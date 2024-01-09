Un géant messieurs ce vendredi ++ Bâle vaincu à Genk

Un géant messieurs au programme vendredi Les messieurs sont encore à l'honneur vendredi en Coupe du monde à Copper Mountain, où ils doivent disputer leur deuxième géant de la saison. La première manche est prévue à 18h, la deuxième à 21h.

Marco Odermatt est forcément l'homme à battre dans cette discipline. Le Nidwaldien reste sur une victoire en ouverture de l'hiver à Sölden, où il avait renoué avec la victoire en géant après quatre échecs successifs en fin de saison 2024/25.

En difficulté depuis le début de l'hiver, Loïc Meillard espère quant à lui se mêler enfin à la lutte pour le podium dans une discipline technique. Le skieur d'Hérémence avait dû se contenter d'un 14e rang à Sölden, où Marco Schwarz et Atle Lie McGrath avaient complété le podium derrière Odermatt.



Bâle vaincu à Genk Otele a réduit en vain la marque pour Bâle à Genk Image: KEYSTONE/EPA/OLIVIER HOSLET Le FC Bâle s'est incliné 2-1 sur le terrain du RC Genk pour sa 5e rencontre d'Europa League. Les Rhénans comptent désormais trois défaites dans cet automne européen.

Invaincus à domicile dans cette phase de la ligue, les Bâlois ne sont pas encore parvenus à ramener le moindre point hors du Parc St-Jacques. En Belgique, ils ont été pris à froid par Oh à la 14e, lequel a puni une défense rhénane bien passive. Les hommes de Ludovic Magnin ont ensuite tenté d'emmener de la vitesse, mais ont manqué de précision pour désarçonner les Belges.

L'équipe de Torsten Fink, qui avait entraîné Bâle entre 2009 et 2011, a même doublé la mise par Karetsas dans les derniers instants de la première mi-temps. L'international grec a trouvé la lucarne d'une superbe frappe du droit, hors de portée du gardien bâlois Marwin Hitz.

Otele a lui su profiter d'un centre de Traoré qui l'a trouvé seul devant le portier de Genk Van Crombrugge pour réduire le score à la 57e. Le dernier rempart belge a cependant eu la main forte pour empêcher Agbonifo d'égaliser à la 90e sur une puissante demi-volée.



Genève-Servette s'incline à Zoug La joie des joueurs de Zoug Image: KEYSTONE/PostFinance Genève-Servette n'est pas parvenu à décrocher un quatrième succès consécutif en National League. Les hommes du coach Ville Peltonen se sont inclinés 3-1 à Zoug dans le seul match disputé jeudi soir.

Convaincant mardi à Fribourg (5-2), le GSHC a payé cher son mauvais début de match. Zoug menait en effet 2-0 après un premier tiers-temps parfaitement maîtrisé (12 tirs cadrés pour le club de Suisse centrale, contre 6 pour les Grenat après 20' de jeu).

Les Genevois ont ensuite survolé les débats, avec 22 tirs cadrés en leur faveur dans les deux dernières périodes contre seulement 9 pour l'"EVZ". Mais ils n'ont trompé qu'une seule fois la vigilance de Tim Wolf, par l'intermédiaire de Simas Ignatavicius (40e). Zoug a scellé le score dans la cage vide grâce à Dominik Kubalik.

Genève-Servette conserve évidemment sa 3e place au classement mais reste à cinq longueurs de Lausanne, et à 16 de l'indéboulonnable leader Davos que les Grenat accueilleront samedi. Zoug remonte pour sa part au 5e rang grâce à cette deuxième victoire d'affilée.



Deux patineurs russes et une bélarusse admis Peter Gumennik pourra disputer les JO 2026 sous drapeau neutre Image: KEYSTONE/EPA/YURI KOCHETKOV Deux patineurs artistiques russes et une patineuse bélarusse participeront sous drapeau neutre aux Jeux olympiques d'hiver de Milan-Cortina (6-22 février 2026), a annoncé jeudi le CIO.

Il s'agit des trois premiers athlètes d'une délégation qui s'annonce très limitée. Les Russes Petr Gumennik, 23 ans, et Adeliia Petrosian, 18 ans, ainsi que la Bélarusse Viktoriia Safonova, 22 ans, avaient déjà franchi l'obstacle des qualifications mises en place par l'Union internationale du patinage (ISU) avant de subir un deuxième examen par un comité dédié du CIO.

Comme l'instance olympique a reconduit les mêmes conditions de participation qu'aux JO 2024 de Paris, les sportifs concernés devaient concourir à titre individuel seulement, n'avoir aucun lien avec l'armée ou les services de sécurité russes et n'avoir pas publiquement soutenu l'invasion de l'Ukraine en février 2022.

La première liste publiée jeudi soir "sera mise à jour en fonction des décisions prises par le comité d'examen des athlètes individuels neutres", précise le CIO. Mais il y très peu de chances qu'elle atteigne les 15 Russes et 17 Bélarusses présents à Paris (pour 5 médailles obtenues).

Plus réticentes A la différence des fédérations internationales d'été, qui avaient pour la plupart réintégré Russes et Bélarusses sous drapeau neutre conformément aux recommandations du CIO, celles d'hiver apparaissent nettement plus réticentes.

La fédération internationale de ski (FIS) - dont les disciplines représentent plus de la moitié des podiums olympiques - ainsi que celle du biathlon maintiennent toujours une stricte interdiction, tout comme l'a longtemps fait l'instance de la luge.

Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a néanmoins ouvert la voie fin octobre à une réintégration des lugeurs russes, en estimant leur exclusion disproportionnée. Cela a déclenché un recours russe contre l'intransigeance de la FIS, qui doit être tranché avant le 10 décembre.



Une défaite logique mais rageante pour la Suisse Ilias Papatheodorou ont subi une d馭aite rageante en Serbie Image: KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD La Suisse a subi une défaite au demeurant logique jeudi en Serbie en ouverture des qualifications du Mondial 2027.

Battus 90-86, les hommes d'Ilias Papatheodorou peuvent toutefois nourrir les plus vifs regrets à l'issue d'un match qu'ils ont longtemps maîtrisé.

L'issue est en effet cruelle pour la sélection helvétique. Celle-ci a compté jusqu'à 23 longueurs d'avance (57-34 à la mi-temps) et possédait encore une marge de 11 unités (72-61) à 9'14 de la fin d'un match qui se disputait à Belgrade.

Alexander Schumacher (19 points, meilleur marqueur suisse) et ses coéquipiers ont alors craqué en encaissant un terrible 18-0 en l'espace de 4'20 pour se retrouver menés 79-72 à 4'54 de la fin. Ils n'ont rien lâché, reprenant même une dernière fois les commandes à 1'50 du "buzzer" après une action à 3 points de Paul Gravet.

Mais la Serbie de Dusan Ristic (meilleur marqueur du match avec ses 24 points) ne pouvait se permettre l'humiliation qu'une défaite à domicile face à la Suisse aurait engendrée. Elle a inscrit 7 points consécutifs pour mettre un coup sur la tête de ses valeureux adversaires.

Cette équipe de Suisse - qui ne compte aucun joueur d'Olympic dans son cadre - n'a que deux jours devant elle pour oublier cette déception. Elle accueillera dimanche à Fribourg la Turquie, vice-championne d'Europe 2025, qui a pour sa part nettement dominé la Bosnie-Herzégovine (93-71) jeudi soir.



Aston Villa sans pitié pour YB Monteiro a sauvé l'honneur pour YB en fin de partie Image: KEYSTONE/EPA/ADAM VAUGHAN Young Boys s'est incliné 2-1 face à Aston Villa à Birmingham lors de la 5e journée de phase de ligue d'Europa League. Les Bernois n'ont jamais semblé pouvoir éviter leur 3e défaite.

Aston Villa a pu compter sur un doublé de Doynell Malen (27e/42e), d'abord de la tête puis d'un tir dans la surface. En face, la stratégie défensive de Seoane a complètement pris l'eau, les Bernois se révélant en outre incapables d'effectuer un tir cadré dans les 45 premières minutes.

En seconde période, Aston Villa a poursuivi sa dominations mais n'est pas parvenu à creuser le score. C'est finalement Joël Monteiro qui a sauvé l'honneur des visiteurs en marquant à la 90e.

Cette défaite ne fait pas les affaires d'YB dans la course au top 24 synonyme de qualification pour la phase à élimination directe. Le club bernois en reste à 6 points avant d'affronter Lille à domicile le 11 décembre prochain.



Battu à Poznan, le LS perd son invincibilité en Conference League Le LS de Peter Zeidler a connu la d馭aite en Pologne Image: KEYSTONE/EPA/Jakub Kaczmarczyk Le Lausanne-Sport a perdu son invincibilité à l'occasion de la 4e journée de la phase de ligue de Conference League à Poznan, en s'inclinant 2-0. Les Vaudois avaient pourtant le match en mains.

Incapables de faire fructifier leur domination du début de deuxième mi-temps, les Lausannois se sont fait punir par Ismaheel à la 68e, qui a pu armer sa frappe dans la surface de Letika.

Malgré ce but concédé, les Lausannois ont encore eu plusieurs opportunités devant la cage de Poznan. Okoh a notamment manqué sa reprise dans la surface de réparation à la 94e, avant qu'Agnero ne scelle le la victoire polonaise au bout du temps additionnel.

Bair et Ajdini à l'initiative En première mi-temps, les Lausannois ont d'abord maitrisé les Polonais, avant d'accélérer dans les dix dernières minutes pour créer le danger. D'abord par Blair, qui s'est présenté devant le gardien à la 43e sans parvenir à tirer, puis surtout par Ajdini qui a trouvé le portier de Poznan sur la trajectoire de son tir dans les arrêts de jeu.

La seconde mi-temps a débuté avec les mêmes intentions, avec à nouveau des tentatives d'Ajdani (54e) et de Blair (58e), sans parvenir à prendre l'avantage de la rencontre. Malgré la défaite, les hommes de Peter Zeidler restent dans la course pour vivre un printemps européen avant d'accueillir la Fiorentina le 18 décembre.



Un 47e succès pour Marco Odermatt Marco Odermatt a remporté le super-G de Copper Mountain Image: KEYSTONE/AP/John Locher Deuxième course de la saison pour Marco Odermatt, et deuxième victoire !

Le Nidwaldien, qui avait gagné le géant d'ouverture à Sölden, a remis ça jeudi à Copper Mountaint à l'occasion du premier super-G de l'hiver.

Le champion du monde en titre de la discipline s'est imposé avec une marge infime (0''08) sur son dauphin Vincent Kriechmayr. Encore en retard au dernier intermédiaire, il a fait la différence dans le dernier mur en tendant au maximum sa trajectoire pour reprendre 15 centièmes de seconde à l'Autrichien.

Comme l'an dernier, Marco Odermatt a donc triomphé dans le premier super-G de la saison. Le triple lauréat du petit globe de la discipline a ainsi cueilli son 47e succès en Coupe du monde, le 16e dans la spécialité. Seuls Hermann Maier (24 victoires) et Aksel Lund Svindal (17) ont fait mieux en super-G.

Derrière le patron du ski masculin, les Autrichiens ont frappé fort en plaçant quatre des leurs dans le top 6, Raphael Haaser complétant le podium avec 0''13 de retard seulement sur Marco Odermatt. Les autres Suisses ont en revanche déçu, seuls Stefan Rogentin (7e) et Franjo von Allmen (9e) se classant également dans le top 15.

Les Romands ont notamment manqué leur affaire dans cette première course de vitesse de la saison. Le Fribourgeois Alexis Monney a concédé 1''11 à son chef de file pour se retrouver au 19e rang. Justin Murisier, le "revenant" Arnaud Boisset et Loïc Meillard sont quant à eux hors du top 25.



Wawrinka invité pour l'ATP 250 d'Auckland Stan Wawrinka jouera à Auckland en janvier Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Stan Wawrinka (ATP 158) entamera la saison 2026 tambour battant.

Le Vaudois de 40 ans a reçu une invitation pour le tournoi d'Auckland (12-17 janvier), qui se terminera à la veille des trois coups de l'Open d'Australie (18 janvier-1er février).

L'ex-no 3 mondial, qui mène actuellement une intense préparation physique en compagnie de Pierre Paganini, disputera pour la troisième fois cet ATP 250 néo-zélandais. Il avait atteint les demi-finales en 2006, échouant dès le 1er tour en 2007.

Stan Wawrinka sera déjà sur le front en Australie avant de se rendre à Auckland. Il est en effet inscrit pour la United Cup (2-11 janvier), une compétition par équipes mixtes qu'il disputera notamment en compagnie de Belinda Bencic.



Nicolas Huber au repos forcé Nicolas Huber s'est blessé au dos jeudi en Chine Image: KEYSTONE/AP/NG HAN GUAN Cette saison olympique a démarré de la pire des manières pour Nicolas Huber. Le "rider" zurichois pourrait se retrouver au repos forcé pour plusieurs mois en raison d'une blessure au dos.

Double médaillé mondial (argent en slopestyle en 2017, bronze en Big Air en 2023), Nicolas Huber s'est blessé jeudi en chutant lors des qualifications pour le premier concours de Big Air de l'hiver à Secret Garden en Chine, a indiqué Swiss-Ski. Les examens effectués sur place ont révélé deux fractures vertébrales.

Huber rentrera en Suisse dans les prochains jours, où des examens médicaux complémentaires seront effectués et où la suite de la procédure sera déterminée. C'est donc une course contre la montre qui s'engage pour le Zurichois de 30 ans en vue des Jeux olympiques de Milan-Cortina en février.



Arne Slot veut "continuer à se battre" avec Liverpool Arne Slot veut continuer à se battre Image: KEYSTONE/AP/Jon Super L'entraîneur de Liverpool Arne Slot a déclaré jeudi devant la presse vouloir "continuer à se battre". Le Néerlandais assure avoir le soutien de sa direction, malgré les nombreuses défaites.

"On encaisse les coups les uns après les autres, c'est dur. Mais c'est pour ça que je dis qu'il faut continuer à se battre", a déclaré Slot au lendemain de la lourde défaite à domicile des Reds contre le PSV Eindhoven en Ligue des Champions (4-1). Malgré ce revers, le neuvième sur les douze dernières rencontres toutes compétitions confondues, l'entraîneur néerlandais a assuré avoir "les mêmes conversations (avec les propriétaires du club) depuis que je suis ici".

"Nous pouvons faire mieux" Champion d'Angleterre en titre, Liverpool ne pointe qu'à une médiocre 12e place en Premier League, avant un déplacement à Westham dimanche pour la 13e journée du championnat.

Les Reds devraient récupérer pour ce match leur gardien brésilien Alisson, qui a manqué le match contre le PSV, malade, tandis que l'attaquant allemand Florian Wirtz, blessé musculairement en sélection, pourrait reprendre l'entraînement samedi.

"Nous pensons que nous pouvons faire bien mieux que ce que nous faisons actuellement", a déclaré Slot, qui dit ne pas être lâché par ses joueurs. "L'an dernier, lorsque nous jouions vraiment bien, tout le monde parlait de certaines individualités et j'ai toujours dit qu'il faut parler de l'équipe. C'est l'équipe qui fait briller les individus. Et c'est pareil lorsqu'on joue mal, il faut parler de l'équipe et pas des individus", a ajouté le technicien de 47 ans.



Ineos: Geraint Thomas nommé directeur de course Un nouveau travail pour Geraint Thomas Image: KEYSTONE/EPA Le Gallois Geraint Thomas (39 ans) a été nommé directeur de course de l'équipe Ineos. Le vainqueur du Tour de France 2018 a mis fin cet automne à sa carrière de coureur.

Dans son nouveau poste, il aura pour mission principale d'accompagner les coureurs de l'équipe et de leur transmettre sa vaste expérience. Il travaillera en étroite collaboration avec Dave Brailsford, de retour à la tête de la formation.

Comme coureur, Thomas a aussi brillé sur les routes suisses. Il a ainsi remporté le Tour de Romandie 2021 et le Tour de Suisse 2022.



Lara Gut-Behrami: opération du genou et fin de saison Lara Gut-Behrami ne skiera pas cet hiver Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Lara Gut-Behrami (34 ans) a annoncé la fin de sa saison après sa récente blessure au genou gauche. La Tessinoise n'a cependant pas totalement fermé la porte à une suite de carrière.

Blessée à l'entraînement jeudi dernier à Copper Mountain, Lara Gut-Behrami devra être opérée la semaine prochaine. Les examens pratiqués à son retour en Suisse ont montré que le genou de la championne avait souffert, avec des ruptures du ligament croisé antérieur et du ligament latéral interne, ainsi qu'une lésion du ménisque.

"Je me faisais une tout autre idée des prochains mois et me réjouissais de cette saison de ski", a déclaré la Tessinoise dans un communiqué de Swiss-Ski. Alors qu'elle avait annoncé que cet hiver serait le dernier de sa carrière, elle laisse désormais son avenir sportif ouvert. "Pour l'instant, mon objectif est de me remettre de cette blessure et de retrouver toutes mes capacités. Seulement à ce moment-là, je saurai ce que la suite me réserve."



L'équipe de Suisse M21 se sépare de Sascha Stauch Fin de parcours pour Sascha Stauch avec la Suisse M21 Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Sascha Stauch n'est plus le sélectionneur de l'équipe de Suisse M21. L'Allemand était en poste depuis deux ans et demi. L'équipe est troisième des qualifications de l'Euro 2027 après cinq matches.

La sélection a besoin de nouvelles impulsions pour continuer son développement, a indiqué le directeur des équipes nationales Pierluigi Tami dans un communiqué de l'Association suisse de football (ASF). Un nouvel entraîneur devra "renforcer de manière décisive le développement de l'équipe", a-t-il expliqué.

Pour se qualifier pour l'Euro 2027, la Suisse doit finir en tête de son groupe ou au moins deuxième afin d'avoir une chance via les play-off. Lors des derniers mois, l'équipe n'a pas répondu aux attentes. Un nouveau sélectionneur devrait être nommé au plus tard en janvier.

