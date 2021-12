Avez-vous bien suivi la Super League? Testez-vous avec notre quiz!

«Les critères du Ballon d'or fluctuent et le jury n'est pas crédible»

Le nouveau président de la Fédération internationale automobile n'a pas apprécié l'absence du pilote au gala de clôture et annonce des sanctions. En réponse, Hamilton s'est désabonné de tous les comptes officiels de la F1.

Lewis Hamilton n'était pas présent jeudi soir à la cérémonie de gala de la Fédération internationale automobile, qui clôture rituellement la saison de Formule 1 et permet (en général) de glisser les contentieux sous le tapis. Le pilote Mercedes, amer après avoir abandonné le titre mondial des pilotes à Max Verstappen, a choisi de ne pas faire le voyage jusqu'à Paris pour recevoir son prix de vice-champion du monde (si on peut parler de prix) et assister aux adieux de Jean Todt, désormais ex-président de la FIA.