Sinner en finale face à Lehecka ++ Servette rêve d'une saison parfaite

Antonelli partira en pole position à Suzuka Kimi Antonelli a signé samedi sa 2e pole consécutive Image: KEYSTONE/EPA/FRANCK ROBICHON Kimi Antonelli (Mercedes) partira en première position du GP de F1 du Japon, pour la seconde fois consécutive. L'Italien était devenu en Chine il y a 15 jours le plus jeune "poleman" de l'histoire.

Sur le circuit très exigeant de Suzuka, le prodige de 19 ans s'est montré samedi le plus rapide lors des qualifications. Il a devancé de 0''298 son coéquipier britannique George Russell, actuel leader du Championnat du monde.

L'Australien Oscar Piastri (McLaren) a réalisé le 3e temps en Q3, à 0''354. Il partagera la deuxième ligne avec le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari), 4e à 0''627. Le tenant du titre, le Britannique Lando Norris (McLaren), figurera en 5e position sur la grille de départ dimanche (à 7h heure suisse).



Houston s'impose à Memphis Clint Capela (30) et les Rockets ont maté Memphis vendredi Image: KEYSTONE/AP/Brandon Dill Après deux défaites consécutives, Houston a renoué avec la victoire vendredi en NBA. Les Rockets de Clint Capela se sont imposés 119-109 à Memphis.

L'intérieur genevois a passé quelque 15 minutes sur le parquet, un temps de jeu supérieur à ses dernières sorties. Mais il est resté discret, cumulant 2 points, 5 rebonds et 2 contres face aux Grizzlies pour un différentiel de +9.

Emmenés par Kevin Durant (25 points, 10 assists), les Rockets ont forcé la décision dans le dernier quart-temps grâce à un partiel de 14-3 qui leur a permis de faire passer le score de 96-93 à 110-96. Ils ont ensuite parfaitement géré les dernières 4'19 de jeu.

Cette victoire permet à Houston (44 victoires-29 défaites) de se relancer dans la lutte pour la 3e place de la Conférence Ouest. Actuellement 6es, les Rockets ont Minnesota (5e, 45-28) ainsi que Denver (47-28) et les Lakers (48-26) toujours dans le viseur. Et ils comptent quatre succès de plus que Pheonix, 7e à l'Ouest.



NL: Genève s'est contenté de "jouer un peu mieux" pour gagner Pour l'entraîneur de Genève-Servette Ville Peltonen, il n'y avait pas lieu de faire de gros changements après les défaites concédées lundi et mercredi. Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI En difficulté offensivement en ce début de play-off, Genève-Servette a marqué 4 fois pour l'emporter face au LHC vendredi. Comme l'a souligné Ville Peltonen, il a suffi de "jouer un peu mieux".

Les Aigles ont pu prendre le match à leur compte rapidement en ouvrant la marque d'entrée de jeu, bien aidés par le Lausannois Aurélien Marti qui s'est illustré en écopant une pénalité après 54 secondes. Un fait de jeu qui a lancé la rencontre des Genevois, qui n'ont pas changé grand chose de l'aveu même de Peltonen. "C'est un match similaire à ceux qu'on a joué avant dans cette série. Le scénario de la rencontre a tourné en notre faveur cette fois", a résumé le technicien finlandais après la victoire 4-2 des siens en terre vaudoise.

"Pas lieu de procéder à de gros changements" Malgré seulement trois buts marqués lors des deux derniers duels, contre dix encaissés, le coach a gardé son calme: "Il n'y avait pas lieu de procéder à de gros changements, c'est une série en sept matches. Nous étions prêts au combat, et nous avons su tolérer les moments où nous avions besoin de défendre".

Les Genevois ont égalisé à 2-2 dans ce quart de finale malgré les défaites concédées lundi et mercredi. Les play-off, "c'est une course contre-la-montre entre pour s'améliorer entre deux rencontres. Nous voulons allier le travail collectif et individuel pour avancer", s'est encore satisfait l'entraîneur de 52 ans.

Savoir saisir le momentum Simon Le Coultre, auteur du 1-0 à la 2e à 5 contre 4, s'est lui aussi félicité de la prestation collective des Genevois dans cet acte IV. "On a généré du trafic devant la cage, récupéré des rebonds et fait en sorte que ça rentre", a souligné le défenseur de 26 ans.

Avant le 2-0 de Vincent Praplan à la 28e, les Aigles ont tremblé, mais ont su faire le dos rond. "Dans un match, le momentum balance, et il ne faut pas paniquer lorsque c'est les autres qui l'ont. Et dès qu'il est de notre côté, il faut savoir jouer simple pour faire basculer la rencontre", a ajouté celui qui avait déjà effectué deux passes décisives dans ces play-off.

"On a trouvé la solution pour cette fois, maintenant il va falloir bien se reposer, bien manger et être prêt pour dimanche", a souligné Le Coultre en vue du prochain duel. Les Lausannois, d'humeur bagarreuse en fin de rencontre, sont prêts pour une revanche dans ce derby lémanique qui n'a pas fini de soulever les foules, à l'image de la patinoire de Malley qui affichait guichets fermés ce vendredi.



Sinner en finale à Miami face à Lehecka Jannik Sinner est à un succès du "Sunshine Double" Image: KEYSTONE/AP/Marta Lavandier Le no 2 mondial Jannik Sinner a de nouveau défait Alexander Zverev (ATP 4) vendredi en demi-finale du Masters 1000 de Miami.

Sacré il y a deux semaines à Indian Wells, l'Italien vise un "Sunshine Double" qui n'a pas été réussi chez les messieurs depuis Roger Federer en 2017.

Vainqueur 6-3 7-6 (7/4), Jannik Sinner a dominé Alexander Zverev pour la septième fois de suite (il mène 8-4 dans leurs duels), deux semaines après la demi-finale à Indian Wells, déjà. Il affrontera en finale le Tchèque Jiri Lehecka (ATP 22), qu'il a battu à trois reprises en trois duels.

L'Italien reste sur une série impressionnante de 32 sets gagnés en Masters 1000 après ses sacres à Paris fin 2025 puis en Californie, qui l'ont porté à une quatrième finale à Miami où il avait été sacré en 2024. Sans paraître grandement supérieur à son adversaire vendredi, il s'est montré plus solide sur les points importants.

Très efficace au service (15 aces contre 5), Sinner a sauvé les deux balles de break concédées, et a réussi à s'emparer du service adverse sur un contre-pied en première manche (3-1). Dans l'ultime tie-break, une faute de l'Allemand sur un smash en reculant a offert une brèche à Sinner (5/4), qui a enchaîné au service.



Servette Chênois rêve d'une saison parfaite Invaincu pour ne pas dire invincible en Championnat, Servette Chênois part à la conquête d'une troisième Coupe de Suisse en quatre ans dimanche en finale contre Young Boys, à Winterthour.

Le bilan de l'équipe du coach argentin Cristian Toro est impressionnant. En 17 matches de Championnat, elle n'a concédé que deux nuls, pour quinze victoires. A un match du terme de la saison régulière de Super League et avant les play-off qui débutent le 25 avril, elle est assurée de la 1re place, qualificative pour la Coupe Europa, le deuxième niveau des compétitions européennes après la Ligue des Champions.

En attendant, la finale de la Coupe sera une belle occasion pour les Genevoises de marquer leur territoire face à YB, le Champion en titre.

En place depuis le début de saison, après avoir longtemps oeuvré en Espagne, le coach des Genevoises Cristian Toro fait appliquer une philosophie de jeu basée sur la possession du ballon. De fait, les Chênoises se montrent très dominatrices sur le terrain. L'entraîneur loue le travail de la directrice sportive et ancienne joueuse Marta Peiró Gimenez. Elle a constitué une équipe très soudée, également en dehors du terrain, et qui a faim de titres.

"Nous avons très envie de réussir la saison parfaite", glisse la capitaine Daïna Bourma. La latérale gauche française, à Genève depuis près de cinq saisons, n'est pas surprise par le parcours de l'équipe. Elle aussi met en avant l'homogénéité du groupe. Chaque adversaire rêve évidemment d'être le premier cette saison à faire trébucher les Genevoises. "Nous nous concentrons sur nous-mêmes", indique Bourma.

En Super League, le SFCCF a remporté ses deux matches contre YB cette saison (3-0 et 1-0).

Pour les Young Boys, cette finale de Coupe représente une bonne surprise. L'équipe a enregistré beaucoup de blessures et de départs ces derniers mois. Pour la première fois dans l'histoire de l'équipe féminine, un train spécial de supporters ira suivre le groupe à Winterthour dimanche.

Les Genevoises viseront une troisième victoire en Coupe après 2023 et 2024. Les Bernoises comptent 15 succès, mais le dernier remonte à 2001.



Breel Embolo: "Un joueur a fait la différence ce soir" Malgré le 2-1 de Breel Embolo, la Suisse a fini par subir la loi de l'Allemagne et de Florian Wirtz à Bâle. Image: KEYSTONE/CLAUDIO THOMA Breel Embolo et la Suisse sont tombés sur un grand Florian Wirtz vendredi à Bâle. Le milieu offensif de Liverpool a mené l'Allemagne à une victoire renversante face aux hommes de Murat Yakin (4-3).

"On voulait vraiment gagner, même si c'était un match amical. Mais de l'autre côté, il y avait un joueur qui a fait la différence sur toutes les actions", a déclaré Embolo lors de son passage en zone mixte. L'attaquant bâlois parle évidemment de Florian Wirtz, qui a éclaboussé le Parc Saint-Jacques de sa classe vendredi soir.

En deuxième période, alors que Murat Yakin changeait l'intégralité de son équipe, l'ancienne pépite du Bayer Leverkusen a réussi un doublé qui a laissé Gregor Kobel pantois. Il a trouvé à deux reprises la lucarne du portier suisse, après ses deux assists de la première mi-temps.

Un groupe soudé et lié Les éclairs de génie de Wirtz n'ont pas empêché les Suisses de se montrer globalement satisfaits de leur copie, surtout qu'ils ont fini le match avec une équipe complètement remaniée par les dix changements opérés par leur entraîneur.

"Compliments aux joueurs qui sont revenus. Alvyn (Sanches) de retour après les croisés, Joël (Monteiro) qui met un super but", a applaudi Embolo. "Cela montre qu'on a pas seulement douze, treize ou quatorze joueurs, mais qu'on a réussi à créer un lien avec tout le groupe. Je suis content pour tous ceux qui sont rentrés car ils le méritent."

Le buteur bâlois, auteur du 2-1 en première période, a aussi relevé l'efficacité helvétique. "On a été très réalistes, c'est un bon point. Cela fait plusieurs mois qu'on marque pas mal de buts, et on essaie de maintenir le rythme", a-t-il relevé.

"On sait que c'est possible" L'homme au numéro 7, toujours exigeant et prompt à se remettre en question, n'a pas mis en cause ses défenseurs, pris de court sur les deux premiers buts allemands. "Non, non, non, c'est devant", a-t-il martelé. "Sur le 2-2, je peux peut-être sortir, essayer de déranger davantage l'adversaire."

Remplacé à l'heure de jeu par Monteiro, Breel Embolo a suivi la fin du match sur le banc, alors qu'il l'aurait problablement terminé si ce n'avait pas été une rencontre amicale. Une rencontre dont l'issue aurait sans doute été différente sans le grand chamboule-tout de Murat Yakin.

"On l'a déjà fait, on sait que c'est possible. Aujourd'hui, c'était un bon test pour nous. Cela va nous motiver à passer la prochaine étape", a-t-il conclu. La prochaine étape ? Battre une équipe de la trempe de l'Allemagne lors de la phase à élimination directe du Mondial.



Tiger Woods de nouveau impliqué dans un accident de la circulation La voiture de Woods lors de son accident en 2021 Image: KEYSTONE/FR170512 AP Tiger Woods, gravement blessé dans un accident de voiture en 2021, a de nouveau été victime d'un accident de la circulation vendredi en Floride. Les médias américains citent les forces de l'ordre.

La superstar du golf Tiger Woods, qui avait été gravement blessé dans un accident de voiture en 2021, a de nouveau été victime d'un accident de la circulation vendredi en Floride. Les médias américains citent les forces de l'ordre locales.

On ne sait pas si le golfeur de 50 ans a été blessé dans cet accident survenu à Jupiter Island, à environ 150 kilomètres au nord de Miami, selon la chaîne de télévision ABC. Sollicité, le bureau du shérif du comté de Martin n'a pas répondu dans l'immédiat.

Une conférence de presse est prévue à 17h locales. La chaîne locale WPTV, affiliée à NBC, a diffusé des images du lieu de l'accident montrant un véhicule SUV renversé sur le flanc.

Le golfeur américain est en train d'essayer de revenir à la compétition après une rupture d'un tendon d'Achille en mars de l'année dernière et une opération du dos en octobre. Ainsi, il n'excluait pas de disputer le Masters le mois prochain.

Ancien no 1 mondial, Tiger Woods n'a plus disputé de compétitions depuis juillet 2024.

Le golfeur aux 15 victoires dans des tournois du Grand Chelem avait été sérieusement blessé à la jambe droite dans un accident de voiture en 2021 en Californie.

Tiger Woods avait également été impliqué dans un accident de la route en 2017, dans lequel il avait été soupçonné de conduite en état d'ivresse. Il avait par la suite plaidé coupable de conduite imprudente et s'était vu infliger une amende de 250 dollars. Il avait également suivi un stage de sensibilisation.



La Suisse perd un match amical spectaculaire contre l'Allemagne Florian Wirtz (à gauche) et l'Allemagne ont fini par avoir le dernier mot à Bâle. Image: KEYSTONE/CLAUDIO THOMA La Suisse a commencé l'année 2026 par une défaite vendredi à Bâle. Les hommes de Murat Yakin se sont inclinés 4-3 devant l'Allemagne après avoir mené deux fois au score dans ce match amical.

Soirée froide mais riche en buts et en enseignements au Parc Saint-Jacques. D'abord solide et efficace pour mener 1-0 puis 2-1, la Suisse a finalement concédé une défaite spectaculaire suite aux nombreux changements opérés par Murat Yakin en cours de match.

Malgré une domination assez nette de la Mannschaft, ce sont les Suisses, dans le nouveau maillot qu'ils porteront à la Coupe du monde, qui ont mené au score par deux fois lors de la première mi-temps. Le sélectionneur avait décidé d'aligner son onze type des qualifications, un choix qui a payé puisque ses hommes forts se sont montrés diablement efficaces, comme cet automne.

Ndoye et Embolo buteurs Dan Ndoye a été le premier à faire trembler les filets, lui qui avait marqué son premier but sous le maillot suisse contre l'Allemagne déjà, lors de l'Euro 2024 (1-1). Suite à une récupération de Remo Freuler, le Vaudois a profité de l'abandon de poste de Joshua Kimmich sur le flanc gauche pour entrer dans la surface et tromper Oliver Baumann en force, à l'aide du poteau (17e).

L'Allemagne, qui s'était procuré deux occasions avant le 6e but de Ndoye avec la Suisse, n'a pas mis beaucoup de temps pour égaliser. Sur un corner joué à deux, Florian Wirtz a adressé un long centre au deuxième poteau pour Jonathan Tah, dont la tête piquée a trompé la vigilance de Gregor Kobel (26e).

Etouffée par le pressing allemand, la Suisse a fait le dos rond pendant un quart d'heure, résistant aux tentatives de Kai Havertz. L'attaquant d'Arsenal a d'abord buté sur Kobel (32e) avant d'enlever un peu trop une frappe qui aurait pu finir au fond (36e).

Les Helvètes en ont profité pour reprendre les devants après une nouvelle récupération de Freuler à mi-terrain. Le ballon a cette fois circulé vers la droite, où Silvan Widmer a adressé un excellent centre à destination de Breel Embolo. Le buteur bâlois a dominé Tah au duel pour marquer son 23e but en sélection (41e).

Une pluie de changements Sur sa lancée, la Suisse est passée proche du 3-1, mais Fabian Rieder a vu sa frappe s'écraser sur la barre transversale de Baumann (43e). Et juste avant la pause, Serge Gnabry a profité d'une mauvaise lecture d'Akanji et Kobel pour égaliser (45e+1).

Comme il l'avait laissé entendre, Murat Yakin a pleinement fait usage des onze changements à sa disposition: quatre joueurs ont été remplacés à la mi-temps, trois autres sont entrés à l'heure de jeu, et encore trois à la 78e. Au total, les dix joueurs de champ ayant débuté ont fini sur le banc.

Côté romand, Denis Zakaria a ainsi été placé dans un rôle intriguant à droite de la défense, héritant même du brassard de capitaine en fin de match, tandis qu'Alvyn Sanches a fait son retour comme no 10. Johan Manzambi et Joël Monteiro ont quant à eux redonné du jus à l'attaque helvétique.

Wirtz a le dernier mot Ces changements ont toutefois perturbé l'équilibre suisse et l'Allemagne en a profité pour prendre les devants pour la première fois du match à la 61e, sur un exploit de Wirtz. Le milieu offensif de Liverpool a littéralement nettoyé la lucarne de Kobel, refroidissant la température déjà glaciale du Parc Saint-Jacques.

Les hommes de Murat Yakin ont finalement réussi à sortir de l'étreinte allemande, pour égaliser sur une de leurs rares occasions de la deuxième période. Joël Monteiro a répondu à Florian Wirtz en envoyant une belle frappe du droit hors de portée de Baumann (79e).

Cela n'a pas suffi pour éviter la défaite face au voisin, car Wirtz a eu le dernier mot en s'offrant un joli doublé à la 86e. Murat Yakin aura au moins vu un maximum de joueurs à l'oeuvre, et il pourra continuer ses derniers tests mardi à Oslo, où la Suisse défiera la Norvège.



NL: Genève-Servette maîtrise Lausanne et se relance Les Aigles ont maîtrisé les Lausannois 4-2 et reviennent à deux partout dans la série. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Le derby lémanique est relancé! Lausanne s'est incliné 4-2 à domicile contre Genève-Servette en quarts de finale des play-off. Les Lions voient leur adversaire revenir à 2-2 dans la série.

Après deux succès de rang, les Vaudois ont payé cher leur manque de réalisme devant les buts grenat. Maîtrisés par un GHSC enfin libéré offensivement, ils perdent l'avantage de la glace.

Contrairement aux deux derniers duels, l'ouverture de la marque a été genevoise, après seulement 1'11 de jeu. Les Aigles ont débloqué le score en supériorité numérique par Simon Le Coultre, 17 secondes après qu'Aurélien Marti a concédé la pénalité. Auteurs de sept tirs cadrés en première période, les hommes de Geoff Ward se sont heurtés à Stéphane Charlin, excellent dans les cages grenat vendredi.

Au cours du tiers médian, Antti Suomela est passé tout près de l'égalisation à la 26e, mais n'a trouvé que le poteau de Charlin. Malmenés, les hommes de Ville Peltonen ont pourtant doublé la mise par Vincent Praplan, parfaitement servi par Marc-Antoine Pouliot à la 28e.

Au terme de quatre minutes à 4 contre 5 à la suite d'une double pénalité concédée par Marti pour crosse haute, le Lausannois Drake Cagiula s'est retrouvé en bonne position à la 36e, mais son tir est parti dans les airs.

Les Aigles se sont assuré la victoire dès l'entame de la dernière période, d'abord par Matthew Verboon à la 43e, en glissant la rondelle entre les jambes de Kevin Pasche, puis par Jesse Puljujärvi une minute plus tard. Le portier lausannois, impérial lors des deux dernières rencontres, fut contraint de céder sa place à Connor Hughes dans la foulée. Les Lions ont sauvé l'honneur en marquant le 4-1 par un tir rageur d'Erik Brännström à la 56e, puis par Damien Riat deux minutes avant la sirène.

Geoff Ward, qui n'avait pas apporté le moindre changement dans son effectif par rapport au troisième duel, a jusqu'à dimanche pour revoir sa copie avant l'acte V aux Vernets.



Genève-Servette maîtrise Lausanne et se relance Genève a fait preuve de réalisme contre le LHC Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Le derby lémanique est relancé! Lausanne s'est incliné 4-2 à domicile contre Genève-Servette en quarts de finale des play-off. Les Lions voient leur adversaire revenir à 2-2 dans la série.

Après deux succès de rang, les Vaudois ont payé cher leur manque de réalisme devant les buts grenat. Maîtrisés par un GHSC enfin libéré offensivement, ils perdent l'avantage de la glace.

Contrairement aux deux derniers duels, l'ouverture de la marque a été genevoise, après seulement 1'11 de jeu. Les Aigles ont débloqué le score en supériorité numérique par Simon Le Coultre, 17 secondes après qu'Aurélien Marti a concédé la pénalité. Auteurs de sept tirs cadrés en première période, les hommes de Geoff Ward se sont heurtés à Stéphane Charlin, excellent dans les cages grenat vendredi.

Au cours du tiers médian, Antti Suomela est passé tout près de l'égalisation à la 26e, mais n'a trouvé que le poteau de Charlin. Malmenés, les hommes de Ville Peltonen ont pourtant doublé la mise par Vincent Praplan, parfaitement servi par Marc-Antoine Pouliot à la 28e.

Au terme de quatre minutes à 4 contre 5 à la suite d'une double pénalité concédée par Marti pour crosse haute, le Lausannois Drake Cagiula s'est retrouvé en bonne position à la 36e, mais son tir est parti dans les airs.

Les Aigles se sont assuré la victoire dès l'entame de la dernière période, d'abord par Matthew Verboon à la 43e, en glissant la rondelle entre les jambes de Kevin Pasche, puis par Jesse Puljujärvi une minute plus tard. Le portier lausannois, impérial lors des deux dernières rencontres, fut contraint de céder sa place à Connor Hughes dans la foulée. Les Lions ont sauvé l'honneur en marquant le 4-1 par un tir rageur d'Erik Brännström à la 56e, puis par Damien Riat deux minutes avant la sirène.

Geoff Ward, qui n'avait pas apporté le moindre changement dans son effectif par rapport au troisième duel, a jusqu'à dimanche pour revoir sa copie avant l'acte V aux Vernets.



Zurich se qualifie pour les demi-finales Denis Malgin décisif contre Lugano Image: KEYSTONE/SAMUEL GOLAY Il faudra vraiment compter avec Zurich pour le titre national. Le double champion en titre a battu Lugano 2-1 dans l'acte IV au Tessin pour se hisser en demi-finales des play-off de National League.

4-0 dans la série, un coup de balai. Et sans Sven Andrighetto! Touché après un choc fortuit avec son coéquipier Rudolfs Balcers lors du troisième match, l'ailier zurichois n'a pas pris part à cet acte IV. Heureusement, la vie est tout de suite plus facile lorsque l'on dispose d'un Denis Malgin dans ses rangs. A la 14e, le centre zurichois a filé face au but de van Pottelberghe et a eu un peu de peine à bien contrôler le puck. Il a contourné la cage et a servi Balcers qui avait parfaitement senti le coup.

L'égalisation luganaise tombée à la 31e de la crosse de Kupari et après que les arbitres sont allés visionner les ralentis pour être sûrs de leur validation n'a pas troublé les hommes de Marco Bayer. Denis Malgin a enfilé sa cape de super-héros pour redonner une longueur d'avance à ses couleurs à la 34e.

Les Lions vont ensuite faire le dos rond et parvenir à conserver ce petit but d'avance pour avancer dans leur saison. En gagnant rapidement, Zurich va pouvoir se reposer et espérer qu'Andrighetto puisse se remettre assez vite.



Murat Yakin aligne son onze type contre l'Allemagne Murat Yakin (au centre) fait confiance aux joueurs qui ont obtenu le sésame pour le Mondial. Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Murat Yakin n'a réservé aucune surprise dans son alignement pour le match amical contre l'Allemagne vendredi à Bâle (20h45). Le onze type des qualifications pour la Coupe du monde est reconduit.

La défense sera donc composée, comme lors des six matches de l'automne, de Silvan Widmer, Manuel Akanji, Nico Elvedi et Ricardo Rodriguez. Au milieu du terrain, Remo Freuler, blessé et absent lors du dernier rassemblement de novembre, retrouve sa place à côté de Granit Xhaka.

Devant, Fabian Rieder conserve la confiance de "Muri" en soutien du trident offensif habituel: Dan Ndoye, Breel Embolo, Ruben Vargas.

Ce onze risque de passablement changer au cours du match, puisque le sélectionneur pourra procéder jusqu'à onze changements. Il a déjà annoncé qu'il comptait en profiter pour voir d'autres joueurs à l'oeuvre dès la mi-temps.

La composition suisse: Kobel; Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Xhaka, Freuler; Rieder; Ndoye, Embolo, Vargas.

La composition allemande: Baumann; Kimmich, Schlotterbeck, Tah, Raum; Stiller, Goretzka; Sané, Wirtz, Gnabry; Havertz.



Roy Hodgson à la barre à Bristol City La longévité sur les bancs de touche de Roy Hodgson est exceptionnelle. Image: KEYSTONE/AP/Dave Thompson A 78 ans, Roy Hodgson reprend du service, comme entraîneur de Bristol City.

L'ancien sélectionneur de l'équipe de Suisse succède à l'Autrichien Gerhard Struber, limogé par le club de Championship (2e division anglaise).

Bristol figure au 16e rang du Championnat sur 24 équipes. Struber, 49 ans, avait repris l'équipe l'été dernier, après avoir entraîné Salzbourg et Cologne.

Hodgson a été nommé à titre intérimaire. Le dernier poste qu'il avait occupé, jusqu'à il y a deux ans, était comme coach de Crystal Palace.

L'Anglais connaît Bristol City pour y avoir déjà entraîné au début des années 1980. Sa longévité sur les bancs de touche est exceptionnelle. Il avait entamé sa carrière de coach en 1976 en Suède. Il a été sélectionneur de l'équipe de Suisse entre 1992 et 1995. Hodgson a aussi entraîné Neuchâtel Xamax (1990-1991) et Grasshopper (1999-2000).



Lucerne ne reconduit pas le contrat de son coach Mario Frick Mario Frick va découvrir de nouveaux horizons après quatre ans et demi à Lucerne. Image: KEYSTONE/PHILIPP SCHMIDLI Lucerne annonce que le contrat de son entraîneur Mario Frick ne sera pas renouvelé au terme de la saison.

Actuelle 7e de Super League, l'équipe ne peut plus se qualifier pour le tour final pour le titre (top 6).

Mario Frick a pris les rênes de l'équipe il y a quatre ans et demi, dans une phase délicate. Sa première mission a été d'assurer le maintien. Les saisons suivantes, Lucerne s'est classé 4e, 7e et 6e du Championnat.

"Notre longue et fructueuse collaboration avec Mario Frick a été extraordinaire à maints égards. Au cours de ces années, avec son style et ses connaissances, il a adhéré à 100% à la philosophie du club. Nous lui en sommes très reconnaissants. Dans le même temps, au terme d'un dialogue constructif, nous avons acquis la conviction qu'il était temps d'emprunter de nouveaux chemins", déclare dans le communiqué du club le directeur sportif Remo Meyer.

Le coach liechtensteinois s'est distingué par son aptitude à faire mûrir les talents. Sous sa conduite, plus de 20 jeunes joueurs ont fait leurs débuts en Super League.

"Le moment est venu pour moi de faire le prochain pas et de relever un nouveau défi. Mais d'abord, nous voulons terminer la saison le mieux possible", souligne l'intéressé.

La succession doit encore être réglée. L'assistant de Frick, Roman Matter, quittera aussi le club.

