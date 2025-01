Victoire de Caveziel ++ Un quart de finale explosif

Yverdon cède à la 87e... Cheveyo Tsawa (FCZ) inscrit le 1-0. Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Il aura manqué une poignée de minutes à Yverdon Sport pour cueillir le point du 0-0 au Letzigrund. Les Vaudois se sont inclinés 1-0 devant le FC Zurich sur une réussite de Cheveyo Tsawa à la 87e. Le joueur de 18 ans a exploité d’une sortie non-maîtrisée de Paul Bernardoni sur un coup franc admirablement tiré par Antonio Marchesino pour une offrir une victoire précieuse à ses couleurs. Le FC Zurich n’avait pas, faut-il le rappeler, remporté un seul de ses six derniers matches de championnat disputés avant la trêve. Placé dans un rôle de 9,5, Steven Zuber a apporté une certaine créativité dans le jeu d'un FCZ qui fut parfois vraiment à la peine. Le transfuge de l’AEK Athènes a toutefois encore besoin de temps avant de donner sa pleine mesure. Cette issue est bien cruelle pour Paolo Tramezzani pour sa grande première à la tête d’Yverdon. Son équipe a longtemps bien défendu avec une ligne de quatre. L’introduction de Varol Tasar à la 71e devait insuffler un certain allant pour, pourquoi pas, forcer la décision. Seulement, l’ailier devait commettre la faute qui a entraîné le coup franc de Marchesano. L’absence de Boris Cespedes, le régulateur, a pesé. L’international bolivien aurait certainement donné plus de liant à son équipe. Son retour samedi prochain pour la réception du Servette FC serait bien sûr souhaitable pour une équipe qui est désormais barragiste.

Une troisième victoire en Coupe du monde pour Dario Caveziel Dario Caveziel victorieux dimanche en Bulgarie. Image: KEYSTONE/MAYK WENDT Dario Caviezel a enlevé le slalom géant parallèle de Bansko pour cueillir un troisième succès en Coupe du monde. Il s'est imposé en finale devant l'Italien Gabriel Messner. Décevant samedi avec une... 31e place dans les qualifications, le Grison de 29 ans a rebondi de la plus belle des manières. Deuxième à Davos juste avant Noël, il a confirmé son retour au premier plan de manière éclatante en Bullgarie où il s'était déjà imposé il y a deux ans.

Slalom de Wengen: Suisses placés, triplé norvégiens Tanguy Nef heureux de sa 4e place à Wengen Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Nef (4e), Meillard (5e) et Yule (6e) ont joué placés lors du slalom de Wengen. Mais les Suisses ont été battus par les Norvégiens auteurs d'un triplé avec McGrath devant Haugan et Kristoffersen. La Männlichen se refuse toujours aux slalomeurs helvétiques, contrairement au Lauberhorn. En 2025, elle s'est déclinée en norvégien avec un superbe triplé qui démontre la classe des techniciens scandinaves. Atle Lie McGrath a remporté son 3e slalom en carrière après deux succès en 2022. Les Romands ont fait le job, mais il a manqué ce petit quelque chose pour aller ennuyer les Norvégiens. Tanguy Nef a réussi son meilleur résultat en Coupe du monde avec cette 4e place à 0''33 de McGrath et à seulement quatre centièmes de la troisième place de Kristoffersen. Le Genevois a livré deux très belles prestations en étant offensif. Décevant après la première manche et une 24e place indigne de son talent, Loïc Meillard a rectifié le tir à l'occasion de son deuxième effort. Tout ne fut pas parfait, mais le skieur d'Hérémence, seul coureur sous les 50 secondes lors de la deuxième manche, a retrouvé le sourire après la déception d'Adelboden le week-end dernier. "J'ai pris le rythme et poussé, a analysé Meillard au micro de la RTS. La neige était facile ce matin et je n'ai pas trouvé la clef. Sur la deuxième, je me suis dit qu'il fallait attaquer, chercher la limite et y aller à fond plutôt que de marquer cinq points." Sans cette timidité en matinée, Meillard aurait pu prétendre à mieux. Deuxième en 2022, Daniel Yule revient gentiment à son meilleur niveau. Le skieur du Val Ferret a fait plaisir au public en attaquant sur les deux parcours. Le Valaisan a forcément fait des fautes, mais il n'a pas eu peur et ça a payé. Il faut remonter à sa victoire à Chamonix l'hiver dernier pour trouver trace d'un aussi bon résultat. Quatrième Helvète qualifié pour le second run, Marc Rochat est passé par les poils pour finalement terminer au 25e rang. "Ca fait des points, je ne suis pas déçu, mais pas non plus pleinement satisfait, a reconnu le Vaudois. J'ai eu de la peine à prendre des risques sur les secteurs techniques." Luca Aerni (38e) et Ramon Zenhäusern (43e) n'ont eux pas eu droit à prendre part à la deuxième manche.

Un quart de finale qui promet Novak Djokovic: un mental toujours aussi fort. Image: KEYSTONE/AP Melbourne aura bien droit à son "thriller" mardi soir : le quart de finale entre Carlos Alcaraz et Novak Djokovic s’avance comme le premier grand choc de l’Open d’Australie. Comme l’Espagnol qui a mené 7-5 6-2 avant Jack Draper n’abandonne, Novak Djokovic s’est montré expéditif. Le Serbe s’est imposé 6-3 6-4 7-6 (7/4) devant Jiri Lehecka (ATP 29), qui était encore invaincu cette année. Après deux premières manches sans histoire, Novak Djokovic a dû serrer sa garde face au Tchèque, récent vainqueur du tournoi de Brisbane. A deux points de perdre ce ser à 5-4 30-30, il a toutefois su élever le curseur pour conclure en 2h39’ sur sa première balle de match. Avec ce succès, Novak Djokovic a égalé un record de Roger Federer : quinze qualifications pour les quarts de finale de l’Open d’Australie. On précisera que le Serbe a enlevé à dix reprises déjà ce tournoi.

Super-G de Cortina: Gut-Behrami et Suter sur le podium Lara Gut-Behrami a pris la 2e place du Super-G de Cortina Image: KEYSTONE/AP/Marco Trovati Lara Gut-Behrami (2e) et Corinne Suter (3e) sont montées sur le podium lors du Super-G de Cortina. La victoire est allée à l'Italienne Federica Brignone. Sans une performance exceptionnelle de Federica Brignone, Lara Gut-Behrami aurait pu aller chercher le 46e succès de sa carrière et un quatrième bouquet dans les Dolomites en Super-G. Très féline, la Tessinoise a maîtrisé les passages-clefs de cette piste Olimpia delle Tofane, hormis un passage assez moyen à la sortie du Rumerlo. Seulement pour la skieuse de Comano qui doit se contenter d'un 94e podium en Coupe du monde, le 42e dans sa discipline de prédilection, Federica Brignone a skié comme dans un rêve. La Valdôtaine, leader du général de la Coupe du monde, s'est montrée irrésistible pour aller décrocher son 31e succès en Coupe du monde, le 11e dans la discipline. En tête à tous les pointages, elle n'a laissé que des miettes à ses adversaires. Cinquième de la descente samedi, Corinne Suter retrouve gentiment son meilleur niveau. La championne olympique de descente n'était plus montée sur un podium en Super-G depuis sa victoire fin 2022 à Lake Louise. Et ce n'était pas évident pour la Schwytzoise qui s'élançait avec le dossard 1, une position rarement souhaitée dans cette discipline où il n'y a qu'une reconnaissance en matinée. Douce sur les skis et efficace dans le troisième secteur, elle est allée chercher le 25e podium de sa carrière, le 9e en Super-G. Sortie nettement plus compliquée pour les autres Suissesses en lice. Michelle Gisin n'a jamais trouvé le bon rythme et occupe le 20e rang provisoire, Joana Hählen suit au 21e rang et Jasmina Suter au 23e. Priska Ming-Nufer a elle connu l'élimination.

Slalom de Wengen: Nef et Yule à la bagarre Tanguy Nef à la bagarre pour le podium à Wengen Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Tanguy Nef (3e) et Daniel Yule (4e) sont à la bagarre pour le podium à l'issue de la première manche du slalom de Wengen. Les deux Romands suivent les Norvégiens McGrath et Kristoffersen. Il n'y aura peut-être pas de nouveau doublé suisse, mais le public aura de quoi se réjouir pour la deuxième manche (13h15). Car sur la Männlichen, Tanguy Nef et Daniel Yule ont fait le boulot. Dans la lignée de son deuxième effort à Adelboden, le Genevois a sorti une superbe manche pour se retrouver à 0''53 d'Atle Lie McGrath et à seulement 0''10 d'Henrik Kristoffersen. "J'ai vu Manuel Feller et j'ai changé de skis, a expliqué le Genevois de 28 ans au micro de la RTS. C'était un bon choix tactique et j'ai réussi à mettre de la vie dans mon ski. Ce sera le même plan en 2e manche." Quatorze centièmes derrière Nef, Daniel Yule prouve lui aussi monter en puissance. On sait que le Valaisan va mieux depuis le slalom d'Alta Badia et une bonne 9e place. Il faut remonter au slalom de Kitzbühel l'an dernier pour trouver trace d'une aussi bonne première manche de la part du skieur du Val Ferret. "La neige est relativement lente et il n'y a pas beaucoup de répit, a avoué le Valaisan. Le feeling n'était pas excellent, mais il fallait se bouger et aller chercher la ligne de pente." Ce fut nettement moins bon pour les autres représentants de Swiss-Ski. Loïc Meillard a été beaucoup trop tendre pour espérer tutoyer les sommets. Le Valaisan d'origine neuchâteloise n'a pas su gérer les ruptures de pente aussi bien que ses adversaires et le voici 23e à 1''75 et sous la menace d'une non-qualification. 26e provisoire, Marc Rochat va devoir prier pour aller en deuxième manche, tandis que Luca Aerni (28e) ne devrait pas avoir droit à un second effort. Idem pour Ramon Zenhäusern, 30e à 3''07.

Alcaraz attend Djokovic en quarts de finale Carlos Alcaraz continue sa route à Malbourne Image: KEYSTONE/AP/Mark Baker Le no 3 mondial Carlos Alcaraz s'est qualifié dimanche pour les quarts de finale de l'Open d'Australie. Il pourrait affronter le décuple vainqueur du tournoi Novak Djokovic (7e). L'Espagnol de 21 ans, en quête à Melbourne du dernier titre du Grand Chelem qui manque à sa collection, a battu sur abandon le Britannique Jack Draper (18e), qui a jeté l'éponge après avoir perdu les deux premiers sets 7-5 6-2. Il affrontera en quarts de finale le vainqueur du match entre Novak Djokovic et le Tchèque Jiri Lehecka (29e), prévu en début de soirée à Melbourne. "Ce n'est pas la façon dont je souhaitais passer au tour suivant mais je suis heureux de jouer un nouveau quart de finale" en Australie, où il n'a jamais atteint le dernier carré, a déclaré Alcaraz sur le court. "J'espère que cette année, j'irai plus loin" dans le tableau, a ajouté le quadruple lauréat en Grand Chelem, qui deviendrait en cas de titre le plus jeune joueur de l'histoire à avoir remporté les quatre tournois majeurs. Draper, vainqueur en cinq sets à chacun des trois premiers tours, disputait à Melbourne le premier tournoi de sa saison, après avoir renoncé à jouer la United Cup en raison d'une blessure à la hanche. Après avoir souhaité un "prompt rétablissement" au Britannique, Alcaraz s'est dit "très content" de son niveau de jeu. "Physiquement, je suis en pleine forme, ce qui est très important à l'entame d'une deuxième semaine de Grand Chelem", a-t-il souligné.

Noemi Rüegg remporte le Tour Down Under Noemi Rüegg, ici lors du Tour de Romandie, a remporté le Tour Down Under en Australie Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Noemi Rüegg a parfaitement lancé sa saison. La Zurichoise a remporté le Tour Down Under à l'occasion du coup d'envoi du World Tour féminin en Australie. Un jour après sa première victoire d'étape au plus haut niveau, Rüegg a remporté le classement général d'un tour pour la première fois de sa carrière. La jeune femme de 23 ans de l'équipe EF Education-Cannondale a repoussé toutes les attaques de ses adversaires lors de l'étape finale et a même sprinté pour la 3e place au terme de la dernière étape de 105,9 km, remportée par la double championne du monde du contre-la-montre, l'Américaine Chloé Dygert, autour de Stirling. "C'était un défi aujourd'hui, a dit Rüegg à l'arrivée. J'étais très nerveuse toute la journée parce que je voulais absolument ramener le maillot de leader à la maison. Je suis extrêmement heureuse de l'avoir fait. Je sais maintenant que j'ai fait les choses justes en hiver. Je peux construire sur cette base." Rüegg s'est imposée au final avec 13 secondes d'avance sur la Néerlandaise Silke Smulders. La Genevoise Elise Chabbey a grappillé deux rangs grâce à une bonification pour s'emparer de la 5e place .

Roman Josi et Nashville enchaînent Roman Josi et les Predators retrouvent le sourire Image: KEYSTONE/AP/George Walker IV Roman Josi et Nashville en sont à trois victoires de rang en NHL. Les Predators se sont imposés 6-2 contre Minnesota et leur capitaine bernois a inscrit deux assists. Hormis une fois fin octobre, Nashville n'avait jamais enchaîné trois succès consécutifs. Pour Josi, il s'agit d'un cinquième match de suite avec des points. Filip Forsberg a été le grand du succès des Preds avec deux buts et deux assists. Mais le retard de la franchise du Tennessee sur une place en play-off est toujours de douze points. Malgré un revers 3-1 devant Calgary, Nino Niederreiter et les Winnipeg Jets sont toujours en tête à l'Ouest. Pius Suter et Vancouver ont dominé les Edmonton Oilers 3-2, tandis que Kevin Fiala et ses Kings se sont inclinés 4-2 devant Seattle. Le Saint-Gallois, auteur d'un assist, n'a pas ménagé ses efforts en bombardant Joey Daccord. Mais le portier a repoussé les 10 (!) lancers de Fiala.

Bencic s'incline logiquement en 8e de finale Belinda Bencic s'est logiquement inclinée en 8e de finale à Melbourne Image: KEYSTONE/EPA/JAMES ROSS Belinda Bencic n'a pas signé l'exploit en 8e de finale de l'Open d'Australie. La St-Galloise a pourtant fait douter la 3e joueuse mondiale Coco Gauff l'espace d'un set dimanche à Melbourne. La championne olympique 2021 s'est inclinée 5-7 6-2 6-1 en 2h26' devant l'Américaine de 20 ans dans la Rod Laver Arena, sous un soleil de plomb. Elle n'a pas pu faire grand-chose après avoir gagné de haute lutte, en un plus d'une heure de jeu, un premier set très accroché. Coco Gauff, qui avait offert le break décisif de la première manche à la jaune maman en commettant deux doubles fautes d'affilée pour conclure le onzième jeu, a survolé les débats dès l'entame du deuxième set. Son passage aux vestiaires l'a peut-être aidée à retrouver ses esprits. Belinda Bencic (WTA 294) a elle aussi quitté le court pendant quelques minutes, à l'issue d'une deuxième manche à sens unique. Mais elle n'est pas parvenue à casser le rythme de Coco Gauff, qui a cumulé 27 coups gagnants sur les deux derniers sets contre 2 seulement pour son adversaire. Incapable de se procurer la moindre balle de break dans ces deux dernières manches, Belinda Bencic devrait rapidement pouvoir oublier cet échec pour retenir l'essentiel: elle est déjà compétitive, moins de neuf mois après la naissance de sa fille Bella et alors qu'elle n'a disputé que 20 matches depuis son retour le 30 octobre dernier. La St-Galloise de 27 ans, qui a notamment sorti la 22e mondiale Jelena Ostapenko à Melbourne, n'aura pas besoin d'utiliser bien longtemps son classement protégé. Ce 8e de finale australien, son 10e "seulement" dans un Majeur, lui permettra de se retrouver aux alentours de la 155e place mondiale lundi prochain.

Atlanta s'impose en prolongation à Boston Onyeka Okongwu (à droite) a brillé samedi face à Boston Image: KEYSTONE/AP/Robert F. Bukaty Atlanta a cueilli un succès de prestige samedi en NBA. Clint Capela et les Hawks sont allés s'imposer 119-115 après prolongation sur le parquet du champion en titre et actuel 2e de la Conférence Est, Boston. Clint Capela n'a pas pesé sur cette rencontre, dans laquelle il n'a marqué que 3 points (à 1/4 au tir), même si ses 9 rebonds se sont avérés précieux. L'intérieur genevois est d'ailleurs resté sur le banc durant toute la prolongation. Le deuxième pivot des Hawks Onyeka Okongwu a en revanche brillé, cumulant 19 points, 13 rebonds et 4 contres. Le Californien a notamment bloqué un tir de Jaylen Brown à 27''1 du "buzzer", alors qu'Atlanta menait 116-115. Il a ensuite capté un rebond offensif capital à 11'' de la fin, avant de rentrer ses deux lancers-francs. Atlanta a ainsi cueilli sa 22e victoire de la saison en 41 sorties, la troisième d'affilée, pour pointer au 6e rang à l'Est. Lanterne rouge de cette Conférence - et de la Ligue, Washington a pour sa part concédé sa 9e défaite consécutive samedi, la 34e au total en 40 matches. Les Wizards du Valaisan Kyshawn George (7 points) se sont inclinés 122-114 sur le parquet des Golden State Warriors.

Lausanne pour continuer sur sa lancée Deux chocs au sommet dimanche pour la reprise de la Super League. Le leader Lugano reçoit son dauphin Bâle, alors que Lausanne, 3e, accueille Lucerne, 4e. Pour l'équipe de Ludovic Magnin, il s'agira de commencer 2025 de la même manière que la fin 2024. Le LS a récolté 22 points sur 27 possibles lors des neuf derniers matches. Et pour ses deux dernières rencontres de championnat avant la pause, les Vaudois ont giflé Zurich 3-0 et Lugano 4-1. Avec un Alvyn Sanches toujours plus fort dans le jeu, les Lausannois ont les moyens d'y croire. Autre club vaudois, Yverdon reçoit Zurich. Les deux équipes ne traversent pas la meilleure période de leur saison actuellement. Lors des cinq derniers matches de championnat, les deux organisations n'ont récolté que deux points. Zurich cherchera à maintenir sa place dans le top 6, tandis que les Yverdonnois ne voudront pas perdre leur 10e place au profit de GC.

Le Servette FC lâche encore des points Miroslav Stevanovic (au premier plan): ce ne fut pas vraiment sa soirée... Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Le Servette FC n’y arrive toujours pas ! Médiocre en fin d’année, il a entamé 2025 sur une nouvelle contre-performance : un nul (1-1) à domicile contre le FC St. Gall. Menés au score après la réussite de Willem Geubbels à la 47e minute, les Grenat doivent leur salut à Steve Rouiller. Le défenseur a armé une volée parfaite sur un corner de Timothé Cognat pour égaliser à la 70e minute. Mais ce partage des points ne colle pas vraiment aux ambitions d’un prétendant au titre. Sans son capitaine Jérémy Frick mais à nouveau avec son no 10 Alexis Antunes, le Servette FC a largement dominé les débats. Seulement à l’image de Miroslav Stevanovic, il a manqué d’efficience dans le dernier geste. Le Bosnien a galvaudé plusieurs occasions qui auraient offert un tout autre scénario à cette rencontre. Le recrutement d’un buteur semble impératif si les Grenat entendent vraiment jouer le titre. Venu avant tout pour ne pas perdre, le FC St. Gall a voulu vivre tout de suite sur son acquis après la réussite de Geubbels sur une action qui a vu les anciens Sédunois Bastien Toma et Chadrac Akolo à leur avantage. On aurait aimé que les deux hommes ne soient pas autant bridés par la suite.

Lausanne reprend sa marche en avant Topscorer du LHC, Damien Riat a réussi un doublé face à Ajoie Image: KEYSTONE/PostFinance Lausanne a profité de la venue d'Ajoie pour renouer avec la victoire en National League. Le leader a dominé la lanterne rouge 3-0 samedi soir. Gottéron a pour sa part battu Berne 2-1 après prolongation, alors que Genève-Servette s'est lourdement incliné 7-3 à Rapperswil-Jona. Tout ne fut pas parfait pour le LHC, qui comme son adversaire du soir restait sur deux défaites consécutives. Mené au score depuis la 3e minute, Ajoie a ainsi cru tenir l'égalisation à 1-1 lorsque Philip-Michael Devos a allumé la lampe à la 27e en supériorité numérique. Mais le staff technique lausannois a eu l'oeil sur cette action. Cette réussite a été annulée après un coach's challenge, les arbitres estimant que Pierre-Edouard Bellemare avait gêné le portier Kevin Pasche. Et moins de trois minutes plus tard, Raphael Prassl inscrivait le 2-0 pour le LHC (30e). La troupe de Geoff Ward, qui a enfoncé le clou au troisième tiers grâce au deuxième but de Damien Riat (48e, 3-0), reste donc solidement installée en tête du classement. Elle conserve quatre points d'avance sur son dauphin Zoug, qui a cueilli face à Langnau (3-2) sa sixième victoire d'affilée, et cinq sur les Zurich Lions. Wallmark décisif Septième du classement, Fribourg Gottéron a fêté samedi son quatrième succès d'affilée. Les hommes de Lars Leuenberger ont forcé la décision face à Berne après 1'12 de jeu supplémentaire sur une réussite de Lucas Wallmark, qui a profité d'une passe lumineuse d'un Marcus Sörensen dont le travail derrière la cage a payé. Les Dragons, qui avaient concédé le 1-1 à la 52e après avoir ouvert la marque dès la 8e, pointent désormais à quatre longueurs du 6e Kloten. Des Flyers qui ont visiblement bien digéré le départ de leur meilleur compteur Miro Aaltonen: ils se sont imposés 3-2 face à Bienne, qui se retrouve ainsi à 10 points du top 6. Happy Rappi Genève-Servette a pour sa part souffert sur la glace des Rapperswil-Jona Lakers, qui ont fêté de la plus belle des manières leur 80e anniversaire grâce à sept buteurs différents. Le GSHC était déjà mené 2-0 après 6'25, après avoir encaissé deux buts en l'espace de 27 secondes. La messe était même dite à l'issue du premier tiers, bouclé sur un score de 4-0 fatal au portier genevois Robert Mayer. "Rappi" a marqué ses deuxième et troisième buts en supériorité numérique, le 4-0 étant tombé alors que Teemu Hartikainen purgeait une pénalité de 5 minutes pour un balayage. Genève-Servette ne s'est donc pas franchement rassuré avant le match retour de sa demi-finale de Champions League prévu mardi. Les Zurich Lions, qui se sont imposés 6-1 à l'aller aux Vernets mercredi dernier, ont en revanche parfaitement préparé la demi-finale retour en dominant le HC Lugano d'Uwe Krupp 4-1 samedi soir.