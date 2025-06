Wemby forfait ++ Un bon tirage pour les Suisses

Wembanyama forfait pour l'Euro avec l'équipe de France Victor Wembanyama ne disputera pas l'Eurobasket Image: KEYSTONE/AP/Eric Gay Victor Wembanyama ne figure pas dans le groupe élargi de l'équipe de France de basket annoncé vendredi pour disputer l'Euro (27 août-14 septembre).

Le pivot des Spurs n'a plus joué depuis mi-février en raison d'une thrombose veineuse à l'épaule droite. Il n'a toujours pas repris l'entraînement avec contacts depuis la détection de sa blessure.

Evan Fournier, en délicatesse avec une cheville, et Rudy Gobert sont également absents de cette liste de 18 joueurs. Une liste qui sera réduite à 12 noms pour le tournoi.



Un bon tirage pour les quatre Suisses en lice Belinda Bencic affrontera Alycia Parks au 1er tour à Wimbledon Image: KEYSTONE/EPA/JOHN G. MABANGLO Les Suisses ont été plutôt vernis lors du tirage au sort de Wimbledon, effectué vendredi.

Belinda Bencic, Viktorija Golubic et Jil Teichmann affronteront respectivement Alycia Parks, Ann Li et Lucia Bronzetti. Leandro Riedi se mesurera quant à lui à un autre qualifié, Oliver Tarvet.

Battue sèchement au 1er tour à Bad Homburg pour son retour aux affaires, Belinda Bencic (WTA 37) se mesurera pour la troisième fois Alycia Parks (WTA 58). Elle reste sur une défaite face à l'Américaine, en finale du WTA 125 d'Angers, où elle disputait son troisième tournoi après sa pause maternité.

Belinda Bencic pourrait affronter la tête de série no 27 Magda Linette au 2e tour, puis le no 3 mondial Jessica Pegula en 16e de finale. Reste à voir si la championne olympique de Tokyo 2021 est en mesure de défendre pleinement ses chances après la blessure à une main qui l'a contrainte de renoncer à Roland-Garros.

Quart de finaliste en 2021 à Wimbledon, Viktorija Golubic (WTA 79) en découdra elle aussi avec une Américaine au 1er tour sur le gazon londonien. En cas de succès face à la modeste Ann Li (WTA 64), la Zurichoise pourrait affronter la tête de série no 24 Elise Mertens au 2e tour.

Beaucoup moins à l'aise que ses deux compatriotes sur herbe, Jil Teichmann (WTA 92) aura néanmoins un coup à jouer avec un 1er tour face à l'Italienne Lucia Bronzetti (WTA 61), elle aussi plus performante sur terre battue. La gauchère seelandaise pourrait défier la prodige russe Mirra Andreeva (no 7) au 2e tour.

Riedi-Alcaraz au 2e tour? Tirage clément également pour le seul Helvète en lice dans le simple messieurs. Le Zurichois Leandro Riedi (ATP 506) jouera son premier match dans le tableau final d'un tournoi majeur face à l'inconnu Oliver Tarvet (ATP 719), avec la perspective de défier le double tenant du titre Carlos Alcaraz (no 2) au 2e tour.



David Sklenicka de Lausanne à Zoug David Sklenicka (à gauche) quitte le LHC pour rejoindre Zoug Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Zoug renforce sa défense. Le club de Suisse centrale a annoncé vendredi l'arrivée du Tchèque David Sklenicka, finaliste des derniers play-off avec Lausanne.

Agé de 28 ans, Sklenicka a signé un contrat d'un an avec l'EVZ. Il n'aura donc passé qu'une saison sous les couleurs du LHC, pour qui il a réussi 33 points (dont 30 assists) en 69 matches de National League.



Le Real appliqué et au rendez-vous des 8e Vinicius Junior et le Real joueront les 8es de finale du Mondial des clubs Image: KEYSTONE/AP/Matt Slocum Le Real Madrid a brillamment obtenu son billet pour les 8es de finale du Mondial des clubs en ne laissant aucune chance à Salzbourg (3-0) à Philadelphie. Al Hilal découvrira également les 8es.

Privé depuis le début de la compétition de Kylian Mbappé, victime d'une gastro-entérite sévère, le Real poursuit logiquement son parcours et la quête d'un trophée majeur qui lui échappe depuis le début de cette saison à rallonge.

Une sortie de route prématurée aurait donc été perçue comme une humiliation de plus pour l'équipe aux 15 Ligues de champions. Mais elle a pu compter sur un Vinicius de gala pour s'éviter toute mauvaise surprise et boucler le premier tour en tête du groupe H.

L'attaquant brésilien n'a pas tout réussi loin de là. Mais il a su se montrer décisif en sortant deux gestes de classe, d'abord en se jouant en solitaire de la défense autrichienne sur une contre-attaque supersonique (40e) avant de servir Federico Valverde sur une magnifique talonnade (48e). Gonzalo Garcia a parachevé la domination des siens en toute fin de rencontre (84e).

Parfois agaçant mais toujours capable de coups de génie, Vinicius a parfaitement comblé l'absence de Mbappé. La superstar des Bleus peut ainsi être soulagée: elle peut espérer effectuer son grand retour au prochain tour face à la Juventus Turin, mardi à Miami.

Al Hilal défiera City Club saoudien entraîné par Simone Inzaghi, Al Hilal a battu les Mexicains de Pachuca (2-0) dans le même temps à Nashville pour prendre la 2e place derrière le Real Madrid avec la perspective d'affronter le Manchester City de Manuel Akanji en 8e de finale.

Autrice d'une prestation plutôt terne, l'équipe a ouvert le score grâce à l'un des seuls Saoudiens titulaires, Salem Mohammed Al-Dawsari (22e). Après plusieurs occasions manquées par Pachuca, Marcos Leonardo a scellé, par un but dans les arrêts de jeu, cette victoire après deux nuls contre le Real Madrid et Salzbourg.



Manchester City fesse la Juventus Manchester City a largement dominé la Juve à Orlando Image: KEYSTONE/AP/Phelan Ebenhack Manchester City, déjà qualifié pour les 8e de finale du Mondial des clubs, s'est assuré de finir en tête du groupe G. Les Mancuniens ont facilement battu la Juventus (5-2) jeudi à Orlando.

Le Belge Jérémy Doku (9e), le Français Pierre Kalulu contre son camp (26e), le Norvégien Erling Haaland (52e), l'Anglais Phil Foden (69e) et le Brésilien Savinho (75e) ont marqué pour les Citizens. Manuel Akanji a disputé toute la rencontre en défense centrale.

Le Néerlandais Teun Koopmeiners avait égalisé dans un premier temps pour les Turinois (11e), illusion de courte durée, et Dusan Vlahovic a finalement sauvé l'honneur (83e).

City et la Juve attendent désormais de connaître leur adversaire au prochain tour, qui sera issu du groupe H après les rencontres du soir opposant d'un côté le Real Madrid à Salzbourg et de l'autre Al Hilal à Pachuca.



La Suisse 5e provisoire Angelica Moser 3e à Madrid Image: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE La Suisse occupe le 5e rang provisoire (20 pts) après la première journée des Européens par équipe à Madrid. A la perche, Angelica Moser et Valentin Imsand se sont classés respectivement 3e et 11e.

Angelica Moser a franchi 4,55 m lors du City Event devant le palais royal et a pris la 3e place derrière la Tchèque Amalie Svabikova et l'Ukrainienne Maryna Kylypko, ce qui lui a permis de récolter 14 points pour l'équipe de Suisse. En raison de la règle appliquée uniquement lors de ces Championnats d'Europe par équipe, selon laquelle un maximum de quatre essais ratés est autorisé, Moser a été éliminée après une barre manquée à 4,65 m.

Valentin Imsand ne se sentait pas à 100%. Le nouveau détenteur du record de Suisse a franchi 5,30 m au troisième essai et 5,45 m au deuxième. Après un essai raté à 5,60 m, il a dû ranger ses perches.

Les 16 meilleures nations d'Europe participent jusqu'à dimanche à ces Championnats d'Europe par équipe de première division. Chaque pays présente un athlète de chaque sexe par discipline.



Niederhäuser: "C'est comme dans un rêve" Yanic Konan Niederhäuser vit un rêve Image: KEYSTONE/AP/Adam Hunger Drafté au premier tour en 30e position par les Los Angeles Clippers, Yanic Konan Niederhäuser est sur son nuage. Le centre fribourgeois de 22 ans savoure et revient sur cette nuit de folie.

"Je suis en train de savourer ces instants avec ma famille." Au téléphone depuis New York, le gamin de Fräschels se rappelle cette soirée où il a dû attendre le dernier choix pour monter sur le podium et serrer la main du boss de la NBA, Adam Silver.

"On attendait dans la loge et mon agent vient me voir pour me dire que les Clippers vont me sélectionner, raconte-t-il. Là je me lève et je me dépêche de rejoindre le podium après avoir été félicité par ma famille. Je suis en bas du podium et j'attends de monter pour serrer la main d'Adam Silver, j'avais l'impression que ce n'était pas réel."

Si la tête de Niederhäuser est logiquement encore dans les nuages, ses pieds eux sont bien ancrés au sol. "Ce n'est que le début, c'est une étape et le scénario parfait pour moi", explique-t-il. Le Fribourgeois pense déjà aux travaux qu'il va faire dès le week-end qui vient à Los Angeles, cette ville où il a toujours voulu vivre. La Summer League l'attend et l'opportunité de se développer encore et encore.

Jouer avec Harden son idole Konan le météore a percuté la planète NBA en quelques semaines. Quand on lui demande ce qu'il aurait répondu à une personne lui disant en janvier qu'il allait être drafté en 30e position par les Clippers, le géant de 2m15 étonne: "J'aurais dit merci de croire en moi. Je veux ça, je vais travailler et essayer de tout faire pour réaliser mon rêve."

Ce rêve qui l'emmène à Los Angeles où il va retrouver des stars comme James Harden et Kawhi Leonard. Après avoir joué avec Thabo Sefolosha à Oklahoma City et Clint Capela à Houston, Harden va connaître un troisième Suisse. "Ce sont mes idoles, lance Niederhäuser avec la voix qui monte. Quand j'étais jeune, je regardais beaucoup Harden et là je vais pouvoir jouer avec lui!"

Sa popularité va également prendre l'ascenseur. Son nombre d'abonnés sur Instagram a déjà doublé, "de 6000 à presque 12'000, c'est cool". Très attachant et discipliné, Yanic Konan Niederhäuser "a fait tout juste", pour reprendre les termes de son agent Sevag Keucheyan. Le Fribourgeois va maintenant travailler à briller sous les panneaux et les projecteurs de LA.



La Suisse réapprend à gagner Une équipe de Suisse heureuse Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER L'équipe de Suisse féminine tient sa première victoire après huit matches sans victoire. A Winterthour pour le dernier match avant l'Euro, les filles de Pia Sundhage ont dominé la Tchéquie 4-1.

Le soulagement, c'est certainement le sentiment qu'a dû avoir Pia Sundhage au moment du coup de sifflet final. Face à des Tchèques non qualifiées pour l'Euro, les Suissesses ont fait le job.

Tout ne fut pas parfait, bien sûr, notamment sur l'égalisation tchèque (27e) peu de temps après l'ouverture du score de Riola Xhemaili à la 24e. L'attaquante du PSV Eindhoven fut par ailleurs la grande dame de la première mi-temps. Car non contente d'avoir marqué un but, Xhemaili (22 ans) a servi Geraldine Reuteler juste avant la pause pour le 2-1. Une passe subtile en talonnade pour sa compère qui a anticipé la sortie de la gardienne tchèque.

Pia Sundhage a procédé à quatre changements à la pause, puis fait encore rentrer deux autres joueuses. Ce tournus a permis à la Suisse d'être plus fraîche et à Smilla Vallotto d'inscrire le 3-1 à la 56e sur un beau travail préparatoire de Reuteler. Dans les arrêts de jeu, la Suisse a touché du bois mais a finalement réussi à planter le 4-1 grâce à Svenja Folmli.

Quatre buteuses différentes, de quoi donner le sourire à tout le monde avant d'attaquer la dernière ligne droite de la préparation avec le match contre la Norvège mercredi soir prochain (21h) à Bâle.



Marlen Reusser et Mauro Schmid champions de Suisse du chrono Mauro Schmid est le nouveau champion de Suisse du contre-la-montre Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER On connaît les nouveaux champions de Suisse du contre-la-montre. Jeudi à Steinmaur, Marlen Reusser et Mauro Schmid ont décroché l'or.

La Bernoise de 33 ans a pleinement assumé son statut de favorite dans le canton de Zurich. La récente vainqueure du Tour de Suisse a avalé les 19 km du parcours avec prsè d'une minute d'avance sur sa dauphine, Jasmin Liechti. Le podium a été complété par la tenante du titre Elena Hartmann. Pour Reusser, il s'agit du cinquième titre national en contre-la-montre.

Chez les messieurs, tout fut beaucoup plus serré en l'absence du tenant du titre Stefan Küng, victime d'une chute à l'entraînement mercredi. Mauro Schmid s'est finalement imposé avec une très légère avance d'1''07 sur Stefan Bissegger. Un an après sa première sur route, le Zurichois a cette fois remporté son premier titre de champion de Suisse du contre-la-montre. La course en ligne se tiendra dimanche, toujours sans Küng.



Une première pour Leandro Riedi Leandro Riedi s'est qualifié pour le tableau final de Wimbledon Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Leandro Riedi disputera son premier tournoi du Grand Chelem la semaine prochaine à Wimbledon. Le Zurichois de 23 ans a passé l'écueil des qualifications sur l'herbe de Roehampton.

Le finaliste du tableau junior de Roland-Garros 2020 s'est imposé 6-3 4-6 6-3 6-4 devant le Britannique Hamish Stewart jeudi dans le 3e et dernier tour des qualifications, qui se dispute au meilleur des cinq sets chez les messieurs à Londres.

Riedi n'occupe plus que la 506e place mondiale après avoir été freiné par deux blessures à un genou. Il avait échoué au 3e tour des qualifications du Majeur londonien l'an dernier, s'inclinant alors en cinq sets face à l'Australien Alex Bolt après avoir mené deux manches à zéro.



Lisa Mamié décroche son ticket pour les Mondiaux Lisa Mamié a décroché son ticket pour les Mondiaux de Singapour Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER Lisa Mamié disputera bien les Mondiaux en grand bassin de Singapour (27 juillet-3 août). La Zurichoise a validé son ticket jeudi à l'occasion du meeting Sette Colli de Rome.

La championne d'Europe 2022 du 200 m brasse a réalisé un chrono de 1'08''49 sur 100 m brasse jeudi lors des séries du meeting romain. De quoi confirmer sans trembler sa pré-sélection pour le grand rendez-vous de Singapour.

Malade, Lisa Mamié avait dû déclarer forfait pour les derniers championnats de Suisse et n'avait pas pu confirmer de limite qualificative pour Singapour durant la période impartie. Swiss Aquatics lui a accordé une nouvelle opportunité à l'occasion de ce meeting Sette Colli, qu'elle a su saisir.

La Zurichoise de 26 ans est la sixième représentante de Swiss Aquatics à s'assurer un ticket pour les courses en bassin de Singapour. Elle rejoint les médaillés olympiques Noè Ponti et Roman Mityukov, ainsi qu'Antonio Djakovic, Marius Toscan et le "rookie" Gian-Luca Gartmann.



Clap de fin pour la Coupe de Suisse en 2025/26 La Coupe de Suisse va disparaître après son édition 2025/26 Image: KEYSTONE/ALEXANDRA WEY La Coupe de Suisse disparaîtra après son édition 2025/26, a annoncé Swiss Ice Hockey jeudi dans un communiqué. La National Cup des dames n’est pas concernée par cette décision, est-il précisé.

Le retrait des clubs de National League au terme de la saison 2020/21 aura finalement causé la perte de cette compétition. Le nombre de clubs inscrits pour l'édition 2026/2027 s’est réduit de 17 équipes, souligne le communiqué.

Si un sondage mené auprès des clubs a montré que 81% d’entre eux étaient intéressés à une participation, seules 47% des équipes concernées se sont inscrites, dont seulement trois de MyHockey League. L'engagement des clubs de Swiss League n'a donc pas suffi.

Le manque de valeur sportive de la compétition en absence des clubs de National League, un intérêt limité de la part du public, les dépenses supplémentaires et les déficits qui en résultent, sont autant de causes qui expliquent la baisse de la participation, énumère Swiss Ice Hockey.



Mbappé porte plainte contre le PSG pour harcèlement moral Kylian Mbappé a porté plainte contre le PSG pour harcèlement moral Image: KEYSTONE/EPA Une information judiciaire a été ouverte contre X pour harcèlement moral après une plainte déposée par Kylian Mbappé contre le PSG, son ancien club. Le parquet de Paris l'a indiqué jeudi.

Deux juges d'instruction ont été désignés, a précisé une source proche du dossier, pour enquêter sur les accusations du joueur, qui évolue désormais au Real Madrid. L'attaquant a déposé une plainte à Paris le 16 mai pour harcèlement moral et tentative d'extorsion de signature, dénonçant notamment son placement à l'été 2023 dans le "loft" du PSG.

Cette pratique, récurrente dans les clubs, consiste en une mise à l'écart des joueurs et fait déjà l'objet de plusieurs enquêtes à Paris. Une procédure est ainsi confiée à la Brigade de répression de la délinquance aux personnes (BRDP) après la plainte en mai de la joueuse Kheira Hamraoui visant le PSG.

Le PSG n'est pas le seul club visé par des accusations. Dès janvier 2024, le Syndicat des footballeurs et footballeuses professionnels avait porté plainte contre X, accusant de harcèlement moral et d'extorsion les différents clubs mettant en place ces "lofts" pour mettre délibérément à l'écart certains joueurs afin, selon le syndicat, de "maximiser le prix des transferts".

Outre le volet pénal, Kylian Mbappé, attaquant du Real Madrid et de l'équipe de France, est également en litige financier avec le PSG.



Gaudu annonce son forfait pour le Tour 2025 David Gaudu renonce au Tour de France Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON David Gaudu, en méforme, a annoncé jeudi à l'AFP son forfait pour le Tour de France qui s'élance le 5 juillet de Lille.

La 4e place du leader de la Groupama-FDJ il y a trois ans reste le meilleur résultat pour un coureur français sur la Grande Boucle depuis 2017.

"Vu mon niveau actuel... j'ai été transparent avec l'équipe. De toute façon, ils ont mes valeurs, mes données et donc on a décidé ensemble de zapper le Tour cette année", a déclaré le coéquipier du Thurgovien Stefan Küng.

"C'est forcément une grosse déception. Surtout que le Tour passe en Bretagne cette année et que mes proches allaient pouvoir venir me voir", a regretté le grimpeur de 28 ans, qui avait participé aux sept dernières éditions. "Y aller juste pour finir, ça ne sert à rien", a souligné le coureur qui garde un très mauvais souvenir de l'édition 2024 où il avait "trainé (s)a misère pendant trois semaines" (65e au final).