On connaît la nature exacte de la blessure de Lara Gut-Behrami

Le diagnostic est désormais connu pour la Tessinoise: rupture du ligament croisé antérieur, rupture du ligament latéral interne et lésion méniscale au genou gauche. Sa saison est terminée.



Lara Gut-Behrami (34 ans) a annoncé la fin de sa saison après sa récente blessure au genou gauche. La Tessinoise n'a cependant pas fermé la porte à une suite de carrière.

Blessée à l'entraînement jeudi dernier à Copper Mountain, Lara Gut-Behrami devra être opérée la semaine prochaine. Les examens pratiqués à son retour en Suisse ont montré que le genou de la championne avait souffert, avec des ruptures du ligament croisé antérieur et du ligament latéral interne, ainsi qu'une lésion du ménisque.

«Je me faisais une tout autre idée des prochains mois et me réjouissais de cette saison de ski», a déclaré la Tessinoise dans un communiqué de Swiss-Ski. Alors qu'elle avait annoncé que cet hiver serait le dernier de sa carrière, elle laisse désormais son avenir sportif ouvert.

«Pour l'instant, mon objectif est de me remettre de cette blessure et de retrouver toutes mes capacités. Seulement à ce moment-là, je saurai ce que la suite me réserve.»

La seule certitude, pour l’heure, est qu’elle ne participera pas aux Jeux olympiques de Milan-Cortina en février.



Philosophe

La Suissesse a aussi tenu à relativiser sa blessure. «Nous avons récemment vécu des drames dans le monde du ski avec la disparition de jeunes athlètes. Je considère qu'une blessure au genou, aussi complexe soit-elle, ne peut être considérée comme une tragédie», a-t-elle expliqué avec philosophie.

Entraîneur en chef du ski féminin à Swiss-Ski, Beat Tschuor a compati. «Les JO d'hiver, organisés dans sa seconde patrie l'Italie, constituaient le dernier grand objectif de la carrière de Lara. Cette blessure est d'autant plus amère», a-t-il dit. «Nous espérons tous que l'opération et la rééducation se dérouleront au mieux et qu'elle retrouvera une forme optimale, que ce soit pour poursuivre sa carrière ou pour mener une vie sans douleur après le sport de haut niveau», a poursuivi Beat Tschuor, qui a conclu en disant que l'absence de Lara Gut-Behrami «se fera lourdement sentir» en tant qu'athlète et personne.

Pas la première blessure

Ce n'est pas la première fois de sa longue carrière que la Tessinoise doit composer avec les blessures. Aux Mondiaux 2017 à St-Moritz, son genou gauche avait déjà été touché lors de l'échauffement du slalom du combiné: déchirure des ligaments croisés et lésion du ménisque.

Sa première grosse blessure remonte à plus loin. Suite à une chute à l'entraînement sur un glacier à Saas-Fee, elle avait subi une luxation de la hanche droite et avait ainsi dû déclarer forfait pour l'intégralité de la saison 2009/10, y compris les JO de Vancouver.

Palmarès XXL

L'épouse de l'ancien international suisse de football Valon Behrami a construit un palmarès XXL depuis son arrivée en Coupe du monde en décembre 2007. Elle a ainsi remporté deux fois le classement général (2016/2024) et a gagné sept petits globes (six fois celui du super-G, une fois celui du géant). La Tessinoise compte 46 victoires et 101 podiums.

Lara Gut-Behrami s'est aussi illustrée dans les grands rendez-vous. Elle a conquis trois médailles olympiques (or en super-G à Pékin 2022, bronze en descente à Sotchi 2014 et bronze en géant à Pékin 2022). Aux Mondiaux, elle a décroché deux titres (super-G et géant à Cortina d'Ampezzo en 2021), quatre médailles d'argent et trois de bronze.

