Zoug engage un cador ++ Jashari doublement à l'honneur

Tomas Tatar signe pour deux ans à Zoug Tomas Tatar jouera à Zoug dès cet été Image: KEYSTONE/FR110666 AP/ADAM HUNGER Zoug, qui reste sur une décevante élimination en quart de finale des play-off, a engagé un centre expérimenté.

Le club de Suisse centrale annonce l'arrivée du Slovaque Tomas Tatar (34 ans), qui a signé pour deux ans.

Tatar a passé les 16 dernières années en Amérique du Nord, avec 14 saisons en NHL. Il sort d'un exercice 2024/25 compliqué sous le maillot des Devils de Nico Hischier, Timo Meier et Jonas Siegenthaler, avec seulement 17 points cumulés en 81 matches.

Le Slovaque a joué au total près de 1000 matches en NHL avec également Seattle, Colorado, Montréal, Las Vegas et Detroit, pour 509 points. "Il a évolué régulièrement à l'aile ces dernières saisons, mais nous le ferons jouer au centre", souligne le manager général Reto Kläy, cité dans un communiqué de l'EVZ.



Ardon Jashari doublement à l'honneur Ardon Jashari (à droite) est doublement à l'honneur après sa 1re saison en Belgique Image: KEYSTONE/EPA Ardon Jashari est doublement à l'honneur au terme de sa première saison dans le championnat de Belgique.

Le milieu international suisse du FC Bruges a reçu les prix du meilleur joueur et du meilleur talent, selon le vote de ses pairs.

Le Lucernois de 22 ans a ainsi succédé au Lausannois Cameron Puertas en tant que meilleur joueur de Pro League. Puertas a quitté l'Union Saint-Gilloise pour l'Arabie saoudite l'été dernier. Il est fort possible que Jashari quitte lui aussi le championnat belge: Manchester City, Dortmund, Leverkusen et le PSG feraient partie des clubs intéressés.

Bien que Jashari n'était au départ que remplaçant à son arrivée à Bruges, il s'est très vite imposé et a réalisé une saison impressionnante. Il a disputé 52 matchs, dont onze en Ligue des champions, a marqué quatre buts et délivré six passes décisives. Sa valeur marchande est passée de 6 à 25 millions d'euros en douze mois, estime transfermarkt.ch.

Le week-end dernier, Ardon Jashari a manqué de peu le titre de champion avec le FC Bruges dans le duel à distance avec l'Union Saint-Gilloise, mais début mai, il a remporté la Coupe de Belgique en finale contre Anderlecht, fêtant ainsi son premier titre chez les professionnels.



Therese Johaug se retire à nouveau Therese Johaug veut consacrer lus de temps à sa famille Image: KEYSTONE/AP/Lise �serud Therese Johaug renonce à une nouvelle saison dans le sport de haut niveau.

La fondeuse norvégienne de 36 ans, qui avait fait son retour en Coupe du monde l'été dernier, a expliqué sur Instagram qu'elle souhaitait passer plus de temps avec sa famille.

Johaug, qui compte parmi les fondeuses les plus titrées avec 6 médailles olympiques, 14 titres mondiaux et 89 victoires en Coupe du monde, s'était retirée une première fois en 2022 et était devenue mère pour la première fois un an plus tard. Elle a fait son retour en vue des Mondiaux 2025 à domicile à Trondheim, où elle a remporté trois médailles d'argent et une de bronze.

Malgré ses succès, la triple gagnante du classement général de la Coupe du monde n'a pas fait l'unanimité. En 2017, elle a dû purger une suspension pour dopage en raison, selon elle, de la prise involontaire d'un stéroïde anabolisant.



Cristiano Ronaldo annonce la fin du "chapitre" Al-Nassr A 40 ans, Cristiano Ronaldo n'en a pas encore fini avec le football (archives). Image: KEYSTONE/EPA LUSA Cristiano Ronaldo bientôt de retour en Europe? Le Portugais a annoncé lundi de façon sibylline que le "chapitre" avec Al-Nassr était "clos", dans un message posté sur ses réseaux sociaux.

"Ce chapitre est clos. L'histoire? Toujours en cours d'écriture. Merci à tous", a écrit la superstar portugaise sur son compte Instagram, accompagné d'une photo de lui portant le maillot du club de Ryad. Son contrat avec Al-Nassr se termine à l'été 2025.

L'attaquant, âgé de 40 ans, a terminé cette saison meilleur buteur du championnat saoudien, avec 24 réalisations. Cristiano Ronaldo s'était engagé pour deux saisons et demie avec Al-Nassr fin décembre 2022, au sortir de la Coupe du monde au Qatar, devenant le premier grand nom du football à rejoindre le championnat saoudien en plein développement.

L'été dernier, le quintuple Ballon d'or avait affirmé qu'il pourrait finir sa carrière à Al-Nassr. "Une équipe qui me rend heureux et où je me sens bien", avait expliqué l'attaquant, passé par Manchester United, le Real Madrid et la Juventus Turin.



Didier Tholot reste sur le banc du FC Sion Christian Constantin (à gauche) fait confiance à son entraîneur Didier Tholot. Image: KEYSTONE/CHRISTIAN MERZ Didier Tholot sera toujours l'entraîneur du FC Sion la saison prochaine. L'entraîneur français a été conforté par son président Christian Constation, a révélé lundi "Le Nouvelliste".

"Nous avons des choses à améliorer (...) mais oui, je vais continuer avec Didier qui a chez nous un contrat de trois ans", a déclaré "CC" au média valaisan. L'avenir de Tholot sur le banc du FC Sion n'était pas garanti après une fin de saison poussive qui a vu les Sédunois lutter contre la relégation en Challenge League.

Le technicien de 61 ans sera donc à la barre pour une troisième saison consécutive après celle de la promotion en Super League et le dernier exercice, terminé à la 9e place de l'élite. Il pourra par ailleurs compter sur un nouvel adjoint, l'ancien défenseur du club Vilmos Vanczak, qui s'occupera notamment des coups de pied arrêtés.



Le Thunder aux portes de la finale Le MVP de la saison régulière Shai Gilgeous-Alexander (à droite) a réussi un grand match face aux Timberwolves et son cousin Nickeil Alexander-Walker. Image: KEYSTONE/EPA/CRAIG LASSIG Oklahoma City, solide et constant, a conquis un succès précieux sur le parquet des Minnesota Timberwolves lundi (128-126). Le Thunder n'est plus qu'à un succès de la finale de la NBA.

La franchise de l'Oklahoma aura l'occasion de terminer la série mercredi à domicile, alors que l'espoir s'est aminci pour les Wolves. Seules 13 équipes ont remporté une série après avoir été menées 3-1 dans l'histoire de la NBA, la dernière remontée de la sorte ayant été réussie en 2020.

Après deux succès à domicile puis une large défaite samedi à Minneapolis (143-101), Oklahoma City a ainsi fait un grand pas vers sa première finale NBA depuis 2012 dans le sillage de Shai Gilgeous-Alexander, à la hauteur de son nouveau statut de MVP.

Après sa rencontre ratée samedi (14 points), le meneur canadien s'est montré intraitable, terminant presque en triple-double avec 40 points, 9 rebonds et 10 passes. Dans son style tout en percussion, "SGA" a trouvé ses positions favorites à mi-distance, et a une nouvelle fois forcé ses adversaires à multiplier les fautes, converties en 12 points (sur 14) aux lancers francs.

Des loups trop maladroits Minnesota a réussi à longtemps rester dans la rencontre grâce à la réussite de ses remplaçants Nickeil Alexander-Walker (23 points), le cousin de Gilgeous-Alexander, et Donte DiVincenzo (21 points).

Mais les leaders des Wolves ont failli, que ce soit Julius Randle (5 points à 1 sur 7) ou Anthony Edwards (16 points à 5 sur 13, 6 passes) dont une meilleure fin de match n'a pas réussi à masquer les insuffisances. Les locaux ont en général été trop maladroits, concédant 21 pertes de balles à la défense électrique du Thunder.



Carolina garde espoir face au champion Le gardien danois de Carolina Frederik Andersen a réussi un blanchissage lundi. Image: KEYSTONE/AP/Lynne Sladky Carolina est toujours en vie dans la finale de la Conférence Est de la NHL qui l'oppose aux Panthers. Les Hurricanes ont remporté l'acte IV lundi en Floride (3-0) pour revenir à 3-1 dans la série.

Face au champion en titre de la Coupe Stanley, les "Canes" ont tenu leur os après l'ouverture du score du Canadien Logan Stankoven à la mi-match (31e). Ils ont toutefois dû patienter la fin de la partie pour assurer leur succès avec deux buts dans la cage vide, signés Sebastian Aho et Jordan Staal.

Pas vraiment brillant lors de ses deux premières sorties devant le filet à Raleigh (défaites 5-2 et 5-0), Frederik Andersen a cette fois rendu une copie propre. Le portier danois de Carolina a réussi un blanchissage en détournant les 20 tirs des Panthers.

Florida aura une deuxième chance de rallier la finale du championnat nord-américain pour la troisième année consécutive mercredi à l'occasion de l'acte V, qui se jouera en Caroline du Nord.



Une nouvelle gueule de bois pour la Suisse L'équipe de Suisse a encore trébuché en finale du Mondial (1-0 après prolongation). Mais elle va à nouveau se relever et attaquer 2026 avec de grands objectifs.

Le réveil est douloureux. Comme en 2018, la Suisse est passée si proche de l'or à cause d'une unique réussite de l'Américain Tage Thompson en prolongation. Il va falloir faire preuve de résilience, voir le positif de ce revers et repartir pour une nouvelle campagne l'année prochaine avec les JO et le Championnat du monde à domicile, à Zurich et Fribourg.

En pareille situation, les mots qui reviennent le plus sont déception et frustration. Patrick Fischer a logiquement tiré un immense coup de chapeau à son équipe: "On est choqué. Et bien sûr très déçu. On était confiant, on jouait bien, ça fait mal. On a bien joué défensivement. Leo (réd: Genoni) a été incroyable. Mais on n'a pas été assez déterminé en attaque. Je suis malgré tout très fier de cette équipe. On a produit beaucoup de bonnes séquences. On voulait changer un peu les choses en intégrant de nouveaux joueurs, ça s'est bien passé, même si au final ça ne change rien."

Tous tristes pour Ambühl Président intérimaire de la fédération suisse, Marc-Anthony Anner y croyait dur comme fer, comme il l'avait confié à Keystone-ATS lors d'une interview avant le 10-0 contre la Hongrie. "C'est frustrant, ça s'est joué sur un détail, explique-t-il. Il s'agit de lever la tête et d'aller de l'avant pour préparer 2026. Je n'ai jamais vu une équipe aussi sereine avec un staff concentré sur son objectif à 200%. Après, le sport reste le sport. Cette équipe a été juste parfaite et les Américains sont montés en puissance. J'espère qu'on arrivera une fois au titre. Quand on fera l'analyse, il faudra retenir toutes les satisfactions."

Comme toute la Suisse et peut-être d'autres gens à travers le globe, voir Ambühl soulever la coupe avec l'or autour du cou à l'occasion du dernier match de sa carrière, à 41 ans, aurait été une image incroyablement forte et belle. "Ca fait très très mal pour lui, soupire Patrick Fischer. Pour moi, il est champion du monde. On n'aura plus jamais un joueur comme lui. Je suis vraiment très triste pour lui."

Le président Anner a lui aussi rendu un hommage appuyé à cette légende qui a disputé 151 matches au Championnat du monde: "C'est le plus grand exemple pour notre pays, on aurait voulu qu'il gagne ce titre. C'est un joueur exceptionnel par son tempérament et je ne peux que le remercier au nom du hockey suisse."

La Suisse 2e au classement IIHF Au rayon des bonnes nouvelles, la Suisse est désormais deuxième du classement mondial derrière les Etats-Unis après cette finale, du jamais vu! La troupe de Patrick Fischer devance des nations comme le Canada, la Suède, la Finlande ou la Tchéquie. Le travail accompli par le staff depuis des années amène des dividendes. Jouer l'Euro Hockey Tour depuis 2022, en affrontant année après année Finlandais, Suédois et Tchèques, a fait progresser les Suisses face à ces nations historiquement plus fortes.

Les finales mondiales, même perdues, doivent encourager les jeunes à s'investir dans le hockey et à prendre le relais des stars d'aujourd'hui dans plusieurs années. Cette génération dorée a encore pas mal de hockey dans les jambes. Hischier, Fiala, Meier, Siegenthaler, Moser ou encore Malgin sont dans leur "prime". Mais Nino Niederreiter aura 33 ans et Roman Josi 35. Exceptionnel durant ce Mondial, Leonardo Genoni fêtera lui ses 38 ans. Comme l'an dernier, la Suisse va panser ses plaies et sécher ses larmes. Et repartir vers son objectif: l'or mondial.



La fête à Kloten malgré tout Andres Ambühl fêté par ses fans. Image: KEYSTONE/TIL BUERGY Place à la fête ! Malgré une nouvelle gueule de bois au lendemain de sa quatrième défaite en finale d'un championnat du monde, l'équipe de Suisse a été accueillie à Kloten à son retour de Suède.

Patrick Fischer et ses joueurs ont été chaudement applaudis pour leur parcours. Le public a également rendu un hommage particulier à la légende Andres Ambühl, désormais retraité des patinoires suisses et internationales.

Dans une patinoire bien remplie, les joueurs n'ont pas pu masquer l'immense déception qu'ils ont pu ressentir après la défaite en prolongation la veille au soir contre les Etats-Unis. "Nous étions convaincus de pouvoir gagner cette finale, souligne le sélectionneur Patrick Fischer. Si la victoire avait été au rendez-vous, nous aurions vécu un merveilleux conte de fées."

Avec un héros nommé Andres Ambühl qui rêvait de se parer d'or pour son vingtième et dernier championnat du monde. Le Grison a été acclamé par le public au cri des "Büeli, Büeli" tout au long de cette cérémonie pendant laquelle il a eu de la peine à retenir ses larmes.



Une défaite sans appel pour fermer un livre magnifique Stan Wawrinka: une belle r駱lique au premier set avant de l稍her prise. Image: KEYSTONE/EPA/TERESA SUAREZ Stan Wawrinka (ATP 138) a sans doute fermé le livre magnifique qu’il a écrit à Roland-Garros sur le court no 14 et sur une défaite sans appel.

Dix ans après sa formidable victoire en finale face à Novak Djokovic, le Vaudois s’est incliné 7-6 (8/6) 6-3 6-2 devant le Britannique Jacob Fearnley (ATP 55). Après avoir été à deux points du gain du premier set, il s’est éteint doucement devant un joueur qui s’avance comme l’une des belles révélations de l’année. Mais malgré sa bravoure et le soutien du public, Stan Wawrinka n’a pas pu masquer le poids des ans. Au final, on a le sentiment que ce premier tour à Roland-Garros était peut-être le match de trop.

Cette défaite consommée en 2h04’ ne fera pas oublier tout ce que Stan Wawrinka a pu accomplir à la Porte d’Auteuil. Victorieux du tournoi juniors, il a cueilli le titre en 2015 après n’avoir notamment laissé aucune chance en quart de finale à Roger Federer. Deux ans plus tard, il se hissait en finale face à Rafael Nadal.

A 40 ans, Stan Wawrinka n’a toujours pas manifesté l’intention de mettre un terme à sa carrière. Il est attendu aux tournois de Gstaad et de Bâle. Mais sa performance lundi à Paris pourrait l’amener à penser que la fin est toute proche. Il a, en effet, été bien incapable de retrouver face à Jacob Fearnley le niveau de jeu qui lui avait permis il y a trois semaines de disputer la finale du Challenger d’Aix-en-Provence. Trop crispé, il n’est jamais vraiment parvenu à lâcher son bras pour traverser les deux derniers sets comme un véritable chemin de croix.



Erik Brännström signe pour trois ans à Lausanne Erik Brännström sous les couleurs de Langnau. Image: KEYSTONE/MARCEL BIERI Le Lausanne Hockey Club annonce la venue pour ces trois prochaines saisons du Suédois Erik Brännström. Ce défenseur de 25 ans a évolué en NHL, à Ottawa et à Vancouver.

Il avait, par ailleurs, disputé 10 matches avec Langnau lors de la saison 2020/2021. "Nous le suivons depuis un petit moment, explique le directeur sportif du LHC John Fust. Ses qualités d’anticipation, sa mobilité et sa capacité à contribuer offensivement font de lui un défenseur moderne et complet."



Sandrine Mauron ne pense pas encore trop à l'Euro Sandrine Mauron (à droite) et la Suisse tenteront de prendre leur revanche sur la France vendredi à Nancy (archives). Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Avant de disputer "son" Euro à domicile cet été, la Suisse doit sauver sa place dans l'élite de la Ligue des nations. La Vaudoise Sandrine Mauron est pleinement concentrée sur cette tâche.

"On est assez professionnelles pour ne pas brûler les étapes. On a les yeux fixés sur ces deux matches contre la France (réd: vendredi 30 mai à Nancy) et la Norvège (mardi 3 juin à Sion). Il y a six points à aller chercher", a déclaré la milieu de terrain lundi lors d'un point presse à Saillon (VS), où l'équipe de Suisse a entamé son rassemblement.

Dernière de son groupe avec respectivement un et deux points de retard sur l'Islande et la Norvège, la Suisse n'a plus le droit à l'erreur si elle entend conserver son rang en Ligue A et continuer à affronter régulièrement les meilleures équipes du continent.

"Concurrence élevée" "Disputer des matches à enjeu, c'est une bonne façon de se préparer à cet Euro auquel on pense évidemment, mais qui reste assez loin", a déclaré la joueuse de 28 ans, qui n'avait pas été appelée lors de la dernière trêve internationale, lors de laquelle la Suisse avait été battue par la France à Saint-Gall (2-0) et fait match nul en Islande (3-3).

"La concurrence à mon poste est élevée mais je me sens en forme. Ce sera à la sélectionneuse de décider qui sera sur le terrain", a ajouté Mauron. La femme aux 44 sélections (2 buts) se réjouit surtout d'affronter la Norvège en Suisse, un peu plus d'un mois avant de retrouver les Scandinaves lors du match d'ouverture de l'Euro le 2 juillet.

"C'est sûrement un plus de pouvoir les défier chez nous, histoire de leur donner un peu d'appréhension avant ce grand rendez-vous à Bâle", a souligné la native d'Yverdon. Un succès face aux Norvégiennes mardi prochain à Sion lancerait en effet une dynamique positive pour l'équipe de Suisse.

Un nouveau club Cela permettrait également aux joueuses de Pia Sundhage de retrouver de la confiance après un début de Ligue des nations poussif, ponctué de deux nuls (0-0 et 3-3 contre l'Islande) et deux défaites (2-0 face à la France, 2-1 en Norvège).

Sandrine Mauron a en tout cas de la motivation à revendre après une fin de saison décevante avec Servette Chênois. "Ca ne s'est pas terminé comme je l'aurais voulu", a lâché la Vaudoise, qui va désormais quitter le club grenat pour en rejoindre un autre. On saura dans "quelques semaines" où elle évoluera la saison prochaine.



Les tenants du titre Swiatek et Alcaraz déroulent au 1er tour Carlos Alcaraz s'est facilement qualifié pour le 2e tour de Roland-Garros. Image: KEYSTONE/EPA Les deux tenants du titre de Roland-Garros ont bien entamé leur tournoi lundi. Iga Swiatek et Carlos Alcaraz ont facilement remporté leur premier match sur la terre battue parisienne.

La Polonaise, ancienne numéro 1 mondiale, n'a plus remporté un seul trophée depuis son troisième sacre consécutif sur la terre battue parisienne en juin 2024 et n'aborde pas le tournoi dans les meilleures conditions. Elle est retombée au 5e rang mondial, son plus mauvais classement depuis février 2022.

Pour son entrée en lice sur le court Philippe-Chatrier, la native de Varsovie s'est néanmoins rassurée en battant sans trembler la Slovaque Rebecca Sramkova (WTA 42) 6-3 6-3. Swiatek, 23 ans, affrontera au prochain tour la Britannique Emma Raducanu (WTA 41).

Alcaraz tranquille Carlos Alcaraz lui aussi s'est tranquillement qualifié pour le deuxième tour en battant 6-3 6-4 6-2 l'Italien Giulio Zeppieri, issu des qualifications. L'Espagnol de 22 ans était en démonstration sur le court Suzanne-Lenglen, tout en puissance, en un peu moins de deux heures. Il n'a jamais été inquiété par l'Italien de 23 ans (WTA 310), qui n'a converti aucune de ses trois balles de break.

Récent vainqueur des Masters 1000 de Monte-Carlo et Rome, disputés sur terre battue, le Murcien de 22 ans a débarqué en forme et en confiance porte d'Auteuil, avec l'espoir de conserver son titre, ce qui n'est plus arrivé depuis Rafael Nadal (2019, 2020).

Carlos Alcaraz jouera au prochain tour le Hongrois Fabian Marozsan (WTA 56). Sa route devrait être dégagée au moins jusqu'aux huitièmes de finale, où il pourrait affronter un Stefanos Tsitsipas (WTA 20) à l'aura pâlissante sur la surface ocre.

Deux fois finaliste à Paris (en 2023 et 2024), Casper Ruud a lui aussi composté son billet pour le 2e tour sans trop de difficultés. Le Norvégien a battu l'Espagnol Albert Ramos-Vinolas en trois manches, 6-3 6-4 6-2.



Jamie Welch n'abandonne pas Yverdon Jamie Welch avait fait tournoyer un drapeau aux couleurs du club nord-vaudois avant le dernier match de la saison jeudi. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Jamie Welch ne va pas quitter Yverdon Sport malgré la relégation. Le président et propriétaire du club nord-vaudois a affirmé lundi dans un communiqué que sa "détermination restait entière".

"L’ambition que je porte pour Yverdon Sport demeure inchangée: bâtir un projet sportif solide, structuré et ambitieux, avec pour objectif de permettre à nos équipes masculine et féminine de retrouver la Super League dès la saison 2026-2027", affirme l'Australien dans le communiqué.

Malgré une dernière victoire contre le FC Zurich jeudi (3-2), YS n'a pas pu éviter la relégation directe, deux ans après sa promotion dans l'élite du football helvétique. Dès le mois de juillet, les Vaudois retrouveront la Challenge League avec donc pour ambition de remonter directement en Super League.