'élan fribourgeois en fin de rencontre lundi. Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Les Aigles ont pris leur revanche en demi-finale lundi en battant Fribourg 7-3 à domicile. Les Genevois ont dû réagir face au retour des Dragons, avant que Matthew Verboon ne délivre les siens.

Alors que la messe semblait dite après deux tiers, le réveil des Fribourgeois dans la dernière période a fait douter les joueurs de Ville Peltonen. Julien Sprunger a inscrit son 412e but en carrière à la 46e, avant que Christoph Bertschy ne réalise un doublé (49e/52e).

Un temps mort décisif Après la 3e réussite fribourgeoise, Peltonen a demandé un temps mort. "Ce qui s'est dit entre les joueurs et moi reste entre nous. Ce que je peux vous dire, c'est que cela a marché", a glissé l'impénétrable Finlandais.

Mais son protégé Matthew Verboon s'est montré plus loquace pour expliquer comment les Genevois ont mis fin au momentum de leurs adversaires. "Nous avons concédé le premier but sur une erreur de sortie de zone, et puis tout d'un coup, c'était 4-3. Pendant le temps mort, nous nous sommes dit qu'avant le match, nous aurions signé pour mener d'un but à 5 minutes de la fin. Nous sommes repartis avec ça en tête", a-t-il expliqué.

À la 56e, l'attaquant de 26 ans est parvenu à mettre les Aigles à l'abri. "Nous avons pris la décision de changer quelque chose dans la zone offensive. Sur ce but, j'ai eu le bon timing pour marquer", s'est-il réjoui.

"Ils allaient sortir le gardien" Sa réussite a soulagé tout le banc genevois, qui craignait de céder et de partir en prolongation. "Lorsque nous avons inscrit le 5-3, nous avons pu nous détendre un peu. Nous avons encore dû défendre, mais nous savions qu'ils allaient sortir le gardien, donc nous avons joué avec plus de confiance", a soutenu le natif de l'Ontario.

Jan Rutta a en effet profité de la cage vide pour inscrire le 6-3 à la 58e, avant que Vincent Praplan ne parachève le succès genevois trente secondes avant la sirène. Les Aigles retourneront mercredi à Fribourg avec la possibilité d'arracher l'avantage de la glace aux Dragons au terme de l'acte III.



Napoli revient à sept points de l'Inter Kevin De Bruyne et Naples ont battu Milan 1-0 Image: KEYSTONE/AP/Alessandro Garofalo Naples n'a pas dit son dernier mot: le champion d'Italie en titre est venu à bout de l'AC Milan (1-0) lundi lors de la 31e journée de Serie A pour s'emparer de la 2e place à sept points de l'Inter.

Au lendemain de leur démonstration contre l'AS Rome (5-2), les joueurs de l'Inter, leaders du championnat avec neuf points d'avance en début de journée, avaient les yeux fixés sur le stade Diego-Armando-Maradona. Un nul entre leurs deux principaux rivaux pour le titre aurait fait grandement leurs affaires, mais la victoire du Napoli, arrachée à la 79e, n'est pas non plus pour leur déplaire.

A sept journées du terme de la saison, soit un maximum de 21 points à empocher, les Nerazzurri sont solidement installés en tête du championnat avec sept longueurs d'avance sur leur nouveau dauphin, Naples, tandis que l'AC Milan a rétrogradé à la 3e place, à neuf longueurs.

Intense et équilibré, le choc de la 31e journée entre le Napoli et le Milan a tenu ses promesses et a été décidé en faveur du club hôte par Matteo Politano, l'un des internationaux italiens qui ont participé à la nouvelle déroute de la Nazionale, privée de Mondial-2026 par la Bosnie-Herzégovine. L'équipe d'Antonio Conte a enchaîné une cinquième victoire de suite et peut encore, comme la saison dernière, coiffer l'Inter sur le poteau.



Genève contient Fribourg et se relance Reto Berra a encaissé quatre buts et n'a pas fini le match Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Genève a contenu le retour de Fribourg dans le dernier tiers pour s'imposer 7-3 aux Vernets lundi en demi-finale de National League. Les Aigles reviennent à 1-1 dans la série.

Après deux tiers maîtrisés de main de maître par les hommes de Ville Peltonen, l'avantage de quatre buts a failli ne pas suffire face au réveil des Dragons, revenus à 4-3 à huit minutes du terme. Mais les Aigles ont tenu bon, et ont validé leur premier succès à domicile face à Fribourg depuis septembre 2025 grâce aux réussites de Matthew Verboon (56e), Jan Rutta (58e, dans la cage vide) et enfin Vincent Praplan dans la dernière minute.

Tout comme lors de l'acte I, ce sont les Genevois qui ont frappé les premiers. Vili Saarijärvi a profité d'une pénalité fribourgeoise et un surnombre bien évitable pour ouvrir la marque à 2'22, après seulement quatre secondes à 5 contre 4.

Profitant d'un mauvais dégagement des Dragons, Giancarlo Chanton a fait glisser le puck entre les jambières de Reto Berra pour doubler la mise à la 24e. Jimmy Vesey (27e) et Tim Bozon (34e) ont pris de vitesse la défense des Dragons pour mener 4-0 et provoquer le remplacement de Berra par Loïc Galley.

Le réveil tardif des Dragons Mais Fribourg n'avait pas dit son dernier mot. Le capitaine Julien Sprunger a sauvé l'honneur des siens en inscrivant le 4-1 à la 46e pour son 412e but (avec 412 assists). Deux minutes plus tard, Christoph Bertschy a mis fin à l'incroyable inefficacité fribourgeoise en supériorité numérique.

La troupe de Roger Rönnberg s'était jusqu'ici montrée incapable de profiter de cet avantage depuis la fin de la saison régulière, soit plus d'une heure de pénalités cumulées. Bertschy a encore marqué son 3e but dans cette série face à Genève-Servette à la 52e, sans parvenir à renverser la partie.



Zurich égalise face à Davos Chris Baltisberger a inscrit le but décisif contre Davos Image: KEYSTONE/CLAUDIO THOMA Zurich est revenu à 1-1 dans sa demi-finale des play-off de National League face à Davos lundi soir. Les Lions l'ont emporté 3-1 à domicile.

Battu de manière assez imméritée à Davos samedi, le "Z" a réagi devant ses fans. Le double tenant du titre a attendu la 25e pour trouver l'ouverture en power-play. Fröden a eu une inspiration géniale pour Balcers, placé là où Sven ANdrighetto a l'habitude d'avoir son bureau. Toujours blessé, l'ailier des Lions doit encore ronger son frein.

Les Grisons ont répliqué en jeu de puissance à la 33e par Frehner. Mais la troupe de Marco Bayer a réussi un excellent troisième tiers pour passer devant à la 46e grâce à Chris Baltisberger, toujours d'attaque lorsque vient le temps des séries printanières.

Et à la 54e, c'est Rohrer qui a bien travaillé devant la cage d'Aeschlimann pour inscrire le 3-1 de la sécurité.



Servette gagne encore sans encaisser Le gardien Joël Mall a réalisé l'arrêt sur cette action mais il s'est blessé et a dû sortir Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Servette remonte à la 8e place à l'issue de de la 32e journée de Super League. Les Genevois ont battu Lucerne 3-0 à la Praille.

Les Grenat ont su faire la différence autour de la mi-temps. C'est tout d'abord Stevanovic qui a inscrit de la tête le 1-0 à la 40e. Puis au retour des vestiaires, les joueurs de Gourvennec n'ont pas traîné pour planter le 2-0 par Cognat après une très jolie triangulation et une belle finition (46e).

Le SFC serait certainement bien plus heureux de cette victoire sans la sortie sur blessure du gardien Joël Mall, touché sur l'une des rares offensives lucernoises après le but de Cognat. Le gardien chypriote a dévié l'envoi d'Oscar Kabwit, mais l'attaquant congolais a percuté le portier après son tir.

Le jeu fut arrêté pendant plusieurs minutes et c'est Jérémy Frick qui a pris place dans les buts genevois. Lucerne a logiquement poussé, même timidement, et Servette a trouvé une troisième fois la faille par Junior Kadile à la 97e. Comme depuis son arrivée, le Français est l'un des rayons de soleil côté grenat. Après le 5-0 contre GC, le SFC a de nouveau marqué sans encaisser.

Dans le dernier match de cette journée, St-Gall s'est imposé 2-1 contre Zurich. Vogt a inscrit le but décisif à la 76e pour les Brodeurs.

