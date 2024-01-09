Thoune bat le FCZ ++ City en tête de Premier League

Fribourg et Lausanne triomphent, Genève sous la barre Lausanne a enchaîné un septième succès de rang Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Fribourg a dominé Zurich 4-2 lors de la soirée de National League. Lausanne s'est débarrassé d'Ambri 5-1 pour enregistrer un 7e succès de rang, alors que Bienne a battu Genève 3-2.

Fribourg et Berra n'ont pas été malheureux lors de la période médiane. Rudolfs Balcers pensait bien avoir marqué le 3-1 pour Zurich après une relance catastrophique du portier des Dragons, mais après avoir visionné les images à disposition, les arbitres n'ont pas pu déterminer avec certitude que le puck avait franchi la ligne.

Avant cet épisode qui a fait perdre énormément de temps, c'était au cours des vingt premières minutes qu'il s'est passé des choses. Balcers a ouvert le score (9e), puis Bertschy a égalisé sur le premier jeu de puissance accordé aux Dragons (11e). Mais un peu plus de deux minutes plus tard, c'est Fröden qui a redonné une longueur d'avance aux visiteurs.

Mais comme on a pu l'observer à plusieurs reprises cette saison, Gottéron sait renverser la vapeur. Et dans le troisième tiers, en une minute entre la 51e et la 52e, Seiler et De la Rose ont permis aux Fribourgeois de retrouver le sourire. Les locaux ont assuré leur succès dans la cage vide grâce à Nemeth.

A noter qu'en guise de cadeau de Noël, les dirigeants fribourgeois ont annoncé la prolongation pour deux saisons supplémentaires de leur défenseur américain Michael Kapla. Débarqué cet été, Kapla s'est tout de suite intégré et s'est imposé comme un rouage essentiel dans le jeu de Roger Rönnberg.

7e succès consécutif pour le LHC Après avoir perdu un point la veille à Porrentruy, Lausanne n'avait pas l'intention de laisser Ambri rentrer avec la moindre unité. Les Vaudois ont donc fait en sorte de ne pas trembler.

L'ouverture du score est tombée à la 19e de la canne de l'inévitable Brännström. Le meilleur défenseur de National League a de nouveau fait preuve d'un flair offensif aiguisé pour tromper Senn sur une passe lumineuse de Czarnik.

Le tiers médian fut largement dominé par des Vaudois bien dans leurs patins. Le LHC a tiré 20 fois au but contre seulement six envois pour les Léventins. lausanne a su faire fructifier cette domination en inscrivant deux réussites par Oksanen (33e) et Riat (37e en power-play).

Incapables d'ajouter une quatrième réussite rapidement, les Lions ont donné un peu d'espoir à Ambri qui a réduit la marque à la 50e avant d'attraper la transversale de Hughes. Le quatrième but est finalement intervenu dans la cage vide de la canne de Niku, puis Aurélien Marti a inscrit le 5-1.

Bienne bat Genève A Bienne, Genève s'est présenté avec cinq étrangers en raison des absences de Sakari Manninen et du nouvel arrivé Derick Brassard. Ce sont pourtant les Aigles qui ont ouvert le score à la 9e par Granlund. Les Seelandais pensaient avoir égalisé à la 11e, mais les arbitres ont invalidé la réussite de Kneubühler. L'attaquant vaudois se rattrapera par la suite en marquant le 2-1 à la 15e, un peu moins de deux minutes après l'égalisation de Dionicio.

Les choses se sont décantées dans le dernier tiers avec Cajka (46e) puis Pouliot (48e) qui ont fait bouger le score, mais pas l'issue du match. Bienne profite de cette victoire pour prendre trois points de marge sur la 11e place. Genève glisse de son côté au 7e rang, mais avec le même nombre de points que Lugano, 5e.

Le leader Davos a remporté un nouveau succès en disposant de Lugano 5-4. Mené rapidement 2-0, Rapperswil a trouvé les ressources nécessaires pour battre Zoug 4-2. Les Saint-Gallois repassent devant leur adversaire du soir.

Langnau a pu compter sur ses étrangers et notamment son attaquant suédois Andre Petersson qui a fêté sa prolongation de contrat d'un an en inscrivant ses 16e et 17e buts, le deuxième en prolongation, pour offrir la victoire aux Tigres 4-3 ap face à Kloten.



Super League: Bâle tenu en échec par un Servette pourtant diminué Xherdan Shaqiri et B稷e: cela va moins bien qu'au printemps Image: KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER Diminué par de nombreuses absences, Servette est revenu de Bâle avec un point en obtenant le nul 1-1 lors de la 19e journée de Super League. Ce résultat ne fait les affaires d'aucun des deux clubs.

En cette période de fêtes, le portier bâlois Marwin Hitz s'est mué en père Noël: son incroyable boulette à la relance a offert l'ouverture du score à un Guillemenot qui n'en a presque pas cru ses yeux (29e). Bien organisés défensivement malgré l'inexpérience de plusieurs jeunes, les visiteurs ont fait déjouer des Bâlois très éloignés de leur niveau du printemps, à l'image de Shaqiri.

Les Rhénans, qui n'avaient plus marqué à domicile en championnat depuis sept semaines, ont mis fin à cette disette à la 64e par Traoré, à la conclusion d'une rare action collective réussie des tenants du titre. Mais ceux-ci n'ont pas su enchaîner et ont égaré deux nouveaux points précieux. Ce sont même les Genevois qui sont passés plus près de la victoire dans la phase finale.

Le FCB accuse ainsi huit longueurs de retard sur le leader Thoune. Quant à Servette, il reste à sept points de la barre et devra cravacher à la reprise pour se hisser dans le top 6.



Super League: Thoune bat le FC Zurich 4-2 après avoir été mené 2-0 Christopher Ibayi inscrit le 3-2 Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Thoune passera les fêtes dans le fauteuil de leader de Super League. Lors de la 19e journée, les Bernois ont comblé un déficit de deux buts pour s'imposer 4-2 chez eux contre le FC Zurich.

Cette partie a connu deux périodes totalement différentes. La première a appartenu aux visiteurs, qui ont marqué sur leurs deux premiers tirs cadrés: Kamberi a ouvert le score de la tête (12e) avant que Phaeton ne double l'avantage du FCZ (25e).

La seconde a vu une belle réaction des hommes de Mauro Lustrinelli. Rastoder a réduit l'écart (53e) et redonné espoir aux siens. Une sortie ratée de Brecher a ensuite permis à Bürki d'égaliser (65e). Les deux formations ont eu des occasions d'arracher la totalité de l'enjeu, chacune trouvant le cadre adverse. C'est finalement Thoune qui a eu le dernier mot grâce à Ibayi (85e) et Fehr (89e), auteur d'une superbe frappe.

Confirmé de manière ferme la veille comme entraîneur du FCZ après avoir été intérimaire, Dennis Hediger a donc entamé ce nouveau chapitre de sa carrière par une défaite, après avoir pu croire à l'exploit. Au classement, Thoune compte six points d'avance sur Saint-Gall. Les Brodeurs joueront dimanche à Zurich contre Grasshopper.



Premier League: Manchester City prend la tête Deux buts de plus pour le phénomène Erling Haaland Image: KEYSTONE/AP/Dave Thompson Manchester City s'est installé provisoirement en tête de la Premier League. Lors de la 17e journée, les hommes de Pep Guardiola ont battu West Ham 3-0 grâce notamment à un doublé d'Haaland.

Les Citizens comptent 37 points, soit un d'avance sur Arsenal. Les Gunners se déplaceront dès 21h00 à Liverpool pour y affronter Everton.

Avec Fabian Schär, Newcastle a été accroché 2-2 à domicile par Chelsea. Granit Xhaka et Sunderland ont pour leur part empoché un précieux point en faisant 0-0 à Brighton.



Saut à Engelberg: un 20e rang pour le vétéran Simon Ammann Un résultat encourageant pour Simon Ammann Image: KEYSTONE/PHILIPP SCHMIDLI Simon Ammann a réussi la meilleure performance de sa saison lors du premier des deux concours Coupe du monde à Engerlberg. Le quadruple champion olympique, âgé de 44 ans, s'est classé au 20e rang.

Auteur de deux sauts à 133 m, Ammann a été le Suisse le plus en vue sur le tremplin du Titlis. Trois de ses compatriotes ont aussi inscrit des points, à savoir Felix Trunz (25e), Sandro Hauswirth (26e) et Killian Peier (29e). Grosse déception par contre pour Gregor Deschwanden (31e), pas en finale tout comme Yannick Wasser (34e).

La victoire est revenue au Slovène Domen Prevc, qui s'est posé à 138,5 et 142 m. Le podium a été complété par l'Allemand Felix Hoffmann (138/141 m) et le Japonais Ren Nikaido (141,5/129,5 m).



Calendrier: du changement annoncé pour la CAN Le ballon officiel de la CAN Image: KEYSTONE/EPA/JALAL MORCHIDI Dès 2028, la Coupe d'Afrique des Nations se disputera tous les quatre ans et non plus tous les deux ans. à partir de 2028. Ce changement vise à harmoniser le calendrier mondial.

Ce changement s'inscrit dans la volonté de restructurer le football sur le continent africain afin que son "calendrier dans le monde soit davantage harmonisé", a déclaré Patrice Motsepe, président de la Confédération africaine (CAF). "En 2027 nous irons en Tanzanie, au Kenya et en Ouganda (les trois pays organisateurs, ndlr) et la CAN suivante aura lieu en 2028", a expliqué le patron de la CAF aux journalistes à Rabat samedi, à la veille du match d'ouverture de l'édition 2025 organisée au Maroc

Une nouvelle compétition, basée sur le modèle de la Ligue des Nations de l'UEFA et qui se tiendra tous les ans à partir de 2029, va parallèlement être créée. "Après la Coupe du monde des clubs de la FIFA en 2029, nous aurons la première Ligue des Nations africaines... avec plus de prize money, plus de ressources, plus de compétition", a détaillé Patrice Motsepe.

"Dans le cadre de cet arrangement, la CAN aura désormais lieu tous les quatre ans", a-t-il conclu. La CAN a lieu tous les deux ans depuis la toute première édition en 1957, mais au cours des quinze dernières années, son positionnement dans le calendrier mondial a souvent posé problème.



Von Allmen devant Odermatt, nouveau doublé suisse à Val Gardena Franjo von Allmen a pris sa revanche à Val Gardena en devançant Marco Odermatt lors de la 2e descente Image: KEYSTONE/AP/Alessandro Trovati Les descendeurs suisses ont une nouvelle fois frappé fort samedi à Val Gardena, signant comme jeudi un doublé.

Battu par Marco Odermatt pour 15 centièmes 48 heures plus tôt, Franjo von Allmen menait le bal après le passage de 50 concurrents avec 0''30 d'avance sur le Nidwaldien, deuxième.

Les deux hommes ont joué les funambules sur la Saslong, compensant quelques imprécisions par un engagement de tous les instants et leur capacité à toujours laisser aller les skis. Premier à s'élancer avec son dossard 6, Marco Odermatt a pris les commandes en 1'58''97 avec une marge de 0''82 sur le Zurichois Niels Hintermann (7e au final).

Le Nidwaldien, privé d'un 51e succès en Coupe du monde par le Tchèque Jan Zabystran vendredi dans un super-G où les dossards élevés étaient avantagés, n'a cette fois-ci pas eu le temps de se réjouir. Mais il saura se contenter de ce 96e podium en Coupe du monde.

Septième partant, Franjo von Allmen a réalisé une démonstration pour aller chercher sa quatrième victoire à ce niveau. Le "chien fou" bernois, qui triomphe pour la troisième fois dans la discipline-reine sur le Cirque blanc (la quatrième si l'on tient compte de son titre mondial de 2025), a ainsi réagi de la plus belle des manières après sa chute de la veille.

L'espoir zurichois Alessio Miggiano, 42e à s'élancer, a quant à lui pleinement profité d'une luminosité parfaite pour décrocher une superbe 5e place (à 1''04) pour son septième départ en Coupe du monde. Il a fait mieux que Justin Murisier, "puni" en devant partir avec le dossard 45 et 16e de cette course.

Alexis Monney a pour sa part chuté sans dommage apparent après 90 secondes de course, après avoir manqué totalement le passage d'une bosse. Peut-être à bout de forces pour sa troisième course en trois jours, le 3e de la descente des Mondiaux 2025 s'était déjà fait quelques frayeurs sur un saut.



Hütter s'impose en descente, les Suissesses larguées Cornelia Hütter a remporté samedi la descente de Val d'Isère Image: KEYSTONE/EPA Les Suissesses n'ont comme prévu pas tenu les premiers rôles dans la descente de Val d'Isère, remportée par Cornelia Hütter.

Les meilleures d'entre elles, Jasmine Flury et Delia Durrer, ont terminé ex-aequo au 18e rang.

En l'absence de Lara Gut-Behrami et de Corinne Suter, difficile d'envisager un exploit suisse en vitesse chez les dames. Brillante 6e du super-G de St-Moritz six jours plus tôt, Malorie Blanc est logiquement rentrée dans le rang. La Valaisanne a concédé 2''18 pour décrocher le 23e rang.

Victorieuse sur cette même piste deux ans plus tôt devant Joana Hählen, Jasmine Flury ne pouvait espérer pareille issue pour sa quatrième course après ses 22 mois de pause forcée. La championne du monde 2023 de la discipline a perdu 1''72, se classant à égalité avec Delia Durrer.

Cornelia Hütter s'est quant à elle régalée sur la piste Oreiller-Killy. L'Autrichienne de 33 ans, impressionnante sur les parties de glisse, a devancé de 0''26 l'Allemande Kira Weidle-Winkelmann pour signer sa 10e victoire en Coupe du monde, la cinquième en descente.

Première puis 2e à St-Moritz, Lindsey Vonn a pour sa part terminé 3e (à 0''35) pour signer son troisième podium en trois descentes disputées cet hiver. Décidément impressionnante cette saison, la "quadra" américaine a pris le large en tête de la Coupe du monde de la discipline.

Goggia manque le coche Nettement en tête après une minute de course, Sofia Goggia a par ailleurs commis une erreur fatale qui lui a fait perdre toute sa vitesse et ses illusions. L'Italienne, qui aurait très certainement pris les commandes sans cette faute, a échoué à la 8e place à 0''62 de la gagnante.



Une 3e défaite pour le Thunder Anthony Edwards a brillé vendredi face au Thunder Image: KEYSTONE/AP/Matt Krohn Le Thunder a subi vendredi sa troisième défaite de la saison en NBA, la deuxième dans ses trois dernières sorties. Le champion en titre s'est incliné 112-107 sur le parquet de Minnesota.

Oklahoma City, qui reste largement en tête du classement avec ses 25 victoires, a subi les foudres d'Anthony Edwards. De retour après avoir manqué trois matches sur blessure, le champion olympique 2024 a sorti le grand jeu face au Thunder en cumulant 26 points, 12 rebonds, 3 assists, 3 interceptions et 2 contres.

Anthony Edwards a notamment inscrit un panier à 3 points décisif à 38''5 de la fin pour permettre aux Timberwolves de prendre l'avantage pour de bon (108-107). Il a dans la foulée contré un tir de la star d'OKC Shai Gilgeous-Alexander, meilleur marqueur du match avec ses 35 points.

Le pivot des Spurs Victor Wembanyama a par ailleurs réussi vendredi un 100e match consécutif avec au moins un contre à son actif. Le phénomène français a bloqué 2 tirs dans un match remporté 126-98 par San Antonio face à Atlanta. Seuls deux joueurs ont fait mieux dans l'histoire de la NBA: Dikembe Mutombo (116 matches d'affilée avec au moins un contre) et Patrick Ewing (145).



Joshua a eu besoin de six rounds pour éteindre Paul Anthony Joshua (à droite) n'a fait qu'une bouchée de Jake Paul Image: KEYSTONE/AP/Lynne Sladky Anthony Joshua n'a pas failli vendredi à Miami. L'ex-champion du monde des lourds a eu besoin de six rounds pour mettre K.O. le YouTuber devenu boxeur Jake Paul à l'issue d'un piètre spectacle.

Ce combat au contexte hors normes, diffusé par Netflix pour une bourse estimée à 184 millions de dollars, a paru bien démesuré une fois les hostilités engagées. L'Américain Jake Paul (28 ans) a présenté un niveau évidemment très inférieur à celui de son adversaire britannique.

Cet ex-trublion d'internet, devenu boxeur professionnel et promoteur, est apparu fuyant, s'est accroché à son adversaire, et a passé beaucoup de temps à terre, pas à cause des coups reçus mais à force de se jeter dans les jambes du Britannique pour éviter ses coups puissants.

Un an après sa piteuse victoire face à Mike Tyson, légende du noble art alors âgée de 58 ans, Jake Paul (1m85, 98 kg) s'est attaqué à un adversaire beaucoup plus jeune et plus dangereux avec Joshua (1m98, 110 kg), âgé de 36 ans, champion olympique en 2012 et champion du monde déchu de la catégorie reine des poids lourds.

Paul (14 combats, 12 victoires, 2 défaites) devait initialement affronter l'Américain Gervonta Davis, autre grand nom mais d'une catégorie de poids bien inférieure, mais a changé ses plans le mois dernier après les nouvelles accusations de violences domestiques lancées contre Davis.

Simulacre de boxe Les premiers rounds du combat ont offert un simulacre de boxe, les deux combattants n'échangeant presque aucun coup, Paul se défilant par tous les moyens, et Joshua (33 combats, 29 victoires, 4 défaites) se montrant peu entreprenant malgré une supériorité manifeste.

Après avoir été compté une première fois dans la 5e reprise, lors de laquelle il aura quand même asséné une belle droite à Joshua, Paul a fini par prendre la foudre lors du 6e round. Il s'est relevé une deuxième fois après avoir été compté, avant d'être définitivement mis K.O. d'un direct du droit.

"Ce n'était pas ma meilleure performance, a convenu Joshua au micro des organisateurs. Le but était de le mettre par terre, qu'il ait mal, ça a mis plus longtemps que prévu mais c'est fait. Il s'est bien défendu ce soir. Ca demande du courage. Il faut lui donner du respect pour avoir essayé, mais il a affronté un vrai combattant."

Joshua défie Fury Ex-roi des poids lourds à la carrière désormais entachée de nombreuses défaites, dont la dernière en septembre 2024 contre son compatriote Daniel Dubois, Joshua a profité du micro tendu pour lancer un défi à Tyson Fury, son fantasque compatriote lui aussi ex-champion des lourds, qu'il n'a jamais affronté. Fury avait annoncé en janvier prendre sa retraite, mais a déjà su revenir après une telle annonce.



Hischier décisif, les Devils victorieux Nico Hischier a réussi 2 assists vendredi à Salt Lake City Image: KEYSTONE/AP/Tyler Tate Nico Hischier a brillé vendredi en NHL. Le capitaine de New Jersey a signé deux assists dans un match gagné 2-1 par les Devils sur la glace du Mammoth de l'Utah.

Cette deuxième victoire consécutive a permis à la franchise de Newark de repasser au 3e rang de la Metropolitan Division.

Hischier a réalisé la passe décisive sur le 1-1, inscrit par Connor Brown à la 32e minute. Un rebond accordé par le portier du Mammoth Karel Vejmelka sur un tir du centre valaisan a ensuite permis à Stefan Noesen de marquer le but de la victoire à la 45e en supériorité numérique.

Ces deux assists permettent à Nico Hischier d'afficher désormais 450 points à son compteur personnel en saison régulière, en 562 parties disputées. Il en est à 28 points cette saison, dont 10 buts. Son compère zurichois Jonas Siegenthaler est resté "muet" vendredi, alors que Timo Meier est toujours absent pour raisons personnelles.

La soirée fut plus compliquée pour Nino Niederreiter et les Winnipeg Jets, qui se sont inclinés 3-2 à Denver face à Colorado pour subir une sixième défaite dans leurs sept derniers matches. L'attaquant grison, qui n'a pas réussi le moindre point dans ses dix dernières sorties, a terminé cette partie avec un bilan de -2.



Servette pour ne pas glisser, Sion déjà en pause Servette doit signer un exploit samedi à Bâle pour conclure son mauvais début de saison sur une bonne note. Le FC Sion, qui devait accueillir Winterthour à Tourbillon, est déjà en pause.

En soirée (20h30), les Grenat auront la lourde tâche de défier Bâle au Joggeli. Les Rhénans, même inconstants, n'ont plus perdu en championnat depuis le 9 novembre face à Lugano. De son côté, le club entraîné par Jocelyn Gourvennec reste sur un revers 4-2 contre Lugano. Neuvièmes, les Grenat sont sous la menace de Lucerne et GC.

La trêve hivernale est arrivée plus tôt que prévu pour le FC Sion. La SFL a annoncé vendredi que son match prévu samedi face à Winterthour à Tourbillon était renvoyé à une date ultérieure. La raison? Un virus qui a décimé les rangs zurichois.



Descente de Val d'Isère: duel Vonn-Goggia Duel de légendes pour la descente de Val d'Isère samedi sur la piste Oreiller-Killy. Lindsey Vonn et Sofia Goggia devraient jouer les premiers rôles et les Suissesses le rôle de spectatrices.

Vonn-Goggia, on se croirait revenu en 2018 lors des JO de Pyeongchang. A l'époque, Goggia avait remporté l'or et l'Américaine le bronze. Ce ne sera pas sur une piste olympique cette fois-ci, mais en prévision du rendez-vous de février à Cortina.

Bluffante à St-Moritz, Lindsey Vonn a réussi à 41 ans l'un des plus grands exploits du sport. Sa mission se poursuit et avec son coach Aksel Lund Svindal, la dame aux 83 succès en Coupe du monde dispose d'un allié de poids.

Côté suisse, les entraînements n'ont pas permis de distinguer une athlète capable de se glisser au moins dans le top 10. Avoir comment les anciennes Joana Hählen et Jasmine Flury vont se comporter, ainsi que la Valaisanne Malorie Blanc.



Descente de Val Gardena: Odermatt veut sa 51e victoire Vainqueur jeudi de la descente sprint, mais battu par Jan Zabystran lors du Super-G de Val Gardena, Marco Odermatt veut sa revanche. Et ce dès samedi avec la vraie descente de la Saslong.

Vainqueur des deux dernières descentes italiennes, Odermatt sera le grandissime favori à sa propre succession. Dominateur lors de l'entraînement, le patron de la Coupe du monde va quand même devoir s'employer et prier que les conditions météorologiques n'avantagent pas trop les dossards élevés.

Car jeudi dans le Ciaslat, "Super Marco" a appuyé sur le champignon comme personne. Mais le Nidwaldien sait qu'il peut faire encore mieux. Sorti en Super-G mais 2e de la descente, Franjo von Allmen sera gonflé à bloc. Le champion du monde de la spécialité peut aussi profiter de la possible fatigue du skieur d'Hergiswil, qui aura encore le géant d'Alta Badia dimanche pour clore une fin de semaine dantesque.

